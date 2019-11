Resultado da final Internacional x Grêmio no Campeonato Gaúcho 2015 (2-1)

Continue ligado na VAVEL Brasil na cobertura dos títulos estaduais e de outras competições. Até a próxima!



50' FIM DE JOGO! O INTERNACIONAL É CAMPEÃO GAÚCHO DA TEMPORADA 2015!



47' Vamos aos 50 minutos.



45' Alisson segura a finalização de Everton.



44' Grêmio termina o jogo com um homem a menos. Inter chegando ao título.



43' Rhodolfo expulso. Carrinho direto no Sasha.



42' Grêmio com a bola no meio campo.



39' Matias Rodríguez arrisca de longe e manda pra fora, por cima da meta.



39' Lateral para o Inter pela direita.



37' Inter não conquista o título sobre o Grêmio no Beira-Rio desde 1997. É a primeira taça do estádio reformulado.



36' Inter vai ficando com o título. Placar segue em 2 a 1.



35' Everton arrisca de longe e Alisson defende em dois tempos.



32' Alan Ruschel vem para o lugar de Geferson.



30' Valdívia recebe atendimento. Geferson já levantou.



29' Cai no gramado o colorado Geferson. Sentindo o joelho.



26' Amarelo para Ernando. Falta sobre Luan.



24' Cartão amarelo para Walace. Mais uma falta sobre o cara da partida: Valdívia.



23' Trocas: Douglas sai, entra Everton, no Grêmio. Sai D'Alessandro, entra Alex, no Inter.



21 D'Alessandro cobra a falta e Grohe espalma para tirar o perigo.



21' Cartão amarelo para Marcelo Oliveira. Falta sobre Valdívia.



19' Mamute encara a marcação de William, o colorado toma a frente e sofre falta no campo de defesa.



18' Valdívia tenta de calcanhar para Lisandro López e Grohe sai do gol para fazer a defesa.



17' Nova falta de Matias sobre Valdívia. O colorado valoriza o tempo ganho no gramado.



16' Falta de Matias Rodríguez sobre Valdívia, que fica sentindo na faixa central de campo.



14' Yuri Mamute adianta demais e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Alisson, do Inter.



13' Falta sobre Geferson pela esquerda de ataque do Inter.



9' Escanteio cobrado pela esquerda e a cabeçada de Matias sai em tiro de meta para o Inter.



8' Falta sobre Yuri Mamute pela direita do ataque gremista.



7' Grohe espalma cobrança de escanteio com endereço certo. Safou o Grêmio da tentativa de gol olímpico.



6' Lisandro López sofre falta pela direita. Chance colorada.



4' Segundo tempo no Beira-Rio. 2 a 1 para o Inter.

Troca no Inter: Nilmar sai, entra Lisandro López.



Troca no Grêmio: Sai Braian Rodríguez, entra Mamute.



Acaba o primeiro tempo. Inter 2, Grêmio 1. Título, com o resultado, vai ficando com o Inter. Grêmio precisa buscar o empate no segundo tempo.



47' GOL DO GRÊMIO! GIULIANO DESCONTA! 2 a 1 para o Inter!



45' Luan tentou pela direita e o chute saiu pela linha de fundo.



42' Jogada de D'Alessandro pela direita e o chute vai por cima. Tiro de meta.



41' Cartão amarelo para Aránguiz, do Inter. Chegada sobre Luan.



39' Maicon chuta de longe e Alisson defende a bola rasteira.



38' William dá dois dribles, cruza e D'Alessandro pega bonito de primeira. Grohe defende.



35' D'Alessandro recebe na área, bica a bola, mas ela passa longe da trave defendida por Grohe.



32' Luan arrisca o chute e a bola passa próxima da trave do goleiro Alisson. Tiro de meta.



29' Giuliano rolou para Braian Rodríguez, que isola pela linha de fundo. Perde chance o Grêmio.



28' Troca no Grêmio: Sai Fellipe Bastos, entra Walace.



