Resultado Grêmio x Ponte Preta no Campeonato Brasileiro 2015 (3-3)

"São pontos que vão fazer falta depois." Giuliano, na saída do empate inicial para Grêmio e Ponte Preta. Foi um incrível placar de 3 a 3 na Arena do Grêmio na estreia de mais um Campeonato Brasileiro. Na falta de atenção do setor defensivo gremista, Diogo Oliveira empatou a partida no apagar das luzes.



Termina o jogo! Grêmio 3 x 3 Ponte Preta!



49' GOOOL DA PONTEEEE! DIEGO OLIVEIRA! 3 a 3!



47' GROOOHE! Defesa firme em chute venenoso dos paulistas!



46' PRESSÃO! Terceiro escanteio consecutivo da Ponte! Renato Cajá na bola.



45' Douglas tenta o gol olímpico e a bola sai pela linha de fundo.



44' Douglas cobra a falta na barreira e ganha escanteio.



43' EXPULSO! Everton é segurado por Tiago Alves. O defensor da Ponte recebe o segundo cartão amarelo e vai para o chuveiro!



42' UUUUUUH!! Jogada trabalhada com Douglas, Everton busca o canto esquerdo e perde a chance, chutando para fora!



41' Cajá manda direto pela linha de fundo!



40' Maicon derruba o adversário e tem falta perigosa para a Ponte! Pressão!



40' Walace afasta duas vezes pelo Grêmio!



39' Rhodolfo divide com Biro-Biro e é escanteio para a Ponte, lado esquerdo.



37' Rhodolfo afasta mais uma para o Grêmio!



35' Canta o torcedor na Arena. Em campo, Geromel cortou para o Grêmio.



34' Primeiro gol de Matias Rodríguez no ano.



33' NAS TROCAS DE FELIPÃO! Douglas fez o levantamento e Matias Rodríguez colocou o Grêmio à frente novamente! 3 a 2 para o Tricolor gaúcho!



32' GOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOO!!!! MATIAS RODRÍGUEZ faz 3 a 2!



29' Sai Giuliano e entra Douglas, no Grêmio. Sai Rildo e entra Felipe Azevedo, na Ponte.



29' Giuliano para Mamute e o camisa 9 perdeu a chance do terceiro. De fora da área, chutou e a bola passou perto.



28' Sai Galhardo e entra Matias Rodríguez, no Grêmio. Troca de laterais.



27' QUASE A VIRADA! Biro-Biro não consegue para a Macaca.



26' Falta e cartão amarelo para Renato Cajá.



26' Sai Lincoln para a entrada de Éverton. Um meia por um atacante no Grêmio.



25' Falta de Marcelo Oliveira sobre Rodnei.



24' Tomou o amarelo e saiu: Sai Josimar, entra Juninho.



23' Amarelo para Josimar, da Ponte Preta.



21' Amarelo para Walace por falta em Biro-Biro.



20' Ponte Preta surpreende na Arena e busca o empate em pouco tempo. Cajá e Rildo empatam: 2 a 2.



18' GOOOOL DA PONTEEEEE!!! RILDO empata o jogo em chute cruzado de Rodnei!



16' GOOOOOL DA PONTEEEE!! Renato Cajá desconta num golaço! 2 a 1!



16' MARCELO GROOOOOHE! Milagre do gremista de seleção na chance de Biro-Biro.



15' Renato Cajá tenta a bola cruzada e Grohe defende tranquilo pelo Grêmio.



13' Galhardo dribla, arrisca o chute e Lomba espalma para defender a Ponte.



10' Yuri Mamute recebeu passe de Luan, deixou Marcelo Lomba no chão e ampliou para 2 a 0 a vantagem gremista na Arena. Segundo gol de Yuri Mamute, que agora recebe cartão amarelo pela comemoração.



8' GOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOO!!! YURI MAMUTE AMPLIA! 2 a 0!



7' CHEGADA PERIGOSA DA PONTE! Rhodolfo defende pelo Grêmio.



6' ERROU LOMBA NA SAÍDA! Galhardo arrisca de longe e Marcelo Lomba adiantado, espalma e é escanteio para o Grêmio.



6' Mamute adianta a bola e sai com ela pela linha de fundo. Tiro de meta para a Ponte.



3' FALTA! Tiago Alves abraça Yuri Mamute e recebe o cartão amarelo!



