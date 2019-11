Resultado Sport x Salgueiro na semifinal do Campeonato Pernambucano 2015 (1-1)

18:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (26). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

17:53 Com os resultados desta tarde, o Salgueiro está classificado para a final do Campeonato Pernambucano. Na decisão, o Carcará vai enfrentar o Santa Cruz. O primeiro jogo será na quarta-feira (29), às 22h00, no Cornélio de Barros. Já o Sport entra em campo no mesmo dia, às 20h00, no estádio do Lacerdão, para enfrentar o Central na disputa de terceiro lugar.

49’ ACABOU! O Carcará faz história no futebol pernambucano! A equipe do sertão está pela primeira na final da competição.

48’ PERDEU! Cássio entra pela linha de fundo e cruza para Anderson Lessa, que perdeu uma ótima oportunidade.

48’ Jogadores do Salgueiro pedem o fim do jogo.

45’ EXPULSO! Vitor perde a cabeça, tenta agredir o atacante Anderson Lessa e recebe cartão vermelho.

42’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SALGUEIRO! Carcará desce em velocidade, Pio manda para Valdeir, que entra na área e marca o gol de empate.

40’ AMARELO! Luciano demora para colocar a bola em jogo e recebe cartão.

38’ ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO SPORT: SAI: Neto Moura. ENTRA: Joelinton.

37’ Mike tenta fazer jogada na entrada da área e chuta muito mal.

34’ AMARELO! Moreilândia recebeu cartão amarelo por fazer cera.

31’ ALTERAÇÃO NO SPORT: SAI: Mike. ENTRA: Régis.

29’ ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO SALGUEIRO: SAI: Kanu. ENTRA: Anderson Lessa.

26’ SUBSTITUIÇÃO NO SPORT: SAI: Diego Souza. ENTRA: Samuel.

23’ SUBSTITUIÇÃO NO SALGUEIRO: SAI: Vitor Caicó. ENTRA: Pio.

22’ UUUHHH! Élber faz linda jogada, entra na área e chuta forte. Luciano faz grande defesa e a bola sobra para Régis, que limpa a defesa e toca novamente para Élber bater e Rodolfo Potiguar desviar para escanteio.

21’ Vitor Caicó rouba a bola no meio-campo e lança para Cássio. O atacante tinha uma ótima oportunidade de sair na cara do gol e acabou se atrapalhando.

18’ UUUUHHHH! Felipe Azevedo acertou um belo passe a bola chegou até Vitor, que entrou na área e acabou chutando na rede pelo de fora.

16’ Vitor recebe na direita e cruza muito forte. A bola passa na frente do gol e os jogadores leoninos não conseguem alcançar.

14’ Élber arranca em velocidade pelo meio de campo e acaba sendo derrubado. Falta para o Leão.

12’ SUBSTITUIÇÃO NO SALGUEIRO: SAI: Lúcio. ENTRA: Cássio.

10’ Bola sobra dentro da área para Durval, que tenta passar por dois e Ranieri acaba mandando para escanteio.

9’ Salgueiro adianta a marcação e tenta atuar mais no campo de ataque.

6’ AMARELO! Marcos Tamandaré faz falta em Rithely no meio de campo e recebe cartão amarelo.

4’ Rodolfo Potiguar aproveita uma bola que sobra na entrada da área e chuta forte, assustando o goleiro rubro-negro.

1’ Valdeir cobra escanteio, Rogério Paraíba sobe mais alto que todo mundo e cabeceia com perigo.

0’ Começa o segundo tempo na Arena Pernambuco! Sport 1x0 Salgueiro.

17:01 Sport e Salgueiro estão de volta. Equipes não sofreram alterações.

16:53 Sérgio China, técnico do Salgueiro: “Já estávamos esperando essa pressão do Sport. É normal. No entanto, precisamos achar os espaços para chegar com possibilidade de finalizar. É necessário buscar o gol”.

16:50 Diego Souza, meia-atacante do Sport: “Meu pai chegou ontem (no Recife) e acabei prometendo que ia fazer dois gols para ele. Já fiz o primeiro e agora vou tentar fazer o segundo”.

47’ Fim do primeiro tempo na Arena Pernambuco. O Leão está vencendo por 1 a 0. Gol foi marcado por Diego Souza.

45’ Élber faz boa jogada pelo meio e toca para Vitor, que sairia na cara do gol, no entanto, o lateral estava impedido.

45’ Dois minutos de acréscimo na Arena Pernambuco.

43’ PERDEU! Renê vai até a linha de fundo, cruza bem e a bola chega até Felipe Azevedo. O atacante estava sozinho dentro da pequena área, mas acabou perdendo um gol incrível.

