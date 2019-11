Resultado Cruzeiro x Corinthianspelo Campeonato Brasileiro 2015 (0-1)

Ficamos por aqui. Um grande abraço à todos e esperamos vocês na próxima transmissão da VAVEL Brasil. Até lá!

Ainda teremos nesta primeira rodada:



Vasco x Goiás

Avaí x Santos

A primeira rodada tem os seguintes resultados já encerrados:



Palmeiras 2 x 2 Atlético MG

Chapecoense 2 x 1 Coritiba

Fluminense 1 x 0 Joinville

Grêmio 3 x 3 Ponte Preta

São Paulo 2 x 1 Flamengo

Cruzeiro 0 x 1 Corinthians

Atlético PR 3 x 0 Internacional

Sport 4 x 1 Figueirense

Esperamos vocês na próxima transmissão. Essa semana será recheada de grandes jogos. Teremos Liga dos Campeões, Europa Liga e uma rodada sensacional da Libertadores.

Agradecemos à todos pela presença na nossa transmissão . O tempo real da VAVEL Brasil trouxe todos os detalhes, minuto a minuto, da vitória alvinegra pra cima do time mineiro.

Com gol solitário de Angél Romero, o Corinthians bateu a Raposa. Veja o gol abaixo.

Fala, Willians: "É outro jogo, quarta. É outro espírito e sabemos que vamos entrar diferente, com outra pegada porque o torneio é diferente. Contamos com a força da torcida."

Fala, Edu: "Estreiar começando com vitória, até para dar confiança após resultados ruins. Tomara que essa vitória dê motivação para quarta."

Do lado corinthiano, a situação é dramática. Precisa reverter uma derrota de 2 x 0 para o Guarani, do Paraguai.

As equipes voltam as atenções para a Libertadores, onde os dois times precisam reverter resultados complicados. Cruzeiro jogará em casa buscando reverter a derrota de 1 x 0 para o São Paulo.

94' Anderson Daronco apita e termina o jogo em Cuiabá. O Timão estreia com vitória, enquanto o Cruzeiro perde em seu mando.

93' Willians se perde sozinho e a bola é alvinegra.

93' Último ataque do jogo é celeste.

93' Corinthians segura a bola no ataque e espera o tempo passar.

92' MUDA O CORINTHIANS: Entra Mendoza e sai Malcom.

92' Timão congestiona a intermediária, dificultando a vida cruzeirense.

91' Corinthians toca a bola. Enquanto isso, Mendoza se prepara para entrar.

90' Mais 4 minutos de jogo!

89' Mayke tirou o cruzamento, mas ficou nas mãos do Cássio.

89' Cássio novamente sai mal com os pés.

88' Emerson recupera a bola e acalma a posse para o time paulista.

87' Petros recuperou e buscou Emerson, mas a bola foi no meio do zagueiro Bruno Henrique.

86' Emerson buscou Malcom, mas foi forte demais. Fábio ficou com ela.

85' Minutos finais. Cruzeiro deverá pressionar. Timão se encolhe.

83' Festa gigante da torcida alvinegra.

82' ROMERO, OPORTUNISTA! Escanteio curto, Edílson chutou cruzado e o paraguiao desviou matando o Fábio e abrindo o placar.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMERO, DO CORINTHIANS!

81' Bela jogada alvinegra. Emerson e Malcom tabelam, o camisa 11 cruza e quase Romero marca. Escanteio pro Timão.

Diego Souza marca mais um. Sport 3 x 1 Figueirense.

80' Mayke agora corta pra dentro e arrisca. Cássio, de novo, seguro na defesa.

79' Henrique gira bem e arrisca da entrada da área e Cássio faz bela defesa.

78' Jogo fica mais aberto nesta reta final. Mas as equipes erram demais no passe final.

77' Outro impedimento do time mineiro. Willian estava avançado.

No Morumbi, Luís Fabiano abre o placar pro São Paulo contra o Flamengo.

Paulão marca o segundo gol contra da rodada e o Inter leva 3 do Atlético PR, no Paraná.

76' Petros quase acha Uendel pela esquerda. Fábio fez a defesa.

75' Agora foi Judilvan que estava impedido.

74' Ataque pela direita da Raposa, mas Henrique estava impedido.