27' Sasha tenta o cruzamento e a bola atravessa a área e sai em tiro de meta ao Grêmio.



24' Valdívia arrisca de longe e manda pela linha de fundo.



Valdívia recebeu de Nilmar, na retribuição do presente do primeiro gol. Valdívia, artilheiro do Inter na temporada.



18' GOL DO INTER! VALDÍVIA AMPLIA! 2 a 0!



17' Grêmio tenta mais investidas no campo do Inter.



14' Maicon arrisca e a bola vai direto pela linha de fundo. Árbitro sinaliza tiro de meta. Pareceu escanteio para o Grêmio.



12' William cruza e a bola vai sobre a meta defendida por Grohe.



10' Sasha toca para D'Alessandro, que chuta para grande defesa de Grohe! Escapa o Grêmio.



9' Grêmio precisa sair pro jogo, pois o resultado é Colorado para o título gaúcho.



Nilmar abre o placar em jogada puxada por Valdívia.



6' GOL DO INTER! NILMAR ABRE O PLACAR!



5' NA TRAVE! Falta cobrada, Rodrigo Dourado cabeceia e Grohe salva junto ao travessão! Rhodolfo colocou para escanteio.



4' Fellipe Bastos comete falta em Valdívia e recebe cartão amarelo.



3' Marcelo Oliveira vai em velocidade e ganha escanteio para o Grêmio.



2' Sasha tenta o chute, a bola desvia na marcação e fica fácil para Grohe, goleiro do Grêmio.



1' Inter tem a posse de bola e toma a iniciativa em casa.



0' Bola rolando na final do Campeonato Gaúcho!



1 minuto de silêncio em homenagem ao falecido técnico Valmir Louruz.



15:55 Entrada das equipes, lado a lado, com os capitães puxando a fila. Bonita festa nas arquibancadas.



15:50 Dia cinza em Porto Alegre e na maior parte do Rio Grande do Sul. O fim do dia, apesar disso, será vermelho ou azul.



15:45 Falta pouco para a bola rolar no Beira-Rio. Daqui a pouco a entrada oficial dos onze guerreiros de cada lado.



15:25 No Grêmio, a confirmação do que era esperado. A única mudança em relação ao jogo da Arena é a entrada do zagueiro Erazo no lugar de Geromel, que cumpre suspensão por ter sido expulso na partida de ida.



15:23 A dúvida maior no Inter era sobre a presença de Nico Freitas ou Valdívia. O técnico Diego Aguirre deixa o volante uruguaio no banco e o meia Valdívia, artilheiro colorado na temporada, vai para o campo na final.



15:12 O Grêmio também escalado: Marcelo Grohe, Matías Rodríguez, Rhodolfo, Erazo e Marcelo Oliveira; Fellipe Bastos, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Braian Rodríguez.



15:10 Escalado o Inter: Alisson; William, Ernando, Alan Costa e Geferson; Rodrigo Dourado, Aránguiz, Valdívia, D’Alessandro e Eduardo Sasha; Nilmar.



15:05 Tumulto entre os torcedores com pedras arremessadas nos arredores do Beira-Rio, próximo ao Parque Marinha do Brasil.



15:00 Informação do Grêmio: o meia uruguaio Cristian Rodríguez, segundo o preparador físico, sentiu uma lesão muscular no último treino e vai fazer um teste no aquecimento. A princípio, não participa do Gre-Nal 406.



14:45 Delegação gremista escoltada na chegada ao Beira-Rio. Comissão técnica, jogadores e dirigentes estão adentrando o palco da decisão do Campeonato Gaúcho 2015.



14:38 O árbitro da partida: Leandro Vuaden vai apitar seu 10º clássico Gre-Nal na carreira. Juíz experiente para conter os ânimos dentro de campo.



14:35 No Caminho do Gol, a travessia das torcidas em direção ao estádio vermelho, tem uma mensagem contra o racismo. Iniciativa da Federação Gaúcha de Futebol.





