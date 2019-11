Resultado Ceará x Bahia na final da Copa do Nordeste 2015 (2-1)

00:30 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (29). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

00:25 O capitão e ídolo da torcida Magno Alves ergue a taça da Copa do Nordeste 2015 e a torcida faz a festa na arquibancada da Arena Castelão!

00:12 Com o resultado desta noite, o Ceará conquista a Copa do Nordeste pela primeira vez na história. O alvinegro cearense também garantiu a vaga na Copa Sul-Americana deste ano.

49’ ACABOU! Faça a festa torcedor do alvinegro cearense, pois o Ceará é campeão da Copa do Nordeste 2015!

44’ GOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! Luís Carlos erra feio na saída de bola, Maxi Biancucchi aproveita e manda por cobertura, tirando qualquer chance de defesa. O tricolor diminui na Arena Castelão.

43’ Torcida do Ceará comemora bastante e faz uma linda festa nas arquibancadas da Arena Castelão.

42’ JEAN! O goleiro do Bahia evita o terceiro tento espalmando uma bola para linha ed fundo em uma cabeçada do atacante Magno Alves.

40’ Ceará tenta controlar o máximo para não correr riscos nesse fim de jogo. Título da Copa do Nordeste está bem próximo de ficar com o Vozão.

39’ Torcida do Ceará solta o grito de campeão e começa a festejar o título da Copa do Nordeste 2015! Bahia precisa de três gols para conquistar o Nordestão.

38’ PERDEU! Marcos Aurélio recebe um lindo passe de Magno Alves, fica na cara do gol, mas acaba desperdiçando.

35’ No momento da alteração, jogadores do Bahia foram reclamar de cera e acabou tendo uma confusão, que foi controlada pelo árbitro.

34’ ÚLTIMA MODIFICAÇÃO NO CEARÁ: SAI: Gilvan. ENTRA: Sandro.

32’ A Arena Castelão está recebendo um público de 63.903. Renda: R$ 1.807.162,00.

29’ ALTERAÇÃO NO CEARÁ: SAI: Assisinho. ENTRA: Tiago Cametá.

27’ ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO BAHIA: SAI: Tony. ENTRA: Tchô.

26’ AMARELO! Goleiro Luís Carlos demora para colocar a bola em jogo e recebe cartão por fazer cera.

25’ AMARELO! Uillian Correia faz falta perto da entrada da área e recebe cartão amarelo.

24’ PERDEU! Bruno Paulista cruza muito bem a bola, o atacante Kieza mergulha de cabeça, mas não pega bem e desperdiça boa chance.

22’ SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA: SAI: Pittoni. ENTRA: Willians Santana.

19’ Em cobrança de falta, Souza chuta forte e a bola fica na defesa do alvinegro cearense.

16’ Magno Alves entra na área, tenta driblar o zagueiro Titi, que se recupera bem e evita o terceiro gol.

14’ SUBSTITUIÇÃO NO CEARÁ: SAI: Wescley. ENTRA: Marcos Aurélio.

10’ Com o gol, o Bahia tenta partir desesperadamente para o ataque. Vozão pode complicar, ainda mais, a situação tricolor nos contra-ataques.

6’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CEARÁ! Escanteio é cobrado na primeira trave, o zagueiro Gilvan se antecipa e manda para o fundo das redes da Arena Castelão.

3’ NA TRAVE! Ricardinho aproveita uma bola toca por Wescley, entra na área, bate tirando do goleiro Jean e o gol não acontece por conta da trave.

0’ NÃO VALEU! Kieza recebe a bola dentro da grande área, tira do goleiro cearense, no entanto, o auxiliar marca impedimento.

0’ Começa o segundo tempo na Arena Castelão! Com gol do zagueiro Charles, o Ceará está vencendo e ficando com o título da Copa do Nordeste.

23:20 Bahia voltou para o segundo tempo com uma alteração: Rômulo saiu para a entrada do atacante Zé Roberto. Ceará continua com o mesmo time da etapa inicial.

23:16 Com o gol do Ceará, não existe mais a chance da Copa do Nordeste 2015 ser decidida nos pênaltis. Para ficar com o título, o Bahia precisa virar o confronto, enquanto Vozão pode até sofrer o empate e mesmo assim será campeão.

23:08 Kieza, atacante do Bahia: “Temos que jogar. Começamos bem, em cima. Conseguimos criar oportunidades, depois recuamos. Não pode recuar em um jogo como esse. Vamos fazer o gol. Tem que ter confiança. Não sentimos o gol, é normal. Faz parte do jogo. Mas temos que voltar a jogar um futebol igual do início”.

23:05 Ricardinho, meia do Ceará: “Precisamos sair um pouco mais para o jogo. Estamos respeitando muito o time deles. É necessário ser mais agressivo”.

