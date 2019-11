Resultado Santa Cruz x Salgueiro no Campeonato Pernambucano 2015 (1-0)

18:20 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de domingo (03). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

18:16 Ergue a taça o capitão Edson Sitta! O SANTA CRUZ É O CAMPEÃO PERNAMBUCANO DE 2015! Festa dos atletas Corais no gramado do Arruda.

18:13 Agora, os jogadores do Santa Cruz estão recebendo a premiação pela conquista do Campeonato Pernambucano 2015.

18:10 Torcedores do Santa Cruz aplaudem os jogadores do Salgueiro pela grande campanha no Campeonato Pernambucano 2015.

18:09 Premiação começando neste momento. Jogadores do Salgueiro estão recebendo as medalhas pelo segundo lugar.

18:00 Com o gol sendo marcado pelo atacante Anderson Aquino aos 24 minutos do segundo tempo, o Santa Cruz chega ao 28º título do Campeonato Pernambucano.

48’ ACABOU! O Santa Cruz é campeão do Campeonato Pernambucano 2015! Festa da torcida Coral.

46’ Três minutos de acréscimo.

45’ SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ: SAI: Bruninho. ENTRA: Diego Sacoman.

44’ Técnico Ricardinho vai fechar a equipe. Ele chamou o zagueiro Diego Sacoman.

43’ Ranieri vai até a linha de fundo, cruza e o atacante Cássio domina, mas não consegue finalizar bem.

41’ AMARELO! Renatinho faz falta em Kanu e é mais um jogador a levar cartão.

40’ Santa Cruz toca a bola e espera o tempo passar.

37’ Santa Cruz se defende e o Salgueiro tenta buscar o empate, mas não encontra espaços para encaixar o ataque.

33’ SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ: SAI: Anderson Aquino. ENTRA: Bileu.

31’ Nininho cobra a falta, a bola desvia na barreira e vai para a linha de fundo.

30’ AMARELO! João Paulo faz bela jogada e acaba sendo parado com falta por Ranieri, que recebe cartão.

27’ ALTERAÇÃO NO SALGUEIRO: SAI: Pio. ENTRA: Jefferson Berger.

27’ Lúcio recebe na entrada da área e bate para longe.

24’ GOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Anderson Aquino arrisca de fora da área e acerta o canto esquerdo de Luciano, que nada pôde fazer. Explode a torcida Coral no Arruda.

23’ SUBSTITUIÇÃO NO SALGUEIRO: SAI: Valdeir. ENTRA: Anderson Lessa.

22’ Nininho cruza a bola na área buscando Betinho, mas Luciano faz boa defesa.

20’ AMARELO! Nininho mata o contra-ataque do Carcará e recebe cartão.

18’ Renatinho cruza com perigo e o zagueiro Rogério Paraíba manda para a lateral.

14’ SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ: SAI: Emerson Santos. ENTRA: Renatinho.

13’ Técnico Ricardinho chamou Renatinho e a torcida Coral comemorou bastante.

12’ Emerson Santos aproveita uma bola no meio-campo e avança com velocidade, mas demora demais para ir em direção ao gol e Rodolfo Potiguar manda para lateral.

11’ Torcida Coral pede a entrada do lateral-esquerdo/meia Renatinho.

7’ Bruninho arrisca um chute de longe, buscando o canto esquerdo de Luciano e o goleiro defende tranquilamente.

7’ Na cobrança da falta, Rogério Paraíba chuta forte e a bola passa muito distante do gol Coral.

6’ Kanu recebe na entrada da área, tinha a opção de mandar para Valdeir, mas demorou e sofreu a falta.

0’ Tiago Costa avança com velocidade pela esquerda e chuta tentando surpreender Luciano, que defende bem.

0’ Começa o segundo tempo no estádio do Arruda! Santa Cruz 0x0 Salgueiro, resultado que vai levando a decisão para os pênaltis.

17:04 Santa Cruz voltando neste momento para o gramado. O técnico Ricardinho também não fez alterações.

17:03 Salgueiro está de volta ao campo de jogo. O técnico Sérgio China manteve a escalação que terminou o primeiro tempo.

