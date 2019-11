Resultado Maringá x Santos na Copa do Brasil 2015 (2-2)

00:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (06). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

23:55 Com o resultado desta noite, o Maringá acabou forçando o jogo da volta, que acontecerá na próxima quarta-feira (13), às 19h30, na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.

23:53 Elano e Marquinhos Gabriel marcaram os gols do Santos, enquanto Fabiano e Rodrigo Dantas fizeram para o Maringá.

23:52 O estádio Willie Davids recebeu um público de 16.142 nesta noite de quarta-feira (06).

48’ Fim de jogo! O Maringá consegue uma recuperação incrível no fim e garante o empate por 2 a 2 com o Santos.

46’ AMARELO! Rodrigo Dantas recebe cartão por tirar a camisa na comemoração.

45’ GOOOOOOOOOOOOL DO MARINGÁ! Gerônimo vai até a linha de fundo e cruza muito bem. A bola chega até Rodrigo Dantas, que cabeceia com qualidade e empate o jogo no WD.

43’ EDNALDO! O atacante Gabriel desvia de cabeça e a bola vai em direção do gol, mas o goleiro Ednaldo faz uma grande defesa e evita o terceiro gol.

42’ NÃO VALEU! O Maringá balança a rede do WD novamente, mas o árbitro marca falta em cima do goleiro Vladimir.

42’ ALTERAÇÃO NO SANTOS: SAI: Lucas Crispim. ENTRA: Diego Cardoso.

41’ ALTERAÇÃO NO SANTOS: SAI: Serginho. ENTRA: Thiago Maia.

38’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MARINGÁ! Alex cobra a falta, Vladimir não consegue encaixar, manda para o lado e a bola é cruzada para área. O zagueiro Fabiano aproveita e marca um golaço, de letra.

36’ AMARELO! Rhaun vai com perigo em direção do gol, o lateral-direito Cicinho acaba derrubando o jogador e recebe cartão amarelo. Falta perigosa.

34’ Santos diminui o ritmo e não assusta o goleiro Ednaldo, enquanto o Maringá tenta buscar o primeiro gol, mas não encontra espaços.

32’ AMARELO! Serginho desce em velocidade e acaba sendo derrubado por Rhaun, que recebe cartão.

27’ SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: SAI: Elano. ENTRA: Serginho.

25’ Elano cobra escanteio, Gustavo Henrique sobe mais alto que a defesa rival, no entanto, a bola passa por cima do gol de Ednaldo.

23’ ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO MARINGÁ: SAI: Max. ENTRA: Alex.

22’ AMARELO! Rafael Santiago é mais um jogador a receber cartão amarelo por uma entrada dura.

21’ Marquinho Gabriel manda para Gabriel, que vai pela esquerda e cruza buscando os atacantes, mas a bola passa na frente da pequena área e nenhum atleta consegue alcançar.

18’ AMARELO! Elano faz falta em Eurico e acaba sendo punido com cartão amarelo.

14’ SUBSTITUIÇÃO NO MARINGÁ: SAI: Serginho Paulista. ENTRA: Rhuan.

13’ SUBSTITUIÇÃO NO MARINGÁ: SAI: Gabriel Barcos. ENTRA: Rafael Santiago.

13’ Bola enfiada para Rodrigo Dantas pelo meio, o atacante toca por cima, com consciência, mas o zagueiro Gustavo Henrique desvia e a bola vai para fora. Quase um golaço.

11’ AMARELO! Ítallo faz falta dura em Lucas Crispim e recebe o primeiro cartão da etapa final.

9’ GOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Gabriel toca para Lucas Otávio, que vai até a linha de funda e cruza a rasteiro. Lucas Crispim não consegue finalizar e a bola fica com Marquinho Gabriel, que manda para o fundo das redes.

7’ NÃO VALEU! Lucas Crispim faz grande jogada e toca para Gabriel. O atacante santista manda para o fundo das redes, mas estava em posição irregular e gol acaba sendo anulado.

3’ Max cruza com perigo pela direita, o goleiro Vladimir corta no momento certo e evita a cabeçada do zagueiro Marcelo Xavier.