47’ Fim do primeiro tempo!

43’ Tony avança pela direta de ataque e cruza buscando o atacante Kieza. Atenta, a defesa do Vozão afastou o perigo.

41’ Ricardinho tenta cobrar uma falta chutando de longe, mas a bola fica na barreira do tricolor.

36’ Kieza rouba a bola no meio de campo, avança e manda para Maxi Biancucchi. O atacante tenta chutar colocado e acaba errando o alvo.

34’ Ricardinho cobra a falta e a bola passa por cima da meta do goleiro Jean.

33’ Ricardinho é derrubado por Souza na entrada da área e o alvinegro cearense tem uma falta perigosa.

31’ Bahia tenta impor seu ritmo para buscar o empate ainda neste primeiro tempo.

28’ AMARELO! Pittoni faz falta em Assisinho e recebe o primeiro cartão do jogo.

26’ IMPEDIDO! Kieza manda a bola para o fundo das redes, mas o lance não vale, pois o atacante está em posição irregular.

22’ Magno Alves coloca velocidade, avança bem e toca para Wescley, que chuta colocado buscando o ângulo, mas a bola bate em Bruno Paulista e vai para escanteio.

18’ Souza chuta de muito longe, a bola desvia na cabeça de Sandro Manoel e vai para a linha de fundo. Escanteio para o tricolor.

16’ Tony cruza a bola na área buscando o atacante Kieza, mas a zaga alvinegra afasta o perigo.

15’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CEARÁ! O zagueiro Charles aproveita um cruzamento que vem da direita e tira qualquer chance de defesa do goleiro Jean. A torcida do Vozão explode de emoção na Arena Castelão.

12’ UUUHHH! O Bahia quase abre o placar como o atacante Kieza. Ele aproveita uma bola tocada por Pittoni, limpa a defesa alvinegra a bate buscando o canto esquerdo. A bola passou muito perto da trave.

9’ UUUHHH! O Ceará responde em seguida em um contra-ataque rápido onde a bola foi lançada para o atacante Magno Alves. O Magnata bate de primeira e obriga o goleiro do tricolor a fazer grande defesa.

9’ UUUHHH! Rômulo chega pela esquerda e cruza na medida para Souza, que tira do goleiro Luís Carlos, mas acaba parando no meia Ricardinho, que salva o Vozão em cima da linha.

7’ Com uma marcação adiantada, o Ceará complica a vida do Bahia na saída de bola neste início de jogo.

5’ Wescley parte em velocidade pelo meio e observa o atacante Assisinho livre, mas acaba errando o passe.

4’ GRANDE DEFESA! Em cobrança de falta, Rômulo chuta muito bem, a bola vai em direção do gol com perigo e o goleiro Luís Carlos faz uma bela defesa.

1’ Bahia lança a bola na área, o lateral Samuel Xavier pega mal e a bola vai para a linha de fundo.

0’ Começa o jogo na Arena Castelão!

22:12 NO GRAMADO! Com atraso, o Bahia entra no gramado da Arena Castelão. Torcida do Ceará vaia a entrada dos baianos.

22:05 Confronto já está com cinco minutos de atraso e o Bahia ainda não apareceu no gramado da Arena Castelão.

22:01 Acabou o aquecimento dos goleiros do Bahia, que foram para os vestiários da Arena Castelão.

21:55 O Ceará entrou no gramado, mas o Bahia não apareceu. Goleiros do tricolor baiano continuam realizando o aquecimento no gramado.

21:54 Festa é muito bonita na Arena Castelão, que está completamente lotada.

21:50 O confronto deve sofrer um atraso. Só agora que os goleiros do Bahia subiram para o gramado da Arena Castelão para realizar o aquecimento.

21:35 Como opção no banco de reservas, o técnico Sérgio Soares terá os seguintes jogadores: Omar; Thales, Adriano Alves, Feijão, Willians Santana, Gustavo Blanco, Zé Roberto, Mateus, Tchô e Yuri.

21:30 O Bahia também está definido. Sem contar com o atacante Léo Gamalho e o lateral-esquerdo Patric, o tricolor buscará o título da Copa do Nordeste com: Jean; Tony, Robson, Titi e Bruno Paulista; Rômulo, Pittoni, Souza e Tiago Real; Maxi Biancucchi e Kieza.

21:28 Silas terá os seguintes jogadores como opção no banco de reservas: Tiago Campanaro; Tiago Cametá, Sandro, João Marcos, Jean Cléber, Marcos Aurélio, Willian, Éverton, Eloir, Carlão, Wellington Carvalho e Gustavo.

21:24 O Ceará está definido! Com o meia Wescley na vaga de Marinho, o time do técnico Silas Pereira entrará em campo da seguinte maneira: Luís Carlos; Samuel Xavier, Gilvan, Charles e Fernandinho; Sandro Manoel, Uillian Correia, Ricardinho e Wescley; Assisinho e Magno Alves.

