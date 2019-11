Resultado Botafogo x Vasco no final Campeonato Carioca 2015 (1-2)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Botafogo e Vasco.

Após 12 anos de espera, o Vasco vence novamente o Botafogo no Maracanã e é campeão do Campeonato Carioca de 2015!!

49' FINAAL DE JOGO!!

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!! GILBERTO!! Atacante recebe na área, chuta cruzado e sacramenta o título!!

47' Carleto cobra falta na área e defesa afasta.

45' Vasco se defende como pode, enquanto Botafogo vai com tudo ao ataque.

44' Vamos até 49'

43' Marcinho cobra falta por cima do gol de Renan

42' No Maracanã, Pagantes: 58.446; Presentes: 66.156

41' Vasco segura a bola e administra o resultado, que lhe garante o título.

40' Substituição no Vasco! Sai: Julio dos Santos; Entra: Lucas.

39' Cartão vermelho para Fernandes! (Botafogo)

38' Cartão amarelo para Diego Jardel! (Botafogo)

37' Serginho chuta de primeira, mas a bola vai ao lado do gol de Renan

35' Rodrigo cobra falta de longe, mas a bola bate na barreira.

34' Cartão amarelo para Diego Giaretta! (Botafogo)

33' Bernardo cobra falta nas maõs de Renan.

32' Falta dura do Fernandes sobre o Serginho.

30' Agora, o Botafogo precisa de um gol para levar a decisão para as penalidades.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!! DIEGO JARDEL!! Gilberto dá belo passe para o meia dentro da área. Ele bate na saída de Martin Silva e empata o jogo!

27' Autor do gol que vai dando o título, Rafael Silva deixou o campo ovacionado pela torcida.

26' Substituição no Vasco! Sai: Rafael Silva; Entra: Marcinho.

24' Após bola estourada, Gilberto ganha dos zagueiros e chuta forte para boa defesa do Renan.

23' Rafael Silva cruza pela esquerda e Giaretta afasta.

22' Substituição no Vasco! Sai: Dagoberto; Entra: Bernardo.

20' Parada técnica no Maracanã!

19' Pimpão bate de primeira, mas nas mãos de Martín Silva.

17' Botafogo precisa virar o jogo para 2 a 1 para levar a partida para os pênaltis

16' Cartão amarelo para Renan Fonseca! (Botafogo)

15' Substituição no Botafogo! Sai: Luis Ricardo; Entra: Sassá.

13' Após cobrança de escanteio, Marcelo Mattos cabeceia livre, mas manda por cima do gol.

12' Em cobrança de falta, Martín Silva voa para fazer bela defesa.

11' Torcida vascaína canta alto no Maracanã.

9' Carleto tem mais uma chance em cobrança de falta, mas manda na barreira novamente na barreira.

8' Cartão amarelo para Rodrigo! (Vasco)

7' Carleto cruza e defesa afasta.

6' Pimpão bota a bola no meio das pernas de Guinãzu e sofre falta.

4' Pimpão levanta para Luis Ricardo na área, mas o lateral manda muito longe do gol.

3' Se persistir o empate, o título carioca fica com o Vasco

2' Cartão amarelo para Dagoberto! (Vasco)

1' Na ponta esquerda, Gilberto tenta o cruzamento, mas acerta o adversário

0' Substituição no Botafogo! Sai: Tomás; Entra: Diego Jardel.

0' Começa o segundo tempo!!

16:55 No fim do primeiro tempo, Rafael Silva colocou o Vasco na frente contra o Botafogo. O alvinegro terá que marcar dois gols para levar a decisão para os pênaltis. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

47' Final de primeiro tempo no Maracanã!

45' Teremos mais dois minutos de acréscimos.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!! RAFAEL SILVA!! Atacante recebe na área, chuta cruzado e coloca o cruzmaltino na frente!!

42' Se persistir o empate, o título carioca fica com o Vasco

41' Madson parte em velocidade, deixa o defensor para trás, mas chuta torto.

40' Primeiro tempo com muitos cartões amarelos aplicados pelo árbitro.

39' Carleto cobra falta com força, mas para na barreira.

37' Faltas: Botafogo 10 x 7 Vasco

36' Cartão amarelo para Christiano! (Vasco)

34' Cartão amarelo para Fernandes! (Botafogo)

33' Pimpão arrisca de longe e Martín Silva espalma e manda pra escanteio.

