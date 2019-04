Santos vacila e cede empate ao Avaí na Ressacada

PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2015. JOGO FOI REALIZADO NO ESTÁDIO DA RESSACADA, ÀS 18H30

Neste domingo (10), Avaí e Santos se enfrentaram no estádio Ressacada, em Florianopólis, em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida acabou em 1 a 1, gols de Robinho, pros visitantes, e de Marquinhos, para os donos da casa.

No meio de semana, as equipes tem compromisso pela Copa do Brasil. O leão visita o Figueirense na quarta (13), às 22h, e no mesmo dia o Peixe recebe o Maringá, só que às 19h30.

Equilíbrio e gol

Rolava a bola no estádio Ressacada e a expectativa era de um grande jogo, as duas equipes queriam começar o Brasileirão com o pé direito. O Avaí retornava a primeira divisão após quatro anos fora, e o Santos vinha motivado pelo título do Campeonato Paulista.

A partida começou equilibrada, o peixe tinha mais a posse de bola, mas era o leão que buscava mais o ataque. Aos 4', Marquinhos arriscou de fora da área e carimbou o travessão, primeira chance perigosa da partida.

O jogo era calmo, o time da casa trocava passes mas não criava oportunidades, ao contrário do alvinegro praiano que criava mas concluia mal, além de errar muitos passes.

Na segunda metade da etapa, o Santos começava a corrigir seus erros e buscar mais jogadas pelos lados do campo. Aos 27', Lucas Lima tocou para Victor Ferraz que foi a linha de fundo e cruzou rasteiro da direita para Robinho finalizar e abrir o placar.

Após o gol, o jogo ficava mais movimentado, o Avaí tinha muitos erros defensivos e o peixe perdia chances que não costuma perder. O leão da ressacada ficava nervoso, e desperdiçava ataques precariamente por pressa. Em um desses erros, os visitantes quase ampliaram. Aos 39', em contra-ataque, Robinho lançou para Ricardo Oliveira, que ficou cara a cara com o goleiro, se enrolou no lance e acabou chutando mal.

Santos vacila e Avaí empata

Na volta do intervalo a partida ia seguindo o mesmo parametro, calmo e equilibrado, com as equipes valorizando a posse de bola. Entretando, com menos chances de gols, e bem menos, até o 1/3 do tempo, nenhuma oportunidade de perigo criada pra os dois lados.

O Santos chegava com facilidade, mas parecia não demostrar interesse em ampliar a vantagem. E começou a levar susto a partir dos 61', quando Roberto fez boa jogada e tocou para Anderson Lopes chutar por cima da entrada da área. Minutos depois, Marquinhos bateu falta com perfeição e deixou tudo igual.

Embora fosse esperado que o jogo ficasse mais movimentado, com as duas equipes buscando a vitória, não era bem isso que acontecia. Os times procuravam vencer, sim, mas não eram eficientes e erravam muito. Aos 82', Roberto recebeu cruzamento da direita e cabeceou para defesa a queima roupa de Vladimir. Poucos minutos depois, Marquinhos cruzou e Jéci perdeu embaixo da trave, livre.