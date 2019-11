Resultado Sport x Figueirense no Campeonato Brasileiro 2015 (4-1)

18:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (10). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

17:54 Com o resultado desta tarde, o Sport fica na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro por conta dos quatro gols marcados. O Leão ainda pode perder essa posição, pois o Vasco enfrenta o Goiás e o Avaí joga contra o Santos. O Figueirense está na lanterna da competição.

17:54 A Ilha do Retiro recebeu um público de 4.116, gerando uma renda de R$ 62.340,00.

48’ Acabou! O Leão estreia na Série A do Campeonato Brasileiro com uma goleada de 4 a 1 diante do Figueirense, na Ilha do Retiro.

45’ Diego Souza manda Mike, mas a bola vai muito forte e o goleiro Luan Polli afasta o perigo.

42’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Régis faz uma linda tabela com Mike e marca um golaço na Ilha do Retiro.

38’ AMARELO! Régis faz falta no atacante Mazola e recebe cartão amarelo.

36’ DUAS ALTERAÇÕES NO SPORT: SAEM: Wendel e Élber. ENTRAM: Rodrigo Mancha e Mike.

33’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza cobra muito bem, novamente, o pênalti e aumenta a vantagem do Leão.

32’ PÊNALTI PARA O SPORT! Élber faz linda jogada com Régis, entra na área e acaba sendo derrubado por Bruno Alves, que recebe o segundo amarelo e é expulso.

29’ William Cordeiro vai até a linha de fundo e cruza rasteiro. Atento, Matheus Ferraz afasta o perigo.

27’ ALTERAÇÃO NO SPORT: SAI: Joelinton. ENTRA: Régis.

23’ GOOOOOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! Léo Lisboa cruza a bola na área e o lateral-esquerdo Renê marca um gol contra. Diminui o Figueira na Ilha do Retiro.

20’ ALTERAÇÃO NO FIGUEIRENSE: SAI: Nirley. ENTRA: Henrique.

18’ GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza cobra pênalti com bastante categoria e aumenta a vantagem do Leão.

16’ SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE: SAI: Dudu: ENTRA: Mazola.

15’ PÊNALTI PARA O SPORT! Diego Souza faz linda jogada passando pela defesa catarinense e acaba sendo derrubo dentro da área.

14’ AMARELO! Élber arranca com bastante velocidade, o zagueiro Nirley faz falta para o atleta não sair na cara do gol e recebe cartão amarelo.

10’ Diego Souza cobra falta buscando o canto direito e o goleiro Luan Polli faz boa defesa.

8’ Diego Souza arranca pelo meio-campo e o zagueiro Nirley para o jogador rubro-negro com falta.

5’ PERDEU! Diego Souza faz uma linda jogada e deixa Joelinton na cara do gol. O atacante, entretanto, finaliza mal e desperdiça uma ótima chance.

4’ Diego Souza lança a bola para Élber. O meia entra na área e, no momento do drible, o zagueiro catarinense se recuperou bem,

3’ Figueirense trabalha a bola no campo defensivo na tentativa de encontrar espaços para chegar ao ataque.

1’ Ricardinho lança a bola na área e o goleiro Magrão faz a defesa.

0’ Começa o segundo tempo! Sport 1x0 Figueirense.

17:02 Sport continua com a mesma equipe, enquanto o Figueirense voltou com Léo Lisboa na vaga de Jean Deretti.

17:00 Sport e Figueirense já estão de volta ao gramado da Ilha do Retiro.

16:50 Ricardinho, meia-atacante do Figueirense: “Faltou encaixar uma bola nos contra-ataques e ter mais atenção nas bolas paradas. É corrigir isso e melhorar no segundo tempo”.

16:48 Matheus Ferraz, zagueiro e autor do gol do Sport “Sabíamos que eles entrariam com uma postura defensiva. Entramos em campo buscando fazer o gol o mais rápido possível, fizemos e criamos algumas chances. É manter a pegada na etapa final para aumentar a vantagem”.

47’ Fim da primeira etapa na Ilha do Retiro!

45’ Jogo fica sem grandes chances para os dois lados.

