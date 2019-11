Resultado de São Paulo x Cruzeiro pela Copa Libertadores 2015 (1-0)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

O Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à próxima fase.

Com a vitória, o São Paulo joga por qualquer empate no Mineirão para se classificar para as quartas de final da Libertadores

48' FIM DE JOGO NO MORUMBI! O SÃO PAULO DERROTA O BICAMPEÃO BRASILEIRO POR 1 a 0

46' CARTÃO AMARELO! Ganso é punido por parar contra ataque no meio de campo

45' TEREMOS TRÊS DE ACRÉSCIMO!

43' Joel bate de fora da área, mas não acerta o alvo. É tiro de meta para o São Paulo

40' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! Sai Centurión e entra Rodrigo Caio

37' GOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! CENTURIÓN! Bruno levanta no capricho e o atacante acerta uma bela cabeçada. Fábio ainda tentou, mas dessa vez nada pode fazer. O São Paulo está na frente, 1 a 0

34' Boschilla cobra o escanteio e Souza sobe para dividir com Fábio. Por pouco a bola não cai dentro do gol

31' Jogo é nervoso no Morumbi. Apesar do 0 a 0 no placar, as equipes jogam bem e buscam o gol

28' AMARELOU! Denílson dá carrinho por trás e também recebe o cartão

27' CARTÃO AMARELO! Henrique acerta Ganso e é advertido

26' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai Willian e entra Gabriel Xavier

26' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! Sai Wesley e entra Boschilla

25' Em cobrança de escanteio, Tolói toca de cabeça e a bola passa raspando a trave direita. O zagueiro pediu pênalti no lance, mas a arbitragem mandou seguir

24' MAIS UMA! Alexandre Pato bate colocado e Fábio espalma

22' SÃO FÁBIO! Em cabeçada de Centurión, Fábio salva a Raposa em mais uma defesa magnífica

20' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai Leandro Damião e entra Joel

18' Souza arranca e serve Wesley, o volante bate de bico, mas sem perigo para o gol de Fábio

17' Ambas equipes são muito afoitas em seus ataques e erram muitos passes

14' Damião levanta a cabeça e lança com precisão para Marquinhos. O atacante bate torto na bola e não acerta a direção do gol

11' PERDEEEEEU! Tolói desvia de cabeça e Alexandre Pato perde gol incrível sozinho dentro da pequena área

09' Arrascaeta lança Marquinhos em profundidade, mas a zaga do Tricolor paulista corta antes que fosse tarde

06' O São Paulo adianta marcação e tenta roubar a bola no campo de defesa do adversário

03' Reinaldo arrisca de fora e Fábio faz bela defesa para salvar o Cruzeiro mais uma vez

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Fábio: ''Temos que ir pra cima e não pensar em marcar somente, se não facilita o trabalho do nosso adversário''

Alexandre Pato: ''O time está criando, precisamos aproveitar melhor as oportunidades. Faltou um pouco de sorte naquela minha cabeçada, mas vamos continuar trabalhando''

46' TERMINA A PRIMEIRA ETAPA! São Paulo e Cruzeiro vão empatando em 0 a 0 no Morumbi

45' TEREMOS UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

44' A Raposa melhora na partida e agora tem o controle das ações. Marcelo Oliveira manda sua equipe para frente e pressionar no fim do primeiro tempo

41' Damião bate rasteiro de fora e Rogério Ceni encaixa sem dar rebote

38' UUUUUH! Arrascaeta bate de fora da área colocado. A bola bate na rede pelo lado de fora e dá um susto na torcida do São Paulo

36' FÁBIO SENSACIONAL! Bruno cruza, Pato toca de cabeça no contrapé do goleiro, mas ele consegue voltar e tira com a ponta dos dedos

33' AMARELOU! Manoel faz falta em Centurión e é punido pela arbitragem

31' QUE DRIBLE! Arrascaeta dá caneta em Denílson e é derrubado pelo volante

28' UUUUUUH! Marquinhos cruza na área, Damião ajeita de cabeça e Arrascaeta pega bonito. A bola passa perto e assusta Rogério