Palco da final Internacional x Grêmio: Estádio Beira-Rio. O José Pinheiro Borba, popularmente conhecido como Beira-Rio, por situar-se às margens do Guaíba, em Porto Alegre, foi fundado em 1969. A capacidade da casa colorada, após as reformas que o colocaram na última Copa do Mundo, está em 50.128 pessoas. O jogo deste domingo é de grande importância, pois terá a primeira taça oficial erguida no remodelado Beira-Rio.

FIQUE DE OLHO Internacional x Grêmio: Braian Rodríguez. O atacante uruguaio do Grêmio é novato na disputa do clássico. A estreia não foi com o pé direito, pois foi no 0 a 0 de ida da final. Pressionado, Rodríguez tem apenas um gol pelo Tricolor e vai ser o responsável por estar na grande área em busca de colocar a bola nas redes do Beira-Rio. Olho nos atacantes!

FIQUE DE OLHO Internacional x Grêmio 2015: Nilmar. O atacante colorado tem um retrospecto favorável em clássicos contra o Grêmio. Já balançou as redes em seis oportunidades em Gre-Nal e em quatro estádios diferentes: Beira-Rio, Colosso da Lagoa, Montanha dos Vinhedos e Olímpico.

Torcida mista: A experiência da torcida mista, com torcedores de Inter e Grêmio no mesmo espaço, vai ao seu terceiro capítulo. O primeiro ocorreu na fase de classificação deste Campeonato Gaúcho, com placar de 0 a 0. Na Arena, no primeiro jogo da final, novo empate sem gols, com a presença de colorados e gremistas no mesmo setor. Para a decisão no Beira-Rio, serão mil gremistas na torcida mista, além de 2.500 no espaço destinado exclusivamente aos visitantes. A iniciativa foi elogiada recentemente pelo Ministro do Esporte, George Hilton.

Do lado tricolor, Yuri Mamute, que recupera o tornozelo, participou de rachão e vira opção à etapa final do confronto. Cristian Rodríguez, que atuou no segundo tempo do Gre-Nal na Arena, também está relacionado ao jogo.

Pelo lado do Inter, o atacante argentino Lisandro López, recuperado de entorse no joelho, treinou nos últimos preparativos e deve ser o reserva de Nilmar.

No Grêmio, existe a possibilidade de Felipão praticamente repetir a equipe que entrou nos primeiros 90 minutos do confronto. A única mudança confirmada é a entrada do zagueiro equatoriano Erazo no lugar de Pedro Geromel, expulso na Arena. Felipão tem à disposição: Marcelo Grohe; Matias Rodríguez, Erazo, Rhodolfo e Marcelo Oliveira; Maicon, Fellipe Bastos, Giuliano, Douglas e Luan; Braian Rodríguez.

Voltando ao presente, Grêmio e Internacional vão a campo para a disputa do clássico de número 406. O Internacional, apesar de ter compromisso pela Libertadores no meio de semana, quando enfrenta o Atlético Mineiro pelas oitavas de final, deve entrar com o time titular na decisão. Aguirre tem à disposição: Alisson; William, Ernando, Alan Costa e Géferson; Nico (Valdívia), Rodrigo Dourado, Aránguiz e D'Alessandro; Sasha e Nilmar. Porém, o mistério ronda o clássico, pois o último treino comandado pelo uruguaio foi fechado.

