Resultado Guaraní (PAR) x Corinthians pela Copa Libertadores da América 2015 (2-0)

Agora, o time do Guarani pode perder até por 1 gol de diferença. Caso marque, o Timão precisará de três gols para passar direto e se fizer dois, a partida irá aos penaltis.

Os dois gols da partida. A vantagem é paraguaia.

A falha de Cássio, abrindo o placar para o Guarani.

Análise de Fábio Santos: "Eles adiantaram a marcação, gramado deixou a bola viva, facilitando a marcação e agora resta a gente reverter no Brasil. Difícil falar em melhor ou pior, mas vamos buscar o placar na força da nossa torcida."

Fala Cássio: " Acho que foi excesso de confiança. Querer pegar firme e sair jogando rápido. Agora é reverter em casa".

93' GIIIIIIIIIL PERDEEEEEEEEEU! Cabeçada passa à esquerda, logo depois o juíz apita o fim de partida no Paraguai.

93' O último lance é um escanteio

92' Guarani afasta do jeito que dá. Corinthians busca na bola aérea.

90' Mais três de acréscimos.

88' MUDA O GUARANI: Fernandez entra e sai Santander.

87' Guarani tranquiliza a partida e não sofre nesta rinal final.

86' Corinthians repete más atuações e vai somando o terceiro jogo sem marcar gols e o quarto jogo sem ganhar.

84' Timão pressiona em busca do gol, mas Danilo dominou com a mão e o juíz para o jogo.

83' Guerrero tentou subir de cabeça, mas o árbitro parou marcando falta do peruano.

82' CONTRERAS ABRE GRANDE VANTAGEM NO MATA MATA. Contra ataque, lançado, Contreras ganhou no corpo de Felipe e chutou cruzado para deixar o Guarani tranquil no jogo.

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GUARANI. CONTREEEEEEERAS AMPLIA

80' Malcom faz a jogada pela direita, mandou na cabeça de Renato Augusto, que mandou no meio do gol.

78' Felipe vacila e quase Santander amplia.

77' MUDA O CORINTHIANS: Malcom entra e sai Jádson.

77' FÁBIO SANTOS CHEGA FORTE E TOMA CARTÃO. Entrada dura do lateral.

73' MUDAM AS EQUIPES: Juan Aguilar entra e sai Benitez no lado do Guarani. Bruno Henrique entra e sai Ralf.

72' Guerrero limpa três marcadores e arrisca de fora, fácil para a defesa do Aguilar.

71' FAAAABIO SANTOS, NA TRAAAAAAAAAAVE! Pressão pela esqeurda, chute do lateral, cruzado, a bola bateu no pé da trave! Corinthians vai pra cima.

69' MUDA O CORINTHIANS: Entra Danilo e sai Luciano.

68' Boa triangulação no ataque alvinegro, com Jadson, Renato e Luciano. O camisa 8 bateu mal e mandou fora.

67' Time do Corinthians segue tendo problemas na armação e movimentação. Guerrero muito isolado.

66' Guarani usa o setor direito, nas costas do Fábio Santos.

63' Timão vai ao ataque. Busca o empate.

61' RESPONDE GUERRERO! Luciano arrancou pela esquerda, cruzou fechado e Guerrero fechou dividindo com a zaga paraguaia. Por muito pouco não empata.

60' SANTANDER, COM FORTE AJUDA DE CÁSSIO. Falta batida rasteira, encima do arqueiro alvinegro que pegou, soltou e a bola foi devagar passando pela linha e entrando na rede.

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GUAAAAAAARANIIIIIIII. SANTANDER!

59' Frontal ao gol de Cássio.

58' FELIPE TOMA CARTÃO AMARELO. Santander gira pra cima do zagueiro que puxa o atacante.

56' SANTANDER PERDEU MAIS UMA! Lançado nas costas de Felipe, dividiu com o zagueiro, ganhou no corpo mas na hora do chute, isolou.

55' Descida pela esquerda do time do Guarani, mas o cruzamento saiu fechado.

53' Timão busca acalmar o jogo. Tite manda o time sair mais.

52' Fábio Santos arriscou de fora da área, após escanteio, mas mandou por cima.

51' Corinthians aperta no ataque e arruma escanteio no erro paraguaio.

50' Após falta, Elias fica no chão sentindo lesão.

49' Patino arrisca de longe, mas sem nenhum perigo.

47' Fiel tenta levantar o time na base do grito.

