Às vésperas do aniversário, Sport recebe reservas do Figueirense na estreia do Brasileirão

Na tarde deste domingo (10), às 16h, Sport e Figueirense darão o pontapé inicial na Série A do Campeonato Brasileiro. Vindo de derrota na Copa do Brasil, as equipes tentam esquecer o resultado negativo para sair com saldo positivo na estreia do Brasileirão na Ilha do Retiro.

Único participante do Nordeste, o Leão tenta se apegar na última campanha para voltar a surpreender. Mesmo com um início de 2015 ruim, o clube pernambucano aposta no incentivo da torcida para começar o nacional com o pé direito, apesar do trabalho do treinador Eduardo Baptista estar sendo bastante contestado pelos torcedores rubro-negros.

Um dos quatro representantes de Santa Catarina - primeiro estado com maior representatividade ao lado de São Paulo - na atual edição, o Furacão chega para a 16ª participação na elite tentando se consolidar cada vez mais no cenário nacional. Ao contrário de 2014, quando passou por altos e baixos, mira se estabilizar no meio da tabela.

A arbitragem para o confronto será formada por um trio goiano. O responsável pelo apito é Wilton Pereira Sampaio, do quadro da Fifa. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Cristhian Passos Sorence, do escalão estadual, e Bruno Raphael Pires, aspirante ao grupo internacional.

Eduardo Baptista mexe no Sport, mas não confirma time titular

Ciente de que a equipe não vinha rendendo conforme esperado, Eduardo Baptista resolveu mexer no time titular do Sport. As modificações ocorreram tanto no setor defensivo, quanto no ofensivo, questionados pela baixa produtividade nos últimos dois jogos.

Em relação ao grupo que iniciou entre os 11 na derrota para a Chapecoense, na última quarta-feira (6), duas mudanças e uma dúvida. Com atuação abaixo das expectativas, o zagueiro Ewerton Páscoa cede espaço para Matheus Ferraz, companheiro de posição. No meio-campo, porém, o treinador conta com a volta de Diego Souza, que não atuou por estar suspenso, entrando ao lado de Élber na armação.

A única indecisão do comandante leonino fica também no ataque. Samuel, que levou uma pancada no músculo diante do Verdão do Oeste, foi poupado do treinamento da última sexta-feira (8). No sábado (9), porém, se reintegrou ao elenco normalmente e deixa uma interrogação, pois Mike pode ocupar o espaço, assim como ocorreu no duelo da Copa do Brasil.

Ciente de que o Leão pode surpreender na atual temporada, apesar do início conturbado, o camisa 87 demonstra confiança no atual plantel. O articulador rubro-negro promete ter um bom começo na Série A para, assim como o torcedor, brigar por uma vaga na Libertadores.

"De repente tudo isso que aconteceu pode trazer algo bom. Estamos trabalhando e quem sabe a gente não possa ser a surpresa do campeonato. Eu sempre pensei grande e não penso em brigar para ficar em meio de tabela. O meu pensamento é o mesmo do torcedor, que é disputar uma Libertadores. A gente aqui não se conforma em ficar no meio da tabela", garantiu Diego Souza.

Eduardo, porém, comenta sobre as indecisões que tem para confirmar quem irá a campo pelo escrete da Praça da Bandeira. O técnico pontua que só definirá momentos antes da bola rolar, dependendo do departamento médico e do esquema escolhido para usar dentro das quatro linhas.

"O time tem dúvidas pequenas, o Rithely entra na equipe e a dúvida fica entre Wendel e Rodrigo Mancha. Vamos esperar também a formação do Figueirense. Pela direita, também temos Mike ou Samuel, que a gente precisa esperar a definição do departamento médico", ressaltou Baptista.

Argel poupa Figueirense na estreia do Brasileiro visando duelo decisivo na Copa do Brasil

Será a 16ª vez que o Figueirense participará da elite do futebol brasileiro, mas nessa o time começará sem os principais jogadores. Visando o clássico decisivo na segunda fase da Copa do Brasil, Argel optou por poupar a equipe considerada titular para a estreia do Brasileirão.

Tentando evitar o desgaste do grupo principal, atletas como os dos zagueiros Thiago Heleno e Marquinhos, além do atacante Clayton, ficaram em Florianópolis e não viajaram para Recife. Mesmo com os reservas, o comandante alvinegro demonstra confiançag, mesmo sem revelar quem irá a campo.

Peça fundamental entre os 11 em 2014, o atacante Everaldo retornou ao clube após ser pouco aproveitado pelo Grêmio e é a esperança de gols diante do Sport. Quem terá a oportunidade de atuar é o zagueiro Bruno Alves, que visa seguir com crédito junto ao treinador.

"Nós temos um elenco muito qualificado e principalmente na linha defensiva. Venho aos poucos tentando buscar o meu espaço e treinando sempre forte. Vou procurar aproveitar o máximo esta oportunidade no jogo com o Sport para que o técnico Argel confie ainda mais em mim e espero fazer um bom Campeonato Brasileiro pelo Figueirense", afirmou o defensor.

O técnico do Furacão, inclusive, afirma que a experiência de utilizar um elenco recheado de peças que não atuam regularmente. Segundo Fucks, é uma chance dada para que os jogadores possam se credenciar no nacional, fortalecendo ainda mais o coletivo do escrete catarinense.

"Já fizemos isso no ano passado, contra o Atlético-MG. A gente foi lá com a garotada, com alguns jogadores mais experiente Tenho total confiança nos jogadores. É mais uma chance de esses jogadores mostrarem seu futebol. Alguns podem fazer um gol ou outro e já se credenciar para a disputa do Brasileiro. Fazer com o que jogador tenha oportunidades", assegurou Argel.