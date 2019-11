Resultado Fluminense x Joinville no Brasileirão 2015 (1-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Fluminense e Joinville.

Com gol de Vinícius no segundo tempo, o Fluminense derrota Joinville e estreia com vitória no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o time carioca enfrenta o Atlético-MG, domingo (17), às 16h, no Mané Garrincha, em Brasília. No mesmo dia, mas às 18h30, o JEC terá pela frente o Palmeiras.

49' Final de jogo!

48' Torcida do Fluminense canta alto no Maracanã!

46' Vamos até 49'

45' Fluminense valoriza a posse de bola e espera o fim do jogo.

Vine | Veja o gol do Fluminense marcado pelo Vinícius!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! Vinícius arrisca de longe e coloca o Flu na frente!!

41' Substituição no Joinville! Sai: Wellington Saci; Entra: Dankler

40' Edson arrisca de longe e bola explode no travessão!

37' Robert tenta jogada pela esquerda, mas se atrapalha e deixa a bola sair.

35' Wagner faz falta em Sueliton na direita.

34' Cartão amarelo para Vinícius! (Fluminense)

33' Wellington Silva cruza da direita para Fred, que emenda um voleio. Na sobra, defesa afasta.

31' Substituição no Fluminense! Sai: Giovanni; Entra: Viníicius.

30' Joinville tenta nos contra-ataques, mas é facilmente desarmado.

28' Saci cobra falta na barreira.

27' Cartão amarelo para Wagner! (Fluminense)

26' Kenedy tenta jogada individual, mas cai e árbitro manda seguir.

24' Fred recebe e bate de dentro da grande área. Oliveira defende de novo.

22' Jean tabela com Wagner e arrisca de longe para boa defesa de Oliveira.

21' Wellington Saci faz a cobrança com muita força e a bola passa por toda área.

20' Joinville fica mais com a bola e começa a gostar mais do jogo.

17' Substituição no Fluminense! Sai: Gerson; Entra: Wagner.

17' Substituição no Joinville! Sai: Augusto; Entra: William

16' Fluminense pouco criou nesse primeiro tempo. Bola chega pouco para Fred.

15' Kenedy sobe em velocidade, rola para Fred, que faz corta luz, mas defesa corta.

14' Jean toca para Giovanni, que cruza mal.

13' Torcida do Fluminense já começa a perder a paciência com o time.

12' Edson comete falta em Marcelo Costa.

10' Giovanni é acionado na esquerda, mas é facilmente desarmado.

9' Fluminense troca passes no campo de ataque, mas esbarra na defesa do Joinville.

7' Wellington Saci bate escanteio da direita e Fred afasta de cabeça.

6' Kempes recebe na frente, mas se atrpalha e deixa bola sair.

5' Wellington Silva cruza da intermediária, Giovanni tenta a cabeçada, mas sem sucesso.

3' Wellington Silva inverte a bola para a esquerda, Robert se atrapalha com a bola e deixa sair.

2' Fluminense tenta, assim como na etapa inicial, furar o bloqueio do Joinville, que está com um a menos.

1' Gerson avança pela esquerda e é travado na hora do cruzamento.

0' Começa o segundo tempo!

0' Substituição no Fluminense! Sai: Pierre; Entra: Robert.

Nada de gol nesse primeiro tempo entre Fluminense e Joinville. Com um a mais desde aos 22 minutos, quando Naldo foi expulso, o time carioca não conseguiu furar o bloqueio da equipe catarinense. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

48' Fim de primeiro tempo!

47' Estreante Pierre arrisca de longe e bola passa perto do gol.

46' Giovanni pega na bola e começa a receber vaias da torcida.

45' Jogadores do Joinville fazem cera e irritam torcida do Fluminense no Maracanã.

44' Teremos mais três minutos de acréscimo.

42' Wellington Silva faz boa jogada pela direita e cruza, Fred sobe e cabeceia sem perigo.

41' Kenedy arranca, ganha do zagueiro, chuta, mas Oliveira defende.

40' Gerson tenta chute, mas é desarmado pelo Anselmo.

39' Jogo é retomado.

38' Oliveira se machuca no lance e é atendido no gramado.

