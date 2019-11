Avaí 2015: tempo de "fazer coisa"

Depois do “milagre” que o Avaí conseguiu para voltar à Série A, o clube agora vai ter que fazer mais uma das suas para se recuperar na temporada e evitar o rebaixamento no Brasileirão. Com uma campanha péssima no Catarinense, aliada a perda do técnico Geninho e a chegada de Gilson Kleina, o time passa por uma reformulação para a disputa do campeonato nacional.

Brasileirão anterior

Na Série B em 2014, o começo do Avaí não foi promissor. Após um Catarinense decepcionante, o técnico Pingo só durou 10 rodadas no cargo, deixando a equipe na 11ª posição, até ser substituído por Geninho. Com o novo técnico, o Leão venceu as três primeiras partidas na Série B, incluindo um clássico em Joinville. Mesmo após a perda de Cleber Santana, que foi para o Criciúma, o time conseguiu emendar 12 jogos sem vencer - incluindo o histórico 5 a 0 no Vasco, em São Januário -, chegando a liderança do campeonato.

Após essa grande fase, o Avaí passou por momentos de turbulência. Com seis derrotas em sete rodadas, a equipe caiu de rendimento, mas conseguia se manter no G-4 pela “gordura” criada anteriormente. A queda de rendimento de jogadores como o volante Diego Felipe, artilheiro do time na Série B, com nove gols e do lateral-direito Bocão, refletia no desempenho do time dentro de campo. Nas duas rodadas seguintes, o time empatou em casa com o Oeste e perdeu confronto direto contra o América-MG fora de casa, e as chances de voltar à Primeira Divisão pareciam escassas.

Faltando apenas três rodadas para o fim da competição, o Avaí precisava de três vitórias e ainda que os adversários a frente tropeçassem. As vitórias por 2 a 0 sobre a Portuguesa, na Ressacada e por 1 a 0 sobre o Santa Cruz, em Pernambuco, mantiveram o time vivo, porém na última rodada, ocupando a 6ª posição. O Avaí precisava de tropeços de Boa Esporte e Atlético-GO para voltar à Série A. Na 38ª e última rodada do campeonato, o Avaí jogou com o Vasco, na Ressacada e venceu por 1 a 0, com gol de Marquinhos. O segundo tempo do jogo foi tenso, porque enquanto o time precisava segurar o resultado em Florianópolis, acompanhava as partidas entre Boa Esporte e Icasa e Atlético-GO e Santa Cruz.

As improváveis derrotas de Boa e Atlético, rivais na briga pelo acesso, por 3 a 2, acabaram dando o acesso ao Leão. O feito foi comemorado com muito choro e festa na Ressacada, onde torcida e time experimentaram o êxtase do retorno à Primeira Divisão, após três anos na Série B, se recuperando do trauma da perda do acesso em 2013, quando o Avaí viu o arquirrival Figueirense se recuperar no final e subir, enquanto os azurras permaneceram mais um ano na Segunda Divisão. No fim, o objetivo foi conquistado, mesmo com um ano de atraso e Leão e Figueira se reencontrarão no Brasileirão 2015.

Histórico do time nos pontos corridos

O primeiro ano do Avaí no Brasileirão de pontos corridos foi em 2009. Após uma campanha segura na Série B, terminando na 3ª colocação, o time manteve o técnico Silas e fez a melhor campanha da história de uma equipe de Santa Catarina na competição. Sonhando com vaga na Libertadores até a reta final do campeonato, o Leão, comandado por Marquinhos, Muriqui e William terminou na 6ª colocação, com 57 pontos, cinco atrás do Cruzeiro, 4º colocado.

No ano seguinte, já sem o técnico Silas, o Avaí teve mais dificuldades para manter-se na elite. Apesar de uma campanha marcante na Sul-Americana, chegando às quartas de final, o time teve três técnicos - Péricles Chamusca, Antônio Lopes e Vágner Benazzi -, o time só salvou na penúltima rodada, após vencer o Santos de Neymar de virada por 3 a 2, na Ressacada. Com 43 pontos, a equipe terminou na 15ª posição, um ponto a mais que o Vitória, primeiro time rebaixado.

O ano de 2011 começou muito promissor no Avaí. Novamente com Silas, o time alcançou uma campanha histórica na Copa do Brasil, o time eliminou Botafogo e São Paulo para chegar até as semifinais, mas acabou caindo diante do Vasco. A partir daí, o time não conseguiu se reerguer. Silas foi embora, o Leão não encontrou substituto a altura - Alexandre Gallo e Toninho Cecílio foram os comandantes na sequência - e a equipe passou todas as rodadas do campeonato na zona do rebaixamento, apesar de ter vencido o primeiro clássico da história dos pontos corridos: 3 a 2 sobre o Figueirense, no Orlando Scarpelli, na 19ª rodada. Ao fim da competição, foram apenas 31 pontos conquistados e o Avaí encerrou sua participação no Brasileiro na última colocação, carimbando seu retorno à Série B.

