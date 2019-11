Gabigol, a nova aposta do Peixe

Gabriel Babosa Almeida, mais de 600 gols nas categorias de base, entre as cinco maiores promessas do futebol internacional, revelado em 2013, partida contra o Flamengo em que marcava o fim da Era Neymar, e seria também o começo de outra?

Só nesse século, tivemos duas gerações vitóriosas de meninos da Vila, com Gabriel, Geuvanio & Cia, muitos já esperam o Santos como dominador em poucos anos.

Revelação

Como dito acima, Gabriel foi revelado em 2013, num jogo contra o Flamengo, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que marcava a despedida de Neymar. Apesar de não ter feito nada demais em seu primeiro jogo como profissional, a expectativa sobre ele já era grande.

"Ninguém vai ser o novo Neymar. Ele é único no Santos. Eu quero procurar meu espaço, fazer gols e ajudar a equipe", disse o camisa 18 até então.

Em seu primeiro ano, Gabigol jogou pouco, foram apenas 11 jogos, marcando só 2 gols. Sendo que em todos eles começou no banco. Só depois, na temporada seguinte que foi ganhando mais chances e entrou em ascensão.

Um dos fatores que prejudicava o atacante era o estilo de jogo de Claudinei Oliveira, técnico em 2013, que preferia jogar com dois atacantes abertos, e três volantes. Isso fazia os jogadores de frente ter que voltar para compor bastante, o que era prejudicial ao jeito de jogar de Gabriel.

Auge no Clube

Pode-se dizer que se auge ainda está para acontecer, mas parcialmente, seu melhor momento no clube foi no primeiro semestre de 2014. Onde teve sua maior média de gols e assistências como profissional, naquele time que imobilizou um dos seus principais rivais batend0-o por 5x1.

Válido lembrar, que no íncio daquele ano Gabriel voltou mais cedo das férias e ficou treinando, o resultado foi bastante visível quando no começo da temporada, o atacante tinha muito mais ritimo do que os outros e conseguiu se sobressair sobre os adversários.

Gabigol chegou a ser improvisado para "Gabipasse", quando Damião teve que entrar no time, um pouco inútil, mas pelo valor pago foi necessário. O camisa 10 atuou no meio campo, mais como um ponta de lança, enquanto Cícero atuava como volante ao lado de Arouca.

Trajetória na Carreira

Como sabem, a carreira de Gabriel ainda é curta, o atacante tem apenas 18 anos, nem dois anos como profissional. Assim como foi dito acima, foi revelado em 2013, ano sem muitas emoções, jogou poucos jogos sem fazer partidas do nível que estava acostumado na base, foi como uma adaptação.

Em 2014, sem pressão em cima dele, visto como reserva de Damião, provou o contrário, que ele deveria ser o títular, foi apoiado pela torcida, mas não pela diretoria. Foi vice-campeão paulista, numa derrota trágica para o fraco Ituano, e semi-finalista da Copa do Brasil, perdendo para o Cruzeiro.

Com a chegada de Enderson Moreira, ainda em 2014, Gabigol foi perdendo espaço no time títular, e o time perdendo jogos. Em 2015, também não houve um bom relacionamento entre o técnico e o atacante o que acabou causando a demissão do treinador.

Agora, com Marcelo Fernandes, Gabriel vem recebendo mais oportunidades, não vem jogando também, parece mais com Eriksen, dorme o jogo inteiro e decide em alguns lances com gol ou assistência, acho que isso é devido a posição em que o camisa 10 vem jogando, mais pro meio-campo, o que não é sua praia.

Expectativa para 2015

Para 2015 o esperado é que o atacante retorne com suas atuações que o fez ser apelidado de Gabigol e de Imperador da Vila. Que jogue de maneira um pouco mais ousada partindo para cima dos marcadores e ajude o Santos a ganhar títulos.

Particulamente, acho que Gabriel deveria ser titular no ataque no lugar de Geuvânio, o camisa 45 não vem jogando bem, e o jovem de 18 anos daria mais enfase ao ataque, mais oportunidades, mais objetividade mas sem perder a ousadia.

A expectativa também é de que continue sendo convocado para a Seleção Brasileira sub-21, mas que dessa vez consiga levar a amarelinha a um lugar mais longe. No último torneio, ganhou a vaga tarde demais para salvar o Brasil da eliminação.

Ficha Técnica

Nome: Gabriel Barbosa Almeida

Nascimento: São Bernardo do Campo (SP)

Nacionalidade: Brasil

Altura: 1,76

Clubes por onde passou: Santos (2013 - dias atuais)