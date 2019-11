Resultado Vasco x Botafogo na final Carioca 2015 (1-0)

18:00 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Vasco e Botafogo.

17:58 No primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, quase no fim, o Vasco marca com Rafael Silva e tira a vantagem do Botafogo. Partida de volta será disputada no próximo domingo (3), no Maracanã. O Cruzmaltino jogará pelo empate.

48' FINAAAL DE JOGO!!

VINE | Veja o gol de Rafael Silva, do Vasco.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!! RAFAEL SILVA!! APÓS COBRANÇA DE ESCANTEIO, ATACANTE FINALIZA COM CATEGORIA E ESTUFA A REDE DO BOTAFOGO!!

45' Cartão amarelo para Marcelo Mattos! (Botafogo)

44' Teremos mais três minutos de acréscimo;

42' Clássico fica morno nesta reta final. As equipes parecem cansadas.

41' Serginho levanta na área e Renan defende.

40' TRAVESSÃO! Arão recebe na área e explode a bola no travessão.

39' Cartão amarelo para Thalles! (Vasco)

37' Tomas tenta drible, mas é desarmado pelo Bernardo.

36' Público total: 45.488 torcedores.

35' Substituição no Botafogo! Sai: Rodrigo Pimpão; Entra: Sassá.

32' UUH!! Gilberto recebe, dribla Rodrigo e chuta para boa defesa do Martín Silva.

30' Rodrigo Pimpão recebe com liberdade na ponta direita e solta bomba por cima de Martín Silva.

29' Substituição no Vasco! Sai: Julio dos Santos; Entra: Thalles.

27' Bernardo cobra falta de longe, mas para na barreira.

26' Faltas: Vasco 9x18 Botafogo

24' Cartão amarelo para Gilberto! (Botafogo)

23' Cartão amarelo para Rafael Silva! (Vasco)

23' Finalizações: Vasco 10x8 Botafogo

22' Clássico fica morno após a parada técnica.

20' Jogo recomeça.

20' Parada técnica!

19' Bernardo arrisca de fora da área e manda longe do gol.

17' Bill e Luan se desentendem e árbitro pede calma aos dois.

16' Rafael Silva chuta de longe e bola passa muito perto.

15' UUH!! Bernardo cobra escanteio para a área e Julio dos Santos cabeceia com muito perigo!

14' Pimpão faz falta em Guiñazu.

12' Substituição no Vasco! Sai: Marcinho; Entra: Rafael Silva.

12' Substituição no Vasco! Sai: Dagoberto; Entra: Bernardo.

10' Doriva chama Rafael Silva e Bernardo.

8' Bill domina na grande área, ganha de Madson e toca na saída de Martin Silva, para fora.

7' Rodrigo cobra falta e bola bate na defesa.

5' Fernandes afasta, mas faz falta dura em Madson.

4' Tomas faz bia jogada, mas Pimpão erra passe.

3' Guiñazu levanta na área, mas Dagoberto não aproveita.

2' Após passe de Gilberto, Dagoberto não consegue chegar para fechar.

1' Rodrigo Pimpão cai na área, pede pênalti, mas árbitro nada marca.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

0' Substituição no Botafogo! Sai: Gegê; Entra: Tomas.

17:04 Equipes já estão voltando a campo para o segundo tempo.

16:50 Vasco e Botafogo vão empatando sem gols nesse primeiro tempo. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!

44' Teremos mais um de acréscimo!

43' Pimpão vai ao ataque, mas cruza errado.

42' Marcinho recebe cruzamento de Madson e chuta por cima do gol.

40' Bill fica no chão após choque com Rodrigo.

39' Julio dos Santos cruza ba dureuta, Renan erra na saída, mas Dagoberto não chega a tempo.

37' Arão e Giaretta se atrapalham no meio-campo.

36' Rodrigo recebe dura entrada de Pimpão e é atendido.

35' Guiñazu aplica belo chapéu em Marcelo Mattos

35' Carleto cruza, mas desvio de Luan tira a bola de Bill.

33' Marcinho recebe pela esquerda e erra o passe curto.

32' Posse de bola: Vasco 70% x 30% Botafogo.

30' Após cobrança de escanteio, Luan cabeceia e Renan defende.

29' Gegê tenta chute de fora da área, mas manda longe.

28' Cartão amarelo para Serginho! (Vasco)

27' Após começo agitado, clássico fica mais morno.

