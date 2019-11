Resultado Palmeiras e Santos na final do Paulistão 2015 (1-0)

Te esperamos na próximo minuto a minuto. Muito obrigado e um grande abraço. Até mais.

O Peixe terá a semana inteira para trabalhar. Robinho poderá voltar no jogo.

O Palmeiras terá um jogo no meio da semana, contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil.

Geuvânio fala sobre as expulsões: " Elas prejudicaram. A gente planeja, pensa em todos os jeitos e fica difícil trabalhar com expulsão".

Com esse placar, o Palmeiras tem a vantagem do empate no jogo da volta, domingo que vem, na Vila Belmiro.

95' APITA O JUIZ E TERMINA O PRIMEIRO JOGO DA FINAL. DEU PALMEIRAS, 1 A 0!

94' Zé Roberto impedido, mata o último ataque palmeirense.

94' Último minuto!

91' Adianta a marcação o time do Santos.

90' VICTOR RAMOS AMARELADO. falta dura em Lucas Lima.

89' Santos tenta o último suspiro.

88' MAIS CINCO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS.

86' ÚLTIMA MUDANÇA NO SANTOS: ENTRA LEANDRINHO NO LUGAR DE RICARDO OLIVEIRA.

84' Victor Hugo subiu alto e assustou a torcida.

84' Escanteio pela direita. Tenta pressão.

83' Palmeiras busca o ataque para matar o jogo.

80' TROCA O PALMEIRAS: SAI ROBINHO E ENTRA KELVIN

78' Público recorde na arena verde: 39.479 pagantes.

77' MUDA O SANTOS: SAI GEUVÂNIO E ENTRA GABRIEL

76' LUCAS LIMA TOMA CARTÃO. Reclamou de forma grossa e tomou cartão.

75' Escanteio batido e a zaga afasta.

75' 26 faltas no jogo. 14 do lado verde e 12 do Peixe.

74' Levantamento e a zaga afasta. Escanteio pro Peixe.

73' Falta boa para o Santos. Marcação forte em Cicinho e chance alvinegra.

71' Tentativa de ataque pela direita, Lucas tocou por último e é posse para o Peixe.

70' Palmeiras trabalha a bola em busca de espaços.

68' MUDA O VERDE. GABRIEL JESUS ENTRA E SAI LEANDRO PEREIRA.

67' Levantamento da esquerda, Victor Hugo subiu mas cabeceou mal. Tiro de meta.

65' RICARDO OLIVEIRA PERDEU! Lançado em posição legal, de frente para o gol, na hora do chutem foi travado, na bola, por Victor Hugo.

63' Jogo pega fogo! Santos vai ao ataque com um a menos e o Palmeiras explora o contra ataque.

61' AMARELADO GABRIEL. Entrada dura e cartão para o volante verde.

60' MUDA O PEIXE. ENTRA JUBAL NO LUGAR DE VICTOR FERRAZ.

58' Bateu forte, alto e a bola explode no travessão e foi longe. Desperdiça o time do Palmeiras.

57' PRAAAAAAAAAAAAAAAA FOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

57' DUDU NA BOLA...

56' Expulso Paulo Ricardo, agora sim. Muita confusão!

56' E o juiz expulsou o zagueiro errado. Muita discussão.

55' DISPUTA ENTRE PAULO RICARDO E LEANDRO PEREIRA E O JUIZ DA PÊNAAAAAAALTI!

54' Palmeiras aparece com espaços pela direita e David Braz afasta.

52' Santos busca o ataque mas encontra forte bloqueio defensivo

50' Wladimir dá um soco na bola e tira o perigo.

49' O Palmeiras tenta o ataca e tem escanteio.

47' GEUVÂNIO QUASE EMPATA! Chute da entrada da área e a bola tira tinta.

46' MEXE NA BOLA O SANTOS. VALENDO O SEGUNDO TEMPO.

Vai recomeçar a partida.

Volta das equipes e o árbitro, Vinicius Furlan expulsou os técnicos Oswaldo de Oliveira e Marcelo Fernandes.

Veja o gol único da partida até aqui, de Leandro Pereira para o Palmeiras.

David Braz sobre o futebol do Peixe: "Estamos marcando bem, só um vacilo que a gente deu e tomamos gol".

Leandro Pereira sobre a polêmica: "Uma falta clara para a gente que ele não deu. Ele tem que ter controle para não complicar o jogo".

Muita discussão entre os jogadores, comissão técnica e arbitragem. Reclamação é de pênalti e falta durante a pressão nos lances finais.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO. COM GOL DE LEANDRO PEREIRA, VERDÃO VAI BATENDO O PEIXE, 1 A 0.

45' Pressão verde, mas o cruzamento sai forte demais e se perde pela linha de fundo.

