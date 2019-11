Palmeiras x Atlético-MG no Brasileirão 2015 (2-2)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que seguiu a partida com a gente! Siga a VAVEL Brasil no twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida.

Gols de Palmeiras 2 x 2 Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro 2015

0-1, aos cinco minutos do segundo tempo, gol de Patric.

1-1, aos 36 minutos do segundo tempo, gol de Victor Hugo.

1-2, aos 40 minutos do segundo tempo, gol de Jô.

2-2, aos 49 minutos do segundo tempo, gol de Rafael Marques.

Em jogo eletrizante, Palmeiras consegue o empate no último lance e garante o 2 a 2 no placar com o Atlético-MG. A partida foi muito movimentada e as equipes protagonizaram um ótimo jogo na estreia do Brasileirão.

50' Fim de jogo no Allianz Parque!

49' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Kelvin recebe o passe pela esquerda e cruza para Rafael Marques, que recebe totalmente livre e faz o segundo gol do Verdão.

44' Juiz assinala quatro minutos de acréscimo.

40' GOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Josué dá passe pelo meio, Jô recebe livre dentro da grande área e, com categoria, desloca Fernando Prass.

37' Kelvin e Gabriel Jesus acabam se atrapalhando em jogada perigosa do Palmeiras e desperdiçam boa chance de virar o jogo.

36' GOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Em cobrança de escanteio, Zé Roberto cruza e Vitor Hugo cabeceia para o fundo do gol de Victor, igualando o marcador no Allianz Parque!

34' Kelvin erra passe simples e torcida desaprova vacilo do jogador.

33' Mudança no Atlético-MG: Eduardo é substituido por Danilo Pires.

32' Eduardo fica caído no gramado e recebe atendimento médico. O time do Palmeiras reclama e a torcida também pelo tempo desperdiçado.

30' Palmeiras pressiona, mas não consegue empatar o jogo.

29' Josué toca a bola com a mão e recebe cartão amarelo.

26' Mais uma substituição no Verdão: Dudu sai e entra Kelvin.

25' Substituição no Palmeiras: Gabriel deixa a partida para a entrada de Alan Patrick.

22' POR POUCO! Gabriel Jesus recebe bom passe e avança até o fundo. O atacante chuta forte e por muito pouco não marca um gol de placa.

19' Jô faz o domínio dentro da grande área, gira e rola para Carlos, que finaliza, mas a bola desvia em Victor Ramos e vai para escanteio.

18' Rafael Marques tenta avançar com a bola, é pressionado na marcação e desiste do lance.

17' Toque de bola na área leva perigo ao Galo, mas Victor fica com a bola.

14' Substituição no Palmeiras: Valdivia sai vaiado para a entrada de Egídio, que faz sua estreia no Alviverde.

13' Verdão consegue interceptação no ataque e Valdivia recebe bola aérea, mas cabeceia mal e a mesma fica nas mãos de Victor.

11' Palmeiras recebe falta na entrada da área, mas na cobrança não apresenta perigo.

8' Cartão amarelo para Robinho, por reclamação.

7' Em 2014, o mesmo Patric fez o segundo gol do Allianz Parque, pelo Sport, na partida de estreia do estádio.

6' GOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Com a defesa adversária exposta, Patric recebe pela direita de Eduado, avança em velocidade no contragolpe e finaliza cruzado. Prass tenta defender, mas não consegue e a bola vai para o fundo do gol.

5' Galo começa o segundo tempo impondo mais perigo ao Palmeiras.

3' QUASE!!! Em contra-ataque rápido do Atlético-MG, a bola sobra para Eduardo que finaliza dentro da área, mas a bola passa à direita de Fernando Prass e vai para fora.

1' Após tentativa de ataque do Palmeiras, Maicosuel arranca em velocidade no contragolpe, ameaça o chute para driblar o zagueiro e toca para Jô, mas o lance é paralisado por impedimento.

0' Começa o segundo tempo!

Equipes já estão preparadas para retomar a partida.

