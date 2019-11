Resultado de Atlético Paranaense x Internacional pelo Brasileirão 2015 (3-0)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado a todos que acompanharam! Continuem atentos em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

Em grande atuação de Marcos Guilherme e Walter, Atlético goleou o Internacional na primeira rodada do Brasileirão. Veja os gols do jogo abaixo.

O Atlético Paranaense volta a campo no próximo sábado (16), quando enfrenta o Goiás no Serra Dourada, às 18h30.

O Internacional volta agora suas atenções para a Copa Libertadores. Após o empate em 2 a 2 contra o Atlético Mineiro no Independência, as equipes voltam a se enfrentar, dessa vez no Beira-Rio, para decidir quem seguirá adiante na competição.

Walter: "Eu precisava de confiança. O grupo e a torcida me receberam muito bem"

Jogadores do Atlético vão até a torcida agradecer pelo apoio.

Anderson: "Tivemos a posse de bola mas erramos o último passe. Tomamos três gols bobos, não podíamos tomar esses gols".

48' Apita o juiz! Fim de jogo em Curitiba, vitória do Atlético por 3 a 0!

46' MAIS UMA NA TRAVE! Pelo lado esquerdo da área, Taiberson chuta rasteiro e a bola acaba indo na direção da trave. É a terceira bola no jogo que o Inter manda no poste!

45' Iremos até os 48 minutos na etapa final.

44' Cartão amarelo para Alan Ruschel por falta em Nikão, no lado esquerdo de ataque do Atlético.

43' Valdívia recebe passe fora da área e gira para a finalização, mas chuta fraco, no meio do gol, facilitando a vida de Weverton.

42' Atlético encontrando muitos espaços no meio de campo.

39' Na cobrança de Alex, a bola acaba chegando em Alisson Farias, pela direita. O jovem dominou mal e acabou chutando em cima de Weverton, que saiu comemorando o feito.

38' Boa falta para o Inter. Alex foi derrubado na lateral da área e atleticana e o árbitro assinalou falta para os visitantes.

37' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO PARANAENSE: Sai Marcos Guilherme, destaque do jogo, para a entrada de Nikão.

35' Marcos Guilherme pede pra sair. Em breve teremos a última substituição no Atlético.

34' QUE CHANCE DO ATLÉTICO! Em grande passe, Marcos Guilherme acionou Walter. Da entrada da área, o atacante chutou forte, por cima do gol defendido por Alisson.

32' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO: Sai Felipe, autor do terceiro gol, para o ingresso do volante Hernani.

31' Alisson Farias conduz a bola em direção ao gol atleticano. Mas ao se aproximar da área, finaliza por cima da meta de Weverton.

30' MAIS UMA NA TRAVE! Após cobrança de escanteio, Paulão sobe bem e manda de cabeça na trave. Começa a se aproximar do gol o Colorado!

29' QUASE GOL DO INTER! Após bobeada da zaga mandante, Valdívia foi acionado dentro da área, girou e mandou pro gol. Weverton espalmou a bola que ainda bateu na trave antes de sair em escanteio.

28' Em 3 chutes a gol, o Atlético marcou três vezes.

26' Alex tenta cruzamento pela esquerda. Zaga atleticana trabalha bem e manda para escanteio.

23' Douglas Coutinho acionou Walter, livre pela direita. Dentro da área, o atacante cruzou rasteiro. Na tentativa de afastar, Paulão se atrapalhou e deu carrinho contra o próprio patrimônio. É o terceiro gol do Atlético no jogo!

23' GOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO PARANAENSE! GOL CONTRA DE PAULÃO!

23' Torcida atleticana faz a festa na Arena da Baixada!

22' Após o gol do Atlético, Aguirre promove a última substituição no Inter. Sai Cláudio Winck, com a mão na coxa e entra Alisson Farias.

20' Felipe vai com calma para a cobrança e manda à esquerda de Alisson, que foi no canto para conferir mas não alcançou. 2 a 0 para o Furacão!

20' GOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! FELIPE!

19' PÊNALTI PARA O ATLÉTICO! Cláudio Winck fez falta em Walter. Chance do Atlético ampliar.

18' QUE LANCE! Marcos Guilherme faz grande lance em velocidade pela esquerda, mas ao ingressar na área gaúcha, o meia errou o passe e a zaga mandou para escanteio

15' Marcos Guilherme tenta jogada em velocidade pela esquerda mas é parado por Silva, que deu carrinho duro no lance. Cartão amarelo para o volante colorado pela falta

14' Chance do Inter. Cruzamento de Taiberson pela esquerda e Paulão aparece na marca do pênalti, mas pega mal na bola e manda sobre o gol.

13' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO: Sai Marco Damasceno para a entrada de Douglas Coutinho.

12' Valdívia cobra a falta em cima da barreira

11' Cartão amarelo para Eduardo por falta em Taiberson

11' Taiberson é parado por Eduardo na entrada na área e a falta é marcada. Boa chance para o Inter.

10' SUBSTITUIÇÃO NO INTER: Saem Léo e Vitinho para o ingresso de Alex e Valdívia.

9' Inter tenta se aproximar da área dos mandantes. No entanto, muitos jogadores do Atlético se posicionam na frente da área, dificultando a aproximação Colorada.

8' QUASE AMPLIA O ATLÉTICO! Após bobeada de Réver, Walter finalizou da entrada da área para grande defesa de Alisson. No rebote, Felipe, com o gol aberto, pegou mal e mandou por cima!

7' Aguirre chama Alex e Valdívia. Em breve teremos substituição no Inter

4' CHEGA COM PERIGO O ATLÉTICO! Após jogada pela direita, Marco Damasceno tenta finalizar da entrada da área mas manda em cima da zaga. No rebote, Marcos Guilherme chutou muito forte e mandou por cima do gol.

3' Falta em cima de Marco Damasceno no meio-campo. O meia tentava conduzir a bola em direção ao ataque mas foi parado por Léo.

1' Atlético também volta com a mesma equipe do primeiro tempo.

0' Apesar de ter mandado Luque e Valdívia para o aquecimento no primeiro tempo, Diego Aguirre optou por voltar para o segundo tempo com a mesma formação da etapa inicial.

0' Saída de bola para o Atlético e recomeça o jogo em Curitiba!

Equipes posicionadas. Vai recomeçar o jogo na Arena da Baixada.

Equipes já estão em campo para o começo da segundo etapa.

Intervalo de jogo na Arena da Baixada. O jogo começou equilibrado, e o Atlético aproveitou a única chance que teve no jogo para abrir o marcador. Após o tento, os paranaenses deram pouco espaços para o Inter chegar de forma mais evidente perto da meta.

Walter, autor do gol do jogo: "Essas partidas são difíceis. Se tem a oportunidade, tem que matar"

Cláudio Winck: "Eles chegaram uma vez e tiveram a felicidade de marcar. Temos que ser objetivos para tentar a virada"

48' Apita o árbitro! Fim da primeira etapa na Arena da Baixada. O Atlético vai vencendo o Inter com gol de Walter!

44' 3 minutos de acréscimos na primeira etapa.

44' Jogadores aproveitam o atendimento médico pedido pelo arqueiro rubro-negro e conversam com seus respectivos técnicos

43' OPA! Em bola jogada na área, Weverton se atrapalha com o zagueiro Gustavo e por pouco não entrega a bola nos pés de Réver

42' Jogo pouco movimentado. Equipes não criam chances de gol há muito tempo

39' Aguirre manda Valdívia e Luque para o aquecimento

38' Gramado molhado! Marcos Guilherme é um dos muitos jogadores a escorregar no gramado da Arena da Baixada

37' Rafael Moura vem buscar o jogo quase no meio-campo. Atlético se recompõe bem e não dá espaços para a criação dos meias do Inter

34' O lateral-direito Eduardo aparece com frequência pelo flanco para dar opção de passe para seus companheiros

33' Zaga atleticana troca passes tranquilamente na defesa

30' Pra quem? Vitinho tenta passe próximo da área atleticana. Sem direção e com muita força, a bola acaba saindo pela linha de fundo

29' Inter começa a ficar mais com a posse da bola. Atlético não chegou mais depois do gol

28' Cláudio Winck arrisca de longe, e manda à direita da meta de Weverton, sem grandes sustos para o arqueiro

27' Atlético começa a dar espaços no meio campo e o Inter vai se aproximando da área dos mandantes

25' Torcida Colorada vaia Walter cada vez que o atacanta toca na bola

23' Taiberson cruzou na área pela esquerda e Kadu mandou contra o prôprio patrimônio, quase empatando o jogo para o Inter

22' Juizão mal colocado! Anderson tenta passe longo, mas a bola acaba batendo em Luiz Flávio de Oliveira, que mudou a trajetória da bola

21' Primeira finalização do Inter na partida. Após jogada individual de Anderson, Rafael Moura vira na entrada da área e chuta no meio do gol, nas mãos de Weverton

17' OPA! Bonito chapéu de Cláudio Winck no meio do campo. Na sequência, o lateral é parado com falta

16' Walter marcou o primeiro gol do Atlético no Brasileirão 2015

15' Canta alto a torcida do Atlético na Arena da Baixada!

