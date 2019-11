Resultado de Capivariano x Botafogo pela Copa do Brasil 2015 (1-2)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

O Capivariano precisa vencer seu adversário por dois gols de diferença ou vencer fazendo mais gols na casa do adversário. Se fizer 3 a 2, o time do interior de São Paulo se classifica, mas a missão é dificílima

Com a vitória, o Bota tem a vantagem, mas não elimina a partida da volta. O próximo confronto será dia 06 de Maio no Engenhão, e o Alvinegro pode até perder por 1 a 0 que garante a vaga.

48' FIM DE JOGO EM CAPIVARI! O BOTAFOGO VENCE POR 2 a 1!

46' Gegê experimenta colocado de fora da área e a bola passa raspando o travessão

45' SUBSTITUIÇÃO NO CAPIVARIANO! Sai Kleiton Domingues e entra George

44' O juiz assinala TRÊS MINUTOS de acréscimo!

42' O Botafogo busca o terceiro gol que eliminaria partida da volta no Rio de Janeiro

39' GOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! DANIEL CARVALHO! Amaral erra na saída de bola, Gegê cruza e acha Daniel Carvalho livre na área, que finaliza de bate-pronto no contrapé do goleiro pra fazer o segundo, 2 a 1

37' MISERICÓRDIA! Pedro Henrique arrisca de longe, mas chuta muito torto

36' RENAAAN! Rodolfo tabela, entra na área e chuta forte. Renan faz grande defesa

35' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Sai Airton e entra Dierson

33' SUBSTITUIÇÃO NO CAPIVARIANO! Sai Romão e entra Willian Favoni

30' GOOOOOOOOOOOL DO CAPIVARIANO! MARLLOON! Em cobrança de escanteio de Pedro Henrique, Marlon sobe mais alto que a zaga alvinegra e cabeceia no cantinho direito de Renan. Está tudo igual, 1 a 1

30' SUBSTITUIÇÃO NO CAPIVARIANO! Sai Everton Dias e entra Francis

29' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Sai Henrique e entra Tássio

28' Everton arrisca de longe e isola

27' Jogo fica morno nesse momento

23' Everton levanta e Rodolfo toca de cabeça, mas a bola fica tranquila para Renan

20' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Sai Diego Jardel, entra Daniel Carvalho

17' Oliveira cruza rasteiro e Renan fica com a bola

15' DOUGLAAS! Henrique bate colocado da entrada da área e goleiro se estica para evitar o segundo gol

14' O Capivariano melhora na partida e tenta agredir mais o time visitante

11' Em contra ataque, Gegê dá uma caneta em Marlon, mas não consegue dar prosseguimento na jogada

07' O Capivariano se anima e tenta sair mais para o jogo

04' RENAAAN! Em boa jogada pelo lado direito, Rodolfo bate forte e obriga Renan a fazer grande defesa

03' Etapa complementar começa como a inicial. Controle alvinegro e Capivariano sendo dominado

02' CARTÃO AMARELO! Kleiton Domingues é amarelado

00' BOLA EM JOGO! COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Com o resultado parcial, o Botafogo vai levando vantagem, mas não elimina a partida de volta no Rio. Para isso acontecer, o Glorioso deve vencer por dois gols de diferença no mínimo

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! O Botafogo vai vencendo por 1 a 0 fora de casa

46' DOUGLAS! Gegê bate de fora, mas goleiro do Capivariano faz a defesa

45' Teremos dois minutos de acréscimos!

43' Everton arrisca de longe e assusta o goleiro Renan

39' Botafogo troca passes e tenta encontrar a melhor maneira de entrar na área adversária

36' A torcida tenta empurrar o time da casa aos gritos de ''Vai pra cima deles, Leão!''

33' Gegê cobra, mas a bola bate na barreira e sobra nas mãos de Douglas

31' CARTÃO AMARELO! Lombardi é punido pela arbitragem

31' Falta perigosa para o Botafogo

30' Aírton dá passe de três dedos para Henrique, que coloca a bola no fundo do gol, a arbitragem, no entanto, já assinalava impedimento

27' Gegê levanta na área e a zaga do Capivariano corta

24' Sassá e Henrique tentam tabelar, mas a bola eiro sobra nas mãos do goleiro Douglas

21' Botafogo tem mais posse de bola e nesse momento controla a partida

18' Diego faz grande jogada pelo lado direito, mas zaga do Capivariano corta de qualquer maneira

15' Botafogo tenta tomar o controle da partida e dominar as ações

12' O Capivariano tenta sair do campo defesa e igualar o placar

09' GOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! SASSÁ É O NOME DELE! Henrique enfia a bola para Diego Jardel, que serve Diego, ele toca de cabeça para Sassá e o atacante dá um leve desvio de cabeça na bola e tira do goleiro pra fazer 1 a 0

07' Sassá faz boa jogada pelo lado esquerdo, mas não consegue o cruzamento

06' CARTÃO AMARELO! Diego Jardel é punido por reclamação

06' POR POUCO! Sassá entra livre, dribla o goleiro, mas não consegue concluir. O time do Botafogo pediu pênalti

05' Diego Jardel tenta jogada, mas é desarmado pela zaga do Capivariano

03' Botafogo busca o ataque de início, mas esbarra na boa marcação do time paulista

00' AUTORIZA O ÁRBITRO! COMEÇA O JOGO!