43’ Jean Deretti tenta finalizar da entrada da área e pega muito mal na bola, que sai na linha lateral.

40’ Wendel cobra falta buscando o canto esquerdo de Luan Polli e a bola passa com perigo.

39’ Élber coloca velocidade para cima da defesa do Figueirense e acaba sendo derrubado por Marcos Pedroso, que recebe cartão amarelo.

36’ Matheus Ferraz acerta um belo passe, Samuel entra pelo lado esquerdo e toca para Élber, que vem entrando livre, mas acaba demorando para chutar e a defesa catarinense se recupera bem.

35’ Samuel recebe a bola dentro da área, passa pela defesa, mas acaba chutando mal e errando o alvo.

33’ William Cordeiro cruza na área, o atacante Dudu chuta de primeira e a bola vai para fora.

30’ William Cordeiro cruza a bola buscando os atacantes e o zagueiro Durval afasta o perigo.

27’ Diego Souza cobra a falta, mas os zagueiros rubro-negros se atrapalham e a bola sai pela linha de fundo.

26’ Élber coloca velocidade pelo meio-campo e acaba sendo derrubado por Ricardinho. Falta para o Leão.

25’ Renê manda a bola por cima, buscando o meia-atacante Diego Souza, mas a zaga catarinense mostra firmeza e tira.

24’ Meia-atacante Élber voltou, mas demonstra dificuldades para correr por conta da pancada.

20’ AMARELO! Zagueiro Bruno Alves entra muito duro no meia-atacante Élber e recebe o primeiro cartão do jogo, que ficou até barato.

19’ GOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza cobra falta lançando na área e o zagueiro Matheus Ferraz aproveita a bola na marca do pênalti e manda para o fundo das redes, com tranquilidade.

18’ Sport tem uma boa oportunidade. Joelinton foi derrubado na entrada da área. Diego Souza na cobrança.

14’ Diego Souza aproveita uma bola na direita, cruza e o lateral-direito Oswaldo cabeceia, no entanto, erra o alvo.

12’ Figueira vai ao ataque rapidamente em contra-ataque, Dudu tenta passar por Wendel e acaba sofrendo falta.

8’ Diego Souza recebe de Joelinton, leva para a entrada da área e deixa para Élber, que arrisca e o goleiro Luan faz a defesa.

5’ Oswaldo toca para Diego Souza, que leva pelo meio e tenta chutar de longe, mas a bola pega no defensor catarinense.

3’ Dudu tenta avançar pelo meio-campo, mas caba sendo derrubado por Renê.

1’ LUAN! Diego Souza cobra falta e o zagueiro Durval desvia de cabeça. A bola vai no canto esquerdo e o goleiro catarinense faz grande defesa.

0’ UUUUHHHH! Diego Souza toca de cabeça e Joelinton entra na área e bate de primeira para uma difícil defesa de Luan Polli.

0’ Bola rolando na Ilha do Retiro! Começa a Série A do Campeonato Brasileiro para Sport e Figueirense.

15:56 Tudo pronto! Dentro de instantes começará o embate na Ilha do Retiro.

15:54 Hino nacional sendo executado neste momento.

15:52 Sport e Figueirense estão entrando no gramado da Ilha do Retiro.

15:36 Público na Ilha do Retiro, nesta tarde, deverá ser pequeno.

15:33 Goleiros do Figueirense (Luan Polli e Júnior) estão realizando o aquecimento no gramado da Ilha do Retiro.

15:25 O público na Ilha do Retiro, neste momento, é muito pequeno. Arquibancadas estão, praticamente, vazias.

14:18 Como opção no banco de reservas, o técnico Argel Fucks terá os seguintes jogadores: Júnior; Marcão, Mazola, Léo Rodrigues, Maicon Talhetti, Jatobá, Henrique e Léo Lisboa.

14:15 O Figueirense também está definido! O clube catarinense jogará com: Luan Polli; William Cordeiro, Nirley, Bruno Alves e Marcos Pedroso; Dener, Jefferson, Ricardinho e Jean Deretti; Everaldo e Dudu.