Figueirense desconta, no Recife. Sport 2 x 1 Figueirense.

72' Lançado, Pará não alcança a bola e ela se vai pela linha de fundo.

71' Cruzeiro agora coloca dois homens de área e perde um jogador de armação.

70' MUDA O CRUZEIRO: Gabriel Xavier dá lugar para Judilvan.

69' Cruzeiro tentava o ataque com Willian e Henrique, mas Dracena chegou afastando.

Felipe amplia para o Atlético PR contra o Internacional. 2 x 0.

67' Petros caiu na área pedindo pênalti, ignorado pelo árbitro.

Na Ilha do Retiro, Diego Souza amplia para o Sport. 2 x 0 contra o Figueirense.

65' Malcom fica no chão, após trombada e é atendido.

65' Romero, na primeira dele, tentou cruzar pra Petros, mas mandou forte demais por cima.

64' Lançamento buscando Henrique, mas a bola foi muito forte. Tiro de meta apenas para o Timão.

63' Corinthians adianta a marcação e quase recupera a bola na área cruzeirense.

61' MUDA O CORINTHIANS: Romero vai pro jogo no lugar de Vagner Love.

60' Tropeção entre Uendel e Willians e ambos precisam de atendimento.

59' WILLIANS TOMA O TERCEIRO AMARELO DO JOGO. Matou contra ataque pra cima de Emerson.

58' Malcom levantou buscando Love, mas passou por ele e Fábio fez a defesa. Mas já era marcado o impedimento.

57' Gabriel Xavier tentou chutar no rebote de Cássio mas mandou muito mal pra fora.

56' Deu certo o bico pra frente e o time mineiro tem escanteio.

56' Alvinegro adianta a marcação e a Raposa precisa dar chutão.

55' Agora foi Gabriel Xavier que cometeu falta de ataque em Edílson.

54' Tentativa de contra ataque alvinegro, mas Edílson comete falta de ataque.

53' Cruzeiro tenta pressionar o Timão

52' Willian limpou por dentro e mandou de fora, totalmente sem direção.

51' MUDA O CRUZEIRO: Fabiano, machucado, dá lugar à Maike.

50' Após atendimento ao jogador Fabiano, a bola volta a rolar.

48' Emerson tentou jogada individual e cometeu falta em dividida contra Fabiano.

47' Corinthians trabalha a bola no meio e tocando bem.

46' Chegada perigosa do Cruzeiro. Cruzamento longo da direita e Willian se antecipou, quase marcando.

45' Mexe na bola a Raposa e recomeça o jogo.

MUDA O CRUZEIRO: Willian Farias entra e Charles fica de fora.

MUDA O TIMÃO: Entra Emerson Sheik e sai Danilo.

Outros resultados:

Sport 1 x 0 Figueirense

São Paulo 0 x 0 Flamengo

Atlético PR 1 x 0 Internacional.

Intervalo de jogo na Arena Pantanal. Um jogo que começou intenso pelo lado do Cruzeiro, com erros do Corinthians e que depois teve bom momento do time paulista. Na reta final, as equipes erraram muito e o empate de 0 x 0 acabou sendo justo.

46' Anderson Daronco apita o fim da primeira etapa.

45' Henrique, lançado, estava em posição de impedimento.

44' Mais um minuto de acréscimo.

43' Cruzeiro vem em busca do gol pela direita.

42' Mas o Cristian... mandou direto e sem buscar ninguém, pra linha de fundo.

41' Tem falta, o Timão. Vem bola na área.

40' Passou por todo mundo e depois, o árbitro marcou mão do Pará.

39' Cruzeiro busca o ataque pela direita e arruma escanteio.

36' Love tentou passe pra tabela com bruno Henrique mas mandou muito forte.

35' Willian chuta de muito longe, Cássio faz defesa fácil no meio.

34' Henrique saiu da área, buscou cruzamento e mandou quase na bandeirinha de escanteio.

33' Agora foi Marquinhos que arriscou e mandou nas arquibancadas.

32' Danilo arriscou de esquerda, mas mandou totalmente fora e sem direção

31' CHARLES AMARELADO. Pancada fora do lance em Bruno Henrique.

30' Jogo fica bem interessante. Cruzeiro busca criar e usa bem o setor esquerdo. Timão responde com jogadas rápidas, principalmente com Malcom.

