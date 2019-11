Resultado São Paulo x Flamengo no Brasileirão 2015 (2-1)

Encerramos aqui a transmissão de São Paulo 2x1 Flamengo. Obrigado a todos que acompanharam. Em breve, o pós-jogo e as repercussões da partida estarão em nosso site. Boa noite!

O São Paulo começa o Campeonato Brasileiro com vitória sobre o Flamengo por 2 a 1.

Everton descontou para o Flamengo já no fim do jogo.

49' Termina o jogo no Morumbi!

49' Arthur Maia recebe de Marcelo Cirino, mas chuta pra longe do gol

47' Flamengo tenta pressão nos acréscimos. Vamos até os 49 minutos

Alexandre Pato fez o segundo gol do São Paulo no jogo

O gol de Luis Fabiano abriu o placar para o São Paulo. Veja como foi:

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!! Éverton bate bem a penalidade, desloca Rogério Ceni e diminui

40' PÊNALTI PARA O FLAMENGO. Ganso coloca a mão na bola na área em cobrança de escanteio de Arthur Maia

36' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Canteros; ENTRA: Eduardo da Silva

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!!!! Ganso dá lindo passe para Alexandre Pato, que finaliza sem defesa para Paulo Victor e amplia

33' ALTERAÇÃO NO SÃO PAULO. SAI: Luis Fabiano; ENTRA: Thiago Mendes

31' CARTÃO AMARELO PARA MUGNI, DO FLAMENGO!!! Acertou o braço em Ganso com o jogo parado

29' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!!!! Wesley dá linda cavadinha e acha Luis Fabiano livre e o camisa 9 só desvia de cabeça para tirar de Paulo Victor

27' ALTERAÇÃO NO SÃO PAULO. SAI: Boschilia; ENTRA: Alexandre Pato

26' ALTERAÇÕES NO FLAMENGO. SAEM: Gabriel e Almir; ENTRAM: Arthur Maia e Mugni

23' UUUUUUUUUUUUUUUHHHH!!! Ganso tenta recuo e erra, Marcelo Cirino divide com Rogério Ceni e a bola fica com Canteros, que tenta o chute do meio-campo, mas manda por cima

21' São Paulo domina o jogo nesse segundo tempo. Entrada de Ganso fez com que o Tricolor se encontrasse em campo e o time passou a pressionar em busca do gol

16' QUASE, SÃO PAULO!!! Luis Fabiano recebe de Wesley e fnaliza, Paulo Victor defende, mas o rebote fica com o atacante tricolor, que chuta novamente e Anderson Pico evita o gol em cima da linha

11' ROGÉRIO CENI!!! Éverton faz ótimo cruzamento e encontra Gabriel, que desvia com o pé direito e obriga o goleiro são-paulino a fazer uma defesa sensacional

6' Luis Fabiano recebe de Ganso, mas é travado por Wallace na hora do chute

3' Luis Fabiano arrisca de longe e manda por cima do gol

2' CARTÃO AMARELO PARA GANSO, DO SÃO PAULO! Derrubou Everton e impediu contra-ataque

0' Começa o segundo tempo

ALTERAÇÃO NO SÃO PAULO. SAI: Hudson; ENTRA: Paulo Henrique Ganso

Neste momento a chuva é forte no Morumbi

ANÁLISE: Primeiro tempo foi de poucas chances e muita marcação por parte de São Paulo e Flamengo. Ambos os times sofreram com a falta de criatividade, sendo que o Rubro-negro teve um pouco mais de movimentação e velocidade.

"Pouca chegada, precisa de mais aproximação, movimentação na frente. Se ficar sozinho, preso entre quatro adversários, vamos criar pouco", disse o atacante Luis Fabiano, do São Paulo.

"Eu vinha trabalhando forte, uma possibilidade grande de iniciar jogando. Felizmente, entrei. Agora é ter mais tranquilidade, o time tem que ficar um pouco mais com a bola, tem qualidade para isso. Assim, podemos sair com um bom resultado no segundo tempo", palavras do meia Almir, do Flamengo.