A bola vai rolar na Arena Capivari!

O Botafogo vem com a seguinte formação: Renan; Diego, Emerson, Alisson e Jean; Aírton, Andreazzi, Gegê e Diego Jardel; Sassá e Henrique

Técnico: Chico Santos a

O time da casa vem a campo com: Douglas; Oliveira, Marllon, Fernando Lombardi e Pedro Henrique; Amaral, Samuel Souza, Wigor e Kleiton Domingues; Vinícius e Rodolfo; Técnico: Evandro Souza

Seguindo o regulamento da Copa do Brasil, se o Botafogo vencer o jogo de hoje por 2 ou mais gols de diferença, não haverá o segundo jogo da volta. Ao Capivariano, resta conseguir um bom resultado e impedir que isso aconteça

O volante Amaral comandou a equipe de Capivari no Campeonato Paulista e ajudou a salvar o Leão de Sorocabana da queda para a série A2. Emocionado, o atleta de 42 anos deixou o gramado às lágrimas agradecendo a confiança depositada por diretoria e torcedores em seu futebol

O técnico René Simões, assim como o time titular do Glorioso, ficou no Rio de Janeiro treinando com foco voltado para a decisão do próximo domingo contra o Vasco. Chico Santos comandará a equipe alternativa do Botafogo hoje.

A Arena Capivari, palco da partida desta noite, tem capacidade para 19 mil espectadores e a tendência é que tenhamos casa cheia hoje, já que o time da casa disputa a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história

Essa é a primeira vez na história que as duas equipes irão se enfrentar. O Capivariano, fundado em 12 de outubro de 1918 é debutante na Copa do Brasil, e estreia na competição nacional nesse ano.

Fique de olho Capivariano x Botafogo: Gegê é o 12º jogador do Botafogo. Criado nas divisões de base do clube, o jovem jogador de 21 anos frequentemente entra no segundo tempo das partidas e está sempre atuando. Ele é uma das armas de René Simões para o jogo desta noite

Fique de olho Capivariano x Botafogo: O atacante Rodolfo é o artilheiro da equipe paulista no ano de 2015. O atleta marcou 5 gols na fraca campanha do Capivariano no Campeonato Paulista e ajudou o clube a se livrar do rebaixamento para a Série A2

A juventude de Sassá é a arma do Botafogo na partida de hoje. O jovem atacante de 21 anos é um dos destaques do time reserva do Glorioso, que aposta muito em sua velocidade para surpreender a equipe do Capivariano e tentar eliminar o jogo da volta.

O experiente volante Amaral, de 42 anos, é o destaque da equipe do Capivariano. O ''coveiro'' é sinônimo de liderança dentro de campo e após a disputa do Campeonato Paulista renovou seu contrato com o clube por mais duas partidas para estar em campo hoje

Visando a final do próximo domingo contra o Vasco da Gama, René Simões deve mandar à campo hoje time reserva. O provável time do Botafogo que enfrenta o Capivariano esta noite é: Renan, Diego, Emerson, Alisson e Jean; Aírton, Andreazzi, Gegê e Diego Jardel; Sassá e Henrique

De ''férias'' desde o início do mês, o Capivariano deve ter força máxima nesta noite. O técnico Ivan Baitello deve escalar seu time da seguinte forma: Douglas, Oliveira, Marllon, Fernando Lombardi e Pedro Henrique; Amaral, Samuel, Wigor e Kleiton Domingues; Rodolfo e Vinicius

O Botafogo por sua vez, é finalista do Campeonato Carioca e vem de derrota na primeira partida da decisão. O Glorioso perdeu por 1 a 0 para o Vasco no último domingo e agora precisa vencer por dois de diferença para ser campeão estadual

O Capivariano não entra em campo desde o dia 08 de março, quando derrotou a Ponte Preta pela última rodada da 1ª fase do Campeonato Paulista por 3 a 0. Desde então, o Leão da Sorocabana vem treinando focado no confronto de hoje a noite contra o Botafogo

O Botafogo chegou até aqui eliminando seu xará, o Botafogo-PB na 1ª fase. Depois de empatar por 2 a 2 em João Pessoa, o Alvinegro carioca venceu por 4 a 2 no Engenhão e garantiu sua vaga para a fase seguinte. Agora, o time de René Simões tem pela frente o Capivariano

O Capivariano, time da casa, chegou até a 2ª fase da competição eliminando o Caxias do Sul na 1ª fase com vitória por 3 a 0 em casa. No Sul, empate em 0 a 0 e vaga para a equipe paulista, que agora tem pela frente o Botafogo

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Capivariano (SP) x Botafogo, pela 2ª fase da Copa do Brasil 2015, partida a ser disputada às 22h na Arena Capivari, em São Paulo