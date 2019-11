Sampaio Corrêa x Palmeiras pela Copa do Brasil 2015 (1-1)

00:00 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Sampaio Corrêa e Palmeiras.

23:58 Sampaio Corrêa e Palmeiras ficam no empate em 1 a 1 no Castelão. Cristaldo e Cleitinho, um para cada lado, marcaram os gols do jogo. Partida de volta será no dia 12 de maio, às 22h, no Allianz Parque.

49' Final de jogo!

47' Girotto solta bomba e bolapassa perto do gol do Sampaio.

45' Sampaio Corrêa é todo ataque nesse final.

44' Vamos até 49'!

43' Substituição no Palmeiras! Sai: Kelvin; Entra: Juninho.

42' Com o empate, o Sampaio vai pra cima em busca da virada.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SAMPAIO CORRÊA!! CLEITINHO! Pimentinha faz ótima jogada pela direita, invade a área e cruza fechado. Cleitinho sobe e cabeceia para o fundo das redes.

40' Sampaio pressiona e busca empate nesses minutos finais.

39' Kelvin é atingido no rosto e fica caído no gramado.

38' Substituição no Sampaio Corrêa! Sai: Robert; Entra: Edgar.

37' Cartão amarelo para Tobio! (Palmeiras)

36' Cartão amarelo para Cristaldo! (Palmeiras)

34' Alan Patrick bate falta da entrada da área, Milton Raphael espalma mal e defesa afasta.

33' Palmeiras tem falta perto da área para bater.

30' Cristaldo marcou com pouco mais de dois minutos em campo.

28' Cleitinho cobra infração com força e a bola explode na barreira.

27' Substituição no Sampaio Corrêa! Sai: Moisés; Entra: Robson.

25' Equipe paulista precisa de mais um gol para eliminar a partida de volta.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!! CRISTALDO!! Gabriel Jesus é acionado na área e divide a bola com Milton Raphael. Cristaldo fica com o rebote e chuta para o fundo das redes.

22' Substituição no Palmeiras! Sai: Renato; Entra: Girotto.

21' Substituição no Palmeiras! Sai: Ryder; Entra: Cristaldo.

20' Jailson fica caído e pede atendimento médico.

18' Robert faz belo passe para Cleitinho na área, mas assistente levanta a bandeira.

17' Partida segue muito fraca tecnicamente, com muitos erros de passe.

16' Pimentinha cruza da direita e Jailson espalma para longe.

15' Substituição no Sampaio Corrêa! Sai: Raí; Entra: Cleitinho.

14' Kelvin tem duas chances, mas fura na primeira e dá chute horrível na segunda.

13' Tobio cabeceia para o meio da área, mas a defesa corta.

12' Victor Luís arruma escanteio após ser bloqueado na esquerda.

10' Kelvin faz boa jogada pela direita, corta para o meio e bate de esquerda. Milton Raphael defende.

8' Pimentinha arranca em contra-ataque, mas é desarmado.

7' Ryder cai na área e pede pênalti, mas o árbitro manda seguir.

6' Pimentinha é lançado em profundidade e é pego em impedimento.

5' Assim como no primeiro tempo, times seguem errando muitos passes.

4' Cartão amarelo para Jackson! (Palmeiras)

3' Segundo tempo começou eletrizante. Uma chance pra cada com menos de dois minutos de segunda etapa.

2' Alan Patrick responde, finaliza da entrada da área, Milton Raphael se estica e faz ótima defesa.

1' UUH! Pimentinha faz boa jogada pela direita e cruza, Robert tenta de letra, mas a bola sai.

0' Começa o segundo tempo!

23:01 Times sem alterações. Tudo pronto pra bola rolar.

23:00 Equipes já em campo para o segundo tempo.

22:45 Sampaio Corrêa e Palmeiras vão empatando sem gols nesse primeiro tempo. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

46' Final de primeiro tempo!

45' Ayrton solta a bomba da meia direita e a bola resvala no travessão antes de sair. Melhor chance do Palmeiras nesse primeiro tempo.

45' Teremos mais um minuto de acréscimo.

44' Cartão amarelo para Robert! (Sampaio Corrêa)

43' Em contra-ataque, Willian Simões avança pelo lado esquerdo e solta a bomba. Bola passou perto do gol.

41' Sampaio sempre mais perigoso que o Palmeiras nesse primeiro tempo.

40' Kelvin recebe ótimo lançamento na área, mas demora para chutar e a zaga corta.

39' A cobrança sai baixa e a defesa do Palmeiras afasta.

38' Victor Luis comete falta dura em Pimentinha.

36' Válber arrisca chute, mas goleiro do Palmeiras defende sem dificuldades.

35' Alan Patrick cobra, mas o goleiro Milton Raphael defende com tranquilidade.

34' Falta para o Palmeiras na entrada da área. Alan Patrick na bola.

32' Pimentinha é o atacante que mais tem levado perigo até o momento.

31' Pimentinha erra o cruzamento pela esquerda.

30' Ayrton chuta e manda pra longe do gol do Sampaio.

28' Após cobrança de escanteio, defesa do Sampaio afasta

27' Defesa do Sampaio não encontra dificuldades em desarmar o ataque palmeirense, que está fora de sintonia.

26' Outro chute de Pimentinha. Novamente, por cima do gol.

25' Pimentinha arrisca, mas manda longe do gol.

23' Palmeiras erra muitos passes no campo de ataque e irrita o técnico Oswaldo de Oliveira à beira do campo.

22' Uma boa chance desperdiçada para cada time. Partida equilibrada.

21' Raí cobra e manda por cima.

20' Falta perigosa para o Sampaio na entrada da área.

19' Victor Luis cruza da esquerda, Renato aparece sozinho na pequena área e cabeceia muito longe do go. Que chance!