21:19 Goleiros do Ceará (Luís Carlos e Tiago Campanaro) entraram no gramado da Arena Castelão para realizar o aquecimento e também foram festejados pelos torcedores.

21:17 Suspenso por conta de um terceiro cartão amarelo, o atacante Marinho apareceu no telão da Arena Castelão e foi ovacionado pelos torcedores do Vozão.

21:14 Festa da torcida do Ceará, dentro da Arena Castelão, é muito bonita.

21:11 CHEGOU! Depois de encontrar dificuldades por conta do trânsito, a delegação do Bahia está na Arena Castelão.

20:50 LAMENTÁVEL! Uma van, trazendo torcedores do Bahia, acabou sendo atingida por pedras.

20:47 O Bahia ainda não chegou na Arena Castelão.

20:35 Na chegada do elenco do Ceará, os torcedores fizeram uma belíssima festa.

20:32 CHEGOU! O elenco do Ceará já está nos vestiários da Arena Castelão.

20:30 Expectativa é grande para a decisão. Os dois times ainda não estão na Arena Castelão, que deve receber um ótimo público nesta noite. Estádio já recebe um bom número de torcedores.

A partida desta noite será comandada por Ítalo Medeiros de Azevedo. Ítalo Medeiro tem 40 anos. O mesmo é natural do Rio Grande do Norte e é Funcionário Público. Ele é arbitro da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) e também pertence ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Este confronto será o oitavo de Ítalo na Copa do Nordeste. Lorival Candido das Flores e Luís Carlos Câmara Bezerra, ambos do Rio Grande do Norte, serão os auxiliares.

Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, é o palco da decisão de logo mais. Após passar por uma grande forma visando a Copa do Mundo 2014, onde recebeu alguns jogos, inclusive, da Seleção Brasileira, o Castelão receberá pela segunda consecutiva a final da Copa do Nordeste. O Local tem capacidade para 67.037 e deverá receber um grande número de torcedores nesta noite.

Sérgio Soares, técnico do Bahia, está confiante na sua equipe para reverter essa situação desfavorável na Copa do Nordeste e, também, no Campeonato Baiano. O comandante mostrou consciência quanto a dificuldade, mas manteve a tranquilidade e o otimismo. “Não é fácil recuperar, mas temos condições. São finais de campeonato. Pior seria se não tivesse jogo. Dentro disso que temos que conversar. Mostrar que temos a possibilidade de reverter, trabalhando a cabeça dos atletas nesse sentido para o lado que temos possibilidade de recuperação”.

Pés no chão! Esta é a cobrança do técnico Silas para este embate com o Bahia, principalmente, depois do revés na partida de ida da final do Campeonato Cearense. O treinador pediu cuidado com o tricolor baiano e cobrou o apoio da torcida alvinegra, que deverá lotar a Arena Castelão. “É como sempre digo. Não ganhamos nada ainda. Temos que jogar bem e com cuidado contra o Bahia. É um jogo decisivo e teremos todo o apoio da torcida”

É bastante comum os jogadores da equipe finalista sonhar com o momento da festa do título e, apesar da vantagem do Ceará, o zagueiro Titi revelou que sonha com este momento e mostrou otimismo quanto a conquista da Copa do Nordeste. “Pressão grande é enfrentar a Fonte Nova com público abarrotado. Isso é uma pressão positiva. Não será diferente do que vamos enfrentar lá. Temos um grupo diferente, teremos o torcedor do nosso lado. Tenho certeza de que quem for para o Castelão e quem ficar aqui em Salvador vai mandar energia positiva. Eu acredito muito. Já sonho com esse momento de poder levantar a taça. Meu sonho é a conquista do Nordeste. Chegar no aeroporto e vê tudo abarrotado de gente”.

O Ceará poderá ter um desfalque importante nesta noite. Trata-se do meio-campista, Ricardinho. O jogador estava com suspeita de apendicite, entretanto, o médico Henrique Bastos descartou essa possibilidade e explicou que ocorreu uma fadiga da musculatura. Sendo assim, o atleta não foi vetado e tem grandes possibilidades de figurar entre os titulares. “A gente pensa em várias possibilidades. Dor do lado direito, na parte abdominal inferior, todos pensam que é apendicite. Foi feito o exame para isso e foi descartada a possibilidade de apendicite. O Ricardinho é um atleta que é muito requisitado, vem jogando e fazendo várias partidas. O que ele teve foi uma fadiga da musculatura. Poderia ter sido panturrilha, coxa. É normal por ele ser muito requisitado”.