2' Mamute faz o cruzamento e a zaga da Ponte corta.



1' Renato Cajá cobrou falta, a bola viajou e saiu em escanteio. Na cobrança do corner, deu em nada.



0' Rola a bola para a etapa complementar. Diego Oliveira entrou na Ponte no lugar de Paulinho.



"Ponte é uma equipe que congestiona muito o meio campo. A gente teve alguns lances de perigo e a gente precisa girar a bola mais rápido." Palavras de Giuliano, pelo lado tricolor, na saída para o intervalo.



48' Fim de primeiro tempo! Grêmio 1 x 0 Ponte Preta, na Arena do Grêmio. Yuri Mamute fez o gol da etapa inicial.



47' Maicon rouba a bola em cobertura bem feita para o Tricolor.



45' Serão três minutos de acréscimos. 1 a 0 para o Grêmio.



43' Galhardo manda para a área e a defesa alvinegra tira.



42' Mamute serve Lincoln e o chute cruzado sai em escanteio ao Tricolor!



40' Mamute fica no chão em disputa com Gilson e o árbitro, próximo ao lance, não marca a falta. Yuri, agora, é atendido no gramado.



39' Gilson cruza e Galhardo afasta para o Grêmio.



37' Geromel lança Lincoln e Pablo corta para a Ponte.



35' Mamute disputou a bola e Heber Roberto Lopes entendeu que o atacante fez a falta.



33' Renato Cajá cobra falta de perna esquerda, a bola desvia na barreira e é escanteio para Ponte.



32' Falta frontal para a Macaca. Maicon cometeu a infração sobre Paulinho.



31' Cajá cobra mais um escanteio para a Ponte, Rildo cai na área e o Grêmio tira de qualquer maneira.



28' Cartão amarelo para Galhardo! Primeiro para o Grêmio.

28' Cartão amarelo para Rildo! Falta forte sobre Geromel. É o segundo para a Macaca de Campinas.



27' Cobertura da zaga da Ponte em mais uma tentativa tricolor.



25' Levantamento foi de Luan e Yuri Mamute cabeceou com categoria. A bola triscou a trave e morreu no fundo das redes do goleiro Marcelo Lomba. 1 a 0 para o Tricolor gaúcho!



24' GOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOO!!!!! YURI MAMUTE ABRE O PLACAR DE CABEÇA!



23' Galhardo recebe atendimento médico no gramado.



21' Renato Cajá faz mais um levantamento e a defesa gremista tira. Ponte Preta insiste nos cruzamentos do meia.



20' Rildo tenta o cruzamento e ganha escanteio para os paulistas.



19' Gilson dribla pelo meio e sofre falta para a Ponte Preta.



17' Grêmio erra muitos passes no meio. Dificuldade na criação em atuação ruim de Giuliano até aqui.



14' Cajá cobra falta, a zaga gremista tira e ganha escanteio a Ponte Preta.



12' Luan cobra a falta na barreira.



11' Pablo derruba Galhardo e é mais uma falta para o Grêmio erguer bola na área.



8' Cartão amarelo para Biro-Biro! Reclamou muito com o árbitro e foi punido.



7' Marcelo Lomba recebe recuo, Luan pressiona o goleiro e ganha arremesso lateral.



5' IMPEDIMENTO! Geromel coloca a bola para a rede na cobrança de falta, mas a assistente marca a irregularidade no levantamento de Galhardo.



4' Mamute passa por dois marcadores e é derrubado. Falta para o Grêmio pela direita.



3' Rildo divide com Geromel e a redonda fica na posse do goleiro Marcelo Grohe.



1' Fernando Bob tenta o chute e a bola não passa pela defesa do Grêmio.



0' Bola rolando na Arena do Grêmio! Saída para o Tricolor!



10:55 Hino nacional brasileiro sendo executado com as equipes perfiladas.



Guto Ferreira, técnico da Ponte Preta: "A postura da Ponte Preta vai ser jogar pra vencer, impor o ritmo. Se vai conseguir, aí o jogo vai dizer."



10:45 Ponte Preta com três volantes em uma postura defensiva para encarar o compromisso na Arena.



10:20 Time da Ponte Preta para a estreia: Marcelo Lomba; Rodnei, Tiago Alves, Pablo e Gilson; Fernando Bob, Josimar, Paulinho e Renato Cajá; Rildo e Biro-Biro.