45' Termina o primeiro tempo

42' QUASE, SÃO PAULO!!! Wesley cobra falta, Paulo Miranda desvia de cabeça e Paulo Victor evita o gol defendendo com o pé direito

39' Canteros cobra falta para área, a zaga do São Paulo afasta parcialmente e Wallace cabeceia fraco para defesa de Ceni

35' UUUUUUHHHH!!! Boschilia cobra falta de longe e a bola passa perto do gol

33' São Paulo encontra dificuldade para sair da forte marcação do Flamengo e até agora criou pouco

29' CARTÃO AMARELO PARA HUDSON, DO SÃO PAULO! Fez falta forte por trás em Gabriel

26' Marcelo Cirino recebe lançamento de Gabriel, vê Rogério Ceni saindo fora da área e tenta finalização, mas chute sai fraco e sem perigo

22' Flamengo tem mais posse de bola, mas tem dificuldade para criar as jogadas ofensivas.

19' Boschilia invade a área e tenta chute colocado, mas manda pela linha de fundo

18' São Paulo tenta pressionar. Luis Fabiano aproveita sobra de bola e finaliza, mas a bola explode em Wallace e sai

17' Souza faz bom cruzamento, mas Hudson aparece na área e se atrapalha todo na finalização

15' Gabriel tenta cruzamento, mas manda muito forte e a bola sai em lateral

9' QUASE, FLAMENGO!!! Éverton recebe lindo passe de Marcelo Cirino, mas finaliza em cima de Rogério Ceni, perdendo grande chance

7' Primeira finalização é do São Paulo. Wesley arrisca de longe e manda à direita do gol, com perigo

5' Com a chuva que caiu em São Paulo, o gramado do Morumbi está um pouco prejudicado e dificulta o toque de bola das equipes

1' Flamengo tenta primeiro ataque e já consegue escanteio

0' Começa o jogo

Solange, mãe de Paulo Victor e Lurdes, mãe de Dória, recebem flores de seus respectivos filhos antes do jogo

O cantor Péricles canta o hino nacional brasileiro

São Paulo e Flamengo vem para o campo do Morumbi

Em homegem ao dia das mães, os jogadores estarão com nomes de suas mães nas camisas. Parabéns a todas as mamães!

Neste momento Flamengo e São Paulo fazem aquecimento no gramado do Morumbi

Já Vanderlei Luxemburgo terá no banco do Flamengo os seguintes jogadores: César; Thallysson, Luiz Antônio, Frauches, Marcelo, Marcio Araújo, Mugni, Cáceres, Matheus Sávio, Arthur Maia, Douglas Baggio e Eduardo da Silva

No banco de reservas do São Paulo, Milton Cruz terá as seguintes opções: Renan Ribeiro; Auro, Edson Silva, Thiago Mendes, Ganso, Cafu, Ewandro e Alexandre Pato

O FLAMENGO ESTÁ DEFINIDO! Os 11 jogadores titulares são: Paulo Victor; Pará, Bressan, Wallace, Anderson Pico; Jonas, Canteros, Almir; Gabriel, Éverton e Marcelo Cirino

O SÃO PAULO ESTÁ CONFIRMADO! O time que vai a campo é o seguinte: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Lucão, Dória, Reinaldo; Rodrigo Caio, Souza, Hudson; Wesley, Boschilia e Luis Fabiano.

O árbitro do jogo São Paulo x Flamengo 2015 será Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Marcelo Van Gasse e Clóvis Amaral

O palco da partida de hoje entre São Paulo e Flamengo será o Morumbi. A expectativa é de público pequeno (Foto: Divulgação)

Já o Flamengo não poderá contar com o atacante Alecsandro, que está gripado. O zagueiro Samir, os atacantes Nixon e Paulinho e o lateral Armero fizeram apenas trabalhos físicos durante a semana e não foram relacionados. O argentino Canteros, recuperado de um problema muscular, deverá ser titular.

O São Paulo terá alguns desfalques importantes para a partida deste domingo (10). O meia Michel Bastos ainda se recupera de dengue e não tem condições de jogo. O meia Centurión sentiu dores musculares e será poupado, assim como o zagueiro Rafael Tolói, o volante Denilson e o lateral Bruno. Outros titulares, como Alexandre Pato, Ganso e Souza devem ficar no banco de reservas.