44' WLAAAADIMIR SALVA! Tabela entre Dudu e Rafael Marques e a bola sobrou para Leandro Pereira, que chutou para ótima defesa do goleiro.

43' FERNANDO PRAASS ESPALMA! Bela cobrança e ótima defesa do goleiro.

41' AMARELO PARA VICTOR HUGO. Falta perigosa para o Peixe, frontal o gol verde.

40' Agora é a vez do Palmeiras esperar o Santos e tentar sair na velocidade.

39' Jogo truncado, com mais faltas do que o normal.

37' Robinho manda looooooonge.

36' Arrancada pelo meio de Dudu, parado na falta. Frontal ao gol santista.

34' CLEITON XAVIER ISOLA! Lucas aparece pela direita como uma flecha, cruza pra trás e o meia chuta de primeira, muito longe.

33' Cleiton Xavier tenta aparecer no meio da zaga, mas sobra para Wladimir.

32' RICARDO OLIVEIRA ARRISCA. Chute forte e Fernando Prass espalma.

31' Santos vai pra cima e Cicinho aparece bem na área.

29' LEAAAAAAANDRO PEREIRA ABRE O PLACAR! Jogada bem trabalhada pela direita, com Cleiton Xavier, corta luz de Robinho, cruzamento de Lucas e o centroavante apareceu na pequena área para estufar as redes.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PAAAAAAAAALMEEEEEEEEEIRAS.

28' Jogo melhora e muito. Velocidade e meio campo abertos.

27' Dudu assusta pela esquerda, mas cruzamento sai desviado, nas mãos do goleiro.

25' RICARDO OLIVEIRA ARRISCA E PASSA PERTO. Chute de longe assusta, mas vai pra fora.

24' LEANDRO PEREIRA SEM ÂNGULO. Lançado, mas muito forte, ficou sem espaços pro chute.

22' Santos aparece bem pela primeira vez. Bate rebate na área e Lucas Lima chutou, muito mascado e ficou fácil pro goleiro.

21' Victor Ferraz arrisca de fora e manda longe. Só tiro de meta.

20' Pegada dura de Lucas em Chiquinho. Falta pro Peixe.

18' CLEITON XAVIER AMARELADO. Solada em Geuvânio.

18' Santos muito retrancado, não consegue armar jogadas.

16' MUDA O PALMEIRAS: ENTRA CLEITON XAVIER E SAI AROUCA.

15' Arouca desaba e dificilmente continua.

13' A zaga afasta a falta.

13' Pressão verde e o juiz marca falta na lateral esquerda, encima de Zé Roberto.

12' Cleiton Xavier faz aquecimento. Palmeiras poderá gastar uma mudança cedo.

10' Palmeiras troca passes no meio. Santos se fecha bem e não dá espaços.

9' Arouca demonstra sinais de lesão muscular.

7' Zaga tira sem nenhum problema.

6' Dudu arranca pela esquerda e a zaga tira. Escanteio.

5' Geuvânio arriscou mas faltou força e direção.

4' Tentaiva de Victor Ferraz, mas o bandeira marcou impedimento.

3' Jogo estudado, com poucos espaços.

2' Dudu tentou o drible pela esquerda, mas a zaga tirou na bola.

0' AUTORIZA O ÁBRITRO. A BOLA ROLA NA FINAL!

Santos com a camisa 2. Listradas em preto e branco e camções e meias pretas.

Palmeiras com o uniforme tradicional. Camisa verde, calção branco e meião verde.

Festa nas arquibancas. A bola vai rolar!

Hino executado! As equipes já se preparam para a partida.

O trio de arbitragem é de Vinicius Furlan, auxiliado por Carlos Augusto Nogueira Júnior e Anderson José de Moraes Cordeiro.

ESCALAÇÃO DO PEIXE: Wladimir; Cicinho, David Braz, Paulo Ricardo, Victor Ferraz; Lucas Otávio, Renato, Geuvânio, Lucas Lima, Chiquinho; Ricardo Oliveira. Marcelo Fernandes é o treinador.

PALMEIRAS DEFINIDO: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Victor Hugo, Zé Roberto; Arouca, Gabriel, Robinho, Dudu, Rafael Marques; Leandro Pereira. Oswaldo de Oliveira é o técnico.

Por outro lado, Robinho também é dúvida e não deu entrevistas.

Valdivia chegou e não deu entrevistas. Mistério total sobre sua escalação.

Portões abertos para a torcida. Precisão é de mais de 40 mil pessoas.

Lembrando que na final teremos jogo da volta, diferentemente das fases passadas. A Vila Belmiro será o palco do segundo jogo.

A dúvida do lado santista permanece em Robinho. O rei das pedaladas jogará? A certeza será apenas momentos antes do jogo. Com as escalações.

