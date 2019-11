Resultado Santos x Palmeiras na final do Campeonato Paulista 2015 em pênaltis (2-1)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que seguiu a partida com a gente! Siga a VAVEL Brasil no twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida.

Comemora, torcedor santista! Este é o 21º título estadual do Peixe!

Confira as cobranças dos pênaltis que garantiram o título do Campeonato Paulista 2015 ao Santos!

Pênaltis 1 2 3 4 5 Santos O O O O Palmeiras O X X O

18:15 Lista de batedores do Santos: David Braz, Gustavo Henrique, Victor Ferraz, Lucas Lima e Ricardo Oliveira.

18:14 Lista de batedores do Palmeiras: Cleiton Xavier, Rafael Marques, Jackson, Leandro Pereira e Zé Roberto.

48' FIM DE JOGO: O Santos vence o Palmeiras no tempo normal por 2 a 1 e agora a decisão do título do Campeonato Paulista 2015 vai para os pênaltis.

45' +3 de acréscimos.

44' FERNANDO PRASS: Ricardo Oliveira sai na cara do goleiro, que cresce pra cima do artilheiro e evita o que seria o gol do título do Santos.

43' GOL ANULADO: Após falta cobrada por Cleiton Xavier, Amaral coloca para o fundo das redes, mas o bandeira, corretamente, anula por posição irregular.

41' David Braz devide atrasado com Leandro Pereira e faz falta, levando o cartão amarelo.

38' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai Valencia e entra Leandrinho.

33' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS: Sai Valdívia e entra Jackson

32' Chiquinho cobra, mas a bola desvia na barreira e sai pela linha de fundo. Escanteio.

32' Santos tem falta perigosa para cobrar.

31' ESXPULSO: Victor Ramos levanta o pé demais e acerta em cheio o meia Valencia. O zagueiro recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Palmeiras com 9 em campo.

30' Com o atual placar, teremos decisão nos pênaltis.

26' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS: Saiu Gabirel para a entrada de Amaral.

26' FERNANDO PRASS: Ricardo Oliveira cobra falta com perigo, mas o goleiro do Palmeiras estava ligado e fez bela defesa.

25' Valdívia faz falta em Renato próxima da área e o juiz marca.

25' Palmeiras melhor no jogo, Santos se defende como pode e tenta sair nos contra-ataques.

19' O lateral recebeu na área, livre, e na saída de Vladimir recolocou o Palmeiras de volta no jogo.

19' É GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Lucas é o nome dele.

18' Lucas Lima é lançado, mas Prass sai do gol e fica com a bola.

15' Lucas Lima deu lindo lançamento para Ricardo Oliveira, mas Victor Ramos segurou o artilheiro e impediu que ele saisse na cara do gol. Cartão amarelo para ele.

13' VLADIMIR DE NOVO: Cleiton Xavier ajeita para trás, e Zé Roberto, em belo chute, bateu colocado, mas o goleiro do Santos, com a mão esquerda, impediu um golaço do capitão e meia do Palmeiras.

10' VLADIMIR: Cleiton Xavier cobrou escanteio, Rafael Marques testou firme, para o chão, mas o goleiro do Santos foi o lance e fez grande defesa, em cima da linha, evitando o gol do Palmeiras.

10' Palmeiras voltou melhor, pressionando mais, procurando um gol para levar o jogo para os pênaltis.

17:29 PÚBLICO: 14.662 presentes na VIla Belmiro, uma rende de R$ 1.555.280,00.

8' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS: Sai Robinho e entra Cleiton Xavier.

8' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai Werley e entra Gustavo Henrique.

5' Gabirel tenta colocar bola na área para Leandro Pereira, mas o centro-avante do Palmeiras não chega na bola e ela passa por toda área.

3 UUUUUUUUUUUUUUUUH! Após boa jogada de Victor Ferraz, a bola sobou para Lucas Lima na direita, O camisa 20 bateu colocado, fechado, e viu a bola passar raspando a trave direita de Prass.

2 Rafale Marques tenta chute de longe, mas a bola fica com Vladimir.

0' APITA O ÁBRITRO: Rola a bola para o segundo tempo de Santos e Palmeiras.

17:16 Santos aguarda o retorno do Palmeiras para o reinicio do segundo tempo.