13' Cruzamento de Marcos Guilherme pela direita e Walter aparece sozinho na área do Internacional para finalizar de primeira, mandando a bola para o fundo das redes!

13' GOOOOOOOL DO ATLÉTICO PARAENSE! GOL DE WALTER!

12' No cruzamento de Rafael Moura pela esquerda, Taiberson aparece na área para cabecear, mas pega mal na bola que saiu pela linha de fundo, sem assustar Weverton

9' Atlético começa a achar espaço pelo lado direito de ataque. Marcos Guilherme e Eduardo aparecem com frequência perto da área Colorada

9' MUITO LONGE! Vitinho escorrega na cobrança e manda a bola na arquibancada, longe da meta

8' Rafael Moura vai conduzindo a bola em direção a área atleticana e é derrubado por Deivid. Falta perigosa para o Inter

8' Rafael Moura deu carrinho duro em Deivid no meio-campo. Jogador foi advertido verbalmente pelo árbitro da partida

6' Walter tenta acionar Marco Damasceno e dá passe em profundidade para o meia. O passe foi muito forte, e o atleticano não conseguiu alcançar a bola

5' Furacão tenta se aproximar da área do Internacional, mas esbarra nos volantes Colorados

3' Inter chega pela primeira vez na área adversária. Em jogada de Alan Ruschel pela lateral, a bola acaba chegando em Vitinho, dentro da área. Defesa atleticana trabalhou bem e afastou o perigo

1' Bola jogada na área, mas a zaga do Internacional afasta

1' Primeira falta do jogo. Marco Damasceno foi derrubado na intermediária. Vem bola na área Colorada

'0 Bola rolando em Curitiba! Começa o Brasileirão para Atlético Paranaense e Internacional!

Tudo pronto para começar o jogo! Em breve, bola rolando na rodada inaugural do Brasileirão 2015

Público baixo em Curitiba. No entanto, a torcida Colorada comparece em bom número

Hino nacional brasileiro sendo executado na Arena da Baixada

Atlético vem a campo com o tradicional uniforme rubro-negro. Já o Internacional vai com o terceiro uniforme, predominantemente branco com uma faixa diagonal vermelha

Equipes entrando no gramado da Arena da Baixada

Do lado do Inter, Anderson começará jogando. O meio-campista que andava em baixa na Europa chegou em Porto Alegre com grande pompa, mas vem atuando pouco com o técnico Diego Aguirre.

Destaque das últimas duas edições da Copa São Paulo de Juniores, o lateral-esquerdo Guilherme Arana foi emprestado pelo Corinthians ao Atlético Paranaense. O jogador de 18 anos terá a concorrência de Natanael e Lucas Olaza.

A maior goleada do confronto ocorreu em 2004. O Inter de Joel Santana não tomou conhecimento do rival e aplicou uma sonora goleada de 6 a 0. O meia Danilo Gomes foi autor de 4 gols. Fernandão e Alex também marcaram para o Colorado.

Em 2013, gaúchos e paranaenses se encontraram nas quartas-de-final da Copa do Brasil. Na época sob o comando de Dunga, o Internacional tropeçou jogando no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, e acabou empatando em 1 a 1. No jogo de volta, 0 a 0 e vaga para o Atlético. Os paranaenses acabaram a competição como vice-campeões, perdendo para o Flamengo.

Campeão brasileiro em 2001, o Atlético não vem tendo bom retrospecto na primeira rodada do certame nacional nos últimos anos. De 2006 pra cá, os paranaenses estrearam com vitória na competição apenas três vezes. Em 2007, vitória por 6 a 3 sobre o Figueirense, em Florianópolis. Um ano depois, 1 a 0 em cima do Ipatinga. No brasileirão passado, o Atlético venceu o Grêmio na estreia também por 1 a 0.

A última vez que os Colorados levantaram a taça de campeão brasileiro foi em 1979. Os gaúchos chegaram perto do título nos últimos anos. Além da terceira colocação no ano passado, foram vice-campeões em 2005, 2006 e 2009.

