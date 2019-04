Após gol na estreia pela Ponte Preta, Leandrinho declara: "Felicidade imensa"

A vitória da Ponte Preta por 2 a 1 em cima do Moto Club, no estádio Castelão, em São Luís (MA), pela 2ª fase da Copa do Brasil, pode não ter sido tão marcante para os torcedores do clube, mas para o meia Leandrinho foi. Aos 16 anos, o jogador, que já atuou pela Seleção Brasileiro Sub-17, foi escalado na Ponte Preta junto aos reservas para o duelo desta quarta-feira (7) e deu conta do recado, sendo o responsável por marcar o segundo gol da equipe. Ao comemorar, o meia se emocionou e chorou.

"Fazer um gol com a camisa da Ponte Preta é sempre muito importante e uma felicidade imensa. Fiquei emocionado com o gol, pois enfrentei muitas dificuldades para chegar aqui e felizmente consegui ajudar a equipe.", disse o meia.

O técnico Guto Ferreira não viajou com a equipe e deu a chance para o auxiliar técnico Alexandre Faganello comandar a Macaca na partida no Maranhão. Com bom retrospecto em jogos que atuou no comando da equipe, Faganello elogiou Leandrinho.

"Sou suspeito para falar do Leandrinho. O conheci em um jogo-treino, quando pedi para o Guto Ferreira deixá-lo jogar por 10 minutos. Logo após entrar, o garoto já havia empolgado toda a comissão técnica com a sua atuação. E além de ter muita técnica, é um jogador que possui uma personalidade forte. Tenho certeza que vai conseguir ser titular da Ponte Preta em breve.", ressaltou o auxiliar técnico.

O técnico ainda lamentou o resultado: " Tivemos muitas chances e poderíamos ter eliminado a partida de volta. Mas temos que valorizar a vitória."

O motivo de Guto Ferreira e os titulares da Ponte Preta não viajarem é devido ao primeiro compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A Macaca enfrenta o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 11 horas, no próximo domingo (10).