17' Ayrton cobra na área e a defesa do Sampaio corta.

15' Gabriel Jesus é atingido no rosto e fica caído no gramado.

14' Partida truncada até o momento, sem muitas chances de gol.

13' Palmeiras recomeça o jogo no campo de defesa.

12' Defesa do Sampaio afasta. Novo escanteio palmeirense.

11' Renato chuta e bola desvia na defesa. Escanteio.

9' Raí finaliza da entrada da área e Jailson encaixa sem problemas

8' Time da casa pressiona mais nesse inicio de jogo.

6' Ayrton cobra muito forte e a bola sai pela linha de fundo.

5' Gabriel Jesus sofre falta dura no meio campo.

4' Pimentinha domina e toca para o meio para Robert, que não alcança e perde ótima chance.

3' Palmeiras entra em campo com um time totalmente reserva, poupando os titulares para a decisão do estadual.

2' Ryder sente pancada e fica caído no gramado.

1' Time da casa começa o jogo no campo de ataque.

0' Começa o jogo!

21:58 Tudo pronto, vai rolar a bola em São Luís.

21:54 Equipes já estão no gramado do Castelão. Em instantes, começa o jogo.

21:48 Torcida do Palmeiras, assim como a do Sampaio, também comparece em bom número no Castelão.

21:33 Sampaio Corrêa escalado! Milton Raphael; Daniel Damião, Luiz Otávio, Edivânio e William Simões; Moisés, Diones, Raí e Válber; Pimentinha e Robert

21:28 Em breve, informaremos a escalação do Sampaio Corrêa

21:27 Palmeiras escalado! Jailson, Ayrton, Jackson, Tobio e V. Luis, Amaral, Renato, A. Patrick e Ryder, Kelvin e G. Jesus.

Antonio Dib Moraes de Souza será o árbitro de Sampaio Corrêa x Palmeiras. Ele será auxiliado por Rogério de Oliveira Braga e Francisco Nurisman Machado Gaspar.

O Castelão é o palco do jogo Sampaio Corrêa x Palmeiras. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber bom público.

Fique de olho Sampaio Corrêa x Palmeiras: Sensação do ano no Palmeiras, o jovem atacante Gabriel Jesus vai finalmente começar uma partida como titular. Depois de participar de jogos do Verdão em oito oportunidades, todas vindo do banco de reservas, a joia palmeirense terá sua primeira chance de começar no onze inicial e também de marcar seu primeiro gol como profissional.

Fique de olho Sampaio Corrêa x Palmeiras: Ex-artilheiro alviverde, Robert agora está do outro lado. O jogador que ganhou projeção nacional no Verdão entre 2009 e 2010 se disse contente em enfrentar a ex-equipe. "É sempre diferente jogar com uma equipe como o Palmeiras. Um time de nível nacional e de primeira linha. É importante não só para mim, mas também para os meus companheiros. É um jogo que todo mundo vai assistir. Então, é cada um fazer o seu trabalho para fazermos um bom jogo e conseguir a vitória".

Já o Palmeiras vai com uma equipe de nomes que tiveram poucas oportunidades na temporada e com jovens jogadores das categorias de base. Nenhum atleta que foi titular diante do Santos mais Valdivia e Cleiton Xavier não viajaram para a capital maranhense.

Os donos da casa tem algumas novidades para a partida de hoje. O volante Moisés, que estava no Linense, teve sua documentação regularizada e vai para o jogo. Robson Simplício é outro reforço para a equipe, voltando de lesão, o volante também deve figurar entre os titulares.

"O Sampaio também é grande. O Sampaio tem história. É claro que nós vamos enfrentar um gigante do futebol brasileiro, que merece respeito. Mas vamos para conquistar nosso objetivo, pois temos trabalhado nesse intuito. É fundamental o apoio do nosso torcedor. Tenho certeza que ele saberá nos apoiar. É fundamental que eles nos apoiem. Nós sabemos e eles sabem perfeitamente disso", afirmou o técnico Oliveira Canindé.

"Como o Oswaldo sempre fala, o Palmeiras não tem time titular nem reserva, e amanhã será uma chance de demonstrarmos mais uma vez a força do elenco. Será também uma oportunidade boa de trazermos o que fizemos no Goiás no ano passado. Queremos mostrar isso no Palmeiras também", afirmou Jackson, em entrevista ao lado de Amaral, seu ex-companheiro de equipe esmeraldina.

No retrospecto geral são 5 encontros. 4 vitórias do Palmeiras e apenas uma vitória do Sampaio Corrêa.

As equipes se encontraram na Copa do Brasil do ano passado, com o Sampaio Corrêa conquistando a vitória em casa por 2 a 1. No jogo de volta no Pacaembu, o Palmeiras fez 3 a 0 e avançou na competição.

Diante do Santos no último domingo (26), o Verdão fez 1 a 0 e ainda viu Dudu desperdiçar a oportunidade de ampliar ainda mais a vantagem. O encontro agora é na Vila Belmiro, no final de semana.

O Palmeiras quer manter o foco no Paulistão, mas sem atrapalhar o andamento da equipe na Copa do Brasil. Para isso, Oswaldo de Oliveira apostará numa equipe jovem e com nomes que não vem sendo aproveitados.

Assim como o adversário, o Sampaio Corrêa também esta de olho no campeonato estadual. No domingo, a equipe tricolor venceu o Imperatriz por 2 a 1 na primeira partida da decisão maranhense, e agora vai até o interior do estado no próximo final de semana.

Donos da casa, o Sampaio Corrêa quer surpreender e buscar um bom resultado, levando o jogo para São Paulo, ganhando a oportunidade de lucrar ainda mais financeiramente, além, é claro, da chance de eliminar o Verdão dentro da nova casa.

