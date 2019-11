Resultado Joinville x Figueirense na final do Campeonato Catarinense (0-0)

Ficamos por aqui na cobertura da final do Campeonato Catarinense. Daqui a pouco mais informações sobre o título do Joinville no Estadual 2015. Até a próxima! Boa noite!

Festa da torcida e dos jogadores na Arena Joinville! Mesmo com julgamento marcado para terça-feira no TJD-SC, o time comemora seu 13º título

Acabou! O Joinville é campeão catarinense de 2015! 13º título do JEC na história do Catarinense. O primeiro desde 2001

46' Quaaaase! Clayton cruza da direita, Mazola desvia de cabeça na pequena área e a bola vai por cima do gol. Pode ter sido a última chance do jogo!

44' Três minutos de acréscimo

43' Na rede pelo lado de fora! Willian Popp arriscou cruzamento da direita e a bola pegou efeito e passou perto do gol de Alex. O JEC se aproxima do título

41' Salva Anselmo! Marcão recebeu dentro da área, mas o volante do Joinville se lançou para a bola e evitou que a bola chegasse ao gol

5' Última alteração no Joinville: Anselmo entra na vaga de Tiago Luís

34' Cobrança de Jael explode na barreira

33' Amarelo! Para Yago, por falta cometida na entrada da área. Pode levar perigo

29' Tira a zaga! Após cruzamento da direita, Mazola desviou para o meio da área e Bruno Aguiar deu um chutão para tirar de dentro da área

TJD-SC indica inscrição irregular de jogador do Joinville e final do Catarinense pode ser alterada

25' Apesar das pendências jurídicas que rondam a final do Catarinense, o presidente da FCF, Delfim de Pádua Peixoto, confirmou a entrega da taça hoje na Arena

24' Segunda alteração no Joinville: Willian Popp substitui Augusto César

24' Pela confusão no intervalo, Kempes, do JEC e Marquinhos, do Figuirense levaram amarelo

23' Alteração no Joinville: Kempes dá lugar à Jael

20' A entrada de Mazola melhorou o time do Figueirense, que passou a rondar mais a área do JEC

15' Segunda alteração no Figueirense: Mazola entra na vaga de Dudu

14' Mazola deve entrar no Figueirense daqui a pouco

9' França trombou com o companheiro Marquinhos no meio campo, fica caído por alguns instantes, mas já vai saindo do gramado andando

8' Joinville continua tendo mais posse de bola, mas o Figueira consegue chegar ao ataque com mais frequência na segunda etapa

2' Para fora! Welinton Júnior arrisca de longe e a bola passa com perigo, à esquerda do gol

Começa o segundo tempo! Joinville 0x0 Figueirense

Alteração no Figueirense: Yago entra no lugar de Dener

Reservas do Figueirense: Luan Polli, Ricardinho, Mazola, Ferron, Jean Deretti, Jefferson, Yago, Cereceda e Nirley

Banco do Joinville: Agenor, Dráusio, Alef, Anselmo, Luis Felipe, Fabinho, Jael, Willian Popp, Fernando Viana, Mateus Silva, Wellington Saci e Rafael Costa

Nesse momento, confusão nos túneis que dão acesso aos vestiários da Arena Joinville

46' Termina o primeiro tempo na Arena! Joinville 0x0 Figueirense

45' Amarelo! Para Sueliton, que fez falta em Clayton e matou o contra-ataque ainda no meio campo

41' Alex! Tiago Luís bate falta pelo lado direito e o goleiro, bem posicionado, segura firme

36' Na trave! Na cobrança de escanteio, Kempes sobe mais alto que todo mundo e acera cabeçada na trave. Quase o primeiro da final

36' Alex! Augusto César bate de três dedos da entrada da área e Alex espalma com a ponta dos dedos

33' Joinville teve uma sequência de cruzamentos para dentro da área, mas a zaga do Figueirense conseguiu afastar. Segue 0 a 0

27' Oliveira sensacional! Rogério sai jogando mal, Clayton fica cara a cara com o goleiro do JEC, que fez a defesa com o pé para evitar o primeiro gol do jogo. Inacreditável!

