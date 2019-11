Cássio, o Gigante de Itaquera

Gilmar do Santos Neves, Ronaldo Giovanelli e Dida são alguns dos goleiros que passaram, marcaram e entraram para a história do Corinthians. O posto no Timão sempre teve alguém a altura para manter toda a história e a tradição do clube, que hoje é muito bem representada por Cássio Ramos, que, mesmo tendo apenas 28 anos, já está na galeria do clube ao lado de outros heróis alvinegros.

O Gigante de Itaquera é o titular absoluto em baixo da trave corintiana, e vencê-lo não é uma tarefa nada Fácil. No seu terceiro ano no Timão, Cássio é a esperança mais uma vez no gol da Fiel para brigar pelo título nacional, o único que falta para o goleiro conquistar com a camisa do clube alvinegro.

Chegada ao Clube

Cássio chegou ao Corinthians no fim de 2011, sem qualquer badalação e pouca gente sabia sobre ele. Cássio não custou um centavo se quer ao Timão, já que seu contrato com o PSV Eindhoven, da Holanda, foi rescindido e, livre, ele pôde assinar com qualquer equipe, optando por volta ao Brasil, optando por jogar no Corinthians.

O que Cássio e Corinthians não sabima era que essa parceria, em pouco tempo, renderia muito. Na sua chegada, ele virou o reserva imediato de Julio Cesar, que vivia uma grande fase, afinal, o Corinthians havia conquistado naquele ano o Campeonato Brasileiro e Julio Cesar tinha sido um dos principais jogadores do time na temporada.

Cássio estreou pelo Corinthians em 28 de Março de 2012, quando os reservas de Tite entraram em campo diante do XV de Piracicaba, pela 16ª rodada do Campeonato Paulista daquele ano. Uma atuação discreta, Cássio não foi nem muito exigido, e o Corinthians acabou vencendo por 1x0, com gol do lateral Ramon.

Mas foi em 2 de Maio de 2012 que Cássio ganhou o coração da torcida e também o de Tite. Com Julio Cesar barrado, devido a má fase, o goleiro ganhou a chance contra o Emelec, no Equador, em partida válida pela oitava de final da Libertadores, e não fez feio. Graças ao Cássio o Corinthians saiu de campo com o empate. O goleiro fez, ao menos, três defesas importantes, sendo ainda eleito o melhor jogador da partida, e depois de tal atuação, e pressão da torcida, acabou se tornando em definitivo o camisa 1 alvinegro, colocando Julio Cesar no banco.

Auge no Clube

Com o seu 1,95m, Cássio fechou o gol e guiou o Corinthians rumo à conquista inédita da Copa Libertadores da América de 2012. No Rio de Janeiro, já nas quartas de final, Cássio brilhou diante do Vasco em São Januário, ajudando a trazer o 0 a 0 e a decisão para São Paulo. Na partida de volta, no Pacaembu, ele voltou a ser decisivo, crescendo na frente de Diego Souza, que saiu livre, na cara de Cássio, que, com as pontas dos dedos, evitou o que seria o gol de empate da equipe carioca e, possivelmente, a eliminação do Corinthians.

Na Semifinal ele foi decisivo novamente parando o Santos de Neymar, Ganso e cia, sendo o cara do jogo tanto na Vila Belmiro quanto no Pacaembu. Cássio voltaria a brilhar novamente na decisão contra o Boca Juniors, aonde o 1 a 1 na Argentina só foi possível graças a duas defesas milagrosas do goleiro, que teve pouco trabalho em São Paulo, ajudando assim o Corinthians a conquistar o único título que faltava na sala de troféus do clube.

Mas o auge do goleiro não foi só a campanha na Libertadores, ele entraria para o Hall de ídolos do Corinthians no final daquele ano, mais precisamente em Tóquio. Diante do Chelsea, da Inglaterrra, o atual campeão europeu, Cássio, na decisão do Mundial de Clubes da FIFA, foi uma muralha e fechou a meta alvinegra, evitando que chutes de longe e a queima roupa da equipe inglesa evitassem que o TImão pudesse conquistar o seu segundo título mundial. Com gol do Paolo Guerrero Cássio comemorou mais uma conquista, mas o goleiro, devido a sua grande exibição, ainda foi eleito o melhor jogador da partida e o melhor jogador de toda a competição, superando jogadores como Fernando Torres e o próprio Guerrero.

Trajetória na carreira

Titular absoluto no Corinthians, a vida de Cássio nem sempre foi assim. Nascido em Veranópolis, Cássio iniciou a carreira no futebol atuando nos clubes da cidade, chamando atenção rapidamente do Grêmio, que o contratou em 2004 e lá Cássio se formou nas categorias de base, sendo promovido ao futebol profissional em 2006. Porém, o goleiro só fez uma única partida pelo tricolor gaúcho, que no final de 2007 o vendeu para o PSV, da Holanda, clube com o qual Cássio assinou por 5 temporadas.

Mas ele também não teve muitas oportunidades na Holanda e, depois de ficar um ano na reserva do PSV, atuando em apenas uma oportunidade, ele foi cedido por empréstimo ao Sparta Roterdã em 2009, onde jogou 15 partidas como titular, mas logo retornou ao seu clube, fazendo mais 3 partidas antes de deixar a equipe. Já em conversa com o Corinthians, Cássio, amigavelmente, rescindiu com o PSV e se transferiu para o Corinthians, chegando como um desconhecido para meses depois se tornar ídolo.

Expectativa para 2015

Com Tite de volta o Corinthians, Cássio é uma das peças do treinador para tentar o bicampeonato da Copa Libertadores e o sexto título do Campeonato Brasileiro, um dos únicos que o goleiro ainda não venceu com o Timão. Além disso, o goleiro espera uma chance na Seleção Brasileira. O Goleiro já disse recentemente em entrevista que está preparado para ser testado pelo técnico Dunga, mas afirmou que defender o Brasil não é obsessão.

Com a amarelinha, Cássio já teve a oportunidade de vencer, em 2012, o Super clássico das Américas contra a Argentina, mas sua principal conquista com o Brasil foi o Sul-Americano Sub-20 em 2007, que, naquele ano, foi disputado no Paraguai. Com a Copa América a vista, o goleiro quer iniciar o Campeonato Brasileiro em grande nível para tentar brigar por uma das três vagas para o gol que Dunga irá levar para o Chile.

Ficha Técnia

Nome: Cássio Ramos

Nascimento: 06/06/1987

Nacionalidade: Veranópolis - RS

Altura: 1,95m

Clubes por onde passou: Grêmio (2004 à 2007), PSV Eindhoven (2007 à 2012), Sparta Roterdã (2009).

Títulos: Campeonato Gaúcho (2006), Campeonato Neerlandês (2007/08), Supercopa dos Países Baixos (2008), Copa Libertadores da América (2012), Mundial de Clubes da FIFA (2012), Campeonato Paulista (2013), Recopa Sul-Americana (2013).