No retorno à Série A após três anos, Avaí estreia na Ressacada contra o Santos

Depois de 1253 dias, a Ressacada volta a receber um jogo do Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro. Entre o domingo 4 de dezembro de 2011, na despedida avaiana da elite no empate em 1 a 1 com o Figueirense, até o dia 10 de maio de 2015, às 18h30, quando o Leão recebe o Santos, o torcedor avaiano esperou para rever seu time disputando uma partida de Brasileirão.

Na história, foram nove encontros entre as equipes - sete no Brasileiro e dois na Copa Sul-Americana. O Avaí venceu duas vezes, o Santos quatro e foram três empates. O último confronto foi pela Série A em 2011, na Ressacada e os santistas venceram por 2 a 1, com gols de Borges e Felipe Anderson. William fez para o time da casa.

Kleina muda apenas uma peça em relação ao clássico

Invicto sob o comando de Gilson Kleina, o Avaí vem de resultado importante na Copa do Brasil. Após quase um mês só treinando, depois do fim da participação no Quadrangular do Campeonato Catarinense, o Leão venceu o clássico contra o Figueirense na última quarta-feira (6) por 1 a 0, na Ressacada e leva a vantagem para a partida na casa do rival. Em seis jogos com Kleina, fora quatro vitórias e dois empates, 11 gols marcados e apenas um sofrido.

Em relação a partida contra o Figueira, o Avaí deve ter apenas uma mudança. O volante Eduardo Neto foi vetado por problemas musculares e está fora da estreia. O jovem Renan, companheiro de posição de Neto, também era dúvida, mas deve ser escalado. O técnico Gilson Kleina, que foi quem deu as primeiras oportunidades ao jogador de 17 anos, elogiou suas qualidades. “Se é um jogador que tem características do futebol moderno, é o Renanzinho. Uma agressividade na marcação, uma saída qualificada. Haja vista que o nosso gol era ele que brigava na área do adversário”, disse.

Kleina também exaltou a dificuldade do adversário, ressaltando a campanha do título feita pelo Santos no Campeonato Paulista. “No Campeonato Paulista quase ninguém parou eles. Mas Série A é assim, são jogos desse nível. Mas a gente sabe que fazer um campeonato seguro passa por pontuação dentro de casa. É preciso ter intensidade, eliminar os pontos fortes de uma equipe com valores técnicos. Estou esperando uma avaliação física do último jogo. Vamos ter que competir e com um erro mínimo. De duas chances, uma eles põem para dentro”, afirmou.

O volante Adriano, que poderia ser opção para a vaga de Eduardo Neto, também não está bem fisicamente e ainda não tem condições. Assim, o substituto deve ser Uelliton. As novidades entre os relacionados são o zagueiro Emerson, apresentado nesta semana, e o volante Eduardo Costa, que pode fazer sua primeira partida no ano, após recuperar-se de cirurgia no joelho.

Santos viaja sem Elano e preparado para evitar surpresas

Após a conquista do título paulista no último domingo (3), o Santos poupou titulares no empate em 2 a 2 pela Copa do Brasil contra o Maringá, fora de casa. Dos jogadores considerados titulares, apenas o goleiro Vladimir atuou na partida no Paraná, já que o foco principal estava na estreia no Brasileirão.

O treinador Marcelo Fernandes espera que o time mantenha a postura que levou o Santos ao título paulista. "A condição é exatamente a mesma que foi no Paulista. Chegamos onde chegamos porque trabalhamos muito e tivemos autenticidade, sem nenhum tipo de vaidade. Isso foi uma lição muito proveitosa. No Brasileiro não será diferente".

Além disso, também pregou respeito ao Avaí, mesmo com a campanha ruim feita pelos catarinenses no estadual. "Será um jogo dificílimo. Não existe mais isso de jogo fácil. Eles lutaram para não cair no estadual e venceram o Figueirense. É uma equipe complicada. Mas o Santos está ciente e tomara muito cuidado para não ser surpreendido", afirmou.

Marcelo Fernandes deve escalar a mesma equipe que jogou a segunda partida da final do Paulista contra o Palmeiras. O único desfalque é o volante Elano, que marcou um gol no empate em Maringá, mas foi poupado por um desconforto na panturrilha. Recém-contratado, Rafael Longuine também não viajou à Florianópolis. Apesar de ter sua situação regularizada, o jogador ainda não apresenta condições físicas ideais.