23' O Figueirense não vence o Joinville fora de casa desde janeiro de 2008: 1 a 0, no Campeonato Catarinense daquele ano

19' Alex! Tiago Luís bate falta de longe e exige boa defesa do goleiro do Figueirense

18' Amarelo! Para Dener, por matar o contra-ataque em falta em Welinton Júnior

17' Para fora! Após cobrança de lateral de Pedroso para dentro da área, Paulo Roberto recebeu com espaço no meio da área, mas a zaga dividiu na hora do chute, que foi por cima

15' Por pouco! Marcelo Costa arrisca chute forte na entrada da área e Thiago Heleno se lança para tirar de cabeça e evitar que a bola chegue ao gol de Alex

13' Naldo arrisca de longe, mas manda muito por cima. Segue 0 a 0

10' Sueliton avança pela direita, invade a área e cai após dividir com Pedroso dentro da área. O juiz manda seguir

7' Rogério recebe de Marcelo Costa pela esquerda e cruza em cima de Paulo Roberto, ganhando o primeiro escanteio do jogo. Na sequência da cobrança, a zaga do Figueira afasta o perigo e Augusto César faz falta em França

6' Seis minutos de poucas emoções em Joinville

5' Quase! Marcão recebe do lado esquerdo e bate forte, mas por cima do gol. Primeiro chute do jogo

3' Rogério pede falta em chegada de Paulo Roberto na linha de fundo, mas o árbitro manda seguir. Tiro de meta para o Figueira

Começou! Joinville x Figueirense na segunda final do Campeonato Catarinense

Agora hino do estado de Santa Catarina

O Joinville tem a mesma escalação da primeira partida. Já o Figueirense de Argel Fucks mudou em três posições: Cereceda, Ricardinho e Mazola deram lugar à Marquinhos Pedroso, Dener e Dudu

Nesse momento, hino nacional sendo executado em Joinville

Times entram em campo! A torcida do Joinville faz muito barulho na Arena

Figueirense escalado! Alex; Fabinho, Thiago Heleno, Marquinhos, Marquinhos Pedroso; Dener, Paulo Roberto, França; Dudu, Clayton, Marcão

Joinville escalado! Oliveira; Sueliton, Bruno Aguiar, Guti, Rogério; Naldo, Augusto, Marcelo Costa; Welinton Júnior, Tiago Luis, Kempes

Fique de olho Joinville x Figueirense: Clayton, atacante do Figueirense. Com apenas 19 anos, o jogador criado na base do clube já se tornou uma das principais referências técnicas do time. É o artilheiro do Figueirense no Catarinense, com sete gols.

Fique de olho Joinville x Figueirense 2015: Tiago Luís, atacante do Joinville. O jogador de 27 anos, da base do Santos, foi um dos melhores jogadores da Chapecoense em 2014 e vai bem nos primeiros meses com o JEC. Foram quatro gols marcados na temporada. Um deles na vitória por 1 a 0 sobre o Figueira, na primeira fase do campeonato

Pré-jogo: Com semana polêmica fora dos gramados, Joinville e Figueirense duelam pelo título catarinense

Já o Figueirense é o atual campeão. A 16ª conquista do Figueira saiu contra o próprio Joinville em 2014. Se o Alvinegro for campeão desse ano, ultrapassa o Avaí e se torna isoladamente o maior campeão estadual

O Joinville não vence o Campeonato Catarinense desde 2001, quando bateu o Criciúma por 5 a 0 no agregado e comemorou seu 12º título

Durante a semana, o Joinville foi denunciado no TJD-SC pela escalação irregular de um jogador na partida contra o Metropolitano, no Hexagonal Semifinal. Mesmo se houver uma punição com perda de pontos, os finalistas se manteriam, mas as vantagens poderiam ser invertidas e é por isso que o resultado de hoje pode não definir o campeão catarinense de 2015

Após o empate na ida, o JEC joga por outro empate, já que terminou o Hexagonal na primeira colocação

A primeira partida, em Florianópolis, terminou empatada em 0 a 0

Boa tarde torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Vamos acompanhar lance a lance a segunda partida da final do Campeonato Catarinense 2015, entre Joinville e Figueirense.