10:15 "No jogo da vida, minha mãe é camisa 10." É o cartaz distribuído aos torcedores na chegada à Arena do Grêmio.



10:15 Garoto Lincoln é a novidade na equipe gremista no lugar do meia Douglas. Walace, volante, começa no lugar antes ocupado por Fellipe Bastos.



10:10 Grêmio escalado: Marcelo Grohe; Galhardo, Geromel, Rhodolfo e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Luan, Lincoln, Giuliano; Yuri Mamute. Time do técnico Luiz Felipe Scolari.



Horário do jogo: É a primeira vez que a Arena do Grêmio recebe um jogo a ser iniciado pelo turno da manhã. O horário das 11 é uma iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol para testar alternativas ao esporte. Em nota, a CBF ainda escalou mais sete partidas para Atlético-MG, Cruzeiro, Inter, Palmeiras, Santos e Vasco terem de cumprir tabela pela manhã, em jogos das nove primeiras rodadas do certame de pontos corridos.



Palco do jogo: A Arena do Grêmio vai para o seu 3º campeonato brasileiro. Na moderna casa, o Grêmio terminou em 2º lugar em 2013 e em 7º lugar em 2014. A missão permanece em buscar a primeira taça do novo estádio. Quanto ao jogo de estreia, é a segunda vez que Grêmio e Ponte Preta duelam no bairro Humaitá, em Porto Alegre.



Mais recentemente, em seu novo estádio, o Grêmio venceu a Ponte Preta por 1 a 0. O zagueiro Betão errou e Kleber, o Gladiador que não luta mais pelo Grêmio, botou a bola entre as pernas do goleiro para encontrar a rede. Confira o que rolou na primeira atuação da Macaca na moderna Arena do Grêmio, em jogo realizado em 2013.





No histórico do confronto, Grêmio e Ponte Preta já decidiram a semifinal do Campeonato Brasileiro. Em 1981, o Tricolor largou em vantagem no duelo no interior paulista, no estádio Moisés Lucarelli. Lola marcou os gols da Ponte e Tarciso, Paulo Isidoro e Vilson Tadei balançaram as redes para o Porto-Alegrense.

Na volta, no Olímpico Monumental, o maior público da história do estádio. 98.421 pessoas assistiram ao jogo Grêmio 0x1 Ponte Preta, resultado que, mesmo assim, qualificou o Tricolor para disputar a final do torneio, quando derrotou o São Paulo para ficar com o título de 81.





De volta à elite do Brasileiro, a Ponte Preta manteve pilares importantes para solidificar a base da equipe. Renato Cajá, Fernando Bob e Rodnei são alguns dos nomes para o torcedor ficar ligado nesse início de Brasileiro. Como contratações, Gilson e o atacante Borges são os principais nomes para suprir as carências da representação alvinegra de Campinas.



A boa notícia é o crescimento do atacante Yuri Mamute, jovem da base gremista, que passou pelo Botafogo e amadureceu também na seleção brasileira sub-20. É nome que pode incomodar os adversários neste Brasileirão.



Em situação delicada, o Grêmio passou por uma contenção de gastos no início da temporada. Jogadores importantes de 2014, tais como Zé Roberto, Dudu e Barcos, deixaram o Tricolor gaúcho. Como contratações, Braian Rodríguez, com apenas um gol marcado, ainda não aprovou no ataque.



A Ponte Preta do técnico Guto Ferreira teve compromisso no meio de semana pela Copa do Brasil. Com o time reserva, a Macaca venceu o Moto Club no Maranhão pelo placar de 1 a 0 e carrega vantagem para decidir em Campinas seu futuro na competição de mata-mata. No Paulistão, a Ponte conseguiu chegar às quartas de final, mas foi eliminada pelo Corinthians, pelo placar mínimo.



O Grêmio é comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão. No fim de semana passado, acabou ficando com o vice-campeonato do Gauchão ao perder para o Internacional. O jogo contra a Ponte Preta, neste domingo, dia das mães, é a chance de recuperar a auto-estima do torcedor.



Bom dia ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre o jogo Grêmio x Ponte Preta, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015. A partida começa às 11 horas e o palco do jogo é a Arena do Grêmio, em Porto Alegre.