Em entrevista à VAVEL, Fernando Henrique declara: "Mostrarei aos meus filhos que fui campeão pelo Fluminense"

Foram 12 anos dedicados exclusivamente ao Fluminense. Passagens por Ceará, América-RN e Inter de Lages. Com direito a convocação para Seleção Brasileira e ser eleito o melhor goleiro da Copa Libertadores da América, Fernando Henrique dos Anjos foi uma figura marcante no futebol carioca e brasileiro.

Pelo Tricolor das Laranjeiras, foi campeão Carioca em 2002 e 2005, da Copa do Brasil em 2007 e Brasileiro em 2010, este o maior de sua carreira. Com 31 anos, FH não pensa em parar, pelo contrário, ainda quer mais títulos.

Em entrevista exclusiva à VAVEL Brasil, Fernando Henrique relembra momentos marcantes pelo Fluminense e de sua carreira. Conta como foi atuar pelo América/RN diante de seu ex-clube no vexame histórico no Maracanã e comenta sobre seu futuro no Inter de Lages.

Confira a entrevista na íntegra

VAVEL BRASIL: Fernando, primeiramente, boa noite. Em em seu último ano pelo Fluminense, o ex-vice de futebol do clube, Alcides Antunes, afirmou em entrevista que o pedido para sair partiu de você. Confirma isso, ou não foi bem assim?

FERNANDO HENRIQUE: Foi assim mesmo. Eu achei que meu ciclo já tinha acabado. Ainda tinha mais um ano de contrato e pedi para ser emprestado, mas acabamos entrando num acordo pela rescisão.

VBR: Você foi eleito o melhor goleiro da Copa Libertadores 2008, mas infelizmente não saiu com o título. Como aquela competição marcou sua carreira e quais recordações você tira daquele ano?

FH: Fui eleito o melhor goleiro, mas lógico que preferia sair com a taça. Graças a Deus foi um ano muito bom na minha vida e até hoje sou lembrado por ter feito aquele bom campeonato, que é uma competição dificil e ser escolhido o melhor goleiro foi um dos auges da minha carreira. Infelizmente o título não veio, mas fico feliz e lembro com muito carinho. Foi um momento especial, com jogos decisivos, gols aos 45' e que sempre vai ficar na minha memória. Era um time de guerreiros mesmo.

VBR: Ricardo Berna é lembrado pela excelente reta final que realizou em 2010, no Brasileirão. Mas você foi o titular durante mais da metade do campeonato, até fraturar o dedo médio da mão e ficar de fora na temporada. Na época, Muricy Ramalho cogitou a contratação de mais um goleiro. Além da decepção por não poder atuar naquela reta final, você sentiu medo em algum momento? Seja pela possibilidade de outro goleiro não dar conta do recado, deixando escapar o título brasileiro, ou por acabar perdendo a titularidade absoluta?

FH: Não porque estava bem, estava treinando bem. E Muricy havia dito que ia me dar a chave. Joguei a maioria dos jogos. Fiquei mais de dez partidas sem tomar gol, sem perder. Nossa equipe estava embalada. Fiquei bem feliz, porque era um título que ainda não tinha, um título de expressão

VBR: O que foi mais marcante para você: Copa do Brasil 2007, Libertadores 2008 ou Brasileirão 2010?

FH: Foram momentos diferentes, mas todos importantes, mas não tem como classificar, qual foi o mais importante. Todos foram, até esse que agora conquistei como melhor goleiro do catarinense. São momentos diferentes, mas que guardo com muito orgulho todos, porque são momentos de vitória.

VBR: Fernando, você tinha seu nome cantando pelas arquibancadas com gritos de “Fernando Henrique é Young Flu” e, por vezes, realizava o gesto da organizada durante os jogos. Atualmente, a Young Flu encontra-se suspensa devido a confusão no clássico diante do Vasco. Não apenas relacionado às torcidas do Fluminense, mas em um panorama geral, como você analisa essa nova fase de controle sob os torcedores organizados?

FH: A Torcida faz um espetáculo a parte. A minoria vai pra brigar. Futebol sem torcida não vai ter graça. Torcida tem que ir ao estádio mesmo, e essa minoria que não são torcedores, de fato, tem que arcar com o que fazem de errado.

VBR: Mesmo estando lesionado na época, você participou da foto oficial do título brasileiro de 2010. A torcida tricolor guarda esse momento com carinho e bom humor, mas você chegou a comentar com alguém para aparecer na foto ou foi por acaso sua presença?

FH: Como joguei a maioria dos jogos achei que teria que estar ali. Fui peguei a camisa e fui para foto, (risos). Vou poder mostrar no futuro para os meus filhos e netos que fui campeão.