16:50 Luciano, goleiro do Salgueiro: “Precisamos melhorar um pouco mais na marcação. Os volantes deles estão jogando e chegando ao ataque. Marcação precisa começar lá na frente”.

16:48 Tiago Costa, lateral-esquerdo do Santa Cruz: “Faltou caprichar nas finalizações. Pecamos bastante. Acabamos sendo um pouco atrapalhados pela vontade de fazer gol”.

46' Fim do primeiro tempo no Arruda!

44’ AMARELO! Moreilândia faz falta no meia-atacante João Paulo e também recebe cartão amarelo.

44’ AMARELO! Pio faz falta sem bola no meia Emerson Santos e recebe cartão.

42’ Valdeir cobra um falta lançando na área, Kanu cabeceia e a bola passa por cima do gol de Fred.

39’ SUBSTITUIÇÃO NO SALGUEIRO: SAI: Marlon. ENTRA: Cássio.

38’ LUCIANO! Após uma tabela muito rápida, Anderson Aquino deixa Bruninho com grande condição, mas ele prefere tocar a bola para Emerson Santos, que bate colocado e o goleiro sertanejo faz grande defesa.

35’ Moreilândia derruba o meia João Paulo no meio-campo e o árbitro marca falta.

31’ Tiago Costa cruza com qualidade na área e o lateral-esquerdo Marlon afasta bola antes do atacante Betinho chegar em condições de marcar o gol.

29’ Partida perdeu um pouco do ritmo. Salgueiro se fecha bem o tricolores encontram dificuldades para entrar na área.

25’ Edson Sitta mais uma vez chuta de fora da área e a bola sai por cima do gol sertanejo.

23’ Marlon faz bela tabela com Lúcio, chega no bico da pequena área e cruza. A bola passa na frente da área e nenhum jogador do Carcará consegue finalizar.

20’ Salgueiro começa a se soltar na partida e fica mais presente no campo de ataque.

19’ João Paulo solta uma bomba de fora de área e o goleiro Luciano manda para o lado campo.

18’ Salgueiro encaixa contra-ataque, a bola é tocada para Kanu que fica sozinho com o zagueiro Danny Morais, mas se atrapalha e desperdiça ótima chance.

16’ Edson Sitta encontra liberdade no meio-campo e arrisca de longe. A bola acaba passando ao lado do gol do Carcará.

15’ AMARELO! Rodolfo Potiguar acaba sendo atingido pelo atacante Anderson Aquino e o árbitro mostra o cartão amarelo pela primeira vez na partida.

13’ Santa Cruz pressiona e o Salgueiro encontra dificuldades para marcar bem e fechar os espaços.

10’ IMPEDIDO! João Paulo acerta um belo passe de deixa Anderson Aquino em boas condições para marcar, mas o atleta estava em condição irregular e mesmo assim errou o gol.

9’ Anderson Aquino manda para Tiago Costa, que domina e cruza na área, mas a defesa sertaneja afasta o perigo.

6’ Como já era esperado, o Santa Cruz começa o embate pressionando o Carcará.

4’ UUUHHH! Após cobrança de escanteio, a bola não foi afastada corretamente e ficou com Bruninho. O volante, de frente para o gol, chuta para fora e perde a primeira grande chance do embate.

0’ Betinho tentou lançar para o atacante Anderson Aquino, mas a bola passou longe e foi para a linha de fundo.

0’ Bola rolando! Começa a grande decisão do Campeonato Pernambucano 2015 entre Santa Cruz x Salgueiro.

15:59 Tudo Pronto! A bola vai rolar dentro de instantes.

15:56 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento.

15:53 Santa Cruz no gramado do Arruda! Torcida Coral, que lota o estádio, faz uma belíssima festa.

15:48 O Salgueiro está no gramado do Arruda.

15:38 Acabou o aquecimento dos jogadores do Salgueiro e dos goleiros do Santa Cruz.

15:36 Apesar de todo esquema montado para um entrada tranquila dos torcedores, é encontrada certa dificuldades e alguns princípios de tumultos são registrados.

