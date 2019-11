Números mostram que Vasco foi mais prejudicado que beneficiado pela arbitragem no Cariocão

Os três pênaltis marcados a favor do Vasco na derrota por 4 x 3 para o Friburguense, pela 14ª rodada do Campeonato Carioca, fizeram inúmeros torcedores insinuarem a existência de um complô de favorecimento ao time de São Januário, entretanto, os dados de arbitragem do campeonato mostram o contrário.

No decorrer da competição, houveram sete erros graves em partidas do clube cruz-maltino, contando pênaltis assinalados ou não e gols mal e bem anulados. Dentre os quais, três favoreceram o Vasco da Gama e quatro prejudicaram, afetando diretamente assim a posição da equipe na tabela de classificação.

As falhas de arbitragem nos jogos do cruz-maltino

Começando por ordem cronológica, os erros em partidas do Vasco do Gama começaram na quinta-rodada, no empate em 1 x 1 contra o Barra Mansa, em São Januário. Na ocasião, o atacante Marcinho fez um gol no minuto final da partida, entretanto o mesmo foi anulado, com a arbitragem alegando impedimento inexistente.

O time continuou a ser prejudicado na rodada seguinte, no clássico de diante do Fluminense, na partida em que terminou com vitória vascaína por 1 x 0, o goleiro tricolor Diego Cavalieri derrubou o atacante Gilberto dentro da área, após ser driblado num lance que fatalmente terminaria em gol.

As falhas dos homens do apito todavia não afetavam negativamente apenas o desempenho do alvi-nego. Na oitava rodada, durante a vitória por 1 x 0 contra o Bonsucesso, a equipe vascaína teve um pênalti muitíssimo mal marcado a seu favor, onde a arbitragem marcou mão do volante Fernando, já nos acréscimos. No entanto, nesta partida não apenas o time leopoldinense reclamou da arbitragem, com também o próprio Vasco da Gama, que no lance anterior a penalidade máxima marcada, teve um pênalti de verdade não marcado, onde o volante Fernando, personagem do lance polêmico momentos depois, derruba o atacante Thalles na área.

Nesta "competição de erros", até o momento temos 3 x 1 contrário o clube de São Januário, já justificando a inexistência do tal "complô Vascaíno". Mas, na 14ª rodada, durante a controversa partida diante do Friburguense, os três pênaltis marcados a favor do Vasco fizeram que a desconfiança dos torcedores e até mesmo de jogadores de outros clubes viesse a tona.

O jogo teve erros aos dois lados. O time de São Januário teve dois pênaltis favoráveis mal marcados, o primeiro no paraguaio Julio dos Santos, em lance com Pierre e o segundo no toque de mão do experiente Cadão, os quais originaram o 1º e o 2º gols do Vasco. O iguala assim em 3 x 3 o "placar dos erros", porém como fora dito acima, foram sete erros e não apenas seis em partidas do cruz-maltino. 3

O quarto gol da equipe do Friburguense naquele jogo foi irregular, o meio-campista Jorge Luiz recebe em posição de impedimento, antes de finalizar para a meta de Martín Silva, finalizando o placar daquele jogo em 4 x 3 e ironicamente fechando o "jogo dos sete erros" também num 4 x 3, com quatro falhas de arbitragem desfavorecendo a equipe do Vasco da Gama, jogando por terra a possibilidade de favorecimento ao time de São Januário.

Vasco espera que partidas contra o Flamengo não tenham erros como o ano passado

Em 2014, o Vasco enfrentou o Flamengo três vezes no campeonato estadual, uma pela fase de classificação e duas já pela final decisiva do campeonato. Em todas elas houveram reclamações do alvi-negro quanto as decisões tomadas pelos homens do apito, principalmente na segunda partida da final, pelo gol irregular do rubro-negro nos acréscimos.

O primeiro encontro entre as equipes naquele ano, se deu na 8ª rodada do carioca, o clássico foi cheio de polêmica devido ao gol de falta muitíssimo mal anulado do então meia vascaíno Douglas em cobrança de falta, na qual a bola entrou 33 cm e o juiz de linha não viu, fazendo assim com que o gol do cruz-maltino fosse anulado. A partida que terminou em 2 x 1 para o Flamengo, ainda teve um gol bastante parecido validado para o rubro-negro, além de confusão entre jogadores e arbitragem no intervalo.

Os jogos seguintes foram pela final do campeonato carioca. O Flamengo por ter melhor campanha que o Vasco, tinha a vantagem de dois placares iguais para ser campeão do estadual. Em ambos os dois jogos houve muita discussão e reclamação de arbitragem, que mais uma vez prejudicou o lado alvi-nego.

No primeiro jogo, o Vasco saiu na frente com gol do zagueiro Rodrigo de cabeça, após cobrança de escanteio de Douglas, no primeiro tempo, que terminou com domínio do time de São Januário. O Flamengo empatou no começo da etapa final com Paulinho, em chute de fora da área. A partida que terminou em 1 x 1, teve bastante protesto do lado vascaíno por conta da expulsão do meia-atacante Everton Costa, com dois cartões amarelos, um por simulação de pênalti e outro por falta no zagueiro Frauches.

O segundo jogo da final guardaria ainda mais polêmica e discussão do que o anterior. Para ser campeão, o Flamengo necessitava apenas de um empate, enquanto para o time de São Januário somente a vitória interessava. O Vasco saiu na frente com Douglas, aos 30 minutos do 2º tempo, em cobrança de pênalti cometido pelo então zagueiro rubro-negro Erazo. Com o resultado, a equipe que na época era comandada por Adilson Batista, seria campeã estadual.

Porém no último lance da partida, aos 46 do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Wallace cabeceou no travessão, a bola quicou próximo a linha, enganou Martín Silva e sobrou para Márcio Araújo, em posição irregular marcar o gol do Flamengo, dando o título ao rubro-negro, num jogo que ficou marcado também pela declaração do então goleiro titular do clube da Gávea, Felipe: "Roubado é mais gostoso"