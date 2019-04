Após conquistar o Catarinense pelo JEC, Maria afirma: "Fomos a equipe legitimamente campeã"

O Joinville comemorou após 12 anos o título do Campeonato Catarinense, após o empate em 0 a 0 diante do Figueirense. Com esse resultado, o JEC recebeu a taça, mas o título não foi homologado e depende de decisão de julgamento no TJD-SC na terça-feira.

Hemerson Maria, o técnico responsável por essa campanha, na entrevista coletiva, passou longe do assunto do julgamento e parabenizou a torcida e a equipe.

"Parabéns mais uma vez à torcida tricolor pelo belo espetáculo. Foi uma semana maravilhosa. Fomos a equipe legitimamente campeã. Tivemos melhor campanha do hexagonal, ganhamos o direito de jogar em casa, e acreditamos muito. É um grupo religioso. Além do trabalho, a gente acreditou na existência de Deus. E essa última bola do Mazola foi uma ajuda de Deus. O gol que o Mazola perdeu foi a mão de Deus fazendo justiça. Acredito que no ano passado, mesmo sendo vice-campeão, o Joinville aceitou que o adversário foi o campeão. Neste ano, não tem nada que contestar. O Joinville foi melhor. Tem que agradecer", disse o comandante.

Com toda a polêmica envolvendo jogadores regulares e irregulares, que acabam refletindo nos números do grupo Hemerson se ateve a dizer que tem pouco conhecimento sobre os números do grupo. "Confesso que número de jogos, estatísticas, a imprensa alerta, eu não sei. Vivo o dia seguinte, não fico decepcionado com derrotas ou empolgado com as vitórias, tenho equilíbrio. Tenho muito o que crescer, muito o que melhorar e humildade de reconhecer isso".

Na coletiva, o presidente do clube Nereu Martinelli, estava ao lado do comandante, que agradeceu Nereu por depositar tanta confiança nele. "Só agradecer ao presidente, ele tem paixão e organização, é dedicado ao Joinville. Tem dedicação grande, preza pelo ambiente do clube, que é agradabilísso e tem uma torcida apaixonada. Vamos aproveitar hoje e amanhã e depois é Série A, representar o Joinville na competição".

O treinador do Joinville agora pensa no futuro e foca em novas contratações para a série A. "A meta agora é o Campeonato Brasileiro. E a gente tem 80% da equipe já formatada. Houve um planejamento para que isso acontecesse. Esperamos fazer uma brilhante Série A. O Catarinense já acabou e temos que ver os próximos objetivos, que é fazer uma campanha bonita na Série A", completou.

Com a camiseta do título, Maria escreveu no peito os dizeres "Procasa + Famíla Maria", que não passou despercebido pela imprensa, que perguntou o porque. "Procasa é meu bairro da Grande Florianópolis, nasci lá e tive amigos que se entregaram às drogas e amigos que morreram. Eu tenho um alicerce familiar forte. Família a todo momento no meu lado. Amanhã estou de folga e passarei na Procasa. A família não veio para eu poder me concentrar, sabia que jogo seria decidido em detalhes, com apelo dramático, deu certo", explicou.

A estreia do Joinville no Campeonato Brasileiro é no próximo sábado (9), contra o Fluminense, no Maracanã, às 21h.