42’ AMARELO! Ranieri faz falta dura em Felipe Azevedo e acaba recebendo o primeiro cartão do jogo.

40’ Em cobrança de falta, Lúcio não pega bem e a bola vai para linha de fundo.

39’ UUUHHH! Élber coloca velocidade, entra na área pelo lado esquerdo e bate cruzado com perigo.

37’ Renê vai até a linha de fundo e acaba cruzando muito forte.

32’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza cobra uma falta com perfeição e marca um golaço na Arena Pernambuco para delírio da torcida rubro-negra.

30’ UUUHHH! O Salgueiro chega com perigo pela primeira vez. Moreilândia pegou muito bem na bola de fora da área e assustou os leoninos.

29’ Lúcio cobra a falta chutando direto para o gol e o goleiro Magrão defende com tranquilidade.

29’ Marcos Tamandaré cruza a bola, mas acaba sendo atingido pelo atacante Felipe Azevedo. Falta para o Carcará.

27’ Régis cobra a falta e bola chega até o zagueiro Ewerton Páscoa, que cabeceia e o goleiro Luciano defende.

26’ Élber recebe no lado direito, tenta passar pela defesa e acaba sendo derrubado. Falta para o Leão.

26’ Diego Souza toca rápido para Felipe Azevedo, mas a bola vai muito forte e fica com o goleiro do Carcará.

23’ UUUUHHHH! Luciano afasta a bola de dentro da área e ela sobra para Neto Moura, que bate muito bem e quase faz um golaço.

21’ Vitor lança a bola para Élber, que acaba fazendo falta em Rogério Paraíba.

19’ Mesmo precisando vencer o embate, o Leão não consegue impor seu ritmo.

16’ Felipe Azevedo recebe a bola pelo lado direito e acaba cruzando nos braços do goleiro do Carcará.

12’ Moreilândia lança a bola para Marcos Tamandaré, que vai até a linha de fundo e cruza com perigo para o corte de Ewerton Páscoa.

11’ Valdeir aproveita uma boa que sobra na entrada da área, mas pega mal e o chute sai fraco.

9’ Régis tabela com Felipe Azevedo, entra na área e não consegue finalizar bem. Foi a primeira boa chance do Leão.

8’ Sport com dificuldade para chegar na área e criar uma boa oportunidade.

5’ Felipe Azevedo manda a bola para Vitor, que vai até a linha de fundo e cruza. Atento, Marlon cortou para escanteio.

3’ Salgueiro fecha bem os espaços e complica a vida do meio-campo rubro-negro.

2’ Bola é cruzada na área, Felipe Azevedo domina, mas está bem marcado e não consegue finalizar com perigo.

1’ Valdeir aperta a saída de bola e quase complica a vida do goleiro Magrão.

0’ Vitor Caicó leva a bola pela direita e cruza muito forte.

0’ Começa o jogo na Arena Pernambuco!

15:56 Tudo pronto! A bola vai rolar dentro de instantes.

15:54 Goleiro Magrão sendo homenageado neste momento por conta dos dez anos no Sport.

15:53 Sport e Salgueiro estão no gramado da Arena Pernambuco.

15:50 Arena Pernambuco recebe um bom público.

15:36 Apesar de não ser a final do Campeonato Pernambucano, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) exibe o troféu deste ano no gramado da Arena Pernambuco.

15:25 O elenco do Salgueiro entrou no gramado da Arena Pernambuco para fazer o aquecimento. Torcedores do Sport vaiaram a entrada dos atletas do Carcará.

15:22 Os goleiro Luciano e Mondragon, do Salgueiro, estão realizando o aquecimento no gramado da Arena Pernambuco.

15:14 Goleiros do Sport (Magrão e Danilo Fernandes) estão no gramado da Arena Pernambuco para realizar o aquecimento. Magrão foi bastante festejado pela torcida leonina.

15:08 Nesta tarde, o goleiro Magrão vai jogar com a camisa 10. O ídolo da torcida rubro-negra completou dez anos de clube na última terça-feira (21).

15:02 Como opção no banco de reservas, o técnico Eduardo Baptista tem os seguintes atletas: Danilo Fernandes; Adryelson, Danilo, Oswaldo, Rodrigo Mancha, Wendel, Willian, Mike, Samuel e Joelinton.

15:00 Sport definido para o embate ante o Salgueiro! O Leão entrará em campo com: Magrão; Vitor, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rithely, Neto Moura, Élber, Régis e Diego Souza; Felipe Azevedo.

14:50 O técnico Sérgio China terá os seguintes jogadores como opção no banco de reservas: Mondragon, Luiz Eduardo, Thyego, Pio, Clebinho, Jefferson Berger, Cássio, Anderson Lessa e Alemão.

