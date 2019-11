Robinho, o eterno menino da Vila de volta às origens

Revelado em 2002 pelo próprio Santos e de volta ao clube, em sua terceira passagem por ele, Robinho novamente é o centro das atenções. O rei das pedaladas continua com as grandes atuações, decidindo jogos, com o futebol arte, um pouco mais objetivo. Um dos grandes destaques dessa boa temporada do peixe.

No inicio do ano, com o alvinegro praiano em meio a crise, muitos apostavam em uma saída do camisa 7, entretanto o atacante ficou na equipe e já declarou o desejo de permanecer mais tempo e ficar até depois do fim do empréstimo. Hoje, colhe frutos de sua decisão e voltou a ser convocado para Seleção Brasileira.

Retorno ao clube com muita festa

No ínicio de agosto de 2014, Robinho assinou um contrato que marcava sua terceira passagem pelo peixe. Foi recebido com festa, não com tanta como na sua segunda, quando chegou de helicóptero e acompanhado de Pelé na Vila, porém continua sendo uma festa, festa entre os jogadores do elenco e entre os torcedores.

''Volto com a mesma vontade de jogar bem, com a mesma alegria que pisei a primeira vez na Vila Belmiro. Espero ajudar no que for necessário, o Santos tem jogadores talentosos, Gabigol, Geuvanio. Espero que a minha terceira passagem seja igual ou melhor do que as anteriores.'', disse o camisa 7 em sua apresentação.

O Santos não estava tão bem na temporada, se encontrava em situação mediana, com uma crise financeira escondida pelo administradores do clube. Com a chegada do rei das pedaladas, o clube virou um forte canditado ao título da Copa do Brasil, e ficou na parte de cima da tabela no Brasileirão.

Robinho voltou fazendo grandes partidas, jogando bem, com ousadia e precisão. Entretanto, devido ao cansaço da temporada eurpeia que tinha acabado não fazia muito tempo, as atuações foram caindo de nível e o futebol do craque foi ficando um pouco desvalorizado, porém, em 2015, voltou com tudo, é o principal nome da equipe e até voltou a ser convocado por Dunga.

Auge no Clube

Em suas três passagens, é impossível definir em qual delas foi o maior auge, principalmente entre a primeira e a segunda. Cada uma teve um melhor momento, ou não teve um, pois o período todo foi o auge.

Em 2002-2005, seu auge começou na pós temporada do primeiro ano. Desde o ínicio o time formado por garotos já vinha fazendo boas partidas, mas foi no mata-mata do Brasileirão que se concretizou como um dos melhores times da América. Quando derrotou o favorito São Paulo nas oitavas, e na final antologica contra o Corinthians devido as 8 pedaladas de Robinho, e claro, o título do campeonato.

Continuou em 2003, quando foi vice-campeão brasileiro e da Libertadores, sendo o artilheiro do segundo citado. Durou em 2004 também, quando foi bi-campeão brasileiro. E terminou em 2005 com sua saída para o Real Madrid.

Em sua segunda passagem, 2010, o auge foi o período todo em que esteve no clube, os 6 meses iniciais onde ao lado de Neymar e Ganso fez a festa toda com inúmeras goleadas e com os títulos do Campeonato Paulista, e da Copa do Brasil.

Na atual passagem, pode-se dizer que seu auge é agora, vice-artilheiro do Santos no Campeonato Paulista, principal jogador do time, e está de volta a Seleção Brasileira.

Trajetória na Carreira

Como já sabem, e como foi dito acima, Robinho começou a carreira no Santos, em 2002. Pelo alvinegro praiano, em sua primeira passagem, conquistou o bi-campeonato brasileiro (2002 e 2004), ainda foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão de Libertadores em 2003.

Em 2005, foi transferido para o Real Madrid pelo valor de aproximadamente 30 milhões de dolares. Ajudou na conquista da La Liga 2006-2007 e foi fundamental no bi-campeonato em 2007-2008. Logo depois, entrou em conflito com o treinador e manifestou publicamente o desejo de ir para o Chelsea. Porém, numa trolagem dos dirigentes, foi para o fraco Manchester City jogar com Elano e Jô.

Na primeira temporada pelos citizens, Robinho foi o principal destaque do clube e um dos artilheiros da Premier League. Ter o atacante na equipe era como um titulo para os Sky Blues. Entretanto, com a chegada de Mancini, apresentou uma visível queda de rendimento e foi sacado do time tiular. No meio da temporada, ou seja, no incio de 2010, retornou a suas origens para recuperar seu bom futebol.

E assim foi, pelo Santos, em 2010, foi campeão do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, novamente em um time de garotos, num time que goleava todo mundo, no time onde Ganso era realmente diferenciado, e, é claro, no time onde Neymar começou a ser Neymar. Em agosto daquele mesmo ano, seu empréstimo teve fim, e o camisa 7 foi transferido para o Milan custando 18 milhões de euros.

No Milan, ao lado de Ibrahimovic & cia, Robinho conquistou a Serie A 2010-11, a Supercopa Italiana em 2011 e a taça Luigi Berlusconi, também em 2011. Quase voltou para o Santos em 2013, porém teve uma certa briga com o presidente do clube. O retorno ao peixe só foi acontecer em agosto de 2014, novamente por empréstimo, só que dessa vez de um ano. O jogador já manifestou o interesse de continuar na equipe depois que o contrato encerrar, e o alvinegro já admitiu que irá procurar o Milan para negociações.

Não podemos esquecer de Robinho na Seleção Brasileira. O camisa 7 sempre foi dono de grandes atuações, conquistou a Copa das Confederações em 2005. E juntamente com Dunga, atual técnico, ganhou a Copa América, em 2007, e mais uma Copa das Confederações, em 2009. Ano passado, fez parte do elenco que conquistou mais um Superclássico das Américas.

Expectativa para 2015

Em 2015, esperamos de Robinho, obviamente, títulos. O primeiro deles, o Campeonato Paulista, que já está sendo disputado, e não tá longe do final, o Santos é o dono da segunda melhor campanha, e um dos claros favoritos ao título.

Se permanecer depois do empréstimo, esperamos mais títulos, seja da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro, ou até uma triplice coroa nacional. Válido lembrar que esperamos também muitos gols e lances do rei das pedaladas, mais grandes atuações que o faça continuar na Seleção.

E na seleção, o que esperar dele? Mais títulos. Nesse ano, o Brasil disputa a Copa América, e nossa esperança é de mais uma taça pra nossa galeria.

Ficha Técnica

Nome: Robson de Souza

Nascimento: São Vicente (SP)

Nacionalidade: Brasil

Altura: 1,75

Clubes por onde passou: Santos (2002-2005); Real Madrid (2005-2008); Manchester City (2008-2010); Santos (empréstimo, 2010); Milan (2010-2014); Santos (empréstimo; 2014 - )

Títulos:

Santos

Campeonato Brasileiro: 2002, 2004

Campeonato Paulista: 2010

Copa do Brasil: 2010

Real Madrid

La Liga: 2006-07, 2007-08

Supercopa de España: 2008

Milan

Serie A: 2010-11

Supercoppa Italiana: 2011

Trofeo Luigi Berlusconi: 2011

Seleção Brasileira

Copa América: 2007

Copa das Confederações: 2005, 2009

Superclássico das Américas: 2014