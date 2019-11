Martin Silva, a muralha vascaína

Assim como diz o ditado popular, "Um bom time começa por um bom goleiro". Ciente disso, desde a temporada passada, o Vasco conta com o uruguaio Martín Silva para tornar essa máxima filosófica em realidade. Dono de grandes atuações com a camisa cruzmaltina, o atleta vem sendo constantemente convocado à Seleção de seu país.

Jogador essencial na campanha que levou o clube de volta para a elite do futebol nacional em 2014, o goleiro - mesmo sem ter marcado nenhum gol - garantiu diversas vitórias graças a defesas milagrosas e sua incrivel regularidade. A posição, que no ano retrasado com Diogo Silva, Michel Alves e Alessandro foi uma das responsáveis pelo rebaixamento, seria uma das responsáveis pelo retorno.

Contratado do Olimpia, o arqueiro foi apresentado junto com o volante paraguaio Aranda, que veio do mesmo time. Ambos foram destaque na campanha do time de Assunção na Libertadores de 2013, sendo vice-campeão ao ser derrotado pelo Atlético-MG na final em um duelo eletrizante.

"O Vasco tem uma grande história e um grande prestígio. Quando soubemos da proposta do Vasco, ficamos muito felizes. Sei da grandeza desse clube. Não é o infortúnio do descenso que estraga a história do clube. Será um desafio como profissional. Espero que, com o grupo, a gente possa triunfar esse ano", afirmou no dia de sua apresentação.

Por problemas com a documentação, o camisa 1 só conseguiu estrear pela equipe de São Januário em 27 de janeiro, contra a Friburguense, na 3ª rodada do estadual, quando o Gigante da Colina goleou por 6 a 0. Treinador à época, Adilson Batista elogiou o atleta estreante e ressaltou a confiança no uruguaio.

"Já tinha indicado o Martin Silva para outros clubes. O Vasco está bem servido, foi uma aquisição importante. Eu já o conhecia, estava bem tranquilo. A confiança é fundamental no futebol", comentou o técnico que meses depois seria demitido.

Entretanto, nem tudo são flores. No início de março de 2014, a filha do goleiro nasceu prematura no Uruguai, dias antes da semifinal do estadual diante do Fluminense. Como o bebê tinha risco de vida, o clube liberou para que o atleta fosse para Montevidéu ficar com sua esposa. Diogo Silva, reserva e apontado pela torcida vascaína como uma das causas da queda à Série B em 2013, começaria jogando o clássico.

"Ele foi liberado para ver a filha e, se Deus quiser, tudo vai correr bem, e já já ele estará de volta. O time confia no Diogo Silva", disse o zagueiro Luan, em uma entrevista coletiva alguns dias antes do confronto decisivo.

Um dia antes da partida decisiva, a esposa e a filha do arqueiro recebem alta do hospital e Martín Silva volta ao Rio e se dispõe a jogar no domingo, mesmo estando 10 dias sem treinar - antes do nascimento de Pilar, ele estava na Áustria junto à seleção nacional para a disputa de amistosos - e entrou como titular. Mesmo assim, o Vasco ganha de 1 a 0 com gol de Edmilson e uma atuação memorável do camisa 1, que rendeu o prêmio de "Melhor do Jogo" para o uruguaio.

"A torcida cantou o nome da minha filha e foi muito emocionante. Tive até que respirar para me concentrar melhor na partida. Fiquei muito agradecido", afirmou emocionado.

A partir daí, o jogador colecionou partidas excelentes com a camisa do time de São Januário e conquistou a torcida por conta da regularidade. No final do ano, foi escolhido por diversos jornalistas como melhor do ano e ganhou, também, uma camisa nas cores de seus país, sendo o escolhido para estampar o número 116 nas costas no dia do aniversário da agremiação vascaína.

Revelado pelo Defensor Sporting, do Uruguai, se destacou nas Libertadores de 2006, quando o time da capital foi eliminado na primeira fase e, em 2007, desclassificados nas quartas de final pelo Grêmio. Um momento curioso de Martín pelo clube foi em 2010, durante uma partida válida pela Copa Sul-Americana. Em Buenos Aires, a torcida do Independiente jogou uma pedra na cabeça do arqueiro. Mesmo assim, a partida continuou e os uruguaios deixaram a competição.

Seu segundo clube foi o Olimpia, um dos mais tradicionais clubes paraguaios. Lá, foi campeão do Torneio Clausura de 2011, sendo um dos pilares do time, e também marcou seu único gol da carreira; de penâlti, válido pela penúltima rodada do Clausura de 2012, contra o Sol de América. Também pelo clube da capital do Paraguai, foi vice-campeão da Libertadores de 2013, mesmo ano em que foi eleito o melhor goleiro da América do Sul pelo jornal "El Pais". Devido ao constante atraso salarial e à crise financeira vivida, decidiu rescindir o contrato de quatro anos assinado anos antes.

Com suas milagrosas defesas, os vascaínos esperam muito por parte do goleiro uruguaio. Um dos pilares do time do ano passado e do time dessa temporada, a expectativa é que Martín continue sendo um dos principais jogadores do elenco e um dos ídolos da torcida cruzmaltina, para quem já deu muitas alegrias. Convocado regularmente pela seleção de seu país natal, essa também pode ser a temporada em que Jordi aparecerá mais aos torcedores do time de São Januário.

Nome: Martín Andrés Silva Leites

Nascimento: 25/03/1983

Nacionalidade: Uruguai

Altura: 1,87m

Clubes por onde passou: Defensor, Olimpia e Vasco da Gama

Títulos: Campenato Uruguaio (2007-2008), Clausura Paraguai (2011) e Copa América (2011)