Veja o segundo gol do Santos na partida, anotado por Ricardo Oliveira

Veja o primeiro gol do Santos na partida, anotado por David Braz

17:03 Jogadores do Santos ficam no gramado. Comissão técnica trabalha com os jogadores a beira do campo, Palmeiras foi para o vestiário.

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO: Santos vai vencendo o Palmeiras por 2 a 0 e com isso vai ficando com o título do Campeonato Paulista 2015.

45' EXPULSOS: Dudu e Geuvânio se estranham, trocam empurrões e o árbitro coloca os dois para fora do jogo. Santos e Palmeiras com 10.

43' E QUE GOLAÇO: Após passe de Robinho o camisa 9 ainda deu um chapéu no zagueiro e saiu livre, na cara de Prass, ai foi só tocar na saída do goleiro para colocar o 2 a 0 no placar.

43' É GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! É do artilheiro Ricardo Oliveira

40' PRA FORA: Robinho, do Palmeiras, cobra falta com perigo, mas ela sai pela linha de fundo.

38' Robinho caiu em campo, deu susto na torcida do Santos, mas já está de pé e jogando.

36' CAÇADO EM CAMPO: Robinho recebe as atenções dos jogadores do Palmeiras e vem sofrendo com as faltas.

32' PRASS DE NOVO: Chiquinho lança Ricardo Oliveira, que sairia na cara do gol, mas Prass saiu e ficou com a bola.

28' Valencia põe na área, a defesa do Palmeiras marca mal e três jogadores do Santos naem na cara de Prass. Robinho rolou a bola para o lado e o zagueiro só empurrou para o fundo das redes.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO SANTOS! David Braz é o nome dele.

25' Após cruzamento de Chiquinho, Prass subiu alto e fez a defesa, na caída o goleiro acabou sentindo o ombro e pediu atendimento.

24' Gabirel chegada pesado em Robinho e faz falta dura. O juiz marca e dá cartão amarelo para o meia do Palmeiras.

23' Chiquinho é lançado na esquerda mas estava em posição irregular, o bandeirinha viu e assinalou.

20' Geuvânio recebe na direita, passa pelo defensor e bate cruzado, a bola passar por toda a área com perigo e sai pela linha de fundo.

18' FERNANDO PRASS: Robinho recebeu na esquerda em contra-ataque, passou pela marcação e bateu forte, mas o camisa 1 do do Palmeiras, em dois lances ficou com a bola.;

16' Leandro Pereira se choca com Victor Ferraz, cai na área mas o juiz manda seguir o jogo. O palmeirense queria pênalti.

15' Por falta em Valdívia, Valencia recebeu o cartão amarelo.

15' TIRA A ZAGA: Após linda jogada de Geuvâncio, a bola sobrou para Robinho, dentro da área, mas Victor Hugo, por baixo, evitou o chute do camsia 7.

12' UUUUUUUUUUUUH! Lucas Lima deu lindo lançamento para Ricardo Oliveira, que ficou frente a frente com o marcador e bateu rasteiro, colocado, vendo a bola passar ao lado do pé da trave direita de Prass.

11' Robinho, do Palmeiras, arrisca chute de longe mas pega mal na bola e manda ela por cima do gol defendido por Vladimir.

9' Chiquinho aproveita sobra na esquerda e bate cruzado, a bola passa por todo mundo e fica com Zé Roberto, que afasta de bico.

8' Valdívia leva cartão amarelo por falta dura em Robinho.

6' Dudu se livra da marcação e deixa Leandro Pereira em grande posição, mas o bandeirinha, corretamente, assinalou o impedimento do atacante.

3' Dudu faz falta em Valencia e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo.

3' FERNANDO PRASS: O goleiro palmeirense foi exigido pela primeira vez na partida. Robinho recebeu dentrod a área e bateu cruzado, mas o camisa 1 fez grande defesa.

2' Os dois times começam jogando com velocidade, toques rapidos, jogo bastante movimentado até aqui.

1' CARTÃO DE VISITA: Renato dá um chapéi em Valdívia no meio de campo e já mostra ao que veio o Santos.

0' APITA O ÁRBTRIO: Rola a bola para o segundo e decisivo jogo entre Santos e Palmeiras. Quem vai ser o grande Campeão Paulista de 2015?!

16:05 Execusão do Hino Nacional neste momento.

16:00 Equipes no gramado, a bola vai rolar para a finalíssima entre Santos e Palmeiras. Vale o título do Campeonato Paulista 2015.