29' Na cobrança, o juiz parou e marcou falta.

28' CRISTIAN ARRISCA E FÁBIO ESPALMA! De fora da área, uma pedrada e o goleiro manda pra escanteio.

27' EDILSON TIRA TINTA DA TRAVE! Jogada começou pela direita, Danilo aproveitou e cruzou de novo, na sobra da zaga, o lateral emendou e quase marca.

26' Tabela pelo meio entre Petros e love, afastou Bruno Rodrigo.

25' Love buscou o ataque pelo meio, mas foi desarmado e a sobra é cruzeirense.

24' Raposa acalma o jogo e Corinthians se fecha no meio.

22' Malcom tenta pela direita, sobra pra Bruno Henrique que chuta e a sobra fica pra Vagner Love, que estava impedido.

21' Love arrisca o chute da grande área, mas explode na zaga. Corinthians melhora e muito.

19' GABRIEL XAVIER TOMA AMARELO. Contra ataque, driblou Yago e se jogou. Simulação.

18' Jogo fica aberto e muito bom.

17' HENRIQUE, ISOLOU! Cruzamento da direita, passa por todo mundo, o centroavante dominou e chutou, sem equilíbrio e isolou o chute.

16' LOVE, INDIVIDUAL, QUASE ABRE O PLACAR! Recebeu de malcom, partiu pra cima da zaga azul, foi driblando, na força e chutou por cima, quase abrindo o placar.

15' Edílson mandou na barreira.

Em Curitiba, Walter abre o placar para o Furacão, contra o Internacional.

14' Malcom calçado na entrada da área e tem falta para o Timão. Jogo começa a ficar mais corrido.

13' Fábio soca a bola e no rebote, Cristian finaliza pra fora.

11' Love apanha pela lateral esquerda e Corinthians tem a chance do primeiro ataque.

10' Timão erra demais e marcação ofensiva da Raposa é eficiênte.

9' Corinthians não passou do meio de campo com a bola dominada. Muitos erros e pouca intensidade.

8' Afasta Yago.

7' EDÍLSON AMARELADO. Primeiro cartão, após saída errada e falta por baixo. Outra falta.

6' Cruzeiro aperta a saída de bola e o Corinthians não consegue sair.

5' Cássio dá um soco na bola.

4' Dividida forte entre Pará e Edilson e o juíz marca a falta para o Cruzeiro, na lateral esquerda.

3' Após início intenso, Cruzeiro busca trabalhar a bola na defesa.

2' Tentativa de ataque cruzeirense, mas a zaga alvinegra se salva e sai jogando.

1' Torcida corinthiana em maioria e faz barulho, em Cuiabá.

0' Autoriza, Anderson Daronco. O Brasileirão começou, para Cruzeiro e Corinthians.

Os times não estão completos, as torcidas pouco aparecem, mas é um grande clássico.

A primeira das 38 rodadas irá começar. Aqui, Cruzeiro x Corinthians. Tudo pronto!

Vai começar o jogo. A estreia de Cruzeiro e Corinthians no Brasileirão.

Corinthians com o uniforme principal: camisa branca com listras pretas na vertical, calção preto e meias zebradas em preto e branco.

Cruzeiro com o uniforme tradicional: camisa azul, calção branco e meias azuis.

Na Arena Pantanal, Hino Nacional Brasileiro, em ritmo sertanejo.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Corinthians: Danilo, meia: um dos mais decisivos jogadores que atuam no Brasil, o camisa 20 é veterano mas demosntra ótima técnica, calma e frieza impressionantes e faro de gol. Multi campeão por onde passou, Danilo é uma das referências no elenco alvinegro.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Corinthians: Gabriel Xavier, meia: jovem revelação vindo da Portuguesa, o meia tem boa cadência de passe, ótimo passe e boa técnica. Vem se destacando quando entra nas partidas da Raposa.

Um feliz Dia das Mães, para todas as mamães do Brasil.

O tempo fechado pode ainda trazer chuva para a partida de logo mais. Gramado é bom, no estádio em Cuiabá.

Público é fraco na Arena Pantanal. Maioria alvinegra, tem muitos pontos com torcidas mistas.