46' SANTANDER PERDEU! Cruzamento da direita, Cássio sai mal do gol e o atacante paraguaio mandou por cima, perto do travessão.

45' Benitez manda de longe. Cássio faz a defesa.

45' Timão volta sem mudanças, assim como o Guarani.

45' Recomeçou a partida.

Vamos ao segundo jogo tempo.

Elias fala: "Está difícil porque falta o encaixe de jogo. Eles estão com três zagueiros e marcando forte. É saber marcar e sair com velocidade."

Renato Augusto: "Sabemos que seria um jogo difícil. Precisa acertar mais a marcação e acertar o passe na frente pra criar chance de gol."

Gil: "Fui feliz em poder evitar o gol. A equipe está bem, mas precisa encaixar o jogo e marcar o gol."

47' Com poucas emoções e o Corinthians jogando mal, o árbitro termina a primeira etapa.

46' Luciano segue mancando e deverá ser mudança no intervalo.

45' Mais dois minutos de acréscimos.

43' Guarani adianta e sobe no lado de Fábio Santos. Corinthians toma pressão.

42' No lance, Luciano sentiu a coxa e está sendo atendido.

41' GIIIIIIIIIIIIIIIIL SAAAAAAAAAAAAAAAALVA O CORINTHIANS! Passe feito nas costas de Luciano, Benitez saiu sozinho, livre, de frente pro gol, arriscou o chute e Gil, encima da linha, salva o que seria o primeiro gol no jogo.

40' Guarani busca pressionar neste final.

39' Corinthians tranquila a bola e vai criando mais chances.

37' Jogo é muito truncado, com poucas chances de gol. A Fiel torcida faz barulho afim de levantar o time.

36' Falta batida na área, a zaga afastou mal e Felipe arriscou de esquerda. A esquerda do gol.

34' Renato Augusto sentindo após pancada em falta anterior.

34' Time paraguaio distribuindo pancadas, mas o árbitro uruguaio só marca faltas.

32' MUDA O GUARANI: Contreras entra e sai Fillippini.

31' O Guarani já vai fazer a primeira mudança. Por lesão, Fillippini sairá para a entrada de Contreras.

30' Cássio se complica na saída e quase dá a bola ao time paraguaio.

29' Guerrero roubou a bola, arriscou de longe, mas mandou muito longe.

28' Bartomeu buscou o ataque pela esquerda, mas Fágner protegeu bem e deixou sair pela linha de fundo.

27' Escanteio baixo, todo errado.

26' Corinthians arruma outro escanteio, em mais uma subida de Luciano pela esqeurda.

25' Santander tentou o chute da entrada da área, mas furou o chute.

23' Luciano levanta na área buscando Guerrero, mas a zaga afastou. Na sequencia, o atacante cometeu falta.

22' Corinthians sobe a marcação e leva dificuldades na saída do time rival.

21' Cruzamento feito, bate rebate e a zaga afasta.

20' Fágner sobe pela direita e arruma escanteio. Timão mais à frente.

19' A zaga afastou e no contra ataque, Santander cruzou e Cássio interceptou o cruzamento. Jogo se abre mais.

18' Boa jogada pela esquerda de Fábio Santos, achou Luciano na área que tentou o cruzamento, mas foi bloqueado. Tem escanteio.

16' Corinthians adianta a marcação e força o erro rival.

14' Cruzamento de Jádson da direita, Guerrero dividiu com o goleiro Aguilar e o árbitro marcou falta.

14' Corinthians muito lento na saída e não há aproximação,

13' Benitez arrisca o jogo de muito longe. Cássio cai bem e faz a defesa.

12' Juiz parando muito o jogo e marcando muitas faltas.

11' Corinthians rifa a bola e entrega a bola ao time paraguaio

10' Elias chega solando e o juíz marca falta.

8' Forçou jogada pela esquerda o time do Guarani. Sem direção.

7' Recomposição alvinegra é rápida mas a transição ao ataque é fraca.

6' Na barreira. Se livra o Timão.

5' Falta frontal de Ralf em Santander, muito perigosa. Chance de gol paraguaio.

4' Corinthians começa a sair no jogo. Torcida Fiel vem junto.

3' Retoma a bola o time do Guarani, mas buscando um passe mais profundo, Caceres manda pra fora.

2' Cruzamento da direita de Fillippini nas mãos de Cássio.

1' Guarani começa trabalhando a bola.