14:58 O técnico Eduardo Baptista terá os seguintes jogadores como opção no banco de reservas: Danilo Fernandes; Vitor, Ewerton Páscoa, Adryelson, Henrique Mattos, Danilo, Rodrigo Mancha, Régis, Mike e Ítalo.

14:55 Sport escalado para o confronto de logo mais! O leão entrará em campo com: Magrão; Oswaldo, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Diego Souza e Élber; Samuel e Joelinton.

14:45 Elenco do Figueirense no vestiário destinado ao clube, na Ilha do Retiro.

14:40 Meia-atacante Élber e o goleiro, ídolo da torcida rubro-negra, Magrão no vestiário do Sport, na Ilha do Retiro.

14:30 Sport e Figueirense já estão nos vestiários da Ilha do Retiro.

A partida desta tarde será comandada por Wilton Pereira Sampaio. Wilton Pereira tem 33 anos. O mesmo é natural do Goiás. Ele pertence ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Fifa. Cristhian Passos Sorence e Bruno Raphael Pires, ambos de Goiás, serão os auxiliares.

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, é o local onde o Sport manda a maioria dos seus jogos. Localizado no bairro da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, o estádio é bastante conhecido pelas dificuldades encontradas pelas outras equipes para baterem o Leão no local. A Ilha do Retiro foi inaugurado em 4 de julho de 1937, com a vitória rubro-negra por 6 a 5 ante o Santa Cruz.

O técnico Argel Fucks demonstrou tranquilidade por acionar os reservas nesta partida. O comandante relembrou que isso aconteceu na temporada passada e falou que será mais uma oportunidade para os jogadores mostrarem suas qualidades. “Fizemos isso no ano passado, contra o Atlético-MG. A gente foi lá com a garotada, com alguns jogadores mais experientes. Tenho total confiança nos jogadores. É mais uma chance de esses jogadores mostrarem seu futebol. Alguns podem fazer um gol ou outro e já se credenciar para a disputa do Brasileiro. Fazer com o que jogador tenha oportunidades”.

O Sport está praticamente definido para este embate. O Leão tem apenas duas dúvidas. A primeira é na cabeça de área, onde Wendel e Rodrigo Mancha disputam a vaga para fazer dupla com Rithely. Já a outra é no ataque. Samuel deve ser o titular, mas o técnico Eduardo Baptista falou que aguardará um parecer do departamento médico para confirmar o atleta. Se não tiver condições de jogo, Mike será acionado. “O time tem dúvidas pequenas, o Rithely entra na equipe e a dúvida fica entre Wendel e Rodrigo Mancha. Vamos esperar também a formação do Figueirense. Pela direita, também temos Mike ou Samuel, que a gente precisa esperar a definição do departamento médico”.

Mesmo sabendo que o Sport não vive um momento fácil na atual temporada, o zagueiro Bruno Alves alertou seus companheiros e deixou claro que espera um confronto muito difícil nesta tarde na Ilha do Retiro. “O jogo contra o Sport vai ser difícil, eles têm o apoio da torcida, que é apaixonada. Eles vão tentar pressionar, mas vamos ter um time bem postado para tentar aproveitar as chances em velocidade no contra-ataque”.

O atual momento do Sport não é bom, mas o meia-atacante Diego Souza não quer pensar em lutar para não ser rebaixado à Série B. Segundo o atleta, o objetivo leonino é tentar ficar com uma vaga na Libertadores. “Sempre pensei grande e não penso em brigar para ficar em meio de tabela. O meu pensamento é o mesmo do torcedor, que é disputar uma Libertadores. A gente aqui não se conforma em ficar no meio da tabela. De repente tudo isso que aconteceu pode trazer algo bom. Estamos trabalhando e quem sabe a gente não possa ser a surpresa do campeonato. Falar isso agora pode virar chacota, mas quem sabe lá na frente eu possa estar falando aqui com a gente numa situação melhor”.

FIQUE DE OLHO Sport x Figueirense: Everaldo, atacante do Figueirense, será a principal aposta da equipe catarinense nesta tarde. Com 23 anos, o jovem atacante gaúcho costuma ser perigoso e deverá, apesar de vim ficando entre os reservar, dar bastante trabalho aos defensores rubro-negros.