26' CARTÃO AMARELO! Mayke chega atrasado e acerta Alexandre Pato. Amarilla tira o cartão do bolso pela primeira vez no jogo

25' Bruno e Centurión tabelam bonito, mas a bola sobra para Wesley que arrisca um chute rasteiro. Sem problemas, Fábio defende

22' Ganso recebe livre e toca para o gol, mas o meia voltava de posição de impedimento e o lance é anulado pela arbitragem

20' Cruzeiro ronda a área do São Paulo, mas a boa marcação do time paulista não permite a entrada

17' O time paulista tem mais posse de bola nesse momento. O Cruzeiro espera o adversário e busca os contra ataques

14' PÕE O PÉ NA FORMA! Reinaldo arrisca mais uma vez de longe e isola a bola

12' Bruno faz bela jogada pelo lado direito e cruza na área. A bola passa por todo mundo e sobra com Reinaldo, que pega de primeira, mas chuta torto e em tiro de meta

10' O São Paulo ensaia uma pressão e parece tomar o controle da partida

08' QUE LINDO! Ganso aplica belo lençol em Henrique no meio de campo

06' FÁAAAAAABIO! Bruno cruza, Centurión cabeceia no canto e Fábio faz milagre no Morumbi!

03' Jogo é pegado e bastante truncado neste início. Ambas equipes priorizam o setor defensivo e intensificam a marcação

02' Ganso tenta tabela com Centurión, mas a zaga do Cruzeiro corta de qualquer maneira

01' Cruzeiro adianta a marcação e aperta a saída de bola do São Paulo

00' COMEÇA A PARTIDA!

A bola já vai rolar aqui no Morumbi!

Marcelo Oliveira terá no banco de reservas: Rafael, Paulo André, Pará, Eurico, Gabriel Xavier, Joel e Henrique Dourado

O Cruzeiro está escalado da seguinte forma: Fábio; Mayke, Léo, Manoel e Mena; Willians, Henrique, Arrascaeta, Marquinhos e Willian; Leandro Damião; Técnico: Marcelo Oliveira

No banco, Milton Cruz terá como opções: Renan Ribeiro, Edson Silva, Carlinhos, Thiago Mendes, Rodrigo Caio, Boschilla e Jonathan Cafu

O São Paulo vem à campo com: Rogério Ceni; Bruno, Rafael Toloi, Lucão e Reinaldo; Denilson, Souza, Wesley, Paulo Henrique Ganso e Centurión; Alexandre Pato; Técnico: Milton Cruz

Os times já estão escalados e não há surpresas!

O vencedor deste confronto São Paulo x Cruzeiro entre brasileiros pegará nas quartas de final o vencedor do maior clássico argentino mais famoso. Boca Juniors e River Plate duelam na outra chave, o primeiro foi a equipe de melhor campanha na primeira fase e o segundo teve o pior desempenho

A expectativa é de um Morumbi lotado esta noite. A diretoria do Tricolor paulista espera receber hoje em seu estádio mais de 60 mil espectadores. Não muito animada com as atuações do time, a torcida do São Paulo não vem comparecendo com frequência nas partidas do time

São Paulo e Cruzeiro 2015 foram adversários diretos na luta pelo título do Brasileirão do ano passado. A taça acabou ficando novamente com a Raposa, que havia sido campeã também em 2013. Hoje as duas equipes se enfrentam pelo mata-mata da Libertadores e não há favorito para o confronto

Relembre a vitória do Tricolor Paulista por 2 a 0 sobre o Cruzeiro pelas quartas de final da Libertadores de 2010 em São Paulo x Cruzeiro minuto a minuto.

Assista aos gols da vitória celeste em São Paulo x Cruzeiro por 2 a 0 sobre o rival pelas quartas de final da Libertadores de 2009

São Paulo e Cruzeiro já se enfrentaram quatro vezes na história da Libertadores. São duas vitórias para cada lado em São Paulo x Cruzeiro. Em 2009, o Cruzeiro eliminou o rival nas quartas vencendo por 2 a 1 no Mineirão e 2 a 0 no Morumbi. No ano seguinte, o São Paulo deu o troco, e também nas quartas, despachou a Raposa com duas vitórias por 2 a 0.