0’ MILAGRE! Bola é tocada para Gabriel, que sai na cara do gol e bate bem, mas o goleiro Ednaldo faz grande defesa e evita o segundo gol.

0’ Começa o segundo tempo! Maringá 0x1 Santos.

23:00 Os dois times não sofreram alterações.

22:58 Santos e Maringá já estão de volta ao gramado do Willie Davids.

22:48 Elano, meia-atacante do Santos: “Acredito que foi um gol importante. Estamos um pouco ansiosos e é normal para um time que não joga junto sempre. É preciso ter a tranquilidade, porque tem alguns espaços”.

22:46 Rodrigo Dantas, atacante do Maringá: “Primeiro tempo bom, movimentado. Nosso time está trabalhando bem a bola, infelizmente, acabamos errando em um lance e o Elano marcou o gol”.

46’ Fim do primeiro tempo! Santos vai vencendo o Maringá por 1 a 0, com o gol sendo marcado por Elano.

45’ Um minuto de acréscimo neste primeiro tempo.

42’ Maringá tem a posse da bola, mas encontra dificuldades para ficar em boa condição de finalizar.

38’ PERDEU! Bola é tocada por cima e acaba encontrando o atacante Rodrigo Dantas livre. Ele entrou na grande área e ficou cara a cara com Vladimir, que fechou o ângulo e fez a defesa.

35’ Max recebe na direita, cruza com perigo e a bola fica na marca do pênalti. Entretanto, o ataque não chega no lance a zaga paulista afasta.

34’ Lucas Crispim faz uma bela tabela com Elano, avança pela direita, passa pela defesa do Maringá, no entanto, a finalização sai errada e ele perde a oportunidade de fazer um golaço.

31’ AMARELO! Gabriel, atacante do Santos, recebe o primeiro cartão do embate por conta de reclamação.

30’ NA TRAVE! Gabriel Barcos faz uma belíssima jogada pela direta, e bate forte. A bola desvia na cabeça do zagueiro Gustavo Henrique e acerta a trave. Quase o empate dos donos da casa.

29’ Gerônimo aciona Max pela direita, o meia vai avança pela direita e tenta cruzar buscando o atacante Gabriel Barcos, mas acaba errando feio.

26’ Bola chega na área, Rodrigo Dantas tenta finalizar da pequena área, no entanto, a defesa santista fechou os espaços.

24’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Cicinho vai até a linha de fundo e cruza com perfeição para o desvio do meia Elano, que tira qualquer chance de defesa do goleiro Ednaldo.

19’ Cicinho avança pela direita, vai até a linha de fundo e cruza, mas o volante Ítallo acaba cortando o perigo.

14’ Maringá desce rápido em contra-ataque, a bola é tocada para Rodrigo Dantas, que domina com o peito, mas na hora da finalização não consegue passar pela forte marcação santista.

11’ Gabriel Barcos parte pela e acaba sendo desarmado, mas a bola vai para lateral, que é cobrado rapidamente e a bola fica com Edinho. Ele chuta forte, mas erra o alvo.

9' Partida começa movimentada e com boas chances dos dois lados

5' UHHHHHHHHHHHH! Elano cobra falta com perigo e obriga Ednaldo a afastar o perigo

2' Gol anulado do Maringá! Gabriel Barcos completou cobrança de falta, mas estava em posição irregular

0' Bola rolando para Maringá x Sport no Willie Davies! Saída de bola do Peixe

21:57 Vai rolar a bola em Maringá!

21:53 Equipes se cumprimentam antes da última oração. Já já a bola vai rolar no Willie Davies

21:51 Agora é a vez do hino nacional ser reproduzido

21:50 Hino do estado do Paraná sendo reproduzido no momento com as equipes perfiladas

21:48 Maringá também no campo de jogo! Expectativa de boa partida

21:47 Santos no gramado! Peixe entra no campo do Willie Davies para a partida de logo mais

21:45 Já já as equipes entram em campo! Não saiam daqui!

