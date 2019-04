Ronaldinho comemora título do Atlético-MG nas redes sociais: “Aqui é Galo, p****”

Ronaldinho Gaúcho deixou o Atlético-MG em 2014 após vier dois anos de amor recíproco com a torcida alvinegra. E mesmo atuando no México, pelo Querétaro, o meia não deixa de demonstrar seu lado torcedor pelo clube mineiro. Nesse domingo (3), após o Atlético superar a Caldense por 2 a 1, em Varginha, e conquistar o Campeonato Mineiro 2015, R10 usou as redes sociais para comemorar o 43º título mineiro do Galo.

“Uma grande vitória do Clube Atlético Mineiro e do meu parceiro Jô, incrível como um gol pode mudar tudo!!! Parabéns por mais um título!!! Aqui é galo, p**!!!”, escreveu R10, exaltando também o atacante Jô, que marcou o gol do título – ele não balançava as redes há mais de um ano.

A repercussão da postagem de Ronaldinho em sua conta no Facebook e no Instagram foi grande por parte dos torcedores do Atlético-MG, uma vez que o brasileiro de 35 anos estaria na pauta do arquirrival Cruzeiro para o restante da temporada.

“‘Aqui é Galo’ e tá negociando com o Cruzeiro? Hum, interessante” e “Cruzeiro pensando que R10 vai jogar lá, sabe de nada, inocente kkkkk” foram alguns dos vários comentários dos torcedores que seguem o craque no Facebook.

Até o momento, o Cruzeiro não confirmou que entrou em contato com Ronaldinho. Assis, empresário e irmão do jogador, também negou qualquer conversa com a diretoria celeste. Porém, de acordo com a Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, a Raposa teria apresentado uma proposta ao próprio Assis de R$ 1 milhão por mês até dezembro.