FIQUE DE OLHO Ceará x Bahia: Kieza, atacante do Bahia, é de suma importância nesta decisão. Sem conseguir apresentar um bom futebol e balançar as redes desde a semifinal, o atacante é o artilheiro do tricolor na temporada e poder reencontrar o caminho das redes nesta noite, algo que seria fundamental para a conquista do título.

FIQUE DE OLHO Ceará x Bahia: Magno Alves, atacante do Ceará, é um dos jogadores que estão há mais tempo no elenco alvinegro. Principal reverencia e goleador da equipe, o magnata deverá ser fundamental nessa decisão. Sempre atento, o artilheiro obriga o sistema defensivo adversário a fazer um jogo sem erros, pois isso pode ser fatal caso a bola caia nos seus pés.

Os goleiros do Bahia não vivem uma grande fase. Na partida de volta das semifinais, Douglas Pires falhou feio e quase comprometeu a classificação, enquanto na ida da final o jovem Jean sofreu um gol frango. Diante das várias críticas, o zagueiro Titi partiu em defesa dos companheiros de equipe. “Eu convivo há quatro, cinco anos com os goleiros, e digo: feliz da gente que pode contar com eles. O Jean, por exemplo, em um ou dois meses, deu um salto de produtividade enorme. Foi para a Seleção. Ficamos feliz pelo momento dele. Temos confiança no trabalho deles. Confiança muito grande”.

O técnico Silas tem apenas uma dúvida para confirmar a equipe que entrará em campo para buscar o inédito título. Com o importante desfalque do atacante Marinho – suspenso pelo terceiro cartão amarelo – o meia-atacante Wescley e o atacante Marcos Aurélio disputam a vaga no setor ofensivo. O meia mostrou-se confiante e deixou a decisão nas mãos do treinador. “Esta decisão está nas mãos do professor Silas. Estou bastante confiante e pronto para ajudar. Desde o fim do jogo contra o Fortaleza, viramos a chave e pensamos só no Bahia”.

Na Arena Castelão, a última vez que Ceará e Bahia estiveram disputando uma partida foi em 2013. O resultado foi uma vitória do tricolor pelo placar mínimo, em jogo válido pela fase de grupos do Nordestão daquele ano. O gol do Esquadrão de Aço foi do pentacampeão mundial Kleberson. O tento do volante baiano foi o primeiro da história da nova Arena Castelão.

O Ceará está na sua segunda participação em finais de Copa do Nordeste. A primeira vez foi na temporada passada, quando os alvinegros perderam o título para o Sport. Pela quinta vezes, o Bahia decide o Nordestão. Nas outras quatro oportunidades, os tricolores venceram duas (2001 e 2002) e acabaram ficando com o vice-campeonato em 1997 e 1999. O maior vencedor deste certame é o Vitória, com quatro conquistas.

Depois de ser rebaixado da Série A do Campeonato Brasileiro em 2014, o Bahia passou por uma grande reformulação. Sempre favorito ao título do Nordestão, por conta da sua grande força, os tricolores fizeram várias contratações e trouxeram o técnico Sérgio Soares, que tinha deixado o Ceará. Com a chegada dele, o Esquadrão passou a atuar com um futebol rápido e ofensivo, algo que será de suma importante no embate desta noite, pois os baianos vão precisar buscar o gol desde o início para reverter a vantagem dos donos da casa.

Com um futebol ofensivo, o Ceará chegou para a disputa da Copa do Nordeste apontado como um dos favoritos a ficar com o título. Este feito está bem próximo de acontecer nesta quarta-feira (29). Os torcedores alvinegros devem lotar a Arena Castelão na esperança de sair festejando esta inédita conquista, algo que não foi possível na última temporada, quando a equipe ficou com vice-campeonato.

A Copa do Nordeste adota o mesmo critério da Copa do Brasil no mata-mata. Desta maneira, o time que marcar mais gols fora de casa obtém vantagem nos critérios de desempate. Sendo assim, o Ceará entra em campo precisando apenas de um empate para garantir o título, enquanto o Bahia tem que vencer por dois gols ou repetir o 1 a 0 e levar a decisão para os pênaltis. Vale ressaltar que se o tricolor baiano ganhar por um tento de diferença - marcando mais de dois gols – conquistará o Nordestão.

Depois de sair de campo com a vitória por 1 a 0 na partida de ida, o Ceará chega como o grande favorito a ficar com troféu em 2015. Entretanto, os alvinegros deverão tomar bastante cuidado para não deixar acontecer algumas surpresas assim como em outros anos. Já o Bahia chega precisando reverter a vantagem do rival, algo que pode ser considerado possível, pois o tricolor de aço tem tradição no cenário nacional e costuma crescer em grandes decisões.

Acompanhe agora Ceará x Bahia, partida de volta válida pela grande final da Copa do Nordeste 2015, a ser disputada às 22h00, na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.