31' Se persistir o empate, o título carioca fica com o Vasco.

30' Cartão amarelo para Marcelo Mattos! (Botafogo)

28' Substituição no Botafogo! Sai: Willian Arão; Entra: Fernandes.

27' Willian Arão sente uma lesão e vai sair. Fernandes vai entrar.

26' Dagoberto arrisca de fora da área, mas sem perigo para Renan.

25' Julio dos Santos recebe pela direita e cruza direto para fora.

23' Madson disputa com Carleto e fica com tiro de meta.

22' Julio dos Santos arma jogada pelo meio, mas erra o passe para Gilberto.

20' Parada técnica no Maracanã!

19' Dagoberto cobra falta e Renan tira de soco.

19' Cartão amarelo para o Gilberto! (Botafogo)

17' Em jogada ensaiada, a bola chega na pequena área, mas Luan, sozinho, não consegue finalizar

15' Tudo ok com o atacante do Vasco. Jogo é retomado.

14' Gilberto está caído e a partida é paralisada.

13' Cartão amarelo para Willian Arão! (Botafogo)

11' Falta cobrada para a área e Rodrigo afasta o perigo.

10' Clássico é movimentado nesses primeiros dez minutos.

9' Cartão amarelo para Julio dos Santos! (Vasco)

8' Cartão amarelo para Serginho! (Vasco)

7' Após escanteio, Luan tenta a finalização de cabeça, mas manda para fora.

5' Se persistir o empate, o título carioca fica com o Vasco.

4' Bill recebe na grande área e chuta na saída de Martín Silva, que defende e salva o Vasco.

3' Gilberto arrisca de longe e Renan defende.

2' Pimpão tenta jogada pela esquerda e ganha lateral.

1' Pela esquerda, Bill cruza e Luis Ricardo chuta de primeira, mas a bola sai sem perigo.

0' Começa o clássico!!

15:59 Tudo pronto para a bolar rolar!

15:53 Botafogo e Vasco entram juntos no gramado.

15:52 Torcidas de Botafogo e Vasco cantam alto no Maracanã. Em instantes, começará o clássico. Fique conosco!

15:31 Vasco escalado! Martín Silva, Madson, Rodrigo, Luan, Christianno, Guiñazu, Serginho, Julio dos Santos, Rafael Silva, Dagoberto e Gilberto.

15:30 Botafogo escalado! Renan, Gilberto, Renan Fonseca, Giaretta, Carleto; Mattos, Arão, Tomas, Luis Ricardo; Pimpão e Bill.

15:20 Em instantes, confirmaremos as escalações oficiais de Botafogo e Vasco.

Wagner do Nascimento Magalhães apita o clássico Botafogo x Vasco. Ele terá como auxiliares Rodrigo Figueiredo Corrêa e Dibert Pedrosa Moisés.

O Maracanã é o palco do jogo final Botafogo e Vasco 2015. O estádio tem capacidade para 73 mil torcedores e promete receber bom público, haja vista que todos os ingressos já foram vendidos. Neste domingo (3), será uma festa em preto e branco!

No Vasco, o técnico Doriva só tem uma dúvida. O meia Marcinho, que não rendeu o esperado na partida Botafogo x Vasco de ida, pode ser barrado para a entrada de Bernardo. No mais, o time deverá ser o mesmo: Martín Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Christiano; Pablo Guiñazú, Serginho, Julio dos Santos e Marcinho (Bernardo); Dagoberto e Gilberto.

Para o time que irá a campo, o técnico René Simões faz mistério. Com uma artroscopia no joelho direito, o goleiro Jefferson vem treinando forte e pode retornar. Ele fará um teste no vestiário para ver se terá condições de jogo. Caso contrário, Renan permanecerá como titular. Mal na primeira final Botafogo x Vasco, Gegê deverá ceder a vaga para Tomás.

