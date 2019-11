Ceará tenta título inédito da Copa do Nordeste após "pipocar" nos últimos anos

Mais uma decisão se aproxima para o Ceará Sporting Club, um dos grandes clubes do futebol nordestino. A vitória no primeiro jogo da final contra o Bahia deixa os cearenses com uma boa vantagem para empatar na volta, mas os alvinegros não podem achar que está ganho.

Nos últimos anos, o Ceará vem batendo na trave, principalmente quando a equipe decide em casa. Duas vezes na Copa do Nordeste e uma na Série B. Três vezes nos últimos três anos a equipe foi surpreendida em casa, para tristeza do seu torcedor.

Este ano a história pode ser diferente, mas relembre algumas das "pipocadas" do alvinegro nos últimos anos.

Começo de 2013: Léo Gamalho marca e elimina Ceará da Copa do Nordeste

A primeira decepção aconteceu no começo de 2013, mais exatamente na competição onde o Ceará não pode bobear: a Copa do Nordeste. O Vozão passou com dificuldades na primeira fase, em um grupo complicado, que contava com ABC, Bahia e Itabaiana.

Nas quartas, a vítima foi o Vitória. De maneira emocionante, os alvinegros venceram o jogo de volta por 4 a 1 em pleno Barradão e se classificaram para as semifinais, onde tiveram pela frente o ASA, que terminou a edição como vice-campeão do certame.

No jogo de ida, o alvinegro cearense conseguiu um bom resultado. Em um grande jogo, arrancou um importante empate por 3 a 3 em Arapiraca, precisando, na volta, apenas um novo empate abaixo de três gols ou uma vitória para se classificar. O Ceará dominou praticamente todo o jogo, buscando a vitória desde o primeiro minuto, para não ser surpreendido em casa, mas não deu. Aos 38 minutos do segundo tempo, o ASA conseguiu um escanteio. Após a cobrança, Léo Gamalho - que no ano seguinte acertaria com o clube - subiu sozinho e marcou o gol que eliminou o Vovô da competição.

Fim de 2013: Marcelo Costa e Joinville calam a Arena Castelão

No Campeonato Brasileiro Série B 2013, o Ceará era, como de costume, um dos favoritos para conquistar uma das quatro vagas à elite do futebol brasileiro em 2014. Bom elenco, jogadores experientes e com o objetivo de levar o Vovô de volta à primeira divisão. Foi um campeonato de altos e baixos para a equipe, mas a torcida alvinegra acreditava na classificação, mesmo ela sendo decidida na última rodada.

O alvinegro precisava de uma combinação de resultados e deveria vencer o perigoso Joinville, que também brigava pela vaga, em casa. Todos os resultados estavam contribuindo a provável ida alvinegra para a primeira divisão, mas o Ceará não conseguia marcar contra uma equipe catarinense bem arrumada defensivamente e o primeiro tempo terminou sem gols.

Na volta para o segundo tempo, a torcida sabia que uma simples vitória classificava o Vozao à elite, mas os jogadores pareciam não acreditar muito. Em uma segunda etapa simplesmente tenebrosa, Marcelo Costa, duas vezes, e Francis marcaram e calaram 22 mil pessoas presentes ao Castelão naquele sábado.

Com o resultado, o Ceará ficou a um ponto do quarto colocado Figueirense, que havia empatado seu jogo. Caso o alvinegro tivesse vencido, confirmaria sua vaga, mas a decepção em casa foi demais para a torcida. Era um clima de "velório" na tarde do dia 30 de novembro de 2013.

2014: Neto Baiano "dança" em pleno Castelão lotado

A chance perdida de subir para a primeira divisão foi bem complicada para a torcida alvinegra e os jogadores do clube sabiam disso. O Vovô não teve muita dificuldade na primeira fase, terminando em primeiro lugar no Grupo C, que contava ainda com a presença de CRB, Potiguar e Treze.

Na fase seguinte, os cearenses empataram o primeiro jogo em 1 a 1 contra o Vitória no jogo de ida, mas despacharam os rubro-negros da competição com uma sonora goleada por 5 a 1 no jogo de volta. Na semifinal, eliminou o América-RN sem esforços e foi à final encarar o surpreendente Sport.

No jogo de ida, o Leão foi bem superior ao alvinegro e venceu por 2 a 0 na Ilha do Retiro. Mesmo com a desvantagem, o Ceará acreditava que poderia virar a situação, ainda mais depois que fez 1 a 0 com Magno Alves no final da primeira etapa, o que faria parecer que o Vovô iria com tudo para a segunda etapa.

Mesmo pressionando bastante nos minutos iniciais, o Ceará foi surpreendido aos seis minutos, quando Aílton foi derrubado na pequena área. Na cobrança, Neto Baiano deixou tudo igual e "dançou" o famoso "frescando", criado pelo narrador Gomes Farias, da Rádio Verdes Mares, na frente de um Castelão totalmente lotado. O gol foi o colapso alvinegro no jogo, uma vez que os cearenses não conseguiram fazer mais nada e decepcionaram sua torcida pela terceira vez consecutiva em um ano.