15:27 Já o Salgueiro terá uma alteração com relação ao primeiro jogo da final. O volante Victor Caicó perdeu a vaga para Pio.

15:25 O técnico Ricardinho promoveu duas alterações em relação à partida da última quarta-feira (29). Edson Sitta e Anderson Aquino são as novidades nas vagas de Bileu e Guilherme Biteco, respectivamente.

15:22 Neste momento, são os jogadores do Salgueiro que estão no gramado do Arruda para realizar o aquecimento.

15:20 Goleiros do Salgueiro (Luciano e Mondragon) estão no gramado do Arruda para realizar o aquecimento. No momento da entrada dos arqueiros, os torcedores do tricolor vaiaram bastante.

15:15 No banco de reservas, o técnico Sérgio China terá os demais jogadores: Mondragon, Luiz Eduardo, Thyego, Victor Caicó, Clebinho, Jefferson Berger, Cássio, Anderson Lessa e Alemão.

15:13 O Salgueiro também está definido para o confronto de logo mais! A equipe sertaneja entrará em campo com a seguinte formação: Luciano; Marcos Tamandaré, Ranieri, Rogério Paraíba e Marlon; Rodolfo Potiguar, Moreilândia, Pio, Valdeir e Lúcio; Kanu.

15:09 O técnico Ricardinho terá os seguintes jogadores como opção no banco de reservas: Bruno; Diego Sacoman, Moisés, Renatinho, Wellington César, Bileu, Guilherme Biteco, Pedro Castro, Thiaguinho, Bruno Mineiro e Waldison.

15:07 Santa Cruz escalado! Com surpresas, o técnico Ricardinho mandará a seguinte equipe a campo: Fred; Nininho, Alemão, Danny Morais e Tiago Costa; Edson Sitta, Bruninho, Emerson Santos e João Paulo; Anderson Aquino e Betinho.

15:00 Falta uma hora para a bola rolar no estádio do Arruda. Expectativa é grande para a divulgação das escalações de Santa Cruz e Salgueiro.

14:55 Filas para entrar no estádio do Arruda são grandes. Torcedores encontram um pouco de dificuldade.

14:43 Vestiário do Santa Cruz com as camisas que serão usadas pelos tricolores nesta grande decisão.

14:40 Dúvida para esta partida, o lateral-esquerdo Tiago Costa foi o primeiro a descer do ônibus. O médico do Santa Cruz disse que a escalação do atleta depende do técnico Ricardinho.

14:37 Torcida do Santa Cruz faz uma linda festa cercando o ônibus que está trazendo os corais.

14:35 Delegação do Santa Cruz acabou de chegar ao estádio do Arruda. Torcedores fazem uma grande festa.

14:30 A Avenida Beberibe está completamente tomada por torcedores do Santa Cruz.

14:28 Ônibus que está trazendo a delegação do Santa Cruz já está próximo do estádio do Arruda.

14:20 O Santa Cruz informa que mais de 40 mil ingressos já foram comercializados.

14:15 Alguns torcedores do Salgueiro já estão no estádio do Arruda.

14:10 A delegação do Santa Cruz ainda não chegou no estádio do Arruda, entretanto, acabou de deixar o hotel onde estava sendo feita a concentração.

14:05 Elenco do Salgueiro chegando neste momento no estádio do Arruda.

14:00 Vários torcedores do Santa Cruz já estão nas imediações do estádio do Arruda. Expectativa é de um público acima de 50 mil.

O terceiro lugar do Campeonato Pernambucano foi definido na tarde do sábado (02). Com uma vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 5 a 0, o Sport atuou em ritmo de treino e ficou apenas no empate por 0 a 0 com o Central, na Ilha do Retiro. Com isso, o Leão será o representante de Pernambuco, ao lado de Santa Cruz e Salgueiro, na Copa do Nordeste e Copa do Brasil 2016.

Como já é de conhecimento da grande maioria, se o embate terminar empatado será decido nos pênaltis. A definição do título do Campeonato Pernambucano nas penalidades não é tão comum, aconteceu apenas em duas oportunidades. Presente em ambas, o tricolor ficou conquistou o campeonato em 1983 ante o Náutico e acabou sendo derrotado pelo Sport em 2006.

