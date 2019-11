Guia VAVEL do Brasileirão 2015

E começa mais uma edição do Campeonato Brasileiro. Com 20 times, alguns favoritos, como Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, outros desacreditados, buscando fugir da Série B, como Figueirense, Goiás, Coritiba, e todos com a missão de acabar com o tédio causado pelos maçantes estaduais. Além de todos esses clubes, temos ainda os que retornaram a elite em 2014, casos de Ponte Preta, Joinville, Avaí e Vasco da Gama.



Este edição do Campeonato Brasileiro mostra uma cenário de testes para um futuro próximo. Após a realização da Copa do Mundo 2014, a presença das belíssimas e caras Arenas construídas para o evento estão em pauta. Algumas sequer estão na Série A, enquanto outras não são utilizadas com a periodicidade que o planejamento inicial gostaria. Resta saber se o Brasileirão será o responsável por dar o gás que elas necessitam.

O eixo de Minas Gerais

Atuais campeões brasileiro e da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético-MG vêm mostrando a força de Minas Gerais no cenário nacional. Junto a classificação imediata à Copa Libertadores da América, os clubes mineiros tem a responsabilidade de, em 2015, mostrar que a bom campanha na temporada anterior foi fruto de um excelente trabalho e não um acaso qualquer. Os azulcelestes tentam o tricampeonato consecutivo do torneio, enquanto o alvinegro também desponta como favorito ao título.

Soberania paulista

Não é novidade, mas é interessante comentar sobre como São Paulo segue, anos após anos, mantendo uma soberania na Série A do Campeonato Brasileiro. Se no ano passado o Palmeiras lutou até a última rodada contra o rebaixamento, nesta edição vêm com um elenco totalmente reformulado, apostando alto em uma vaga por Libertadores. O Santos, por outro lado, faz um planejamento arriscado, mas que pode render frutos. São Paulo e Corinthians, favoritos ao título, querem fazer valer a sua força. E para finalizar, a recém-promovida Ponte Preta quer mostrar que os pequenos também podem buscar o seu espaço.

A força de Santa Catarina

Santa Catarina nunca esteve com tantos representantes na Série A do Campeonato Brasileiro. São quatro, números que superam estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná ou até mesmo a região Nordeste e Centro-Oeste inteira. Chapecoense, Avaí, Figueirense e Joinville são os responsáveis por mostrar ao Brasil o poder catarinense. Vale ressaltar também que, se o Cricíuma não fosse rebaixado na edição anterior, o estado igualaria - apenas - São Paulo em quantidade.

Decadência carioca?

O Rio de Janeiro vive sua pior fase em anos no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que Flamengo (2009) e Fluminense (2010 e 2012) sagraram-se campeões em anos anteriores, mas o panorama não é agradável. O clube de Laranjeiras terminou a última rodada em 2013 na zona de rebaixamento, mas devido a erro da Portuguesa, permaneceu na elite. Neste mesmo ano, foi a vez do Vasco amargar o descenso, retornando agora à primeira divisão. Porém, o Botafogo não teve a mesma sorte e não estará entre os 20 principais times do Brasil nesta edição. Resta torcer para o futebol carioca sair o quanto antes desta fase de decadente e voltar a figurar as cabeças da tabela de classificação.

Clique no escudo da equipe e leia mais sobre cada um dos times participantes:

Confira a tabela da primeira rodada: