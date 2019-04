Cruzeiro e Corinthians duelam na abertura do Brasileirão após tropeços na Libertadores

Primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2015. Partida será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso.

Um dos clássicos mais importante e cheios de rivalidade do futebol brasileiro é a grande atração da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Corinthians não vão jogar no Mineirão, tampouco na Arena Corinthans, mas na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT, um dos palcos da Copa do Mundo de 2014, às 16h.

Ambos os times entram no Campeonato Brasileiro com chances de título, mas, atualmente, estão com o foco na Copa Libertadores da América. Tanto Cruzeiro como Corinthians iniciaram a fase de mata-mata da competição Sul-Americana com derrota e vão precisar se desdobrar para buscar a classificação.

O Cruzeiro quer provar que ainda tem aquilo que tanto foi importante nos últimos dois anos em que a equipe celeste foi campeã brasileira: elenco. O quadro de jogadores cruzerenses sofreu diversas baixas nesta temporada e mesmo fazendo reposições, alguns atletas são contestados. Para tal, o jogo de hoje pode ser um divisor de águas para aqueles não tem tido tanta chance e ainda buscam um lugar ao sol no time azul-celeste.

Por sua vez, o Corinthians sofreu uma grande mudança com a volta de Tite. O time foi encorpado, ganhou novas peças no elenco e entra no campeonato com os votos de confiança de seu torcedor na busca pelo título nacional. Jogadores que não vem tendo as devidas oportunidades graças ao bom rendimento dos titulares.

Na busca pelo tri, Cruzeiro quer se mostrar forte

A derrota para o São Paulo no meio de semana pela Libertadores não estava nos planos. E se time campeão é aquele tem um bom elenco, o técnico Marcelo Oliveira mesclará titulares e reservas para o compromisso diante do Corinthians.

Jogadores como Leandro Damião, Arrascaeta e Henrique, considerados imprescindíveis para o time celeste, foram poupados e sequer viajaram para Cuiabá. As novidades vão ficar por conta de atletas que não apareciam há muito tempo, como o zagueiro Bruno Rodrigo, recuperado de uma lesão nas costas, e o lateral esquerdo Pará, terceira opção no setor, já que Mena não joga e Fabrício ainda cumprirá suspensão referente ao Brasileirão do ano passado.

Quem está em alta com o torcedor celeste e começará um jogo pela primeira vez é o meia Gabriel Xavier. Vindo da Portuguesa, Xavier agradou em cheio aos cruzeirenses quando foi solicitado durante os jogos e leva consigo a esperança de ser parte do meio-campo altamente criativo de outros tempos.

"Fico feliz de ter essa primeira oportunidade como titular. Estou totalmente concentrado neste jogo contra o Corinthians e quero fazer uma grande atuação. Espero corresponder como nos outros jogos. Trabalhei forte para esse momento e tenho de aproveitar a oportunidade", ressaltou.

Garotos em alta: Tite monta Corinthians com apenas dois titulares

O técnico Tite comandou o último treino dos jogadores no CT Joaquim Grava e deu a entender que vai utilizar apenas dois titulares no confronto diante do Cruzeiro. O treinador teme o desgaste dos titulares em vista do confronto contra o Guarani-PAR, na próxima semana.

Cássio pode começar jogando e Emerson Sheik deverá ficar no banco de reservas para o jovem Malcom. Outros nomes experientes devem figurar entre os titulares. Vagner Love terá a chance de mostrar o porque de sua contratação. Cristian e Edu Dracena, que pouco apareceram na temporada, também estão bem cotados para iniciar a partida.

O técnico Tite sabe como é importante um elenco coeso para ganhar campeonatos. Mesmo com as críticas, o treinador espera que os jogadores encontrem o caminho certo e as oscilações sejam menores.

"Precisamos retomar o padrão já contra o Cruzeiro. Não vamos fugir disso. Temos consciência disso. Absorvemos as críticas, geramos uma expectativa muito alta. Aceitamos os elogios, mas eles não partiam de nós", explicou.