Cruzeiro definido: Fábio; Fabiano, Bruno Rodrigo, Manuel, Pará; Willians, Charles, Marquinhos, Gabriel Xavier, Willian; Henrique Dourado. Marcelo Oliveira é o treinador.

Corinthians escalado: Cássio; Edílson, Yago, Dracena, Uendel; Cristian, Bruno Henrique, Petros, Danilo; Malcom, Vágner Love. Tite é o técnico.

Com uma hora à menos em relação ao horário de Brasília, a partida começará as 15h, hora local.

Confira o Pré jogo especial para Cruzeiro x Corinthians: Cruzeiro e Corinthians duelam na abertura do Brasileirão após tropeços na Libertadores

Cumprindo suspensão de mando de campo, o Cruzeiro mandará seu jogo em Cuiabá, na bela Arena Pantanal. Chance do Timão se impor, já que deverá ter maioria no estádio.

O jogo da volta foi no Mineirão. A equipe mineira seguia rumo ao título e o Timão buscava a afirmação no torneio. Luciano marcou e deu confiança ao time paulista.

No primeiro turno, jogando no Canindé, o Timão bateu o Cruzeiro com ajuda de um frango do goleiro Fábio.

No ano passado, Cruzeiro e Corinthians se enfrentaram duas vezes. Reveja os melhores momentos das duas partidas.

Fala, Tite: "Costumamos falar em combustível reserva. Porém, se eu escalasse os titulares neste domingo, faltaria na quarta-feira."

Tite tem a equipe quase pronta. Com apenas Cássio daqueles considerados titulares, o Timão poderá ter novamente Vagner Love no ataque.

Fala, Marcelo: "Campeonato muito disputado e competitivo. As grandes equipes se preparando muito. Nesse início, sacrifica um pouco as equipes que vão disputando a Libertadores e vão avançando. Não tendo uma final única, todo jogo passa a ser decisivo. É importante estar arrancando bem, acumulando pontos."

Marcelo Oliveira, técnico da Celeste ainda não definiu a equipe. De olho no jogo da volta das oitavas da Libertadores, ele pode colocar uma equipe mista.

Reviva os melhores momentos da derrota cruzeirense para o Tricolor paulista. E veja o pós jogo da equipe da Cruzeiro VAVEL.

O alvinegro paulista vem também de derrota. Mas não só isso, a falta de futebol e empenho vem sendo muito criticada na equipe de Tite. Gil garantiu que as derrotas não tiram a verdadeira qualidade do time."Quando ficamos aquelas semanas seguidas eu não ouvi ninguém falar que nosso time era bom, agora por causa de duas derrotas ninguém presta? Não é bem assim, nesse reboliço todo."

A equipe mineira vem de derrota na Libertadores para o São Paulo por 1 x 0, no Morumbi. Precisando reverter o duelo na próxima partida, Fábio garantiu que a torcida fará a diferença no Mineirão "O São Paulo comemorou muito, porque sabe da dificuldade que vai ser. E se empatasse também. Mesmo com a vitória não será fácil, o São Paulo sabe que vai ser difícil. Vamos focar para conseguir a classificação"

Corinthians 2015: o campeão dos campeões e a jornada do sexto título

Cruzeiro 2015: a restruturação após dois anos de glória

A VAVEL Brasil preparou um guia especial para as equipes. Veja a seguir as expectativas para os times que se enfrentam logo mais.

Já o Corinthians busca o hexa. Campeão em 1990, 1998, 1999, 2005 e 2011, tem a base do ano passado, mas vive impasse com a renovação de seus jogadores.

Cruzeiro, campeão por três vezes (2003, 2013, 2014) vai em busca do tri campeonato. O time mudou demais, em relação aos anos anteriores e o técnico Marcelo Oliveira ainda busca a melhor formação para a equipe.

O atual Bi Campeão do torneio nacional estreia contra o gigante Corinthians, quarto colocado na edição passada. Jogo cheio de história, de camisas pesadas e que já até decidiram final de campeonato.

Amigos da VAVEL Brasil, sejam bem-vindos à estreia do Campeonato Brasileiro 2015. A primeira rodada vem repleta de clássicos e aqui, você terá o tempo real com todos os detalhes, minuto a minuto, de Cruzeiro x Corinthians.