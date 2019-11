Jadson, de renegado a maestro do Corinthians

Sua volta ao Brasil não foi tão bem como esperado. Depois de não vingar no São Paulo, Jadson foi envolvido numa troca com o Corinthians, foi pouco aproveitado por Mano Menezes, mas hoje, com Tite, o meia é a referência na armação do Timão, recusando até uma oferta do futebol chinês para continuar regendo o meio de campo do clube paulista.

Chegada no clube

Jadson chegou ao Corinthians em fevereiro de 2014. O meia voltou ao Brasil em 2012, para o São Paulo, onde viveu altos e baixos. Com o retorno de Muricy Ramalho ao time do Morumbi, o camisa 10 acabou perdendo espaço e sendo muito pouco utilizado pelo treinador.

No Corinthians, quem sofria com adaptação e também não tinha continuidade era o atacante Alexandre Pato. São Paulo e Corinthians resolveram então se unir para resolver esse problema: Pato foi jogar no Tricolor, enquanto Jadson se transferiu para Itaquera, a pedido de Mano Menezes.

Sua estreia foi num derby contra o Palmeiras, no qual terminou empatado em 1 a 1, mas, ao ser substituído, o meia foi aplaudido e ovacionado pela torcida, que reconheceu a grande atuação e participação do camisa 10 naquele clássico contra o maior rival.

O primeiro gol com a camisa alvinegra foi anotado em 19 de Fevereiro do mesmo ano, na vitória de 2 a 1 sobre o Oeste. Mas o gol que Jadson vai se recordar para sempre foi o do empate diante do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, em 1° de Junho de 2014. Foi o primeiro tento do Corinthians em sua nova casa, o primeiro gol alvinegro na Arena Itaquera.

Auge no clube

Mas nem tudo correu bem no seu primeiro ano no Corinthians. Assim como no São Paulo, Jadson viveu momentos bons e ruins, acabando sendo pouco utilizado por Mano Menezes, amargando algumas partidas no banco, o que fez com que o atleta ficasse de fora da Copa do Mundo no Brasil.

Mas tudo mudou com o retorno de Tite a Itaquera em 2015. O treinador, que ficou um ano parado estudando, viajando pelo mundo e conversando com outros treinadores, voltou com a missão de fazer do Corinthians novamente um time vencedor, e Jadson estava dentro do seus planos. No início de 2015 o meia foi, sem duvidas, um dos principais atletas do Corinthians no Campeonato Paulista e, principalmente, na primeira fase da Copa Libertadores da América.

Com gols e assistências, Jadson se renovou e caiu novamente nos braços da torcida. Mas, por muito pouco, essa história não teve um fim. Em fevereiro desse ano o meia recebeu uma proposta tentadora do futebol da China. Em crise financeira, o Corinthians conversou e chegou até admitir a venda de seu camisa 10, mas uma conversa com Tite fez com que tudo fosse cancelado. O treinador convenceu o meia a ficar, disse que precisava dele, que o Corinthians precisava dele, e então Jadson refutou o futebol asiático para seguir regendo o meio campo do Timão.

Trajetória na carreira

Nascido em Londrina, no Paraná, Jadson iniciou sua carreira no futebol jogando no Ferroviário Esporte Clube, se transferindo depois para o Paraná Soccer Technical Center, onde ficou até 2000, quando foi contratado pelo Internacional com apenas 17 anos. Sua passagem pelo Rio Grande do Sul não deu muito certo, durando apenas um ano, então ele voltou para seu estado, se transferindo em 2001 para o o Atlético Paranense.

O meia foi provido ao time profissional no ano seguinte, e, ao lado de Dagoberto, Washington e Alex Mineiro, o meia fez parte de um dos maiores times que o rubro-negro paranaense já teve em sua história, chegando a ser vice-campeão Brasileiro em 2004 e vice-campeão da Copa Libertadores da América de 2005.

No mesmo ano, após grande atuações, gols e passes magistrais, Jadson chamou atenção do Shakhtar Donetsk, clube ao qual foi vendido por 5 milhões de reais. Na Ucrânia, Jadson jogou oito temporadas, fazendo 272 partidas e anotando 64 gols, se tornando um ídolo para a torcida. Lá, venceu por três vezes o Campeonato Ucraniano, duas vezes a Copa da Ucrânia, venceu por três vezes a Supercopa da Ucrânia e conquistou a Copa Uefa em 2008/09.

No meio do ano de 2012, visando a Copa do Mundo no seu país, Jadson resolveu voltar ao Brasil. O meia chegou até ser especulado para retornar ao Atlético Paranaense, mas o São Paulo, que sentia falta de um armador na equipe na época, comprou o meia do Shakhtar por quase 11 milhões de reais. Na sua chegada ao Tricolor, Jadson recebeu das mãos de Raí a camisa 10.

Expectativa para 2015

Com o apoio da torcida e confiança de Tite, Jadson é o principal responsável em armar as jogadas no Corinthians e guiar a equipe a mais uma conquista do Campeonato Brasileiro. Seus gols e suas assistências nunca antes foram tão decisivos, o que já vem mostrando nesse inicio de ano que o meia é outro atleta com o treinador corintiano, que não abre mão do seu camisa 10 no meio campo.

No Timão, Jadson quer conquistar os títulos que esteve tão perto de vencer com o Atlético Paranaense: O campeonato nacional e a Copa Libertadores da América, e provar de uma vez por todas que recusar o montante de dinheiro oferecido pelo futebol chinês valeu a pena, tanto para ele quanto para o próprio Corinthians.

Ficha técnica

Nome: Jádson Rodrigues da Silva

Nascimento: 5/10/1983

Nacionalidade: Londrina, PR

Altura: 1,69

Clubes por onde passou: Atlético Paranaense (2001 à 2005), Shakhtar Donetsk (2005 à 2012) e São Paulo (2012 à 2014).

Títulos por clubes: Supercampeonato Paranaense (2002), Copa Paraná (2003), Campeonato Paranaense (2005), Campeonato Ucraniano (2004/05, 2005/06 e 2007/08), Copa da Ucrânia (2007/08 e 2010/11), Supercopa da Ucrânia (2005, 2008 e 2010), Copa da Uefa (2008/09), Copa Sul-Americana (2012), Copa Eusébio (2013).

Títulos por Seleção: Superclássico das Américas (2012) e Copa das Confederações (2013).