VBR: Em dezembro de 2014, a Unimed anunciou sua recisão de patrocínio com o Fluminense. Durante boa parte da vida útil no clube, você foi um expoente. Revelado pela categoria de base, conseguiu a vaga de titular por méritos próprios. Como você analisava, já naquela época, a influência da empresa dentro do futebol tricolor?

FH: A Unimed era um parceiro muito bom. Para nós jogadores todos os compromissos que eram assumidos foram pagos e davam tranquilidade para focarmos apenas no futebol. Só tenho a agradecer ao Celso Barros, que me ajudou bastante. Uma excelente pessoa.

VBR: Já para 2015, você vê uma possível vida do Fluminense caminhando com suas próprias pernas? Acredita que o clube pode se reestruturar?

FH: O Fluminense tem uma base muito boa. Pode vender e revelar jogadores. Tem uma estrutura muito boa. Se o clube decidiu por isso é porque consegue caminhar com as próprias pernas. E torcemos para que dê certo. É tudo uma questão de tempo, de readaptação a uma nova realidade financeira, que tudo vai caminhar e o time voltará a ter conquistas importantes.

VBR: Desde as categorias de base, você esteve durante 13 anos vivendo o Fluminense. Você sente saudades do clube? Pensa em voltar algum dia? Seja para atuar novamente ou até mesmo para um jogo de despedida?

FH: Sou muito grato ao Fluminense, por tudo aquilo que conquistei. Sinto saudades porque é um time que todo mundo gosta de jogar. O futuro a Deus pertence. O Magno Alves não voltou agora, então. Futebol é isso aí, nunca sabe o dia de amanhã.

VBR: Tanto por Ceará, quanto pelo América-RN, você enfrentou o Fluminense em algumas oportunidades. Porém, em 2014, um jogo foi marcante. O 5 a 2 do clube americano, em pleno Maracanã, que selou a eliminação tricolor na Copa do Brasil. Você estava em campo nesta ocasião. Como foi estar do outro lado, vendo o América conquistar uma classificação heroica, mas por outro lado ver o Fluminense passando por um vexame histórico?

FH: Foi uma sensação boa ter voltado ao Maracanã e ter eliminado o Fluminense, da forma que foi. Foi uma classificação histórica. Não só para mim como para todos jogadores do América. Muita gente não esperava e conseguimos. A questão de ver o Fluminense sendo eliminado, é uma questão profissional. Estava defendendo o lado de natal na oportunidade e nosso objetivo era a classificação.

VBR: Atualmente no Inter de Lages, você se junta a Marcelinho Paraíba para disputa do Campeonato Catarinense. Para você, como está sendo a passagem pelo clube e como analisa a evolução do futebol de Santa Catarina, que hoje conta com quatro clubes na primeira divisão do Campeonato Brasileiro?

FH: Santa Catarina é um estado maravilhoso e que dentro do futebol tem crescido bastante. As coisas são bem planejas e acontecem mesmo. O Inter me ofereceu um bom projeto e abracei. Tive outras propostas, mas acabei optando por Lages. Fizemos uma campanha extraordinaria. Colocamos o time na Série D novamente, depois de muitos anos. E colocamos também no hexagonal final. No fim, fui premiado como o melhor goleiro do torneio. Um lugar que me recebeu com muito carinho e que vou lembrar para sempre.

VBR: Além das grandes defesas, sua carreira ficou marcada pelo seu estilo acrobático, praticando pontes e espalmadas que levantavam a torcida. Talvez por isso, boa parte dos pequenos torcedores tricolores cresceram aos gritos de ‘Fernando Henrique’ quando praticavam defesas enquanto atuavam como goleiro. Como você vê esse legado que você deixou fora de campo, mesmo sem querer?

FH: Acho legal, porque foram dez anos de Fluminense, tive altos e baixos e o mais importante é que fui campeão e deixei meu nome na história. A fase de 2008 agregou muitos torcedores ao clube. A torcida ia mesmo, o estádio sempre lotado. Para mim é muito bom ser reconhecido e fico feliz por isso.

VBR: Por fim, o quê você aspira para sua carreira? Com mais de 30 anos, pode-se considerar um goleiro experiente. Pelo Inter de Lages e nos próximos anos, qual o seu principal objetivo?

FH: O poder de estar mais tranquilo, ter minha vida financeira tranquila. devo tudo ao futebol. Saber que jogo pelo prazer, pela vontade de jogar. Isso que me move. Poder ainda jogar em alto nível, pelos próximos quatro, cinco anos que ainda vejo essa possibilidade. Depois quando ver que não dá mais, eu vou parar. Agora estou estudando algumas propostas. Fiz contrato com o Inter de Lages, até o fim do estadual e vamos ver qual será o futuro.