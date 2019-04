Felipão polemiza em encontro de técnicos na CBF: "7 a 1 não mudou o futebol brasileiro"

A goleada sofrida diante da Alemanha no Mineirão, na última Copa do Mundo, não mudou o futebol brasileiro. Essa é a opinião de Luiz Felipe Scolari, técnico da Seleção Brasileira naquele vexame e atual comandante do Grêmio. A declaração foi proferida nesta segunda-feira (27), na sede da CBF, durante um encontro entre treinadores de times da Série A e integrantes da comissão técnica da Canarinho, representada pelo técnico Dunga e pelo coordenador de seleções Gilmar Rinaldi.

A reunião foi comandada por Marco Polo Del Nero, presidente recém-empossado da entidade. Walter Feldman, secretário-executivo da confederação, também esteve presente.

O contexto do depoimento de Felipão não foi uma crítica em si. Para ele, o futebol do Brasil segue tendo prestígio a nível mundial. "A derrota para a Alemanha não mudou o futebol brasileiro. Continuamos tendo grandes técnicos, excelentes jogadores. Mas, claro, temos de evoluir sempre. É isso que este encontro proporcionará", afirmou o gaúcho.

"Temos de ser adversários durante o jogo, mas depois temos de ser amigos e ter uma boa relação, independentemente do resultado", concluiu.

No evento, Scolari também lembrou que foi o último técnico a conquistar um Mundial pela Amarelinha. "Sou o último treinador da seleção brasileira a perder uma Copa do Mundo mas, ao mesmo tempo, sou o último a vencer (em 2002, na Copa sediada no Japão e na Coreia do Sul)", disse.

Estiveram presentes no encontro técnicos de 17 das 20 equipes da elite do futebol brasileiro. Apenas Corinthians, Figueirense e Atlético-PR não mandaram representantes. Vários treinadores estão envolvidos nas decisões dos campeonatos estaduais, incluindo o próprio Felipão, que disputa o título do Gauchão com o Internacional de Javier Aguirre.

"Queremos ouvir vocês. Queremos críticas. O objetivo deste encontro é justamente esse: saber o que vocês pensam, para evoluir sempre", declarou o mandatário Del Nero.