FIQUE DE OLHO São Paulo x Flamengo: Éverton, meia do Flamengo. Recuperado das lesões que o incomodaram no início do ano, o meia espera repetir o bom 2014 que fez, sendo peça fundamental do time no Brasileirão. (Foto: Divulgação/Flamengo)

FIQUE DE OLHO São Paulo x Flamengo: Luis Fabiano, atacante do São Paulo. O artilheiro costuma deixar sua marca nos confrontos contra o time carioca e deverá ganhar uma chance na equipe titular que vai para a partida (Foto: Getty Images)

Como preparação para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentou o Icasa em um amistoso realizado em Juazeiro do Norte (CE) e venceu por 1 a 0. Durante a semana, o Rubro-negro ainda fez um jogo-treino com o Bragantino em Atibaia-SP, que terminou empatado em 2 a 2. O time carioca fez uma intertemporada no interior de São Paulo.

Quem pode ser titular no São Paulo é o volante Hudson. O jogador tem se destacado com suas assistências e considera a equipe muito forte quando atua no Morumbi. "Jogar no Morumbi é muito especial. Primeiro, porque sempre podemos contar com o apoio da nossa torcida. E segundo, porque o estádio é o grande palco de muitas conquistas do São Paulo. Então, são motivações extras que nós temos sempre. Temos uma boa sequência de vitórias em 2015 e isso tem nos ajudado bastante. É gostoso jogar na nossa casa e contar com o torcedor ao nosso lado. Com o apoio da torcida, temos condições de chegar longe. Juntos, com este incentivo intenso dos torcedores, vamos brigar pelas vitórias para buscarmos os títulos. E que na estreia do Brasileiro a gente possa mais uma vez deixar os nossos torcedores orgulhosos", comentou o jogador.

Para Bressan, zagueiro do Flamengo, jogar no Morumbi é sempre difícil, mas o jogador vê o elenco rubro-negro como forte o suficiente para vencer a partida. "Independentemente dos jogadores que forem entrar no São Paulo, são todos jogadores de qualidade. A gente pensa única e exclusivamente no que a gente pode fazer. A gente respeita muito a equipe do São Paulo, sabe que é muito difícil jogar no Morumbi contra eles, mas o Flamengo também tem força, tem elenco e jogadores que podem chegar lá e fazer um grande jogo. Começar o Brasileiro com vitória é muito importante. As primeiras rodadas acabam definindo lá na frente. É importante respeitar o São Paulo, mas temos que procurar fazer o nosso melhor para sair com a vitória", afirmou o zagueiro.

Milton Cruz está no São Paulo desde 1994 e esta é a 15ª vez que assume o cargo de treinador. No dia 6 de abril ocupou a vaga deixada por Muricy Ramalho e até agora sofreu apenas uma derrota em seis jogos, tendo conquistado cinco vitórias.

Ciente do equilíbrio do Campeonato Brasileiro, o treinador Milton Cruz elogiou o seu elenco e disse que o São Paulo tem totais condições de fazer um bom campeonato. "São jogos difíceis, porque o Brasileiro não tem jogo fácil. Mas o nosso grupo é muito bom. Temos jogadores de qualidade e, assim, poderemos fazer alguns revezamentos para encarar todas estas decisões. Tenho certeza de que, com a ajuda de todos, vamos fazer um grande campeonato. Procuro fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Já vamos começar o campeonato com um clássico, porque o Flamengo é um clube grande, mas o Brasileiro é assim mesmo. É um torneio complicado, com partidas equilibradas, mas estamos preparados para encarar tudo isso. Nosso plantel é bom, com jogadores experientes e vamos fazer um grande trabalho", afirmou o comandante do Tricolor.

Envolvido na disputa da Copa Libertadores, onde venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas, o São Paulo poupará alguns titulares no duelo deste domingo (10). A escalação da equipe será composta apenas por reservas, com excessão do goleiro e capitão Rogério Ceni.

O último encontro entre São Paulo x Flamengo aconteceu em janeiro deste ano. Na ocasião, o Rubro-negro venceu por 1 a 0 e conquistou o torneio amistoso Super Séries, que também contou com a participação do Vasco.

Já o Flamengo estreou no Campeonato Brasileiro de 2014 com um empate sem gols diante do Goiás.

Em 2014, o São Paulo iniciou o Brasileirão também enfrentando um time carioca no Morumbi e fez 3 a 0 no Botafogo.

São Paulo e Flamengo acabaram sendo eliminados nas semifinais dos Campeonatos Paulista e Carioca, respectivamente. O Tricolor caiu diante do Santos e o Rubro-negro acabou não superando o Vasco. Agora, os dois times buscam iniciar o Brasileirão com vitória

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora São Paulo x Flamengo minuto a minuto, partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2015, a ser disputada às 16h, no Morumbi