Em 2014, as coincidências são a favor do Internacional. No ano passado, Com a mudança de regulamento em relação ao ano de 2013, o Inter fez a melhor campanha da fase de classificação ao mata-mata, como também conseguiu em 2015. O segundo colocado na classificatória foi o Grêmio, assim como neste ano. Na final, o primeiro jogo foi na Arena e o Inter venceu por 2 a 1. Este ano, porém, foi 0 a 0 na casa gremista. Na partida de volta, o Colorado foi mandante, embora a partida tenha sido realizada em Caxias do Sul. Os comandados de Abel Braga aplicaram uma goleada de 4 a 1 e saíram com o título na ocasião. Confira:

Em 2006, coincidências sobre o panorama da final. O Inter vinha em uma sequência de quatro títulos gaúchos, como possui atualmente. O Grêmio, por sua vez, recém voltara da série B para a primeira divisão nacional. Com um time limitado, o Tricolor foi valente e conseguiu sair campeão com um empate no estádio Beira-Rio, calando a maioria do estádio. Após Fernandão, eterno ídolo do lado vermelho, abrir o placar, Pedro Júnior conseguiu o tento para igualar o marcador em 1 a 1. Título gremista na casa adversária em Internacional x Grêmio.

Em 1997, o Inter conseguiu o troco sobre o rival azul. Comandado pelo atacante Fabiano, um carrasco aos gremistas, o Colorado chegou à conquista do estadual Beira-Rio, em uma vitória por 1 a 0.

Para relembrar clássicos entre Grêmio e Inter, a VAVEL preparou um especial contando quatro histórias de títulos decididos entre os dois maiores clubes do estado gaúcho. Em 1995, o Grêmio também era comandado por Luiz Felipe Scolari e aprontou sobre o Inter de Abel Braga. Mesmo entretido com a Libertadores, o Gauchão foi conquistado pelos gremistas com uma equipe mista, no Olímpico. Confira como foi:





Mais uma vez um clássico Gre-Nal vai apontar o campeão da temporada no Rio Grande do Sul. Nos primeiros anos de disputa, o Gauchão tinha fases regionais, o que impossibilitava que Grêmio e Internacional disputassem a final do certame. Mas a partir da década de 1960, os grenais passaram a ser possíveis definidores do campeão do torneio. Com isso, 24 clássicos já fizeram um dos lados soltar o grito de campeão. O equilíbrio é tão grande quanto o tamanho da rivalidade: 12 títulos para o Grêmio e 12 títulos para o Inter.

A arrancada não foi boa, com perda de atletas importantes, mas as contratações recolocaram o Imortal no caminho do título. São 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas até aqui no Gauchão. Nas quartas de final, o Grêmio empatou e passou nos pênaltis sobre o Novo Hamburgo. Na semifinal, vitória sobre o Juventude nos dois jogos, somando um placar agregado de 3 a 1. Assim, o Tricolor credenciou-se a disputar mais uma final de Campeonato Gaúcho.

O Grêmio, do técnico Luiz Felipe Scolari, busca quebrar a sequência de conquistas estaduais do rival. Desde 2010, em conquista exatamente sobre o Inter, o Tricolor não conquista o Gauchão. A equipe sofreu mudanças desde o início do torneio.

Nas quartas de final, o Inter passou pelo Cruzeiro, em jogo polêmico que terminou empatado. Melhor para os rubros nos pênaltis. Na semifinal, empate em Rio Grande e vitória no Beira-Rio sobre o Brasil de Pelotas. Assim, o Inter chegou para a decisão do campeonato em clássico Gre-Nal.

O Internacional, do técnico Diego Aguirre, chega para mais uma final de Gauchão. O Colorado é o atual tetracampeão do torneio e busca manter a hegemonia de conquistas recentes diante do seu torcedor. A campanha até aqui é composta por 11 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota, sofrida para o Juventude, em Caxias do Sul.

No jogo de ida Internacional x Grêmio da final, placar de 0 a 0 na Arena do Grêmio. Portanto, quem vencer a partida no Beira-Rio será campeão gaúcho da temporada 2015. Em caso de empate com gols, o título fica com o Grêmio, pelo gol qualificado. Se a partida acabar em novo 0 a 0, a decisão será nas cobranças de pênalti.

Boa tarde ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha tudo sobre a final do Campeonato Gaúcho 2015 entre Internacional e Grêmio. É o jogo de volta, o decisivo para apontar o campeão. A disputa acontece no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.