16:00 Faixas em preto e branco são estendidas por toda a Vila Belmiro, torcida do Santos faz grande festa para essa partida em casa, contra o Palmeiras.

15:32 Equipes estão em fase final de aquecimento no gramado da Vila Belmiro.

15:30 ELAS ESTÃO PRESENTES: As taças de campeão e vice-campeão estão presentes na Vila Belmiro e são uma das atrações dessa grande final. Santos e Palmeiras entram em campo daqui a pouco para decidir quem vai ficar com a dourada e quem vai pra casa apenas com a prateada.

15:25 PALMEIRAS ESCALADO: O Verdão também está definido e escalado para a grande final. Com Valdívia, o Palmeiras vem a campo assim: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Robinho, Valdivia, Rafael Marques e Dudu; Leandro Pereira.

15:20 SANTOS ESCALADO: O Peixe está definido e escalado para o duelo contra o Palmeiras logo mais na VIla Belmiro. Com Robinho, o Santos vem a campo assim: Vladimir; Victor Ferraz, Werley, David Braz e Chiquinho; Valencia, Renato e Lucas Lima; Geuvânio, Robinho e Ricardo Oliveira.

15:15 SELEÇÃO DO CAMPEONATO: Divulgado nessa semana a seleão do Campeonato Paulista 2015, e nel boa parte são jogadores do Palmeiras e Santos. O Vedáo é quem aparece com mais representantes, 6, enquantos o Santos é o segundo com mais representantes, 4. Confira a seleão do paulistão: Ferando Prass (Palmeiras); Fagner (Corinthians), Gil (Corinthians), David Braz (Santos) Zé Roberto (Palmeiras); Gabriel (Palmeiras), Arouca (Palmeiras); Robinho (Palmeiras), Lucas Lima (Santos); Robinho (Santos) e Ricardo Oliveira (Santos). Técnico: Oswaldo de Oliveira (Palmeiras)

15:05 Dentro da Vila Belmiro já está tudo pronto, só a espera de Santos e Palmeiras para decidirem quem fica com a taça do Cameponato Paulista 2015.

15:00 Movimentação no em torno da Vila Belmiro já é bastante intensa desde ás 14h. Torcedores retirando ingresso, gente chegando ao estádio e muita festa na recebeção do ônibus do Santosao estádio.

Os ingressos para a final entre Santos x Palmeiras foram colocados em venda e pouco mais de duas horas depois já estavam todos esgotados. Transtorno foi tão grande na compra que o site chegou a ficar fora do ar por várias vezes, o que deixou muito sócio torcedor do Santos de fora da decisão. Mas ainda assim a Vila Belmiro vai estar lotada, e a torcida santista disse que vai fazer sua parte e pressionar do começo ao fim.

Robinho, atacante do Santos x Palmeiras: “A gente nunca tem a ideia exata do tamanho né. Eu procuro sempre fazer o meu papel da melhor maneiro possível e estou bem confiante. Eu sou um representante da torcida dentro de campo, sou cria daqui, e ver essa torcida gritando meu nome isso de má uma força tremenda, eu eu entro pilhado. Nunca tive a oportunidade de ser campeão na Vila, espero que eu possa realizar esse sonho nesse domingo” – afirmou o camisa 7.

Marcelo Fernandes, técnico do Santos x Palmeiras: “A postura é a de sempre. O Santos dentro de casa sempre jogou para frente, mas sempre com a responsabilidade de marcar. Fizemos jogos com bastante chances de gols. A defesa vem se portando bem, tomou apenas um gol irregular contra o São Paulo. Não podemos ser surpreendidos, porque aí a missão vai complicar” – alertou o treinador sobre a postura de sua equipe diante do Palmeiras em casa.

Oswaldo de Oliveira. Técnico do Palmeiras x Santos: “É maravilhoso, só me enche de orgulho. Aliás, eu tenho me sentido muito orgulhoso com tudo que tem acontecido para mim. Na minha carreira, títulos, essas coisas... Só me toquei depois de ter trabalhado nos quatro grandes do Rio e São Paulo. De repente, acordei com isso. Foi muito legal. Interessante agora é que, depois da minha volta para o Brasil, são quatro anos e quatro finais de estadual. Duas no Rio e duas aqui. São coisas louváveis e vão para a minha galeria” – ao ser questionado sobre chegar em decisões com os clubes que treinou durante a carreira.