14:49 O Salgueiro já está definido para o confronto de logo mais. O Carcará entrará em campo com: Luciano; Marcos Tamandaré, Ranieri, Rogério Paraíba e Marlon; Rodolfo Potiguar, Moreilândia, Vitor Caicó, Valdeir e Lúcio; Kanu.

14:44 Arena Pernambuco ainda recebe um público pequeno, mas a expectativa é de mais de 20 mil torcedores.

14:30 Jogadores do Sport já estão nos vestiários da Arena Pernambuco.

A partida Sport x Salgueiro desta tarde será comandada por Marcelo de Lima Henrique. Marcelo de Lima tem 43 anos. O mesmo é natural do Rio de Janeiro, mas foi contratado nesta temporada e passou integrar o quadro da Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Ele também pertence ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Este confronto será o oitavo de Marcelo no Campeonato Pernambucano. Ricardo Bezerra Chianca e Elan Vieira de Souza, ambos de Pernambuco, serão os auxiliares.

Estádio Governador Carlos Wilson Campos, a Itaipava Arena Pernambuco, é o palco para o jogo de logo mais. Inaugurada em 2013, a Arena Pernambuco tem capacidade para 46 mil torcedores. Em 2014, o moderno estádio recebeu jogos da Copa do Mundo, entre as seleções que atuaram no local estava a Alemanha, que se sagrou campeã mundial diante da Argentina. O Leão fez uma parceria com os administradores da Arena Pernambuco, por isso, mandará alguns jogos da temporada no local.

Sérgio China, técnico do Salgueiro, não quer saber de sua equipe entrando em campo com o pensamento na vantagem. Ele quer um time trabalhando bem a posse de bola para surpreender os rubro-negros no ataque. “Não pode pensar (na vantagem). Eu falo sempre, que quando você está com a posse de bola, independente de quem jogue, se não ultrapassar a linha da bola para a parte ofensiva, você não vai agredir ninguém. Eu posso colocar dez atacantes, mas se eles não forem para frente, não passar a linha da bola, não ficar com a bola na parte ofensiva, eu não vou ter jogo ofensivo, não vou chegar na baliza do adversário. Então, é isso que temos que ter no domingo e não fizemos na primeira parte e conseguimos melhorar na segunda parte contra o Flamengo”.

O técnico Eduardo Baptista, como já era esperado, colocará um Sport bem ofensivo nesta tarde. Diego Souza e Régis devem fazer a armação no meio-campo, enquanto Neto Moura ganhou a vaga de Wendel e atuará ao lado de Rithely. Eduardo acredita que sua equipe ganhará mais qualidade na troca de passes com essas escolhas. “Nós ganhamos qualidade de passe. Régis vai ficar mais aberto e Diego vai ter mais liberdade para trocar com Élber. Eles terão liberdade para chegar dentro da área e vamos qualificar muito o passe e a inteligência da equipe. Neto tem uma qualidade diferente de passe. Ele é diferente dos outros, que são mais de marcação. Precisaremos desse passe e de fazer a bola rolar com qualidade”.

O Salgueiro fez o maior jogo de sua história no meio da semana, quando acabou sendo derrotado pelo Flamengo, no Cornélio de Barros. Apesar disso, o técnico Sérgio China aponta que o embate mais importante para o Carcará será este ante o Sport, pois poderá colocar o clube em uma final inédita. “Nossa competição é neste domingo (26) contra o Sport. Os atletas estão conscientes disso e o que nós temos que ter, é não lamentar e saber que sempre a gente pode fazer melhor. E nosso melhor é domingo (26) contra o Sport, ser uma equipe mais competitiva, até mesmo na parte defensiva, e acreditar um pouco mais em si, depois que tem a posse de bola, para agredir o adversário”.

O Salgueiro deve entrar em campo fechado, principalmente, por conta da vantagem construída na primeira partida. Desta maneira, as laterais do Sport devem ser bastantes acionado neste embate. Um dos destaques do Leão, o lateral-esquerdo Renê espera apoiar bem e fazer a bola chegar até os atacantes para que aconteçam os gols necessários. “Acho que a gente jogando mais avançado vai ajudar muito a equipe. Precisamos jogar pelas laterais porque no jogo de ida fizemos pouco isso. Espero dar passes para que os atacantes façam os gols”.

FIQUE DE OLHO Sport x Salgueiro: Valdeir, meia-atacante do Salgueiro, vem fazendo uma temporada regular e é o principal armador da equipe sertaneja. O jogador coloca bastante velocidade e manda bem a bola para os atacantes balançar as redes. Em partidas como a desta tarde deverá ser fundamenta, pois o Carcará provavelmente entrará em campo com a tática de sair nos contra-ataques.