A etapa inicial de jogo foi marcada pelo grande equilíbrio. Tanto o Palmeiras quanto o Atlético-MG foram pra cima e impuseram respeito, mas apesar disso, ninguém saiu do zero no marcador.

46' Fim do primeiro tempo!

45' VICTOR!!! Valdivia finaliza em chute forte, mas o goleiro Victor, do Atlético-MG faz a defesa novamente.

44' PERDEU! Zé Roberto cruza com perigo em escanteio pela direita, mas o goleiro Victor afasta o perigo. No rebote, a bola fica com Valdivia dentro da área, mas o chute do meia fica na zaga do Galo.

42' Robinho recebe passe de Valdivia na entrada da área e arrisca o chute, mas é travado na hora da finalização.

39' Dudu avança pela esquerda, da drible no adversário, mas finaliza mal e disperdiça chance.

38' Giovanni Augusto dá passe de cabeça para Jô, que não consegue finalizar jogada devido ao desarme de Vitor Hugo.

36' Patric avança ao fundo e tenta finalizar, mas a zaga alviverde afasta o perigo novamente.

34' Palmeiras arrisca mais uma vez. Após escanteio da esquerda, a bola sobra para Gabriel Jesus, que tenta finalizar de fora da área, mas Victor defende.

33' QUE BOMBA!!! De longe, Tiago abre espaço e manda uma bomba. A bola passa com muito perigo à direita do gol de Fernando Prass, assustando a torcida palmeirense.

32' MEDONHO! Giovanni Augusto dá passe para Patric. Pela direita, o lateral faz o cruzamento e a bola vai pra muito, muito longe.

31' Bom jogo no Allianz Parque. As equipes fazem boa movimentação em campo.

30' Após a cobrança, Zé Roberto cruza com perigo, mas Victor afasta.

29' Patric comete falta em Gabriel Jesus e recebe cartão amarelo.

27' FERNANDO PRASS!!! Galo chega novamente com perigo. Maicosuel chuta na entrada da área com força e Fernando Prass evita o gol com seu pé direito.

26' Pedro Botelho avança até o fundo pela esquerda e cruza com perigo. Jô tenta o gol de letra, mas erra a bola. Logo depois, Rafael Marques faz falta em Giovanni Augusto.

24' Galo faz boa jogada na área do Palmeiras em troca de passes perigosos, mas defesa alviverde afasta o perigo.

23' Jô atrapalha cobrança de tiro de meta de Fernando Prass e recebe cartão amarelo.

22' Gabriel recebe cartão amarelo por reclamação após marcação de falta do árbitro Felipe Gomes da Silva.

21' Atlético-MG troca passes com tranquilidade no meio de campo.

20' Partida segue bem movimentada e com boas chances de ambos os lados.

18' Arbitragem se mostra um pouco confusa nesta etapa inicial de jogo.

16' GRANDE VICTOR! Zé Roberto cruza e Valdivia cabeceia para o gol, mas Victor faz ótima defesa. No rebote, a zaga do Galo afasta o perigo.

14' PRA FORA!!! Palmeiras tem bela jogada pela esquerda onde Rafael Marques dá ótimo passe para Zé Roberto. O lateral avança até a linha de fundo, espera o momento certo e cruza para Lucas, mas o lateral finaliza para fora. Por pouco o gol não saiu.

13' OPAAAA! Victor ameaça dar chute na defesa, dá drible em Dudu com muito perigo e na sequência faz lançamento.

12' Galo tem boa chance no ataque, mas Cárdenas abusa da força no chute e a bola vai longe no passe.

11' Palmeiras tem mais um impedimento.

10' Gabriel Jesus recebe passe na área, mas arbitragem paralisa a jogada assinalando impedimento.

9' CHAPELOU! Levando a torcida ao delírio, Valdivia aplica chapéu em Eduardo, do Atlético-MG.

8' Verdão segue tocando a bola, enquanto o Galo aperta na marcação, não deixando espaços para o contragolpe alviverde.

6' Após cobrança de lateral, Patrick dá drible em Zé Roberto e tenta continuar o lance, mas auxiliar assinala posição de impedimento.

5' Josué sofre falta de Robinho no meio-campo e jogo é paralisado.

