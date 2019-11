Onze de Ouro: Seleção VAVEL da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015

Figura presente na cobertura do Campeonato Brasileiro, a VAVEL Brasil inaugura a categoria Onze de Ouro, a Seleção VAVEL que será postada todas as rodadas. Durante todas as 38 etapas, premiaremos os atletas que se destacaram nos estádios canarinhos. No fim do torneio, montaremos a Seleção do Brasileirão base em todas as indicações que fizemos até então.

Eis o #OnzeDeOuro da VAVEL na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro: Oliveira; Victor Ferraz, Matheus Ferraz, Marlon, Natanael; Edson, Elicarlos, Renato Cajá, Diego Souza; Yuri Mamute, Walter.

Confira os resultados da 1ª rodada do Brasileirão Palmeiras 2 x 2 Atlético-MG Chapecoense 2 x 1 Coritiba Fluminense 1 x 0 Joinville Grêmio 2 x 2 Ponte Preta São Paulo 2 x 1 Flamengo Cruzeiro 0 x 1 Corinthians Atlético-PR 3 x 0 Internacional Sport 4 x 1 Figueirense Avaí 1 x 1 Santos Vasco da Gama 0 x 0 Goiás

Confira a Seleção VAVEL da 1ª rodada

Goleiro: Oliveira (Joinville)

O Joinville não saiu com a vitória, mas Oliveira foi, sem dúvidas, o destaque da rodada. Vencido apenas no chute de Vinicius, aos 44 da segunda etapa, salvou a equipe catarinense de uma goleada histórica. Vendo seus companheiros atuaram com um a menos desde o início da partida, realizou seis defesas milagrosas que evitaram o placar elástico.

Lateral-direito: Victor Ferraz (Santos)

Assim como o elenco do Santos, teve atuação excelente, mesmo jogando fora de casa. Sólido na defesa, não teve culpa no gol sofrido pela equipe paulista, mas destacou também pela assistência no gol de Robinho. Victor Ferraz não teve grandes concorrentes na lateral-direita, mas fez por onde para garantir sua vaga na seleção da 1ª rodada.

Zagueiro: Marlon (Fluminense)

Líder em desarmes na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. De fato o adversário não mostrou grande resistência, mas Marlon foi além, tendo personalidade para se aventurar no ataque. Deu a assistência para o gol de Vinicius, aos 44 do segundo tempo e por muito pouco não guardou o seu de cabeça. Um dos destaques tricolores na primeira rodada.

Zagueiro: Matheus Ferraz (Sport)

O vice-líder no quesito desarmes. O Sport goleou o Figueirense na primeira rodada e Matheus Ferraz deixou a sua marca. Não é a primeira vez que o zagueiro estreia com gol no Brasileirão, mas poucos vezes - enquanto defendia o Criciúma - teve atuações tão sólidas quanto na partida de hoje. Vaga garantida na seleção da rodada.

Lateral-esquerdo: Natanael (Atlético-PR)

Aquele Atlético-PR que estava crise desapareceu na estreia do Campeonato Brasileiro. Uma sonora vitória contra o Internacional, com direito a show de Walter. Mas, na lateral-esquerda, outro jogador chamou atenção. Com boas subidas ao ataque e quase deixando sua marca, Natanael teve excelente atuação. Para os torcedores, a expectativa é que o nível se mantenha até o fim do torneio.

Volante: Edson (Fluminense)

Foi sofrido, mas a vitória do Fluminense veio com gol aos 44 do segundo tempo. Vinicius foi o autor, mas Edson se destaca pela valentia dentro de campo. O volante dominou as ações na região central do gramado e, por pouco, não deixou a sua marca, após acertar um lindo chute no travessão. Tal como sua posição, os créditos são poucos, mas a VAVEL não esquece de ninguém.

Volante: Elicarlos (Chapecoense)

Foi necessário a força da torcida em Chapecó para vencer o Coritiba. Mas antes do triunfo, quando o placar marcava 1 a 0 para os visitantes, coube a Elicarlos acertar um chutaço de fora da área para empatar o jogo. Após isso, a equipe catarinense sobrou em campo, enquanto o volante atuava de maneira satisfatória.

Meia: Renato Cajá (Ponte Preta)

O golaço da rodada tem nome: Renato Cajá! O primeiro da heroica reação ponte-pretana no Sul. Perdendo por dois a zero, o meia foi o responsável por acertar um chutaço no ângulo de Marcelo Grohe, além de - logo em seguida - organizar a jogada que terminaria no empate. Cajá precisou de apenas três minutos para entrar na seleção da rodada.

Meia: Diego Souza (Sport)

Os dois gols de pênalti serve para entrar nas estatísticas, mas Diego Souza realizou uma partida absurda contra o Figueirense. Não apenas pelos tentos, ou pela assistência, mas também pela forma que organizou seus comandados dentro de campo. Diego brilhou e o Sport também. A esperança para ser um dos destaques do Brasileirão ressurge.

Atacante: Yuri Mamute (Grêmio)

Foi dedo do Felipão. Yuri Mamute ganhou a condição de titular no Grêmio pouco antes da partida, tendo treinando com o elenco principal apenas uma vez até então. Nada que o atrapalhasse. Com dois gols, foi o destaque na partida contra a Ponte Preta, sendo o primeiro do Brasileirão a despontar na artilharia.

Atacante: Walter (Atlético-PR)

O Waltinho voltou! Não foi apenas o atacante, mas o destaque geral da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Foi um show, digno de aplausos, na Arena da Baixada, durante a vitória do Atlético-PR contra o Internacional! Senhoras e senhores, ele voltou!