FIQUE DE OLHO Sport x Salgueiro: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra. Principal estrela do elenco leonino, Diego Souza colocará em campo toda sua experiência adquirida em partidas decisivas. Seus passes milimétricos devem ser o grande problema para a defesa do Salgueiro evitar Leão chegar na cara do gol, assim como aconteceu no jogo de ida, mas os atacantes não aproveitaram bem. Além disso, o meia chuta bem de fora da área e pode fazer uma grande jogada a qualquer momento.

Fazer história! Este é o grande desejo dos jogadores do Salgueiro, que podem colocar o time pela primeira vez na final do Campeonato Pernambucano. O adversário não é nada fácil, pois o Sport tem grandes jogadores e conta com toda força de sua torcida. Autor dos dois gols do Carcará no jogo de ida, o zagueiro Rogério sabe do que é preciso para levar o clube à final. “Cada jogador aqui do Salgueiro quer ficar na história do clube. E para ficar na história do Salgueiro, sabemos que é preciso matar o Sport no domingo (26) e chegar à final”.

O ataque do Sport no primeiro jogo das semifinais foi o grande problema. Vários gols foram desperdiçados, algo que não pode ser visto no confronto desta tarde. O atacante Felipe Azevedo falou que se cobrou bastante por conta da atuação ante o Carcará e que espera um resultado diferente neste domingo (26). “Eu me cobrei muito depois do confronto contra o Salgueiro. Tive uma ótima chance e tirei do Luciano, mas perdi o ângulo. Não acredito que seja uma má fase. Se vencermos este jogo da volta e classificarmos, tudo muda e a conversa vai ser outra. Temos que ter tranquilidade”.

Na Arena Pernambuco, a última partida aconteceu no dia 14 de março. Com pensamento na Copa do Nordeste e com grande vantagem na liderança, os rubro-negros entraram em campo com um time alternativo e venceram o Carcará por 3 a 1, resultado que neste domingo (26) levaria o embate para os pênaltis. Os gols do Leão foram marcados por Oswaldo, Élber e Felipe Azevedo, enquanto Anderson Lessa fez para o Salgueiro.

O Sport poderá ter neste domingo uma longa sequência interrompida. Presente nas últimas noves decisões do Campeonato Pernambucano, os leoninos sabem que, provavelmente, esse será um dos placares mais difíceis de se reverter desde 2006. Vale ressaltar, que o sistema de mata-mata só foi adotado em 2010 e o clube jamais ficou fora da decisão, além disso, os rubro-negros só chegaram precisando vencer na volta no ano passado, quando foram derrotados por 3 a 0, no Arruda, e venceram por 1 a 0, na Ilha do Retiro. Como o regulamento não levava em conta o saldo de gols, o Leão bateu o tricolor nos pênaltis, avançou à final e sagrou-se campeão.

O Salgueiro é uma equipe jovem, contudo, vem fazendo história a nível estadual e nacional. O clube já esteve presente na Série B do Campeonato Brasileiro, deixou o Santa Cruz fora da Copa do Nordeste deste ano e acabou eliminando o Náutico, nesta temporada, do Pernambucano e do Nordestão. Neste domingo (25), os sertanejos podem escrever uma das maiores conquistas da história do clube, que seria chegar à final do Campeonato Pernambucano.

O Sport chegou para esta semifinal como grande favorito, pois havia feito uma campanha muito solida no hexagonal do título, enquanto o Salgueiro só conseguiu classificar na última rodada, quando venceu o Náutico. Entretanto, o primeiro jogo do mata-mata acabou tendo como vencedor o Carcará, que abriu boa vantagem e jogou toda pressão para os leoninos. Agora, resta aos rubro-negros fazer um grande jogo e provar o motivo de serem apontados como favoritos.

O Campeonato Pernambucano deste ano adotou um sistema diferente para utilizar como critério de desempate. A competição leva em conta o saldo de gols das duas partidas, entretanto, não é adotado o critério de gol fora de casa valendo mais, igual acontece na Copa do Brasil. Desta maneira, o Sport precisará vencer por três gols de diferenças para ficar com a vaga, enquanto o Salgueiro pode até ser derrotado com uma disparidade de um gol. Se os leoninos ganharem por dois gols de diferença, a vaga na decisão será definida nos pênaltis.

Depois de ser derrotado por 2 a 0 na partida de ida, o Sport chega com uma imensa responsabilidade de reverter esta situação e ir para mais uma decisão do Campeonato Pernambucano. Já o Salgueiro entra em campo com o desejo de fazer história no futebol pernambucano com a ida à final. Além de segurar da pressão natural dos jogadores leoninos desde o início, o Carcará deve sofrer com a grande presença da torcida do Leão.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Salgueiro, partida de volta válida pelas semifinais do Campeonato Pernambucano 2015, a ser disputada às 16h00, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.