0' Autoriza o árbitro. Rola a bola no Paraguai!

Corinthians em campo. Todo de branco, com sua camisa principal, branca listrada em preto, calções e meias zebradas em branco e preto.

Guarani sobe ao gramado. Com um uniforme muito parecido ao do seu rival, Peñarol. Camisa listrada em amarelo e preto. Calções pretos com detalhes amarelos e meiões pretos.

O Guarani tem 13 gols marcados. Cinco a mais do que o Corinthians e é aí que mora o perigo.

A esperança corinthiana passa pelos pés de Paolo Guerrero. O maior artilheiro extrangeiro da equipe voltará à campo.

O jogo da volta será na quarta-feira que vem (13), na Arena Corinthians. Todos os ingressos foram vendidos. Sinônimo de caldeirão, de pressão alvinegra no hospício do bando de loucos.

O estádio realmente não recebe bom público. Aliás, a maioria deve ser mesmo de corinthianos, com seus 7000 ingressos vendidos.

Daniel Fedorczuk (URU), auxiliados por Nicolas Taran (URU) e Richard Trinidad (URU) serão os responsáveis pela arbitragem do jogo.

Corinthians definido com: Cássio; Fágner, Felipe, Gil, Fábio Santos; Ralf; Jádson, Elias, Renato Augusto, Luciano; Guerrero. Tite é o técnico.

Guarani escalado: Aguilar; Patino, Caceres, Maldonado; Fillippini, Palau, De la Cruz, Mendoza, Bartomeus; Benitez, Santander. Esse é o time do técnico Fernando Jubero

Já o Guarani tem apenas 2 vitórias contra brasileiros.

O Corinthians tem 10 jogos contra paraguaios. São 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

O Timão retorna aos gramados após 15 dias de descanso. Tempo ideal pra que Tite retome o futebol demonstrado em jogos anteriores.

O último jogo corinthiano no Defensores del Chaco foi em 2010. Contra o Cerro Porteño, Ronaldo marcou o gol único da vitória.

As equipes já estão no estádio. Tite não tem dúvidas e já escalou o Timão para o duelo.

O Defensores del Chaco é o palco do jogo. Com capacidade para 40.759 pessoas, deverá ter maioria corinthiana para o duelo de logo mais.

FIQUE DE OLHO Guarani x Corinthians minuto a minuto pela Libertadores: Jádson, meia: ótimo na bola parada, com bom passe e maior assistente no time alvinegro. Jádson é o cérebro da equipe e comanda o meio jogando mais aberto pela direita.

FIQUE DE OLHO Guarani x Corinthians minuto a minuto pela Libertadores: Federico Santander, atacante: o homem gol dos 'aborigens', foi o artilheiro da equipe na última temporada e vem sendo destaque também esse ano.

O técnico Fernando Jubero destacou a importâcia do jogo nos 111 anos dos 'Aborígen': "Esses garotos estão dando o sangue em cada partida, deixando tudo em campo. Contra o Corinthians, terá de ser assim e um pouco mais. Será nosso jogo mais importante de todos."

Retornando à equeipe titular, Fábio Santos comentou sobre o favoritismo alvinegro: "Por termos nos classificado em primeiro do grupo, podem ver por esse lado. Mas agora é mata-mata, o favoritismo fica de lado. Se não fizer as coisas dentro de campo, não adianta nada."

Já o Timão vem com mudanças. Emerson Sheik, expulso, está fora e seu substituto, Stiven Mendoza, também tomou vermelho e desfalca a equipe. Luciano, recuperado de lesão, entra para fazer o ataque. Outro que retorna é Paolo Guerrero. Peruano se recuperou de uma dengue e vai com tudo em busca de gols que podem fazer a diferença.

O Guarani tem apenas um desfalque. O zagueiro Luis Cabral está fora por lesão. Fora isso, o time aurinegro vem completo para o duelo.

O Corinthians se classificou sem dificuldades no temido Grupo da Morte. Com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, atropelou e demonstrou o melhor futebol da competição. Mas após a eliminação no Campeonato Paulista, o time sentiu fisicamente e precisa reencontrar o caminho do bom futebol.

O Guarani, vice colocado no campeonato paraguaio, é um time muito mais modesto que o Timão, mas que promete demais dificultar a vida dos alvinegros. Segundo lugar no grupo liderado pelo Racing (ARG), tem 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota nesta atual edição da Libertadores.

