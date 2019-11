Cruzeiro 2015: a restruturação após dois anos de glória

Tetracampeão brasileiro e em busca do penta. Essa é meta do Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro de 2015. Com uma equipe totalmente diferente àquela que dominou o cenário nacional em 2013 e 2014, no entanto, a Raposa precisará superar a incerteza de um início de temporada nada empolgante para conseguir levantar a taça de campeão brasileiro de 2015.

Assim, a VAVEL Brasil preparou um guia sobre o time estrelado antes do início do Brasileirão para que você, caro leitor, fique por dentro de tudo que aconteceu e pode acontecer com o Cruzeiro. Aproveite!

Trajetória no Brasileirão 2014

O Cruzeiro começava o Brasileirão daquela temporada, dividindo o calendário com a Libertadores da América, e por esse motivo, o técnico Marcelo Oliveira lançou a campo nas primeiras rodadas da competição nacional, o famoso "mistão", a fim de que a equipe não perdesse muitos pontos no começo do campeonato. E os reservas deram conta do recado. Na partida inicial da equipe no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, Moreno saiu do banco de reservas para marcar o gol que daria a vitória para o Cruzeiro na ocasião, por 2 a 1. A Raposa já era líder na sexta rodada, após vencer o Sport, no Mineirão, por 2 a 0, e ampliou a vantagem na liderança vencendo o Internacional, em Caxias do Sul, por 3 a 1. O triunfo contra o Flamengo, em Uberlândia por 3 a 0, foi a última partida do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo 2014.

A cada rodada disputada no Campeonato Brasileiro, cada vez mais o Cruzeiro reafirmava a sua liderança, embalados pelos torcedores que ecoavam seus cantos de incentivo ao time no Mineirão. Devido à pausa na temporada por conta da Copa do Mundo, o ritmo de partidas no segundo semestre do ano aumentou consideravelmente, forçando as equipes a disputarem jogos nas quartas e quintas-feiras e, também, nos fins de semana. No início, a Raposa não sentiu os efeitos do calendário, fazendo grandes partidas contra o Santos, no qual venceu por 3 a 0 no Mineirão, e também o adversário pelo título brasileiro, o Internacional, por 2 a 1.

Na reta final da temporada, o Cruzeiro sofreu com desfalques. Disputando duas competições com chances reais de título em ambas, Copa do Brasil e Brasileirão, Marcelo Oliveira não teve muitas escolhas, a não ser mandar o que tinha de melhor para o campo e, com isso, muitos jogadores sofreram o desgaste físico na temporada, fazendo com que o treinador celeste perdesse as suas principais peças nas partidas decisivas.

Porém, no dia 23 de novembro, o Cruzeiro confirmou o seu tetracampeonato diante o Goiás, no Mineirão. Mais de 56 mil pessoas compareceram ao Gigante da Pampulha para testemunhar mais uma história escrita nas páginas heroicas e mortais do clube. Essas, inclusive, vibraram quando Éverton Ribeiro marcou o gol decisivo que confirmou o título para a Raposa. A festa, entretanto, teve o seu estopim na partida contra o Fluminense, jogo que marcaria a entrega do troféu de campeão brasileiro ao Cruzeiro, principalmente quando Marcelo Moreno marcou um golaço de voleio, para abrilhantar mais a festa azul e branca, na partida que terminou com vitória celeste por 3 a 1.

Histórico da Raposa nos Campeonatos Brasileiros por pontos corridos

O Cruzeiro foi o primeiro campeão brasileiro por pontos corridos, em 2003, atingindo a marca de 100 pontos na competição. Mas após este ano, o clube passou por instabilidade nas edições do Brasileirão, não conseguindo repetir o sucesso daquele ano, fazendo campanhas pífias ficando na zona intermediária na classificação, e chegando a ponto de ser quase rebaixado pelo seu rival Atlético-MG em 2011. Confira na tabela a seguir, o desempenho da Raposa, ano após ano, desde 2003.

Desempenho da Raposa em Campeonatos Brasileiros – 2003 a 2014 Edição do Brasileirão Colocação Pontos ganhos 2003 1º 100 2004 13º 56 2005 8º 60 2006 10º 53 2007 5º 60 2008 3º 67 2009 4º 62 2010 2º 69 2011 16º 43 2012 9º 52 2013 1º 76 2014 1º 80

Destaques

Fábio

Segundo goleiro com mais partidas pelo Cruzeiro, Fábio é o grande líder do Cruzeiro dentro de campo. Orienta a equipe e é referência para os jogadores mais novos. Um verdadeiro exemplo de amor à camisa que dispensa apresentações. No Brasileirão, ele tentará parar os adversários embaixo das traves para que sua equipe conquiste o tricampeonato consecultivo.

Arrascaeta

Tímido, o uruguaio De Arrascaeta foi contratado junto ao Defensor Sporting, do Uruguai, pelo Cruzeiro para suprir a saída de Ricardo Goulart, que rumou ao futebol chinês, e virou o grande craque da equipe mineira. O jogador é habilidoso, ágil e tem uma grande facilidade para marcar gols excepcionais. Contra o Mineros de Guayana, pela Libertadores, acertou uma linda bicicleta; no clássico diante do Atlético-MG deu uma caneta no volante Josué, passou por Douglas Santos e Jemerson e balaçou as redes de Victor, calando o Independência. Arrascaeta, portanto, tem tudo para desequilibrar nesta temporada com a camisa celeste.