Luiz Flávio de Oliveira (quadro FIFA) é o árbitro da partida, e será auxiliado por Vicente Romano Neto e Anderson Coelho.

Sem mistérios, o técnico Milton Mendes confirmou durante a semana a escalação do Atlético para o confronto de hoje. O Furacão deve repetir a formação que jogou diante do Tupi, pela Copa do Brasil. Com isso, a equipe titular deverá ser formada por: Weverton; Eduardo, Gustavo, Kadu e Natanael; Deivid, Jadson, Felipe e Marcos Guilherme; Marco Damasceno e Walter. Delatorre, com lesão na coxa e Ytalo, que teve um espamo na coxa, são desfalques para a partida.

De olho na partida de volta pela Copa Libertadores, o Internacional deverá ir a campo na Arena da Baixada com a equipe considerada reserva. A tendência é que o Inter comece com: Alisson; Léo, Paulão, Réver e Alan Ruschel; Silva, Cláudio Winck, Vitinho, Anderson e Taiberson; Rafael Moura. Nico Freitas precisará cumprir punição recebida no Campeonato Uruguaio e desfalca o Inter na primeira rodada do nacional assim como o atacante Nilmar. Lesionado, o atacante é dúvida para o confronto de quarta pela competição continental.

Fique de olho Atlético Paranaense x Internacional : Marcos Guilherme, meia do Atlético, é um dos destaques do Furacão. O meia de 19 anos tem na bagagem convocações para as seleções de base do Brasil. Na derrota atleticana no Beira-Rio em 2014, foi o autor do gol dos paranaenses.

Do lado Colorado, Diego Aguirre se mostrou preocupado com o risco de lesões de seus jogadores devido a maratona de jogos: “ Quando você joga com tanta intensidade, com finais no domingo e como esta (a de quarta-feira, pela Libertadores), ficam sequelas que podem te levar a perder algum jogador. É preciso tranquilidade para não perder um ou outro jogador. Os jogadores estão bem. Estão todos motivados. O Inter não muda muito ao trocar um ou dois jogadores. Fazemos isso sempre “ comentou.

Questionado sobre o jogo durante o meio da semana, Milton Mendes, técnico do Atlético, não se mostrou animado com a possibilidade de o Internacional ir a campo com uma equipe considerada reserva: “Não creio que isso vá facilitar alguma coisa. Eles têm um plantel forte para entrarem nas competições em que estão, e temos certeza de que não vai ser um jogo fácil. Temos que ser muitos inteligentes e tentamos colocar em prática o que já aconteceu nesse último jogo, com autoestima e boas movimentações” afirmou

A Arena da Baixada, palco do confronto de hoje, recebeu 4 jogos de Copa do Mundo no ano passado. Irã x Nigéria, Honduras x Equador, Austrália x Espanha e Argélia x Rússia foram jogos disputados na capital paranaense.

O retrospecto entre as equipes indica desvantagem para os rubro-negros. Em 47 confrontos, foram 18 vitórias do Internacional, 14 dos atleticanos e 15 empates. Jogando em Curitiba, a vantagem é do Atlético.

Foram 24 jogos na capital paranaense, onde ocorreram 12 triunfos do Furacão contra 7 dos visitantes.

O último jogo entre as equipes foi no Brasileirão 2014. Jogando na Arena da Baixada, o Internacional venceu por 1 a 0 com gol de Rafael Moura. As equipes já haviam se enfrentado no mesmo ano no Beira-Rio, com vitória gaúcha de 2 a 1.

3º colocado no último Brasileirão, o Internacional vem dividindo as atenções das competições que disputa com a Copa Libertadores. Melhor brasileiro na fase de grupos do certame continental, o Colorado deu início na semana passada ao embate que decidirá o próximo classificado para as quartas-de-final da competição.

Jogando boa parte do Estadual com uma equipe reserva, o Atlético ficou entre os 4 últimos colocados na fase de grupos, tendo que jogar uma quadrangular contra Rio Branco, Nacional e Prudentópolis para não ser rebaixado para a segunda divisão do Paranaense.

Após ser eliminado na Copa do Brasil para o Tupi de Minas Gerais, o Atlético Paranaense volta suas atenções exclusivamente para o Campeonato Nacional. Na temporada passada, o Furacão encerrou o Brasileirão na 8º colocação.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Atlético Paranaense x Internacional minuto a minuto, partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015, a ser disputada às 16h00, na Arena da Baixada.