25' As duas torcidas cantam alto nas arquibancadas.

24' Willian Arão fica caído no gramado após jogada com Dagoberto.

22' Cartão amarelo para Bill! (Botafogo)

22' Cartão amarelo para Rodrigo! (Vasco)

20' Bola voltar a rolar no Maracanã!

20' Parada técnica!

18' Giaretta falha, deixa a bola passar, e Julio dos Santos tenta encobrir Renan.

17' Dagoberto tenta tocar a frente para Gilberto, mas para na defesa.

16' Madson recebe com liberdade, vai ao fundo, mas erra no cruzamento.

14' Rodrigo Pimpão chuta, mas carimba defesa adversária.

12' Dagoberto recebe de Gilberto, aplica belo lençol em Giaretta, mas chuta por cima do gol.

11' Posse de bola: Vasco 61% x 39% Botafogo

9' Fernandes tenta chute e carimba na defesa cruzmaltina.

8' Dagoberto tenta drible em Renan Fonseca, mas é desarmado.

7' Cartão amarelo para Carleto! (Botafogo)

5' Pela direita, Dagoberto cruza, mas Gilberto não alcança a bola.

4' Fernandes recebe dentro da área, mas é desarmado.

3' Carleto cobra falta de longe, e Martin Silva defende sem problemas.

2' Botafogo, por enquanto, é melhor neste começo de jogo. Está mais presente no ataque.

1' Torcidas comparecem em grande número e cantam alto no Maracanã.

0' Aos 20 segundos de jogo, Botafogo já chegou ao ataque, após um bate-rebate na área. Bill obriga Martin Silva a fazer grande defesa.

0' COMEÇA A DECISÃO!!

15:57 FOTO | Setor Norte, onde está localizada a torcida do Botafogo. (Foto: Reprodução/Twitter)

15:52 FOTO | Setor Sul, onde está localizada a torcida do Vasco. (Créditos: Fim de Jogo)

15:50 Promessa de casa cheia neste domingo (26), no Maracanã. O movimento nos arredores do estádio é intenso desde cedo.

15:30 BOTAFOGO CONFIRMADO! Renan, Gilberto, R Fonseca, Giaretta, Carleto, Marcelo Mattos, Arão, Fernandes, Gegê, Pimpão e Bill.

15:30 VASCO CONFIRMADO! Martín, Madson, Luan, Rodrigo e Christiano; Serginho, Guiñazu, Julio dos Santos e Marcinho; Dagoberto e Gilberto.

Luis Antônio Silva dos Santos apitará Vasco x Botafogo. Ele terá como auxiliares Wagner de Almeida Santos e Silbert Faria Sisquim.

O Maracanã é o palco do jogo final Vasco x Botafogo 2015. O estádio tem capacidade para 73 mil torcedores e promete receber bom público. Isso porque ma última parcial divulgada neste sábado (25), foi registrada a venda de 32 mil ingressos. (Foto: Getty Images)

No Botafogo, o atacante Bill era dúvida por conta de problema no tornozelo, mas foi a campo, treinou sem problemas e está confirmado no time titular do Glorioso, que podera ter: Renan; Gilberto, Diego Giaretta, Renan Fonseca e Carleto; Marcelo Mattos, Willian Arão, Fernandes e Elvis; Rodrigo Pimpão e Bill.

Campeão pelo Flamengo em 2008, Marcinho deu a receita para o Vasco levantar o taça: ''Muitos falam que o Vasco não tem um craque, e sim um elenco competitivo. Agora precisamos de mais. Confiança não falta. Não podemos deixar a emoção sobressair à razão. Temos que manter os pés no chão e acreditar que podemos ser campeões. Vamos enfrentar uma grande equipe, serão dois jogos muito difíceis. Confiança e pés no chão, essa é a receita''. O Vasco deve ir a campo com: Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Christiano; Guiñazu, Serginho, Julio dos Santos e Marcinho; Dagoberto e Gilberto.

Fique de olho Vasco e Botafogo: Bill, atacante do Botafogo. Não havia marcado nenhum gol em clássicos até a semifinal contra o Fluminense, quando marcou um dos tentos da vitória alvinegra por 2 a 1. Além disso, ele é o goleador do Glorioso na temporada, com nove gols, sendo seis deles no Campeonato Carioca. (Foto: Divulgação/Botafogo)

Fique de olho Vasco e Botafogo 2015: Gilberto, atacante do Vasco. É a grande esperança de gols do time para o clássico. Já deixou sua marca nove vezes no estadual e busca alcançar o topo da artilharia.

