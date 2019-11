Vasco da Gama: enfim, o respeito voltou!

Depois de 12 anos, finalmente o Vasco da Gama voltou a ser campeão do Campeonato Carioca. Em um estadual bastante tumultuado nos bastidores devido a relação do clube com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ), e as brigas com Fluminense, Flamengo e Consórcio Maracanã, o Vasco superou todos os problemas e sagrou-se campeão.

Depois do ano turbulento de 2014, em que o clube não foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, o ano de 2015 foi de mudanças no clube da Colina. A começar pela presidência: Eurico Miranda retornou ao poder para substituir o contestado Roberto Dinamite. O retorno do presidente causou mudanças no futebol do time de São Januário. Doriva, campeão paulista em 2014, veio para ser campeão carioca na Colina.

Doriva trouxe com ele o atacante Rafael Silva, que marcou dois gols na decisão. Gilberto também chegou para ser artilheiro do time – segundo do estadual atrás apenas de Fred do Fluminense (11), e Dagoberto para aumentar sua lista de títulos na carreira. O lateral-direito Madson chegou para ser reserva, mas ao longo do Estadual ganhou a vaga e se firmou, sendo o líder de assistências do time. O zagueiro Luan chegou para formar a dupla de zaga com o xerife Rodrigo e teve grande destaque no Estadual. Esses foram alguns destaques das muitas contratações que o Vasco fez no início do ano.

Com a volta de Eurico, voltou também o respeito. O Vasco fez seis clássicos neste Campeonato Carioca, venceu quatro – sendo uma vitória contra Fluminense e Flamengo, e duas contra o Botafogo – um empate contra o Botafogo e uma derrota para o Flamengo.

A VAVEL Brasil preparou um especial sobre o título de campeão carioca do CR Vasco da Gama. Relembre toda campanha do gigante da Colina até a conquista do seu 23º título estadual.

A campanha na Taça Guanabara

Em 15 jogos na primeira fase do Campeonato Carioca, o Vasco conquistou 33 pontos e terminou em terceiro lugar. Foram 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 31 gols pró (melhor ataque empatado com Botafogo – campeão, e Flamengo), 13 gols contra, 18 de saldo de gols, e 73.3% de aproveitamento.

A campanha se iniciou com uma vitória por 2 a 0 na tarde de domingo do dia 1º de fevereiro, às 16h (de Brasília), no estádio Moarcyzão, em Macaé, contra a Cabofriense. Na segunda rodada, o primeiro jogo da equipe em sua casa – São Januário, e vitória por 2 a 0 contra o Madureira.

Na terceira rodada, um surpreendente empate por 1 a 1 contra o pequeno Tigres do Brasil, no estádio Los Larios, em Xerém. O Vasco se recuperou e venceu o Macaé por 3 a 0, mas na 5ª rodada empatou contra mais um pequeno, o Barra Mansa, em pleno São Januário, para irritação de seus torcedores.

A 6ª rodada reservou o primeiro clássico do Campeonato Carioca. As polêmicas entre a Federação, Vasco, Fluminense e Consórcio Maracanã, levaram o clássico para o Engenhão. No campo, o Vasco venceu por 1 a 0, gol do zagueiro Luan. A partir daí, o Vasco venceu Bangu (2 a 0), Bonsucesso (1 a 0), Resende (1 a 0) e Nova Iguaçu (5 a 1), até perder para o Flamengo por 2 a 1, na 11ª rodada, em clássico que marcou o maior público pagante e presente da Taça Guanabara.

Na 12ª rodada, o Vasco se recuperou da derrota para o Flamengo e venceu o Boavista por 2 a 1. Na 13ª rodada, clássico contra o Botafogo e empate por 1 a 1. Na 14ª rodada, derrota surpreendente para o Friburguense por 5 a 4, em jogo que Gilberto cobrou três pênaltis e converteu dois. Praticamente classificado na última rodada, o Vasco goleou o Volta Redonda por 4 a 1 em São Januário e garantiu vaga nas semifinais.

A fase final

Na semifinal o Vasco enfrentou o Flamengo. No primeiro jogo, empate por 0 a 0, em jogo marcado por muita violência, erros de arbitragem e pouco futebol. No segundo jogo da semifinal, a arbitragem foi protagonista novamente e o Vasco venceu por 1 a 0, gol de pênalti de Gilberto. Pênalti que causou polêmica.

O Vasco estava na final do Campeonato Carioca e o adversário era o Botafogo, que eliminou o Fluminense em uma emocionante decisão por pênaltis, em mais um jogo que a arbitragem foi protagonista e as brigas fora de campo entre a Federação, Fluminense e Consórcio Maracanã chamaram a atenção.

No primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, muita emoção, bolas na trave, grandes defesas de Martín Silva e Renan, e muito equilíbrio. E no apagar das luzes, Rafael Silva marcou o gol da vitória do Vasco aos 46 minutos do segundo tempo.

No segundo jogo, 66 mil presentes no Maracanã – recorde de público presente no ano no país, viram o Vasco vencer o Botafogo por 2 a 1 e conquistar o título estadual. Rafael Silva abriu o placar após falha na saída de bola do Botafogo. O Glorioso empatou no segundo tempo com Diego Jardel em falha da defesa do Vasco. Porém, no final do jogo, quando tudo indicava que terminaria empatado – resultado que também daria o título para a equipe de São Januário, Gilberto marcou para terminar o estadual como artilheiro do Vasco e deixar a festa mais bonita.