Fique de olho: Gilberto, atacante do Vasco. É a grande esperança de gols do time para o clássico. Já deixou sua marca nove vezes no estadual e busca alcançar o topo da artilharia. (Foto: Divulgação/Vasco)

Fique de olho: Bill, atacante do Botafogo. Não havia marcado nenhum gol em clássicos até a semifinal contra o Fluminense, quando marcou um dos tentos da vitória alvinegra por 2 a 1. Além disso, ele é o goleador do Glorioso na temporada, com nove gols, sendo seis deles no Campeonato Carioca. (Foto: Divulgação/Botafogo)

Campeão paulista pelo Ituano em 2014, o técnico do Vasco Doriva pode conquistar uma marca expressiva na carreira caso seja campeão com o cruzmaltino: ser o primeiro a conquistar as taças em anos consecutivos. ''Me senti confortável desde que cheguei ao Rio. Fui muito bem recebido pela torcida vascaína, pela diretoria... Fico feliz pelas coisas terem acontecido dessa maneira. Quando iniciamos o trabalho, sonhávamos com a decisão. Estamos nela e temos grande chance de título.Temos um adversário à altura e que respeitamos muito. Para mim será especial, meu segundo campeonato estadual e talvez segundo título. Mas eu mantenho meus pés no chão. No futebol é preciso sempre estar provando o seu valor, principalmente o treinador. Estou alegre, mas com os pés no chão.''

O goleiro Renan do Botafogo confia na pontaria do ataque do Glorioso em Botafogo x Vasco 2015: ''Nosso time é muito bom. É difícil ficar sem fazer gol em um jogo, só nesse último mesmo contra o Vasco. Nosso ataque cria muito. Gol nosso vai ter, e espero segurar lá atrás'' disse Renan, que completou: ''O ataque deles também é muito perigoso. O Gilberto não desiste nunca, ataca os zagueiros e o goleiro, acredita em todas. O Dagoberto é experiente, muito bom tecnicamente. Tem o Rafael (Silva, autor do gol do último domingo), que é rápido, tem o Bernardo, com quem joguei nas seleções de base. Além de uma bola parada muito boa com os zagueiros. É ter cuidado com tudo, ficar muito atento'', encerrou.

Para o zagueiro Luan, do Vasco, os jogadores devem se manter equilibrados para aguentar a pressão do Botafogo, que precisa vencer para levantar a taça: ''Temos que manter o equilíbrio ao longo dos noventa minutos, independentemente do que estiver acontecendo. Sabemos que será um jogo muito disputado, como foi o primeiro jogo da final e como têm sido os clássicos deste Campeonato Carioca. Portanto, não podemos nos assustar com nada e temos que trabalhar sempre pensando que o fim pode ser feliz", observou.

A atual situação do Botafogo é a mesma da semifinal. Tinha a vantagem do empate, mas perdeu a primeira partida para o Fluminense. Depois, na volta, o Alvinegro conseguiu devolver o resultado de 2 a 1 e venceu nos pênaltis. Para o atacante Bill, o pensamento tem que ser semelhante: ''Temos noventa minutos para ganhar o jogo. Nosso pensamento precisa ser semelhante àquele que mostramos contra o Fluminense , no segundo jogo das semifinais. Nós perdemos por dois a um no primeiro jogo e entramos jogando de maneira determinada, conseguindo o nosso objetivo'', lembrou

Por último, no ano de 1997, mais um novo triunfo do Glorioso, 1 a 0, com gol de Dimba em jogo Botafogo e Vasco.

Em 1990, o Botafogo conquistou o bicampeonato, novamente vencendo o Vasco na final, por 1 a 0. Carlos Alberto Dias fez o gol do título. (Foto: Divulgação)

Em 1968, outra decisão de Campeonato Carioca com vitória do Botafogo. Diante de mais de 140 mil pessoas no Maracanã, a vitória alvinegra foi esmagadora: 4 a 0, com gols de Roberto, Rogério, Jairzinho e Gérson.

Em 1948, as equipes fizeram a decisão do Campeonato Carioca, com vitória por 3 a 1 do Glorioso em General Severiano, com gols de Paraguaio, Braguinha e Octávio. Ávila, contra, descontou.

Curiosamente, Botafogo e Vasco se encontraram em finais do Campeonato Carioca somente quatro vezes. Em todas elas, o Glorioso levou a melhor - em 1948, 1968, 1990 e 1997.

No histórico de confrontos entre Botafogo x Vasco, em 331 jogos, houveram 143 vitórias do Cruzmaltino, 98 empates e 90 vitórias do Alvinegro.

Botafogo x Vasco decidem o título do Campeonato Carioca! No primeiro jogo da final, quase no fim, o Vasco marcou com Rafael Silva e tirou a vantagem do Botafogo. O Cruzmaltino jogará pelo empate neste domingo (3), enquanto para o Glorioso, restará ganhar por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título ou por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis.