3' Lucas cobra lateral dentro da área do Galo, mas Edcarlos afasta o perigo. Em resposta, Maicosuel arranca contra-ataque e arrisca a tabela, cai e pede falta, mas arbitragem manda seguir.

2' Zé Roberto tenta dar o bote na defesa, mas adversário se dá melhor e segue na jogada.

2' Palmeiras também arrisca ir ao ataque, mas a bola para na defesa adversária.

1' Equipes ficam no bate-rebate no meio-campo e o Atlético-MG consegue escapar da marcação e avançar em velocidade, mas a bola acaba ficando com Valdivia, que manda para longe.

0' Autoriza o árbitro e começa a partida!

Relembrando também o Atlético-MG titular: Victor; Patric, Edcarlos, Tiago e Pedro Botelho; Josué, Eduardo, Cárdenas, Giovanni Augusto e Maicosuel; Jô.

Relembrando o Palmeiras titular: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel e Robinho; Rafael Marques, Valdivia e Dudu; Gabriel Jesus.

As equipes estão perfiladas para a execução do Hino Nacional Brasileiro.

Em instantes começa o Campeonato Brasileiro 2015 com a partida entre Palmeiras x Atlético-MG!

Mascote do Palmeiras faz embaixadinhas nestes minutos que antecedem o jogo da noite.

No gramado do Allianz Parque, goleiros fazem aquecimento para a partida de logo mais.

Torcedores arrancam a cobertura que ocultava a palavra "Allianz" das placas do estádio.

Atlético-MG também já está definido: Victor; Patric, Edcarlos, Tiago e Pedro Botelho; Josué, Eduardo, Cárdenas, Giovanni Augusto e Maicosuel; Jô.

Palmeiras escalado: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel e Robinho; Rafael Marques, Valdivia e Dudu; Gabriel Jesus.

Neste momento está sendo realizado ato ecumênico no gramado.

Ainda discreta, torcida atleticana marca presença no Allianz Parque.

Um pouco mais cedo, o técnico Oswaldo de Oliveira concedeu entrevista e pediu calma aos seus comandados, além de prescrever o que é necessário para um bom desempenho: “Nós estrearemos em nosso campo, e isso cria uma atmosfera favorável. Mas, por outro lado, é contra um adversário super experiente, campeoníssimo e com jogadores de muita qualidade. A gente sabe que muitas vezes este mando de campo precisa de algo a mais para conquistar uma vitória".

Ainda nesta tarde, foi divulgada a informação de que o Palmeiras teria de ocultar qualquer publicidade em seu estádio que faz referência ao nome do mesmo - Allianz Parque - por ordens da CBF.

Na manhã da última sexta-feira (08), sócios Galo na Veia visitaram a Cidade do Galo por meio do resgate de pontos.

Quem comanda a partida entre Palmeiras x Atlético MG é o árbitro paranaense Felipe Gomes da Silva, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta, também do Paraná.

Foram vendidos cerca de 20 mil ingressos até o fim da tarde de ontem. A expectativa é de casa cheia na primeira rodada do Brasileirão.

O Allianz Parque é o palco do confronto de logo mais entre Palmeiras x Atlético-MG. O confronto de hoje será o primeiro entre as equipes na nova casa alviverde. O estádio lotado vem sendo o maior trunfo do Verdão, que chegou até final do Paulistão.

Leia mais: Em busca do nono título, Palmeiras inicia Campeonato Brasileiro em casa contra Atlético-MG

Na última quinta-feira (07), o Palmeiras contratou mais um reforço para a temporada. Trata-se do meia Fellype Gabriel, que atuava no Sharjah FC, dos Emirados Árabes. O atleta já havia trabalhado com Oswaldo de Oliveira no Botafogo, juntamente com Rafael Marques, Lucas e Gabriel. Leia mais: Palmeiras acerta com Fellype Gabriel, ex-Botafogo

Já o Galo não poderá contar com Lucas Cândido, que está se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo, e Guilherme, que também está no departamento médico com lesão muscular.

