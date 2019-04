Copa do Nordeste: um fio de esperança

Texto de Gabriel Belo, em parceria com a VAVEL

Em um tempo de caos no futebol brasileiro, onde observamos diariamente diferentes tipos de descaso na relação clube-torcedor, às vezes é bom encontrar motivo para sorrir um pouco. Nessa quarta-feira (29), a Copa do Nordeste chegou ao seu fim e sagrou o Ceará, vice-campeão do ano anterior, como grande vencedor.

Foi a terceira edição desde que a competição “voltou”. E, com o passar dos anos, ela só cresce. O sucesso de público, aliado a novas arenas, atraiu diversos patrocinadores.

Tendo média de público maior do que qualquer estadual, pode ser considerada a competição nacional mais importante do primeiro semestre. Até a final, a média de público foi de 7.727 pagantes por partida, considerando que, na primeira fase, muitas equipes jogam em estádios de pequeno porte. Se contarmos somente as eliminatórias, os números surpreendem. São cerca de 22.000 pessoas por jogo.

De acordo com dados do blog “O Povo”, desde 1983 o Brasileirão não tem média superior a essa.Na final, entre Ceará e Bahia no Castelão, o público foi de aproximadamente 63 mil pessoas, superando os jogos decisivos do carioca no Maracanã e as principais partidas da Libertadores. Juntando as duas partidas da decisão, pouco mais de 100 pessoas estiveram em Fonte Nova e Castelão para acompanhar as finais.



E a receita de tudo isso é simples. Mesmo com o crescimento visível, o torneio se manteve “povão”. Preços acessíveis nos ingressos garantem, além de lotação e excelente lucro para os clubes, uma atmosfera impressionante. Sabe aquele jogador que vibra com a torcida quando afasta a bola para a linha lateral com um carrinho? Essa figura está tão rara no futebol hoje em dia que, quando vemos uma cena desse caráter na Copa do Nordeste, chega a arrepiar, emocionar.

Isso se alia a muito carisma. É comum vermos o “Tour da Taça” em competições como a Copa do Mundo, por exemplo. Mas essa visão já é ultrapassada para a “Nordestão”. A taça que premia o campeão circulou por mais de cinco mil quilômetros, alcançando dez cidades e cinco estados, aproximando o público e criando ansiedade para o início das partidas. O Esporte Interativo, que transmite e promove a competição, teve liderança entre os canais pagos de esporte durante a fase eliminatória da Copa do Nordeste.



A competição não veio apenas para divertir, mas sim para ensinar. Nos estaduais de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas, os principais do país, a média de público não foi superior a oito mil pessoas (sendo bonzinho, pois o único que bateu na trave para chegar nesse número foi o Paulistão). E há sempre um motivo. No Rio, a Federação deita e rola nos clubes. Em São Paulo, os ingressos têm preço abusivo e o número de datas é absurdo. Em Minas e RS, a situações descritas acima se repetem. Adicionando isso ao pouco interesse do público, temos um fracasso coletivo.

Necessitamos de Copa do Nordeste, necessitamos de uma atmosfera que arrepie. A torcida nordestina está de parabéns por comprar a idéia do torneio e proporcionar lindas festas. Dá um fio de esperança. De que as coisas podem voltar a ser como eram antes. O principal campeão da “Nordestão” nesses últimos anos não foi Campinense, Sport nem Ceará. Mas sim todos nós, que ganhamos uma pitada de emoção na nossa programação esportiva