Resultado de Vasco x Goiás pelo Campeonato Brasileiro 2015 (0-0)

Vasco e Goiás ficam no 0 a 0 em sua estreia no Campeonato Brasileiro 2015. Foi o único empate sem gols da 1ª rodada

49' APITA O ÁRBITRO! FIM DE PARTIDA EM SÃO JANUÁRIO!

46' TEREMOS TRÊS DE ACRÉSCIMO!

45' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS! Sai Felipe Menezes e entra Esquerdinha

45' Bernardo cobra na barreira e desperdiça a chance

44' CARTÃO AMARELO! Alex Alves é advertido por falta em Yago

43' Falta muito perigosa para o Vasco na entrada da área

40' Goiás se fecha e busca um contra ataque para surpreender o time da casa

37' Cruzmaltino pressiona levantando bolas na área, mas a zaga do Goiás

35' Vasco tenta na base do ''abafa'' o gol da vitória no fim da partida

31' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai Dagoberto e entra Marcinho

30' Felipe Menezes puxa contra ataque perigoso e por pouco não faz o primeiro gol da partida

27' Madson levanta na área e Gilberto toca de cabeça, mas a bola se perde pela linha de fundo à esquerda do goleiro Renan

25' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai Rafael Silva e entra Yago

24' MARTÍN SILVAAA! Felipe Menezes cobra falta com perfeição e goleiro uruguaio voa para fazer a defesa

20' Rafael Silva cai na área, a torcida pede pênalti, mas a arbitragem marca falta de ataque do Vasco

18' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS! Sai Wesley e entra Lucas Coelho

17' Jogo é muito truncado no meio campo e de poucas oportunidades de gols para ambas equipes

14' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai Serginho e entra Bernardo

10' Vasco continua encontrando dificuldades para furar o bloqueio do time visitante

07' CARTÃO AMARELO! Felipe Macedo atinge Dagoberto e é punido

06' Goiás aperta a saída de bola do Vasco e tenta atuar mais no campo de ataque

03' Gilberto cruza a bola rasteiro para dentro da área e Renan pega sem problemas

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO EM SÃO JANUÁRIO!

Os times já estão de volta. A bola vai rolar para a segunda etapa

Rafael Silva: ''Estamos melhor na partida, mas precisamos arriscar mais de fora da área e ter mais calma para conseguirmos o gol''

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! 0 a 0

45' UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

43' O Goiás segura o jogo e espera pelo intervalo

40' CARTÃO AMARELO! Ygor puxa Serginho pela camisa e é advertido

38' AMARELOU! Luan faz falta em Wesley e recebe o cartão amarelo

36' Dagoberto cobra falta pra dentro na área e Renan defende no susto

34' UUUH! Gilberto recebe na área, gira e bate por cima. Quase o primeiro gol do jogo

32' CARTÃO AMARELO! Wesley é advertido pelo árbitro

32' CARTÃO AMARELO! Por reclamação, Dagoberto é punido pela arbitragem

28' Torcida agora começa a vaiar a falta de objetividade da equipe cruzmaltina

25' Christiano cobra lateral para dentro da área e Gilberto quase marca de cabeça

22' Jogo é morno e embora o Vasco tenha mais posse de bola, ainda não criou nenhuma chance de perigo efetivo

19' Dagoberto levanta e a zaga do Goiás afasta

17' Falta perigosa para o Vasco do lado esquerdo da grande área

15' Madson faz boa jogada na direita, mas cruza forte demais e a bola sai pela lateral

12' A torcida cruzmaltina não para de cantar um minuto em São Januário

09' Chrstiano arrisca de longe, a bola desvia e sai pela linha de fundo

06' O Vasco ocupa mais o campo adversário e o Goiás só se defende nesse início de partida

03' Julio dos Santos dá boa enfiada para Madson na direita, mas a bola corre demais e sai em tiro de meta para o Esmaraldino

02' O Vasco, todo de preto, é quem toma a iniciativa sobre o adversário Goiás, todo de branco

00' ROLA A BOLA EM SÃO JANUÁRIO

As duas equipes já estão em campo. Já já a bola vai rolar para Vasco da Gama x Goiás

Nesse momento, muitos fogos em São Januário antes da entrada dos times no gramado