O Santa Cruz terá que fazer algo inédito nesta tarde para ficar com o 28º título do Campeonato Pernambucano: balançar as redes do Carcará. Em três jogos ante os sertanejos os tricolores não marcaram gols e acabaram saindo derrotados em duas oportunidades e empataram outra.

A partida final Santa Cruz x Salgueiro 2015 desta tarde será comandada por Emerson Luiz Sobral. Emerson Sobral tem 40 anos. O mesmo pertence ao quadro de árbitros da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Este confronto será o 14 de Emerson no Campeonato Pernambucano deste ano. Albino de Andrade Albert Júnior e Elan Vieira de Souza, ambos de Pernambuco, serão os auxiliares.

Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, é o palco para o jogo de logo mais. O mundão do Arruda, localizado no bairro do Arruda, em Recife, é um dos grandes estádios do futebol nacional, inclusive, é o maior de Pernambuco. Atualmente, o Arrudão tem capacidade para 66.044.

Diante de toda dificuldade que os clubes do interior de Pernambuco enfrentam, o Salgueiro está mostrando superação e chega à final com chances reais de título. Feliz com o rendimento do time, o técnico Sérgio China exaltou o seu elenco dizendo que todos são unidos e buscam sempre o resultado positivo. “Na nossa equipe, todos buscam o resultado positivo. Não tem o craque do nosso time, o craque é o grupo todo e isso que é importante. Foi assim que nós fizemos um bom jogo contra o Santa Cruz e esperamos fazer um bom jogo neste domingo (03)”.

Para Ricardinho, técnico do Santa Cruz, existe um equilíbrio natural nesta partida, pois se trata de uma decisão. Como vantagem, o comandante aponta a presença da torcida Coral. Segundo o treinador, os torcedores podem ser um combustível a mais na busca do título. “Sabemos que toda decisão tem sua história e um equilíbrio natural. No entanto, vamos jogar dentro de nossa casa e com o apoio da torcida, que sempre busca nos empurrar. Sendo assim, teremos um combustível a mais. É necessário saber usar esta torcida, dando uma retribuição”.

O Salgueiro, certamente, enfrentará um Arruda com mais de 50 mil torcedores. Isso poderia intimidar os jogadores, mas o lateral-direito Marcos Tamandaré aponta que esta ocasião é um motivador a mais para o elenco do Carcará. “Ter a chance de calar uma multidão é um motivador a mais. Sabemos que o Arruda estará cheio e torcendo contra, mas dentro de campo são 11 contra 11. Temos que entrar em campo pensando apenas no jogo e esquecer a arquibancada. O nosso grupo possui jogadores experientes e acostumados a esse tipo de partida”.

O zagueiro Alemão confia na conquista do título do Pernambucano. No entanto, o defensor avalia que o embate não será fácil, pois o tricolor deverá encontrar um Salgueiro bastante fechado e preparado para balançar as redes nos contra-ataques. “O Salgueiro vem para jogar fechado, como sempre atuou. Eles saíram um pouco mais dentro de casa porque tinham que fazer o resultado. Mas os dois times tiveram oportunidades e o único gol da partida foi nosso, mas o árbitro acabou anulando. Acredito que temos totais condições de fazer o resultado no Arruda”.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Salgueiro: Valdeir, meia-atacante do Salgueiro, vem fazendo uma temporada regular e é o principal armador da equipe sertaneja. O jogador coloca bastante velocidade e manda bem a bola para os atacantes balançar as redes. Em partidas como a desta tarde deverá ser fundamenta, assim como ocorreu no embate ante o Sport, quando o mesmo “matou” o duelo com um gol no fim da segunda etapa.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Salgueiro: João Paulo, meia-atacante do Santa Cruz, vem fazendo um campeonato bastante regular e seu futebol deverá ser fundamental nesta decisão. Controlando sempre as ações no meio-campo, o jogador geralmente deixa seus companheiros em boa condição para finalizar e marcar gols.