Oswaldo de Oliveira, técnico do Palmeiras: “É bom a experiência do mais velho porque é garantido, mas o jovem de repente te surpreende, mostra algo mais. Lidar com isso tudo, em várias frentes, foi muito legal. À medida em que foi crescendo, fui ficando mais otimista e tendo garantia maior de que, em dado momento, a equipe iria se superando” – avaliou o treinador ao ser questionado sobre sua tranquilidade em jogos decisivos, passando isso para os jogadores, que sempre o elogiam por isso.

Fique do olho Santos e Palmeiras: Fernando Prass, goleiro do Palmeiras: Se no Santos Robinho é a esperança de gols, os torcedores alviverdes confiam e depositam sua fé nas mãos de Prass, eleito o melhor goleiro do campeonato. O camisa 1 do Verdão tem a árdua missão de parar o melhor ataque do torneio e tenta assegurar a vantagem conquistada pela sua equipe no primeiro jogo e, quem sabe assim conquistar seu primeiro caneco pelo clube paulista.

Fique do olho Santos x Palmeiras 2015: Robinho, atacante do Santos: O camisa 7 e eterno Menino da Vila não foi eleito a toa, nessa semana, um dos melhores atacantes do Campeonato. Robinho ajudou e desequilibrou algumas partidas para o Santos e sua ausência no primeiro jogo da final foi sentida pelos seus companheiros, que não souberam jogar sem o seu capitão. Robinho retorna ao Santos nesse domingo e tenta ajudar a reverter um placar e dar a sua equipe mais um título estadual nessa sua terceira passagem pelo clube.

Em 2013 o Santos também decidiu o título do Campeonato Paulista em casa e também contra um rival, o Corinthians. Depois de perder no Pacaembu por 2 a 1, os alvinegros empataram em 1 a 1 e a equipe da capital ficou com a taça. Será que a história vai se repetir?

Jogando como mandante e na Vila Belmiro, o Santos ainda não perdeu nesse ano. Dos 10 jogos em que foi anfitrião, venceu 8 e empatou 2. Será que a casa do Peixe vai dar sorte mais uma vez ao Santos?

AGORA VAI?: Ano passado, quando treinava o Santos, Oswaldo de Oliveira também chegou a final do Paulistão e acabou perdendo o título para o Ituano. Em 2013, sob o comando do Botafogo, perdeu o Carioca para o Fluminense. Mais uma vez Oswaldo chega a uma decisão de estadual, será que agora ele acaba de vez com a sina?

Quem também retorna a Vila Belmiro como adversário pela segunda vez são Aranha e Arouca, que até Janeiro eram jogadores do Santos e hoje enfrentam o seu ex-clube na final do estadual, título esse que já venceram vestindo a camisa alvinegra.

As duas equipes se enfrentaram na primeira fase do Campeonato Paulista justamente na Vila Belmiro. Naquela ocasião, de virada, o Santos bateu o Palmeiras por 2 a 1 com gols de Renato e Ricardo Oliveira; Victor Hugo descontou para o Verdão.

Quem reforça o Palmeiras é Valdívia. O chileno, que vive grande imbróglio sobre sua renovação fora de campo, é uma das esperanças do Verdão para sair de Santos com o título paulista.

Ausente no primeiro jogo, Robinho é a grande novidade no Peixe. O camisa 7 não o jogou a primeira partida devido a lesão, mas está recuperado e vai tentar ajudar sua equipe a sair de campo com a taça.

Já o Santos conta com o apoio de sua torcida e o mando de campo para reverter o placar da primeira partida e conquistar o seu 21° título, o quarto nos últimos sete anos.

Fora de casa e longe de sua torcida, o Palmeiras precisa apenas de um empate simples para garantir a conquista do seu 23° título.

No domingo passado o Palmeiras bateu o Santos no jogo de ida Palmeiras x Santos por 1 a 0, gol de Leandro Pereira, e saiu na frente pela briga do título.

Depois de duelarem no Allianz Parque, o Peixe e o Verdão se reencontram em Santos x Palmeiras na Vila Belmiro para decidir de vez com quem fica a taça do estadual.

Boa tarde caros leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todos os lances em tempo real da grande final entre Santos x Palmeiras no Campeonato Paulista 2015.