21:41 Os 16.200 ingressos colocados à venda no Willie Davies foram todos comercializados até a última segunda-feira (4). Na última terça-feira (5), uma carga de 9000 foi colocada à disposição do público

21:38 A equipe santista já fez o último aquecimento antes da bola rolar e retornou ao vestiário

21:34 Pela Libertadores, o Corinthians foi derrotado pelo Guaraní-PAR por 2 a 0 e ficou em situação complicada para a volta, na próxima semana

21:30 O treinador Claudemir Sturion tem como opções: Tadeu, Daniel, Gabriel Dias, João Felipe, Rhuan, Léo Belasque, Bruno Renan, Alex Santos, Rafael Santiago e Douglas Oliveira

21:27 Maringá escalado! A Zebra Guerreira vai a campo com: Ednaldo; Gerônimo, Fabiano, Marcelo Xavier e Edinho; Ítallo, Eurico, Serginho Paulista e Max; Rodrigo Dantas e Gabriel Barcos

21:23 Pela Libertadores, o Corinthians vai sendo surpreendido pelo Guaraní, em Assunção. O time paraguaio vence o Timão por 2 a 0

21:18 Ex-seleção do Japão, o meio-campista Alex dos Santos garante que a equipe não irá se acomodar e irá explorar o fator casa: "Jogando na nossa casa, temos a obrigação de fazer uma boa partida, mostrar para a torcida que podemos vencer a equipe do Santos. É uma equipe que está em ascensão, ganhou o título paulista, está com tudo. Mas temos de jogar no nosso estilo e tem tudo para conseguiu um bom resultado"

21:12 Cotado para ser titular, o artilheiro Gabriel Barcos aposta que o Maringá possa surpreender o Peixe: "Sabemos da qualidade do time deles. É um elenco bem qualificado. Dificuldades, nós vamos encontrar, como eles vão encontrar aqui também. Mas no ano passado o Coritiba veio aqui, com Alex e tudo, e nós conseguimos vencer. Então esse jogo é mais um jogo para a gente poder mostrar o nosso valor"

21:08 O Maringá, porém, ainda não está confirmado por Claudemir Sturion. A Zebra Guerreira recebe o Peixe para tentar dar sequência ao calendário, uma vez que a Copa do Brasil é a última competição em disputa

21:05 A presença de jogadores formados na base santista deve-se ao fato do treinador poupar o elenco após a conquista do Paulistão, no último domingo (3), visando a estreia no Brasileirão no próximo domingo (10), às 18h30, diante do Avaí

21:02 O treinador alvinegro tem à disposição no banco de reservas: João Paulo, Jubal, Daniel Guedes, Crystian, Zeca, Serginho, Thiago Maia, Léo Cittadini e Diego Cardoso

21:00 Santos definido! Sem fazer mistério, Marcelo Fernandes escala o Peixe com: Vladimir, Cicinho, Paulo Ricardo, Gustavo Henrique e Caju; Lucas Otávio, Leandrinho, Elano e Marquinhos Gabriel; Lucas Crispim e Gabriel

20:55 Já o Santos tem as ausências do goleiro Vanderlei e do zagueiro Alison, também contundidos

20:52 As duas equipes possuem desfalques para a partida e ambos por lesão. O Maringá não pode contar com Edmar, lesionado

20:48 Há 50 anos, o Santos de Pelé visitou o Willie Davies, estádio da partida de logo mais. Diante do Grêmio Maringá, o Peixe não tomou conhecimento e goleou por incríveis 11 a 1

20:44 Apesar de estar com um elenco praticamente reserva e jogar fora de casa, a expectativa é da maioria do público ser santista

20:39 Há oito anos, o Santos era campeão paulista pela 17ª vez em toda a sua história ao bater o São Caetano por 2 a 0, no Morumbi. O site do Peixe relembrou o fato

20:36 Pela Libertadores, o Corinthians empata sem gols com o Guaraní-PAR no jogo de ida das oitavas de final. Acompanhe conosco por aqui