Com uma entorse no tornozelo, o atacante Erik do Goiás foi vetado pelo Departamento médico do clube

O time visitante está escalado da seguinte maneira pelo técnico Hélio Dos Anjos: Renan, Everton, F. Macedo, Alex Alves, R. Forster, Rodrigo, Juliano, Ygor, F. Menezes, Wesley e Bruno Henrique

O Vasco de Doriva vem à campo com: Martín Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Chrstiano; Guiñazu, Serginho e Julio dos Santos; Dagoberto, Rafael Silva e Gilberto

Os times já estão escalados

A última vitória cruzmaltina foi em 2010. O time do Vasco venceu por 3 a 2 em São Januário com gols de Zé Roberto, Éder Luis e Max

Assista aos gols da vitória do Goiás sobre o Vasco por 2 a 0 em Macaé no ano de 2013

A última vez que as duas equipes mediram forças foi em 2013, no estádio Moacyrzão, em Macaé. O Goiás surpreendeu o Vasco e venceu por 2 a 0. A equipe carioca seria rebaixada nesse ano e jogaria a Série B em 2014.

Vasco e Goiás já se enfrentaram 33 vezes em toda a história do Campeonato Brasileiro. A vantagem é amplamente favorável ao cruzmaltino, que tem 15 vitórias, contra 8 do adversários e 10 empates.

FIQUE DE OLHO: Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Botafogo e Palmeiras, Felipe Menezes está de volta ao clube que o revelou e tem a responsabilidade de guiar o meio campo do Esmeraldino na maior competição nacional.

FIQUE DE OLHO: Dagoberto disputará o seu primeiro Brasileirão com a camisa do Vasco. O atacante está entre os jogadores com mais títulos da competição, são 5 no total. 2 pelo São Paulo, 2 pelo Cruzeiro e 1 pelo Atlético-PR. E a torcida cruzmaltina torce para que o sexto título esteja à caminho.

Revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, o atacante Erik é o principal nome do Esmeraldino para a competição deste ano. Sua agilidade e juventude são a arma secreta para o Goiás buscar, ao menos, a parte de cima da tabela. Erick promete ser o terror das zagas

Artilheiro do Vasco no ano, o centroavante Gilberto é a maior esperança de gols da equipe cruzmaltina nesta noite. Se é do desejo dos torcedores estrear com o pé direito e marcando 3 pontos dentro de casa, a bola terá que passar pelos pés de seu matador. Gilberto é o cara do Vasco!

A equipe goiana tem dúvidas para a partida. Hélio dos Anjos não sabe se poderá contar com seu principal nome, a revelação do campeonato do ano passado, Erik. Caso ele esteja em campo, a provável escalação do Esmeraldino será: Renan; Everton, Fred, Alex Alves e Rafael Forster; Ygor, Rodrigo, Esquerdinha e Felipe Menezes; Erik e Bruno Henrique.

O time do técnico Doriva deverá entrar em campo sem nenhuma mudança em relação ao que decidiu o título Carioca contra o Botafogo. A provável escalação do Vasco da Gama terá: Martín Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Christiano; Guiñazu, Serginho e Julio dos Santos; Dagoberto, Gilberto e Rafael Silva

O Vasco da Gama já foi campeão Brasileiro em 4 oportunidades, nos anos de 1974, 1989, 1997 e 2000, mas desde que a competição passou a ser disputada no formato de pontos corridos, em 2003, o cruzmaltino ainda não faturou a taça. Já o Goiás nunca foi campeão Brasileiro. tendo sua melhor colocação no ano de 2005, quando alcançou a 3ª posição e chegou à Libertadores de 2006

Considerada uma das equipes de médio porte da competição, o Goiás entra no Brasileirão sem grandes cobranças. Campeão goiano vencendo a Aparecidense na decisão, o time comandado pelo técnico Hélio dos Anjos busca surpreender e alcançar quem sabe uma vaga no G4, mas uma Sul-americana já estaria de bom tamanho para a realidade do clube

Depois de 11 anos, o Vasco voltou a ser campeão Carioca vencendo a equipe do Botafogo na decisão. Com essa motivação, o time comandado pelo técnico Doriva entra no Brasileirão buscando alçar vôos mais altos, e apesar de não ter um elenco tão recheado comparado a outras equipes, almeja, ao menos, uma vaga no G4.