Sem Jobson, quem deve ser seu substituto é o atacante Rodrigo Pimpão, que diz não vê o elenco abatido e acredita que o episódio fortalecerá ainda mais o grupo alvinegro. ''A notícia pegou a todos de surpresa. Ainda não tive tempo de conversar com o Jobson. Temos que usar isso como motivação. O Jobson foi um jogador que nos ajudou muito. Vamos correr por ele. Temos que conquistar esse titulo para ele, que faz parte no nosso grupo'', afirmou.

No Vasco, há chances do atacante Dagoberto ser titular no clássico. Na coletiva de imprensa da véspera do primeiro jogo na final, Doriva disse que considera o jogador "pronto" para retornar à equipe, mas não garantiu ele entre os onze. ''Dagoberto está pronto. Lógico que ele ainda vai sofrer, os jogos são intensos. Qualquer atleta sem uma sequência de jogos sofre. Mas ele está próximo do ideal e só com os jogos vai conseguir atingir seu melhor nível'', disse o treinador.

O atacante do Botafogo Jobson foi punido pela Fifa por quatro anos devido a um exame antidoping que teria se recusado a fazer na época. A decisão da entidade pegou todos de surpresa, inclusive o técnico René Simões, que teve um papo particular com o jogador. ''Tivemos uma conversa longa e a preocupação de mandá-lo para casa. Perguntei o que houve lá. Conheço bem o mundo árabe. Segundo o Jobson, os árabes deviam dinheiro a ele e quiseram fazer o exame. Não existe droga na Arábia Saudita. Ele estava com um interprete que fala espanhol. Ele não entendeu bem e ficou com medo de fazer. "Eles me deviam e fiquei com medo de armarem uma para mim", palavras dele'', revelou René Simões.

Durante a partida de semana passada contra o Rio Branco-AC, pela Copa do Brasil, o meia Bernardo foi as lagrimas e teve que ser sacado por Doriva no segundo tempo. Segundo o treinador, o episódio está superado. ''Totalmente (superado), ficou para trás. Bernardo está focado, contente. Ele entrou bem contra o Flamengo e é uma opção importante que a gente tem. É um jogador que tem poder de decisão. Confiamos muito nele'', frisou.

Em 1990, o Botafogo conquistou o bicampeonato, novamente vencendo o Vasco na final, por 1 a 0. Carlos Alberto Dias fez o gol do título. Por último, em 1997, mais novo triunfo do Glorioso, 1 a 0, gol de Dimba.

Em 1968, outra decisão de Campeonato Carioca com vitória do Botafogo. Diante de mais de 140 mil pessoas no Maracanã, a vitória alvinegra foi esmagadora: 4 a 0, com gols de Roberto, Rogério, Jairzinho e Gérson.

Em 1948, as equipes fizeram a decisão do Campeonato Carioca, com vitória por 3 a 1 do Glorioso em General Severiano, com gols de Paraguaio, Braguinha e Octávio. Ávila, contra, descontou.

Curiosamente, Vasco x Botafogo se encontraram em finais do Campeonato Carioca somente quatro vezes. Em todas elas, o Glorioso levou a melhor - em 1948, 1968, 1990 e 1997.

No histórico de confrontos entre Vasco e Botafogo, em 330 jogos, houveram 142 vitórias do Cruzmaltino, 98 empates e 90 vitórias do Alvinegro.

Pela outra semifinal, o Botafogo, por sua vez, teve pela frente o Fluminense. Mesmo com a vantagem do empate, o Alvinegro foi derrotado por 2 a 1, no Maracanã. Na partida de volta, agora no Engenhão, o time de René Simões devolveu o mesmo placar no tempo normal e levou a disputa para as penalidades. Nela, Cavalieri isolou e Renan converteu, dando a vitória ao Alvinegro por 9 a 8.

Na primeira partida da semifinal, o Vasco enfrentou o Flamengo e ficou no empate sem gols. No jogo de volta, o Cruzmaltino bateu o Rubro-negro por 1 a 0 com gol polemico de Gilberto, de pênalti, e carimbou ida à final.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Vasco x Botafogo, partida válida pela primeira final do Campeonato Carioca, a ser disputada às 16h00, no Maracanã..