37' Kenedy cruza pela esquerda e encontra Wellington Silva na segunda trave, mas o lateral chuta sem conclusão.

36' Com um a menos, Joinville se fecha na defesa e não consegue chegar ao gol adversário.

35' Sueliton ajeita para Wellington Saci na entrada da área, Pierre chega firme e recupera a bola.

33' Rogério cruza pela esquerda, Cavalieri antecipa Kempes e faz a defesa.

32' Gerson arrisca de fora da área, mas manda no meio do gol.

31' Giovanni levanta na área e Oliveira defende.

30' Mesmo jogando com três volantes, o Fluminense ainda não fez falta na partida, até aqui.

28' Após cobrança de escanteio, Kempes cabeceia, mas manda por cima de Cavalieri.

26' Substituição no Joinville! Sai: Welinton Júnior; Entra: Anselmo

25' Fluminense pressiona o Joinville, que está com dez em campo.

24' Jean cobra falta e Oliveira faz ótima defesa!

22' Edson rouba a bola de Naldo, que faz falta e é expulso!

21' Cartão vermelho para Naldo! (Joinville)

19' Fred lança Kenedy, que é flagrado em impedimento.

18' Até o momento, só o Fluminense finalizou na partida.

17' Fred tenta chute de fora, mas erra o alvo.

16' Wellington Silva tenta cruzamento, mas manda longe, por trás do gol.

14' Giovanni cruza da esquerda, Fred faz o corta-luz e Kenedy arremata rente ao poste direito.

12' Cartão amarelo para Naldo! (Joinville)

11' Wellington Silva levanta e tenta bater com estilo, mas acaba protagonizando uma furada bizarra, que irritou a torcida do Flu.

9' Marlon tenta lançamento para Wellington Silva, mas bola fica com o goleiro.

8' Após cobrança, Edson cabeceia no canto direito de Oliveira, que apenas observa. Só dá Fluminense.

7' Edson puxa ataque e é derrubado no meio-campo.

6' Jean rouba bola no campo de defesa, tabela com Fred e bate cruzado.

5' Gerson avança pela esquerda, toca para o meio e Guti desvia contra a própria meta. Quase o primeiro do Flu!

4' Gerson ganha dividida no meio-campo e é derrubado.

2' Após presente de Saci, Fred tenta mandar por cobertura, mas Oliveira defendeu.

1' Kempes recebe no ataque, mas árbitro assinala impedimento.

0' Começa o jogo!!

Torcida do Fluminense grita o nome de Magno Alves, mesmo ele não sendo relacionado.

Fluminense e Joinville entram no gramado do Maracanã.

Recém contratados, Antônio Carlos e Magno Alves não foram relacionados para o jogo de daqui a pouco.

Joinville escalado! Oliveira; Suéliton, Bruno Aguiar, Guti e Rogério; Naldo, Augusto César, Wellington Saci e Marcelo Costa; Welinton Júnior e Kempes.

Fluminense escalado! Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Marlon e Giovanni; Pierre, Jean, Edson e Gerson; Kenedy e Fred

Foto | Instruções feitas pela torcida do Fluminense deixadas nas cadeiras do Maracanã.

Até a tarde deste sábado (9), pouco mais de dez mil ingressos vendidos para a estreia do Fluminense no Brasileirão.

Foto | Torcida do Fluminense começa a preparar festa no Maracanã.

Foto | Fluminense atuará com o uniforme verde na noite de hoje. Será a estreia da nova camisa.

Thiago Duarte Peixoto (SP) será o árbitro de Fluminense x Joinville. Ele terá como auxiliadores Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro, ambos também de São Paulo.

O Maracanã é o palco do jogo Fluminense e Joinville 2015. O estádio tem capacidade para 73 mil torcedores e promete receber bom público. (Foto: Getty Images)

No Joinville, o técnico Hemerson Maria não poderá contar com os seguintes jogadores: Luís Felipe, Fernando Viana, Bruno Furlan, Rafael Donato, Héracles e Rafael Furlan. No mais, o JEC deve ir a campo com: Oliveira; Sueliton, Bruno Aguiar, Guti e Rogério; Naldo, Augusto César, Wellington Saci e Marcelo Costa; Welinton Júnior e Kempes.