Leandro Damião

Artilheiro do time estrelado, o atacante Leandro Damião chegou ao Cruzeiro no início da atual temporada e trouxe consigo uma mar de desconfiança, já que o jogador havia tido um 2014 péssimo no Santos. Porém, não demorou muito para Damião voltar à sua boa fase, como nos tempos de Internacional, e cair nas graças da torcida cruzeirense.

Características

É fato que o Cruzeiro perdeu a base do time titular – e alguns suplentes também – das últimas duas temporadas neste início de 2015. Com isso, o sistema de jogo do time celeste modificou-se bastante, embora o esquema tático seja praticamente o mesmo. No mesmo 4-2-3-1 do ano passado, o Cruzeiro de 2015 está menos dinâmico e não tem a mesma intensidade do time bicampeão brasileiro.

Reflexo disso é quarteto ofensivo. Em 2014 poderíamos ver Éverton Ribeiro, Ricardo Goulart, Willian e Marcelo Moreno atentando a vida dos defensores adversários com muita transição, dinamismo, intensidade e aplicação tática. Já o quarteto desta temporada, Marquinhos, De Arrascaeta, Alisson (ora Willian) e Leandro Damião, ainda está se encaixando. A campanha do time no Campeonato Mineiro é um exemplo, onde alternou boas e más partidas.

A diretoria do Cruzeiro parece não estar totalmente satisfeita e deve ir atrás de armador – aquele jogador para fazer a bola rolar com qualidade no meio-campo até chegar aos pés dos atacantes –, uma vez que o uruguaio De Arrascaeta está convencendo e Julio Baptista não terá seu contrato renovado.

Planejamento 2015

Depois de um 2014 coroado pela conquista de Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro, além de ter chegado à final da Copa do Brasil, o Cruzeiro promete vir firme em busca de mais títulos em 2015. Com a saída de praticamente metade do time titular que encantou o Brasil, a diretoria celeste investiu pesado contratando uma barca de jogadores, mesclando juventude com experiência, para manter o clube mineiro na briga por títulos nesta temporada.

Entretanto, as atuações da equipe no início da temporada não convenceram a torcida, que chegou entoar vaias ao término que algumas partidas no Campeonato Mineiro, inclusive. Ainda no Estadual, o time celeste não conseguiu superar o arquirrival Atlético-MG nos dois jogos da semifinal (1 a 1 na ida e 2 a 1 de virada na volta) e perdeu a chance de conquistar o bicampeonato. A eliminação gerou muitas críticas por parte da torcida a Marcelo Oliveira.

As oscilações não aconteceram somente no Mineiro. Elas tiveram reflexo também na Copa Libertadores da América, onde os comandados de Marcelo Oliveira passaram em branco ante Universitario Sucre e Huracán e só foram vencer – jogando um futebol “pobre” – na terceira rodada (2 a 0 sobre o Mineiros, na Venezuela). No entanto, o Cruzeiro se recuperou da eliminação no Campeonato Mineiro dois dias depois batendo o Universitario de Sucre, no Mineiro, por 2 a 0, e avançando às oitavas de final da competição na liderança do Grupo 3.

Agora, portanto, é esperar o início da fase mata-mata, onde os cruzeirenses irão enfrentar o São Paulo, para ver aonde essa equipe pode chegar na competição sul-americana antes de começar o Brasileirão.

Mineirão, a casa do Cruzeiro

Assim como ocorreu em 2014, a casa do Cruzeiro neste ano continuará sendo o Mineirão, onde a equipe mineira domina seus adversários. E o arquirrival Atlético-MG é uma das principais vítimas. Embora a Raposa não vença o Galo desde 28 de julho de 2013, quando aplicou 4 a 1 no rival, que entrou em campo com time misto após a conquista da Copa Libertadores da América, o time azul estrelado tem um excelente retrospecto frente ao Atlético atuando no Gigante da Pampulha.

Nos últimos 22 clássicos disputados no Mineirão, desde 2007, o Cruzeiro venceu 14, empatou quatro e o Galo triunfou apenas quatro vezes. Neste período, o time celeste ganhou três partidas por três ou mais gols de diferença, incluindo duas goleadas por 5 a 0 nas finais do Mineiro de 2008 (ano do centenário do Atlético) e 2009. O saldo de gols também é a favor: balançou as redes 44 vezes e sofreu 24 tentos.

O retrospecto do Cruzeiro neste ano jogando no Gigante da Pampulha não é muito favorável. Em nove jogos, apenas três vitórias, quatro empates e duas derrotas. A vitória sobre o Boa Esporte por 3 a 0, no dia 21/02 (a segunda do ano), foi a 50ª após a reinauguração.

Ficha técnica

Nome: Cruzeiro Esporte Clube

Fundação: 1921

Mascote: Raposão

Títulos: sete títulos internacionais, 11 nacionais e 56 títulos estaduais

Campanha no Brasileirão 2014: campeão

Expectativa para o Brasileirão 2015: quatro primeiros colocados