Na primeira partida da final, o zagueiro Rogério Paraíba teve uma ótima oportunidade de colocar o Carcará em vantagem, mas acabou desperdiçando a penalidade. O jogador assumiu a responsabilidade pelo 0 a 0, lembrou que os sertanejos ainda vão ter mais 90 minutos para buscar o título. “Fui infeliz na batida do pênalti na primeira partida, não consegui acertar o alvo. Assumo a culpa, tenho personalidade para isso, mas não perdemos nada. Temos mais noventa minutos para decidirmos nossa vida”.

Depois do fraco futebol apresentado pela equipe no primeiro jogo da final, o atacante Betinho espera que os tricolores atuem de maneira diferente nesta tarde e acabem ficando com o título do Campeonato Pernambucano. “O Salgueiro vem dando trabalho para o Santa Cruz durante o campeonato todo. Foi assim na quarta-feira (primeiro jogo da final) e precisamos fazer um jogo diferente. Sabemos que não mostramos o que a gente pode mostrar e que temos condições de jogar de forma qualificada. O treinador vai acertar alguns detalhes, para que a gente possa sair de campo com a vitória”.

No estádio do Arruda, a última partida entre Santa Cruz e Salgueiro aconteceu no dia 21 de fevereiro. O confronto foi válido pela quarta rodada do hexagonal do título e, na ocasião, o tricolor precisava vencer para se consolidar no G-4 e apagar a má impressão deixa pela atuação nas duas rodadas inicias. No entanto, o Carcará acabou aprontando e venceu o embate pelo placar mínimo. O gol sertanejo foi marcado por Jefferson Berger.

Depois de viver anos de amargura nas Série C e D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz vem em franca recuperação no Campeonato Pernambucano. Neste de ressurgimento, os tricolores já conseguiram três estaduais nos últimos quatro anos, algo que foi fundamenta para o clube chegar embalado nas competições nacionais e avançar até à Série B. Já o Salgueiro pode fazer história sendo o primeiro clube do interior pernambucano a vencer o estadual. Além disso, a última vez que um clube, sem ser do trio de ferro da capital (Sport, Náutico e Santa Cruz), venceu este certame foi há mais de 70 anos.

O Salgueiro é uma equipe jovem, contudo, vem fazendo história a nível estadual e nacional. O clube já esteve presente na Série B do Campeonato Brasileiro, deixou o Santa Cruz fora da Copa do Nordeste deste ano e acabou eliminando o Náutico, nesta temporada, do Pernambucano e do Nordestão. Além disso, tirou o favoritíssimo Sport nas semifinais, na Arena Pernambucano. Sendo assim, os torcedores sertanejos mostram bastante confiança na conquista do inédito título do Campeonato Pernambucano.

O Santa Cruz chegou a esta decisão como o favorito por ser o time de grande nome que restava na competição. Além disso, teve o crescimento eminente nas últimas rodadas do hexagonal do título culminado com a tranquila classificação à final após passar pelo Central. Entretanto, o primeiro jogo ante o Salgueiro não deixou uma boa impressão, mas os tricolores acreditam que com a força da torcida o 28º título do Pernambucano chegará neste domingo (03).

O Campeonato Pernambucano deste ano adotou um sistema diferente para utilizar como critério de desempate. A competição leva em conta o saldo de gols das duas partidas, entretanto, não é adotado o critério de gol fora de casa valendo mais, igual acontece na Copa do Brasil. Desta maneira, Santa Cruz e Salgueiro só vão ficar com o título nos 90 minutos se vencerem o embate. Qualquer embate levará a decisão para a disputa de pênaltis.

Depois de ficarem no empate sem gols na última quarta-feira (29), no estádio Cornélio de Barros, no sertão do estado, Santa Cruz e Salgueiro chegam para disputar os últimos 90 minutos e definir quem fica com o título do Campeonato Pernambucano 2015. O favoritismo é o do tricolor, por conta da tradição na competição e, também, por jogar com mais de 50 mil torcedores a seu favor. Contudo, o Carcará já mostrou força suficiente nesta competição e tem totais condições de bater o rival e conquistar o estadual de maneira inédita.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x Salgueiro minuto a minuto, partida de volta válida pela final do Campeonato Pernambucano 2015, a ser disputada às 16h00, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.