20:32 Nos outros jogos da noite pela Copa do Brasil, Fortaleza 1x1 Coritiba e Atlético-PR 1x1 Tupi. Na capital cearense, as equipes se enfrentam no jogo de ida, enquanto em Curitiba o encontro é de volta, ambos pela segunda fase. Na ida, o Galo Carijó bateu o Furacão por 1 a 0 e está garantindo a classificação à terceira fase

20:28 O atleta afirmou, ao ser apresentado, que está apto para substituir Robinho durante a Copa América. Longuine assegurou que vive um momento especial na carreira e demonstra segurança pela responsabilidade que terá: "Eu venho num momento da minha vida muito especial. Acredito eu que, sem duvidas nenhuma, é o melhor momento da minha carreira que eu venho passando. Estou preparado para isso, sei da responsabilidade e do peso disso, mas estou pronto"

20:25 Visando a disputa do Brasileirão, o Santos anunciou o primeiro reforço após a conquista do Paulistão. O Peixe apresentou o meia-atacante Rafael Longuine, destaque pelo Osasco Audax no estadual

A partida desta noite será comandada por Thiago de Alencar Gonzaga. Thiago de Alencar tem 31 anos. O mesmo é do Mato Grosso do Sul e pertence quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Este confronto será o primeiro confronto de Thiago na Copa do Brasil deste ano. Leandro dos Santos Ruberdo e Claysson Vieira de Morais, ambos do Mato Grosso do Sul, serão os auxiliares.

Estádio Regional Willie Davids, conhecido também como WD, é o palco para o jogo de logo mais. O Willie Davids é o local onde o Maringá manda todos seus jogos na temporada. O estádio está localizado na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Atualmente, o WD tem capacidade para 21.600 torcedores.

Com bastante cautela, o técnico Marcelo Fernandes não confirmou o provável time para este embate. O comandante prefere aguardar um parecer do departamento médico para saber qual serão os jogadores poupados. “Vamos esperar os exames feitos pelo departamento médico para tomar uma decisão. Quem estiver bem, vai para o jogo porque é 2ª fase da Copa do Brasil e são só dois jogos. Não podemos dar mole”.

Para este embate o técnico do tricolor tem algumas dúvidas para montar sua equipe. Com a negociação do meio-campista Danilo Rios, a expectativa é de que Max entre na posição. No entanto, o grande problema está na montagem do ataque. Com o provável veto de Edmar, o comandante terá que optar entre Rodrigo Dantas e Gabriel Barcos. O segundo largou na frente nos treinamentos e pode formar dupla com Rafael Santiago.

Depois da conquista do Campeonato Paulista, pouco se fala sobre este confronto com o Maringá no Santos. Um dos assuntos que mais chamaram a atenção neste início de semana foi uma possível saída do meia-atacante Lucas Lima. Entretanto, o jogador continuará no clube até 2019 e afirmou que se sair do Peixe é para jogar no futebol europeu. “Tenho vontade de jogar na Europa e deixei bem claro que quero sair uma hora. Claro que depende da proposta, mas o primeiro pensamento é só sair do Santos para fora do Brasil e só quero sair se for bom para o Santos”.

O Maringá perdeu um importante jogador para este embate ante o Santos. O meia Danilo Rios vinha se destacando pela Zebra e despertou o interesse de outros clubes. Com isso, acertou com o Sampaio Corrêa, onde disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o presidente do clube, João Regini, não quis saber de ficar lamentando e mostrou confiança nos demais jogadores do elenco. “O Danilo Rios já se desligou do nosso clube e não jogará mais aqui nesta temporada. Ele vai defender o Sampaio Corrêa. Ele, assim como Edmar se ficar fora, vão fazer falta, no entanto, tenho certeza que tem outros jogadores em condições de entrar em campo com competência”.

FIQUE DE OLHO Maringá x Santos: Robinho, atacante do Santos, está recuperando o bom futebol e já é um dos grandes jogadores em atividade no Brasil. O atacante, inclusive, foi convocado pelo técnico Dunga e estará presente na Copa América deste ano. Sua presença na partida desta noite ainda não está confirmada, pois o técnico Santista poderá mandar a campo um time alternativo, entretanto, caso seja escalado será uma preocupação gigantesca para os zagueiros da Zebra.