Valdivia foi relacionado e mantém o mistério sobre sua atuação no clássico. O chileno vinha se queixando de dores no joelho.

A decisão do Palmeiras x Santos vai começar. E você terá a melhor cobertura da internet brasileira com o tempo real do grande clássico Palmeiras e Santos 2015, minuto a minuto sobre tudo o que ocorre na primeira partida da final

O Santos vem com várias incertezas para Palmeiras x Santos. Marcelo Fernandes não contará com o contundido Werley e Gustavo Henrique pode ir no sacrifício, já que ainda não se recuperou totalmente de lesão. Outro que não estará inteiro, mas pode aparecer no jogo, é Valência, volante que sentiu contra o São Paulo e também poderá sacrificado. Mas a maior dúvida paira sobre Robinho. O camisa 7 vem com um problema na coxa e poderá começar no banco. Gabigol poderá ser o substituto.

Oswaldo de Oliveira terá a base que venceu o Corinthians à disposição. A única dúvida paira exatamente em Valdivia, que sentiu dores no joelho direito e não tem presença garantida. Cleiton Xavier pode ocupar seu lugar. Outra mudança será a entrada de Gabriel na lateral direita, no lugar de Lucas. Com isso, Robinho faria a dupla de volantes com Arouca.

Alguns personagens serão especiais na tarde deste domingo. Após forte crise financeira, Arouca e Aranha, principais jogadores no ano passado do Santos, subiram a serra e estão hoje no Palmeiras. Ainda sem renovar, Ricardo Oliveira é outro que pode fazer o mesmo caminho, já que as informações dizem que o Verdão tem interesse no atacante.

FIQUE DE OLHO: Lucas Lima - maestro da equipe, o jovem meia é que conduz o time e organiza as principais jogadas do Peixe. Cotado a ser um dos melhores do torneio, pode ser fundamental nos jogos.

FIQUE DE OLHO: Robinho - com boa chegada, passe e chute, o meia será deslocado para volante, dando mais qualidade na saída de bola e sendo ótima arma de escape do time do Verdão.

Após show no último fim de semana, há uma apreensão sobre o estado do gramado para o jogo Palmeiras x Santos da final. A grama não tinha sido recuperada totalmente.

Com apenas duas derrotas no Paulistão, o Santos garantiu a segunda partida da final para a Vila Belmiro. Havia a expectativa do Peixe mandar seu jogo no Pacaembu.

Com apenas três derrotas (Sport, Ponte Preta e Corinthians), o Palmeiras vem se encaixando no estádio, assim como o time de Oswaldo de Oliveira.

Inaugurada no ano passado, a nova casa verde ainda não se tornou o esperado caldeirão. Esta tarde pode ser o começo de novos tempos palmeirenses em Palmeiras x Santos.

O moderno e belo Allianz Parque será o palco da primeira decisão. Com todos os ingressos vendidos, a expectativa é que tenhamos uma das maiores rendas da história do futebol brasileiro.

Já o Santos se classificou no tempo normal, após receber o São Paulo em casa e vencer por 2 a 1, após dominar todo o jogo. Geuvânio foi o nome do jogo, após marcar um golaço.

A vaga alviverde veio de forma épica, após intensos 90 minutos contra o arquirival Corinthians, na Arena, em Itaquera. A decisão só veio nas cobranças de pênaltis, com Fernando Prass decidindo o jogo.

Até hoje foram 306 Clássicos da Saudade, como é conhecido o duelo entre Palmeiras e Santos. Com 128 vitórias, o Verdão domina os números, enquanto o Peixe tem 98, com outros 80 empates.

Na fase de grupos, Santos e Palmeiras em tempo real se enfrentaram na Vila Belmiro. Em um jogo aberto e com várias oportunidades, o Peixe bateu o rival de virada, com show de Ricardo Oliveira.

Já o Palmeiras reencontra a final do paulista após 7 anos. Sua última partida foi contra a Ponte Preta e foi exatamente o último título de estadual do clube.

O Santos vem para a sua sétima decisão consecutiva. Venceu em 2010, 2011, 2012 (Santo André, Corinthians e Guarani) e perdeu em 2009, 2013 e 2014 ( Corinthians, Corinthians e Ituano).

Após uma longa fase de classificação, com poucas surpresas, os quatro grandes do estado foram às semifinais e em jogo único, Palmeiras e Santos garantiram suas vagas para a grande final que começa neste domingo.

Amigos da VAVEL Brasil, sejam bem vindos ao início de mais uma transmissão em tempo real do Campeonato Paulista 2015. A partir de agora, todos os detalhes da primeira partida da grande decisão entre Palmeiras x Santos e você poderá acompanhar aqui em todas as suas emoções.