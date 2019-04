Magno Alves retorna ao Flu e sonha com lista de maiores artilheiros: "Pelo menos top 10"

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (5) a contratação de Magno Alves, que rescindiu contrato com o Ceará após conquistar o título da Copa do Nordeste e ser vice-campeão do Estadual. Magno Alves chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (6) para iniciar sua segunda passagem pelo Tricolor das Laranjeiras.

Aos 39 anos, Magnata vai vestir a camisa 20 que foi de Deco entre 2010 e 2013, em homenagem ao 'Casal 20' Assis e Washington, ídolos do Fluminense na década de 80. O atacante prometeu retribuir o carinho dos torcedores e disse que sonha em voltar ao top 10 de maiores artilheiros do Tricolor.

"Pelo menos o top 10 né? Vamos trabalhar, vamos suar bastante para que a gente possa de várias formas retribuir o carinho recebido na minha chegada. Agora preciso fazer a minha parte dentro das quatro linhas ", disse Magno Alves.

Entre 1998 e 2002, Magno Alves marcou 114 gols pelo Fluminense, cinco a menos que Ézio - atual 10º colocado no ranking de maiores artilheiros. Magnata foi ultrapassado por Fred e acabou ficando de fora do top 10 de maiores artilheiros. Hoje, Fred possui 150 gols e ocupa a sexta posição no ranking.

Privilegiado por estar jogando em alto nível aos 39 anos, assim se definiu o jogador que é mais velho que as jóias Kenedy e Gérson juntos.

"Felizmente, graças a Deus, sou privilegiado. É difícil você pegar um jogador de 39 anos ainda jogando em alto nível. Agora a história muda, é um novo tempo. Estive distante do clube por 13 anos e hoje estou retornando. É trabalhar", afirmou.

Pelo Ceará, Magno Alves foi o artilheiro do Brasil em 2014 com 37 gols, conquistou os títulos cearenses de 2013 e 2014, a Copa do Nordeste 2015, além do vice-campeonato cearense também neste ano. Na competição regional, foi o vice-artilheiro.

O contrato de Magno Alves com o Fluminense vai até dezembro de 2016 e o jogador pretende encerrar a carreira no clube. Pelo Tricolor, conquistou os títulos da Série C do Campeonato Brasileiro em 1999 e o Campeonato Carioca de 2002. Entre os prêmios individuais, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2000.

Confira os 11 maiores artilheiros da história do Fluminense:

1º - Waldo: 319 gols em 403 jogos (1954-1961)

2º - Orlando Pingo de Ouro: 184 gols em 310 jogos (1945-1953)

3º - Hércules: 165 gols em 176 jogos (1935-1942)

4º - Telê Santana: 164 gols em 559 jogos (1950-1961)

5º - Welfare: 161 gols em 165 jogos (1913-1924)

6º - Fred: 150 gols em 238 jogos (2009-atualmente)

7º - Russo: 149 gols em 248 jogos (1933-1944)

8º - Preguinho: 128 gols em 174 jogos (1925-1938)

9º - Washington: 124 gols em 305 jogos (1983-1989)

10º - Ézio: 119 gols em 237 jogos (1991-1995)

11º - Magno Alves: 114 gols em 265 jogos (1998-2002)