Para o time que vai a campo, o técnico Ricardo Drubscky promoverá a estreia do volante Pierre entre os titutares. Com isso, Jean jogará mais adiantado. Vinícius, Gérson e Wagner disputam posição na armação da equipe. Mais a frente, Fred comanda o ataque ao lado de Kenedy. Com isso, o Fluminense deve ir a campo com: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Marlon e Giovanni; Pierre, Edson, Jean e Wágner (Vinícius/Gérson); Kenedy e Fred.

Fique de olho Fluminense x Joinville: Marcelo Costa, meia do Joinville. É o grande jogador do clube catarinense. Também um dos capitães da equipe e lidera o meio de campo do tricolor. (Foto: Divulgação/Joinville)

Fique de olho Fluminense x Joinville 2015: Fred, atacante do Fluminense. Artilheiro do Brasileirão 2014 com 18 gols e do Campeonato Carioca 2015, com 11, o atacante era dúvida para o confronto por conta de uma pancada sofrida na perna direita, mas treinou normalmente e foi relacionado. (Foto: Divulgação/Fluminense)

Dankler, zagueiro do Joinville: "Tem atalho e posso passar informações para nossos companheiros para pegar os bons atalhos e voltarmos com resultado positivo de lá. A motivação é boa. Jogar no Maracanã para qualquer jogador é importante. Se o professor optar por mim, vou dar o melhor de mim para poder ajudar a equipe. Vai ser um jogo muito difícil. Pelo tempo que joguei lá, o Fluminense é um time que gosta de ter a posse de bola, é perigoso na área por causa do Fred, chegam no fundo cruzando para ele. Temos que tomar cuidado e tentar impor nosso ritmo de jogo para envolver eles e sair com um resultado positivo", disse o defensor.

Ricardo Drubscky, técnico do Fluminense: ''O Joinville tem uma marcação muito forte, é um time que veio da Série B, da escola do Sul do país. Isso vai nos criar muitas dificuldades, pois é uma partida de estreia, e a ansiedade é mais um fator que costuma jogar contra, por mais experiente que seja o grupo e por mais longa que seja a própria disputa. Sabemos que, na nossa casa, a tendência é os adversários jogarem fechados, e com o Joinville isso vai acontecer. Mas estamos preparados, trabalhamos muito ao longo da semana para encontrar a melhor maneira de construir o resultado que nos interessa e largar bem", declarou o treinador.

Ao contrário do Fluminense, o Joinville teve pouco tempo de preparação. A equipe, que foi à final do Campeonato Catarinense, retornou para a elite do futebol brasileiro após 28 anos e quer permancer na Série A. Visando isso, o time contratou o goleiro Jonathan (ex-Operário) e o veterano atacante Marcelinho Paraíba, que ainda não teve o nome publicado no BID e, portanto, não poderá atuar.

O Fluminense teve 20 dias para se preparar para o Brasileirão. Nesse tempo, o Tricolor movimentou o mercado de transferências e contratou os seguintes jogadores: o volante Pierre (ex-Atlético-MG), o zagueiro Artur (ex-Atlético-GO) e o lateral-esquerdo Breno (ex-Cruzeiro). Além destes, o zagueiro Antônio Carlos (ex-São Paulo) e o atacante Magno Alves (ex-Ceará). Estes dois últimos, os mais conhecidos da torcida tricolor.

No histórico de confrontos, Fluminense e Joinville já se enfrentaram oito vezes, com uma vitória tricolor e sete empates, oito gols do Fluminense e seis gols do Joinville.

O último encontro entre as equipes aconteceu no dia 8 de julho de 2006, em amistoso de intertempórada, as equipes ficaram no zero a zero, em Joinville.

No duelo de tricolores, Fluminense e Joinville medem forças no Maracanã. Na edição passada, o time carioca terminou o competição na 6ª posição com 61 pontos e perdeu a chance de disputar a Libertadores deste ano. Também, em 2015, foi eliminado para o Botafogo nas semimifinais do Campeonato Carioca. A equipe catarinense, por sua vez, foi campeã da Série B 2014 e retornou à Série A depois de 28 anos.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Joinville minuto a minuto, partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015, a ser disputada às 21h00, no Maracanã.