Guia VAVEL da Libertadores: Corinthians x Guaraní (PAR)

Corinthians e Guaraní, do Paraguai, se enfrentarão pela primeira vez na história. E será pelas oitavas de final de uma Copa Libertadores da América, nos dias 6 e 13 de maio. O Timão terminou a fase de grupos na liderança do Grupo 2 com 13 pontos, um a frente do seu arquirrival São Paulo. O time paraguaio, por sua vez, não fez uma campanha de encher os olhos dos seus torcedores. Entretanto, classificou-se ao terminar em segundo lugar do Grupo 8, com sete pontos, dois a menos que o terceiro colocado Sporting Cristal, do Peru.

Campanha do Corinthians na Libertadores 2015

A jornada do Corinthians rumo às oitavas de final foi sólida. O Timão estreou na Libertadores logo no clássico contra o São Paulo. Na Arena, o Alvinegro levou a melhor sobre o rival e venceu por 2 a 0, com gols de Elias e Jadson. Pela segunda rodada, o Alvinegro teve pela frente um time argentino: o San Lorenzo. Com tento de Elias, a equipe comandada por Tite venceu e conquistou, àquela altura, a liderança isolada do Grupo 2.

Depois, o Corinthians teve outro compromisso longe dos seus domínios. Desta vez, a vítima foi o Danubio, do Uruguai: 2 a 1. Guerrero e Felipe marcaram e deram a vitória ao Timão em Montevidéu. Pela quarta rodada, o time brasileiro teve, novamente, a equipe uruguaia como adversária. A goleada por 4 a 0, com direito a hat-trick de Paolo Guerrero, colocou o time de Tite com 100% de aproveitamento na Libertadores.

Com a classificação bem encaminhada, o Timão precisava apenas de um ponto em dois jogos para chegar às oitavas de final da competição. E conseguiu isso ao empatar sem gols com o San Lorenzo dentro de casa. Na última rodada, o já classificado Corinthians foi derrotado por 2 a 0, no Morumbi, pelo rival São Paulo, que, até então, não havia vencido nenhum clássico em 2015.

Classificação Final - Grupo 2 P J V E D GP GC SG 1º Corinthians 13 6 4 1 1 9 3 6 2º São Paulo 12 6 4 0 2 9 4 5 3º San Lorenzo (ARG) 7 6 2 1 3 3 4 -1 4º Danubio (URU) 3 6 1 0 5 9 14 -10

Campanha do Guaraní na Libertadores 2015

Considerada a quarta força do Paraguai, abaixo de Cerro Porteño, Olimpia e Libertad, o Guaraní fez o suficiente para conseguir a classificação às oitavas de final. O time paraguaio estreou na competição no empate em 2 a 2 com o Sporting Cristal. Logo em seguida, na segunda rodada, o "El Aborigen" foi goleado pelo poderoso Racing, da Argentina, por 4 a 1, fora de casa.

Somente na terceira rodada, o Guaraní conseguiu a sua primeira vitória na Copa Libertadores: goleada por 5 a 2 sobre o Deportivo Tachirá, da Venezuela. Triunfo esse que, aliás, quebrou um jejum de 11 anos sem vitórias na competição. A última havia sido em 18 de março de 2004, contra o Jorge Wilstermann. Na quarta partida, o time paraguaio teve, novamente, a equipe venezuelana como adversária e ficou no empate em 1 a 1.

Com cinco pontos conquistados e faltando apenas duas rodadas, o Guarani só dependia de si para ir à próxima fase. Pela frente, um confronto complicado frente aos argentinos do Racing, mas que terminou com vitória paraguaia, no Defensores del Chaco, pelo placar de 2 a 0. Na sexta e última rodada, um empate contra o Sporting Cristal fora de casa foi o suficiente para o Guaraní conseguir a vaga às oitavas de final.

Classificação Final - Grupo 8 P J V E D GP GC SG 1º Racing (ARG) 12 6 4 0 2 15 7 8 2º Guaraní 9 6 2 3 1 12 10 2 3º Sporting Cristal (PER) 7 6 1 4 1 6 7 -1 4º Deportivo Táchira (VEN) 3 6 0 3 3 6 15 -9

Destaques das equipes

Paolo Guerrero

O atacante peruano é o principal jogador do Corinthians e homem de confiança de Tite. Além disso, o camisa 9 do Timão é um dos artilheiros da equipe na Libertadores, ao lado de Elias, com quatro gols marcados. Ao todo, Guerrero balançou as redes 12 vezes nessa temporada, sendo dez em partidas oficiais. Também, ele é o jogador estrangeiro que mais marcou gols pelo Corinthians, superando a marca do argentino Carlitos Tevez.

Federico Santander

É a grande aposta do Guaraní para surpreender o Corinthians e ser a ''zebra'' desta Copa Libertadores. O atacante Federico Santander, de 23 anos, marcou cinco dos 12 gols do time paraguaio até o momento e surge como um dos artilheiros da competição. Além disso, o jogador, de 1,87m, não balançou as redes somente em uma partida da fase de grupos. Na carreira, ele acumula passagens sem brilho por Toulouse, da França, e pelos argentinos Racing e Tigre.

Treinadores

Tite

Adenor Leonardo Bachi, mais conhecido como Tite, é o treinador mais vitorioso da história do Corinthians. Em 300 jogos à frente do clube, ele conquistou os mais sonhados títulos: a Libertadores de 2012 e o Mundial de Clubes. Além destes, o Campeonato Brasileiro de 2011, o Campeonato Paulista e a Recopa de 2013.

Fernando Jubero

Ganhou a chance de treinar, interinamente, a equipe paraguaia em 2013 após saída de Diego Alonso, que foi para o Peñarol. Em 2014, Fernando Jubero, de 40 anos, permanceu no Guaraní e levou o "El Aborigen" à Libertadores, após passar em branco nas três últimas edições.