Para a partida, o Verdão tem as seguintes baixas: Arouca (lesão na coxa esquerda), Leandro Pereira e Jackson (dores musculares), Cristaldo (dores no pé esquerdo), Cleiton Xavier (edema na coxa direita), Allione (cirurgia no joelho direito), João Paulo (lesão nos ligamentos do tornozelo direito) e Mouche (cirurgia no joelho direito).

FIQUE DE OLHO Palmeiras x Atlético-MG: Victor, goleiro do Atlético-MG. Único titular do Galo na partida de hoje por conta do foco na Libertadores da América, o defensor da equipe mineira pode ser o destaque do lado visitante por sua excelente fase no futebol.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x Atlético-MG: Gabriel Jesus, atacante do Palmeiras, vem sendo a esperança do Verdão. O jovem atacante tem feito trabalhos específicos em uma programação especial de treinos e será titular da equipe na partida de hoje.

Já Levir Culpi, que completará 500 jogos no comando do Atlético-MG, ressaltou que todos já conhecem o esquema tático da equipe e isso pode ajudar o time a fazer um bom jogo: "A maior dificuldade está ai. Alguns jogaram seis, outros mais ou menos. Não tem uma consistência. Mas iniciamos o trabalho e estão todos sempre juntos. Sabem como funciona o esquema tático. Claro que individualmente pode mudar uma ou outra coisa".

O treinador ainda completou: “Não sei se três ou quatro (reforços). Acabei de dizer é que nosso interesse é enriquecer o elenco. De acordo com o que temos observado desde o início, preenchendo o espaço que achamos que precisa ser preenchido”.

20:08 Durante a semana, Oswaldo de Oliveira, técnico do Palmeiras, comentou sobre a chegada de mais reforços, mesmo o Verdão tendo contratado 21 novos nomes para seu plantel: "Nosso interesse é apoiado pela diretoria, de enriquecer o elenco e ter jogadores capacitados a corresponder dentro de campo. Há um sentimento único de fazer o Palmeiras uma grande equipe. Esse entrosamento vai nos ajudar bastante a evoluir".

A última vitória do Palmeiras diante do Atlético-MG aconteceu em 2011, pela 13ª rodada da fase única do Brasileirão. Marcos Assunção, Luan e Patrik Silva marcaram para o Verdão, e Magno Alves e Wesley para o Galo, definindo o placar de 3 a 2 na partida realizada no estádio do Canindé. Relembre:

O último jogo Palmeiras x Atlético-MG entre as equipes aconteceu em novembro de 2014, pela 33ª rodada do do Campeonato Brasileiro, com triunfo do Galo por 2 a 0. A partida foi realizada no Pacaembu e Tiago e Dodô foram os autores dos gols. Relembre:

No histórico de confrontos entre Palmeiras x Atlético-MG 2015, o Palmeiras é quem mais se deu bem nos resultados. Dos 53 confrontos em toda a história, o Verdão conquistou 27 vitórias contra 21 do Atlético-MG, restando apenas cinco empates.

O Atlético-MG, por sua vez, se deu melhor no Campeonato Estadual. A vitória por 2 a 1 diante da Caldense assegurou o 43º título mineiro ao Galo com o tento decisivo de Jô, que vinha num longo jejum de gols. Relembre a partida aqui: Jô quebra jejum, Atlético-MG vence Caldense e conquista 43º título mineiro

No último domingo (03), o Palmeiras disputou a decisão do Paulistão diante do Santos, no jogo de volta realizado na Vila Belmiro. A vantagem de 1 a0 garantida no Allianz Parque não foi suficiente. O Peixe conseguiu o placar de 2 a 1, levando a decisão para os pênaltis, onde derrotou o Verdão por 4 a 2. Leia mais sobre o jogo aqui: Nos pênaltis, Santos bate Palmeiras e conquista o Campeonato Paulista 2015

O mandante da partida Palmeiras x Atlético-MG desta noite é o Palmeiras, finalista do Campeonato Paulista, que vem de elenco renovado e força máxima para a maior competição nacional.

19:45 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Palmeiras x Atlético-MG pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 18h30, no Allianz Parque.