FIQUE DE OLHO Maringá x Santos: Rafael Santiago, atacante do Maringá, vem fazendo uma temporada regular e seu futebol deverá ser fundamental neste embate. Artilheiro do time no Campeonato Paranaense, com seis gols, o jogador foi um dos destaques da competição e é a grande esperança da torcida tricolor para surpreender e ficar com a vitória ante o Santos.

O Santos não está confirmado para confronto desta noite. Ainda comemorando bastante o título do Campeonato Paulista, é provável que o técnico Marcelo Fernandes poupe alguns jogadores. Com isso, existe a expectativa de entrarem atletas como, por exemplo, Lucas Crispim, Gustavo Henrique, Paulo Henrique e Marquinhos Gabriel.

Um dos principais nomes do setor ofensivo, o atacante Edmar poderá ficar fora do embate desta noite. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo direito e o departamento médico aguardará até os últimos instantes para definir a participação dele. Segundo o fisioterapeuta Rodrigo Carmo, as chances de Edmar não entrar em campo são grandes. “O Edmar passou por uma ressonância magnética na segunda-feira (04) e ainda estamos aguardando o resutaldo do exame para fazer alguns testes e avaliar sua condição. As chances dele ficar fora do confronto com o Santos são grandes”.

O Santos na primeira fase da Copa do Brasil também foi ao Paraná. O adversário foi o Londrina. O alvinegro paulista não conseguiu evitar o confronto da volta, mas venceu os rivais pelo placar mínimo e garantiram uma boa vantagem. O único tento do embate saiu aos 7 minutos da etapa final com o atacante Robinho, em cobrança de pênalti.

No estádio Willie Davids, o Maringá construiu uma boa vantagem na primeira partida da fase anterior da Copa do Brasil. Diante do Madureira, os tricolores fizeram um placar de 2 a 0 e foram para o Rio de Janeiro podendo até perder para ficar com a vaga. Os gols da Zebra Guerreira foram marcados por Gabriel Barcos e Rhuan.

Diante de toda dificuldade financeira que os clubes sem grande apelo no cenário nacional encontram, existe uma certa luta para montar os elencos. A equipe paranaense, por exemplo, conta com uma mescla de jogadores jovens e experientes. Os 28 atletas que estão no grupo deixam a Zebra com uma média de idade de 28 anos.

Campeão da Copa do Brasil em 2010, o Santos chega, mais uma vez, muito forte e é um dos grandes favoritos a ficar com o título da competição, se optar por continuar no certame, pois o time paulista tem uma vaga assegurada na Copa Sul-Americana e precisará escolher entre uma ou outra. Essa opção terá que ser definida até a terceira fase da Copa do Brasil.

Criado em 2010, o Maringá Futebol Clube não tem grande apelo a nível nacional. Entretanto, suas conquistas no futebol paranaense são consideráveis por conta da ascensão em pouco tempo. O clube saiu da terceira divisão em 2010 com título da competição estadual e, em 2013, ganhou a Série B do Campeonato Paranaense.

Um dos modelos de campeonato com o critério de classificação mais sólido no futebol nacional é a Copa do Brasil. O gol fora de casa, como sempre, vale como desempate no jogo da volta, além disso, até esta fase é possível a equipe visitante evitar o confronto da volta se vencer por mais de dois gols de diferença.

Depois de passar pelo Madureira na primeira fase da Copa do Brasil, o Maringá chega para fazer o seu grande jogo nesta temporada. A equipe receberá o forte time do Santos, que vem embalado pela conquista do Campeonato Paulista no último fim de semana contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Mesmo sabendo do favoritismo dos paulistas, a equipe Paranaense espera, ao menos, conseguir um bom resultado ou perder pelo número mínimo de gols para forçar o jogo da volta.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Maringá x Santos, partida de ida válida pela segunda fase da Copa do Brasil 2015, a ser disputada às 22h00, no estádio Willie Davids, em Maringá, no Paraná.