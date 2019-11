Internacional 2015: para sair da fila

Dia 23 de dezembro de 1979. Do atual elenco colorado, apenas Dida e Juan eram nascidos. Desde então, o Internacional jamais levantou a taça do maior campeonato do futebol brasileiro. E é esse jejum de quase 36 anos que Dida, Juan e o resto dos comandados de Diego Aguirre buscam quebrar em 2015.

Iniciando o Brasileirão sendo apontado como favorito por boa parte da mídia esportiva do país, o time gaúcho quer, finalmente, chegar firme para ser campeão nacional. Na última década, foram três vice-campeonatos, em 2005, 2006 e 2009, além da 3ª colocação em 2014.

Brasileirão 2014

Na edição de 2014, o Inter fez uma campanha marcada pela irregularidade. Comandado por Abel Braga, o Colorado teve uma temporada muito conturbada, mesmo estando sempre na metade de cima da tabela e tendo terminado em 3º lugar, garantindo vaga direta na Copa Libertadores 2015.

Nas primeiras rodadas, o Inter ocupou a liderança nas rodadas 4 e 5, sendo ultrapassado pelo Cruzeiro. A partida contra os mineiros, realizada em Caxias do Sul, foi a única em que os gaúchos saíram derrotados até a parada para a Copa do Mundo, período em que estiveram no 6º lugar.

Após o retorno da competição, o Colorado viveu seu melhor momento no certame. Engatou cinco vitórias consecutivas, disputando a liderança com o Cruzeiro, mas, com três derrotas nos últimos quatro jogos do primeiro turno, terminou a primeira parte do Brasileirão questionado, mesmo na 3ª posição.

Permanecendo numa campanha de altos e baixos, com elogios e críticas severas, o Internacional chegou nas rodadas finais brigando para ingressar no G4. Com três vitórias seguidas em casa, contra Goiás, Atlético-MG e Palmeiras, conseguiu o objetivo, terminando atrás apenas de Cruzeiro e São Paulo, garantindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Brasileirão de pontos corridos

Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado em pontos corridos, em 2003, o Internacional se acostumou a fazer boas campanhas. Nenhum título foi conquistado, apesar dos três vice-campeonatos, que deram ao Colorado a fama de chegar como favorito e fracassar na hora H.

A primeira grande campanha do clube do Beira-Rio, nos pontos corridos, foi a de 2005, onde passou grande parte da competição disputando a liderança. Foi superado pelo Corinthians de Tevez, no ano do famoso escândalo de arbitragem envolvendo Edilson Pereira de Carvalho, que causou a anulação de 11 jogos, alterando a configuração da tabela.

Os outros vices do Inter foram em 2006 e 2009, perdendo para São Paulo e Flamengo, respectivamente. A única edição onde o Colorado correu risco de rebaixamento foi a de 2013, chegando na última rodada com chances, mesmo que remotas, de cair para a Série B.

ANO COLOCAÇÃO PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS CLASSIFICAÇÃO 2014 3º 69 38 21 6 11 Libertadores 2013 13º 48 38 11 15 12 Sul-Americana 2012 10º 52 38 13 13 12 Sul-Americana 2011 5º 60 38 16 12 10 Libertadores 2010 7º 58 38 16 10 12 Sul-Americana (não disputou, era atual campeão da Libertadores) 2009 2º 65 38 19 8 11 Libertadores 2008 6º 54 38 15 9 14 Sul-Americana 2007 11º 54 38 15 9 14 Sul-Americana 2006 2º 69 38 20 9 9 Libertadores 2005 2º 54 42 15 9 14 Libertadores 2004 8º 67 46 20 7 19 Sul-Americana 2003 6º 72 46 20 12 14 Sul-Americana

Características da equipe

Diego Aguirre ainda busca o time ideal. O uruguaio começou o ano escalando o Inter em um 4-2-3-1, com a defesa em linha, protegida por Nilton (mais fixo) e Aránguiz (com maior liberdade). À frente deles, uma linha de três com D'Alessandro, Sasha e Jorge Henrique, Vitinho ou Alex. O comando do ataque era tarefa de Nilmar.

Devido ao mau rendimento da equipe e a ausência de peças como D'Alessandro e Nilmar, o técnico colorado testou o 3-5-2, com variações para o 5-4-1 e para o 3-6-1. Sem a bola, Leo e Fabrício formam uma linha de cinco com os três zagueiros, enquanto Nilton, Nico Freitas, Aránguiz e Alex compõe uma linha à frente da defesa, com Sasha no ataque. Com a bola, os laterais viram alas e Aránguiz e Alex viram meias para criar o jogo.

Sem encontrar o sistema ideal para o Inter, Aguirre tem nas individualidades uma válvula de escape em situações adversas. Aránguiz, Anderson, Alex, D'Alessandro, Sasha, Lisandro López e Nilmar são nomes que, em boa condição física e técnica, podem causar dores de cabeça aos adversários. Cabe ao comandante aliar individualidade e coletivividade para fazer o time engrenar de vez.

Planejamento 2015

Em 2015, mais uma vez, a expectativa na beira do Guaíba é de que, finalmente, o título nacional volte a ser conquistado. A direção invetiu pesado na formação do grupo, contratando jogadores caros e de peso, como Nilton, Anderson e Lisandro López.

Depois de tantos anos fazendo campanhas boas, uma vaga na Libertadores não seria capaz de deixar os colorados satisfeitos. A campanha no Brasileirão, como de costume, dependerá do desempenho na competição continental, mas o Inter conta justamente com essa grande quantidade de opções para aguentar em alto nível físico, técnico e psicológico uma parte da temporada disputando os dois torneios.

Mais uma vez com nomes de pompa, o Internacional espera, neste Brasileirão, finalmente dar à sua torcida o troféu que, desde 23 de dezembro de 1979, ela não conquista.

Beira Rio

Em 6 de abril de 1969, com uma vitória do Inter sobre o Benfica, de Eusébio, po 2 a 1, era inaugurado um Gigante à beira do Rio Guaíba. O estádio José Pinheiro Borda já cansou de receber partidas memoráveis, a maioria delas marcando grandes conquistas coloradas.

O Beira-Rio, ao longo de sua rica história, foi palco dos mais variados títulos. Dezenas de campeonatos estaduais, três Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Libertadores, uma Sul-Americana, duas Recopas Sul-Americanas foram conquistados e incontáveis jogos marcantes foram realizados nesse templo do futebol brasileiro.

Em 2011, a casa dos colorados começou a ser modernizada para a Copa do Mundo de 2014. Hoje, o Gigante é um estádio de primeiro mundo, com capacidade para, oficialmente, 50 mil pessoas. Recebeu, durante a maior competição de futebol do planeta, partidas da Alemanha, da Argentina, da Holanda e da França, servindo de tapete para craques como Bastian Schweinsteiger, Lionel Messi, Arjen Robben e Karim Benzema.

Agora, em uma nova etapa, a torcida do Inter espera que os títulos sigam sendo conquistados, como sempre foram, dentro do remodelado Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

Nome: Sport Club Internacional

Fundação: 4 de abril de 1909

Mascote: Saci

Títulos: 1 Mundial de Clubes FIFA; 2 Copas Libertadores; 1 Copa Sul-Americana; 2 Recopas Sul-Americanas; 1 Copa Suruga Bank; 3 Campeonatos Brasileiros; 1 Copa do Brasil; 43 Campeonatos Gaúchos.

Campanha no Brasileirão 2014: 3º lugar

Expectativa para o Brasileirão 2015: título