FIQUE DE OLHO Sport x Figueirense: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra. Principal estrela do elenco leonino, Diego Souza colocará toda sua qualidade em campo para ajudar os leoninos a saírem da crise. Quando o atleta fica fora o rendimento da equipe cai bastante. O meia chuta bem de fora da área e pode fazer grandes jogadas a qualquer momento.

Como o time pensando no clássico ante o Avaí pela Copa do Brasil, o zagueiro Bruno Alves ganhará uma chance nesta tarde. O jogador falou que buscará aproveitar bem esta oportunidade para ganhar ainda mais a confiança do técnico Argel Fucks. “Nós temos um elenco muito qualificado e principalmente na linha defensiva contamos com grandes jogadores como Marquinhos, Thiago Heleno, Nirley e Ferron. Venho aos poucos tentando buscar o meu espaço e treinando sempre forte. Vou procurar aproveitar o máximo esta oportunidade no jogo com o Sport para que o técnico Argel confie ainda mais em mim e espero fazer um bom Campeonato Brasileiro pelo Figueirense”.

Contratado pelo Sport na reta final do campeonato estadual e regional, o zagueiro Matheus Ferraz só pôde atuar na Copa do Nordeste. Os dois jogos ante o Bahia deixaram uma boa impressão e agora o atleta ganhará uma nova oportunidade na Série A do Campeonato Brasileiro e terá a chance de obter uma sequência. Demonstrando tranquilidade, o defensor espera corresponder bem a confiança depositada pelo técnico Eduardo Baptista. “Para mim é uma oportunidade muito boa. Tinha jogado só contra o Bahia e depois procurei treinar firme. Esperei a minha oportunidade e agora que chegou tenho que fazer de tudo para dar conta do recado. Sempre demonstro minha dedicação no treino e procuro levar para o campo”.

Na Ilha do Retiro, a última partida aconteceu no dia 2 de novembro do ano passado. Precisando vencer, pois vinha de uma sequência negativa, os rubro-negros entraram em campo pressionados e acabaram conseguindo ficar com o resultado positivo com um gol do meia-atacante Diego Souza, de pênalti, na etapa final. O embate foi válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Sport e Figueirense já estiveram frente a frente em 15 oportunidades. O confronto tem como maior vencedor o Leão pernambucano, com seis triunfos. Entretanto, este duelo é marcado pelo equilíbrio. A equipe catarinense saiu de campo com a vitória em quatro oportunidades. O embate terminou empatado em cinco vezes. O primeiro jogo envolvendo os dois aconteceu no dia 31 de outubro de 1973, quando os rubro-negros ganharam, pelo placar mínimo, a partida válida pelo Campeonato Brasileiro da época.

A última vez que o Figueirense esteve em campo antes da estreia na Série A do Campeonato Brasileiro foi no meio da semana. Os catarinenses fizeram o clássico, pela ida da segunda fase da Copa do Brasil, no estádio da Ressacada, com o Avaí e acabaram saindo de campo derrotados pelo placar mínimo, com o gol sendo marcado por Anderson Lopes.

Dentro de campo, o Figueirense acabou ficando com o vice-campeonato do Catarinense, entretanto, a equipe poderá se sagrar campeã por conta de um imbróglio jurídico envolvendo o campeão Joinville. Na final do estadual, o Figueira não conseguiu balançar as redes e, com dois empates por 0 a 0, o JEC, dono da melhor campanha, ficar com o título.

O último jogo do Sport na temporada fez agravar ainda mais as cobranças em relação ao rendimento do time. Diante da Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil, os rubro-negros apresentaram um desempenho aquém do esperado e acabaram sendo derrotados por 2 a 0, com gols de Hyoran e Maranhão.

Depois de um péssimo desempenho no mata-mata Campeonato Pernambucano, onde acabou sendo eliminado pelo Salgueiro nas semifinais, e deixar Copa do Nordeste nas semifinais, o clima na Ilha do Retiro mudou bastante. Os rubro-negros chegam para este embate precisando desesperadamente da vitória para não aumentar ainda mais a crise que paira sobre a Ilha do Retiro.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Figueirense, partida válida pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 16h00, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.