ANO COLOCAÇÃO PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS CLASSIFICAÇÃO 2011 20º 31 38 7 10 21 Rebaixado 2010 15º 43 38 11 10 17 Neutro 2009 6º 57 38 15 12 11 SulAmericana

Destaques

Com orçamento apertado, o Avaí não conseguiu fazer grandes contratações para a disputa do Brasileirão e as apostas feitas no Estadual se mostraram insuficientes. A principal aquisição do time foi o atacante André Lima, que demorou para engrenar, deixando nos pés do capitão e ídolo Marquinhos a maioria da responsabilidade, dividida principalmente com remanescentes da conquista do acesso em 2014.

MARQUINHOS

Aos 33 anos, um dos maiores ídolos da história do Avaí terá a missão de carregar um time com a moral baixa a uma campanha decente no Brasileirão. No Catarinense desse ano, o time sentiu muito sua falta, já que precisou cumprir suspensão nas sete primeiras rodadas da competição, por confusões em um clássico em 2013. Nesse ano, foram nove jogos e quatro gols. Além disso, o camisa 10 busca nessa temporada a artilharia histórica na Ressacada. Com 49 gols marcados na casa avaiana, o meia precisa de seis gols para superar Décio Antônio, que tem 54.

ANDERSON LOPES

Cria da base, Anderson jogou o Estadual em 2014 emprestado ao Marcílio Dias e ao retornar ao Avaí, foi ganhando gradativamente espaço no ataque do time. Enquanto vários jogadores revezavam posição, o atacante de 21 anos se manteve regular e com vaga praticamente cativa no time titular. Foi o principal atacante do time na Série B de 2014 - quatro gols e sete assistências - e também o artilheiro da equipe no início desse ano, com sete gols, seis pelo Catarinense e um pela Copa do Brasil.

VÁGNER

Apesar do Avaí sair do Estadual com uma das piores defesas do campeonato, o goleiro de 26 anos é um dos ídolos da torcida e foi um dos responsáveis pela sólida defesa que o Avaí tinha na Série B. Campeão paulista com o Ituano no ano passado, Vágner foi o arqueiro que mais combinou defesas e bloqueios na edição passada da Segundona (142). Se os reforços conseguirem formar outra vez um sistema defensivo confiável, o arqueiro pode voltar a se destacar.

Características da equipe

Após a saída de Geninho e a chega de Gilson Kleina, a principal mudança no Avaí foi de postura e das peças no meio campo, já que o esquema tático foi pouco alterado. A principal mudança no meio campo, com a troca do volante Tinga por Renan Oliveira, meia que faz companhia à Marquinhos na criação de jogadas.

Além da entrada de Renan Oliveira, o jovem volante Renan, de 17 anos, ganhou a vaga de Uelliton como primeiro volante. A deficiência do time na lateral esquerda, também motivou o treinador a utilizar Eduardo Neto no meio campo, jogador que já atuou na posição de lateral, e que auxilia na proteção pela canhota.

As laterais são o principal problema do Leão. Pela direita, Pablo e pela esquerda, William Rocha e Eltinho não agradam a torcida e aí está a maior necessidade em contratações. O time anunciou as contratações de Nino Paraíba, ex-Vitória, e Everton Silva, ex-Red Bull, para a lateral direita e de Romário, também vindo do Red Bull, para a equerda.

Uma característica marcante no Avaí de Kleina é a tentativa de pressionar a saída de bola adversária. Nesses momentos, o time se posiciona com duas linhas de três - com Marquinhos como atacante pela direita -, para atrapalhar o passe dos defensores.

Planejamento 2015

Segundo a diretoria avaiana, o planejamento do Avaí era ser campeão estadual desse ano, mas o que se viu foi bem diferente. O time não encaixou, perdeu o técnico Geninho e colecionou pelo segundo ano seguido, uma campanha frustrante no Campeonato Catarinense. O desastre que foram os primeiros meses do time, obrigaram o time como um todo repensar a estrutura do elenco.

Claramente o objetivo do Avaí é tentar remontar o time para o Brasileirão e evitar o rebaixamento. A reestruturação do elenco após o Catarinense e a contratação do técnico Gilson Kleina, demandam um trabalho de recuperação técnica e principalmente mental em um clube abalado como um todo.

Estádio

O Estádio Aderbal Ramos da Silva, mais conhecido como Ressacada, foi fundado em novembro de 1983, substituindo o Adolfo Konder (que foi demolido) como casa do Avaí. O recorde de público da Ressacada foi na final do Campeonato Catarinense de 1986: 32.226 presentes, na vitória por 2 a 1 sobre o Blumenau. O estádio recebeu jogos da Seleção Brasileira em três oportunidades, nas vitórias por 4 a 1 sobre o Equador, em 1987, 3 a 0 na Islândia, em 1994 e 5 a 1 na Dinamarca, em 1997.

Atualmente, a capacidade do estádio é de 17.800 lugares, todos com cadeiras. Na era dos pontos corridos, a média de público da Ressacada foi de 8.738 torcedores - 9.983, em 2009; 9.447, em 2010; 6.784, em 2011.

Ficha técnica

Nome: Avaí Futebol Clube

Fundação: 1926

Mascote: Leão

Títulos: 1 Campeonato Brasileiro da Série C (1998) e 16 Campeonatos Catarinenses (último em 2012)

Campanha no Brasileirão 2014: 4º colocado na Série B

Expectativa para o Brasileirão 2015: luta contra o rebaixamento