FIQUE DE OLHO São Paulo x Cruzeiro: Arrascaeta vem sido o destaque da Raposa na competição. Revelado pelo Defensor-URU, o atleta de 20 anos em seu pouco tempo de clube já conquistou a torcida com seus golaços e a sua raça característica. Habilidoso e muito veloz, o uruguaio é uma das armas do Cruzeiro para tentar sair do Morumbi com o resultado positivo

FIQUE DE OLHO São Paulo x Cruzeiro 2015: O argentino Centurión tem a missão de substituir Michel Bastos, o atleta que mais vem agradando a torcida e melhor jogador do São Paulo atualmente. Contratado junto ao Racing-ARG, o atacante de 22 anos se envolveu em algumas polêmicas no início do ano, mas promete dar a volta por cima e mostrar ao que veio

Com 3 gols na competição, Leandro Damião é um dos artilheiros do Cruzeiro na Libertadores. Desacreditado no Santos, o centroavante voltou a brilhar com a camisa celeste e reencontrou o caminho das redes. Seu faro de gol é a aposta da Raposa para bater o São Paulo esta noite e largar na frente no duelo rumo as quartas de final

Rogério Ceni é o 5º jogador com mais partidas disputadas em uma Libertadores na história. Também é o atleta que mais marcou gols na competição pelo time do São Paulo e tem 122 tentos marcados em toda sua carreira. Esses números impressionantes tornam-se ainda mais inacreditáveis se tratando de um goleiro. O camisa 1 do São Paulo esteve presente nas três conquistas da América que o clube tem e busca a quarta para encerrar sua carreira brilhante carreira com chave de ouro.

O Cruzeiro não tem desfalques para o jogo São Paulo x Cruzeiro 2015 desta noite. O técnico Marcelo Oliveira fez muito mistério durante a semana, mas deve escalar a seguinte formação: Fábio; Mayke, Léo, Manoel e Mena; Willians, Henrique, Marquinhos e Arrascaeta, Willian e Leandro Damião

Sem Michel Bastos, com dengue, Luis Fabiano, expulso na última partida contra o Corinthians e Dória suspenso, o São Paulo deve ir à campo com o que Milton Cruz tem de melhor à disposição. A provável escalação do Tricolor é: Rogério Ceni; Bruno, Rafael Toloi, Lucão e Reinaldo; Denilson, Souza, Wesley, Paulo Henrique Ganso e Centurión; Alexandre Pato.

Apesar de estarem entre os melhores times do Brasil no papel, São Paulo x Cruzeiro não vivem boa fase e o futebol apresentado não vem agradando aos torcedores. O São Paulo foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista perdendo por 2 a 1 para o Santos. Já o Cruzeiro, foi derrotado pelo menos placar para o Atlético-MG também na semifinal e ficou de fora da decisão do Campeonato Mineiro

Atual bicampeão brasileiro, o Cruzeiro teve uma 1ª fase um pouco mais tranquila, se classificando na primeira posição do grupo que ainda contava com Universitário Sucre-BOL, Huracán-ARG e Mineros de Guayana-VEN. Com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, o time de Marcelo Oliveira chegou as oitavas vencendo o Sucre por 2 a 0 no Mineirão, e agora mede forças com o São Paulo.

Relembre os gols de Luis Fabiano e Michel Bastos que deram a vitória ao São Paulo sobre o Corinthians

Depois de uma 1ª fase instável, o São Paulo se classificou como segundo colocado no grupo da morte, que contava com Corinthians e o atual campeão da Libertadores, o San Lorenzo da Argentina. Com 4 vitórias e 2 derrotas, o Tricolor paulista se garantiu nas oitavas ao vencer o seu arqui-rival pelo placar de 2 a 0 na última rodada do grupo.

Minuto a minuto jogo São Paulo x Cruzeiro em tempo real

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de São Paulo x Cruzeiro em tempo real, pelas oitavas de final da Libertadores 2015, partida a ser disputada às 22h no Estádio do Morumbi, em São Paulo.