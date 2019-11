Resultado Internacional x Atlético Mineiro na Copa Libertadores 2015 (2-0)

Fim do primeiro tempo.

47' D'Alessandro pega a bola na entrada da área e manda um belo chute no alto, no canto, na gaveta de Victor, sem chanches de defesa. Internacional 2 x 0 Atlético-MG.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. D'Alessandro.

44' Luan manda o cruzamento, mas não tem ninguém do Galo na área e fica fácil para a defesa Colorada.

43' Vem alteração. Jorge Henrique foi chamado por Diego Aguirre.

42' Alisson. Atlético chega ao ataque, Jemerson manda de cabeça, mas cabeçada é fraca e Alisson segura firme.

41' Atlético com dificuldades para sair jogando, marcação do Inter é muito forte.

40' Pra fora. Luan faz boa jogada, toca para Lucas Pratto que limpa a marcação e chuta para a linha de fundo, tiro de meta para Alisson.

39' Inter tenta chegar ao ataque pela direita, mas é barrado pela marcação do Mineiros.

38' Inter troca passes, valoriza a posse enquanto o Galo faz de tudo para recuperar a bola.

37' Douglas Santos tenta a meia lua em Valdivia que recupera, mas erra o passe e o Galo volta a ter a posse de bola.

36' O lateral William recebe atendimento médico no gramado, o Colorado sentiu uma pancada, mas parece que já está tudo ok com ele.

35' Escanteio é cobrado por Luan, Thiago Ribeiro tentou, furou a bola ficou num bate e rebate e Juan apareceu para acabar com a brincadeira.

34' Dátolo cobra falta, cruza, mas a zaga do Inter salva novamente.

33' Gol anulado. Luan empata o jogo de cabeça, mas o árbitro marca falta de ataque no Rodrigo Dourado. Segue 1x0.

32' Leandro Donizete tentou dar um drible no meio do campo acabou perdendo a bola e armando o contra-ataque, mas Eduardo Sasha estava em posição irregular.

30' Patric tentou o cruzamento, mas Juan estava lá para cortar.

29' D'Alessandro é derrubado na lateral, pede falta, mas o juiz manda seguir o jogo.

28' Galo sente o gol e não consegue mais pressionar a equipe Gaúcha como antes.

27' Jemerson tentou empatar de bicicleta, mas a bola foi direto para alinha de fundo.

26' Sasha deu o sinal e vai tentar voltar mesmo com dores.

25' Eduardo Sasha sentiu uma pancada e saiu na maca, Jorge Henrique no aquecimento.

24' Valdivia fez o golaço por cobertura e abriu o placar para o Inter. Internacional 1 x 0 Atlético-MG.

21' GOOOOOOOOOOOOOOL DO INTER. Valdivia.

5' William faz boa jogada, cruza para Sasha, mas Jemerson chega para fazer o corte.

4' Atlético Mineiro pressiona em busca de seu gol, mas a equipe Colorada se defende bem.

3' Luan cruza, Thiago não alcança e a bola sobra para Dátolo que tenta o chute cruzado, mas Rodrigo Dourado afasta o perigo.

2' Luan tenta lançar Thiago Ribeiro, mas Juan chega para fazer o corte.

1' Inter tenta chegar ao ataque com atanguiz, mas Douglas Santos recupera a bola.

0' Começa o jogo! Rola a bola no Estádio Beira-Rio.

Atlético-MG: Victor; Patric, Léo Silva, Jemerson e Douglas; Donizete, Carioca, Dátolo e Luan; Ribeiro e Pratto

Inter: Alisson, William, Alan costa, Juan e Ernando; Rodrigo Dourado, Aránguiz, D'Alessandro, Valdívia, Eduardo Sasha e Lisandro López

Internacional e Atlético-MG duelam por vaga nas quartas de final da Libertadores

Os Gaúchos deverão ir para a partida sem o atacante Nilmar que vem se recuperendo de lesão. No lado mineiro, Marcos Rocha não irá jogar a partida, o lateral sentiu uma fisgada na panturrilha e será poupado.

O árbitro da partida será Júlio Bascuñán, Chileno de 36 anos, apita no Campeonato Chileno, apitou o Sul-Americano Sub-20 em 2015, na Libertadores deste ano apitou apenas uma partida até aqui, que foi entre Racing e Deportivo Táchira em fevereiro.

A partida será realizada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o estádio foi constrído em 1969 e reformado de 2011 até 2014, tem a capacidade para 50 mil pessoas, o Beira-Rio já recebeu as eliminatórias da Copa do Mundo de 2005 e a Copa do Mundo de 2014.

O meia do Atlético Mineiro, Dátolo afirmou que a equipe tem condições de virar o resultado e sair com a classificação: "O Atlético já provou que tem condições de jogar pelo resultado mesmo estando fora de Minas Gerais. Nosso grupo é experiente e tem qualidade para isso. Mas, para conseguirmos, temos que estar 100% focados na partida, marcando o adversário, dando poucos espaços e, com a bola no nosso domínio, chegando ao ataque com força. Estamos preparados para este confronto que, certamente, será dos mais difíceis da competição"

O técnico da equipe Gaúcha, Diego Aguirre deixou uma dúvida no ar sobre quem inicia como titular, Valdivia ou Jorge Henrique? "O Valdívia mostrou muita coisa, assim como o Jorge Henrique. Não há como comparar, eles são bem diferentes. Valdívia é mais ofensivo. O Jorge Henrique faz um trabalho que, talvez, não seja tão bonito como o do Valdívia, mas é muito importante taticamente para o time. São opções excelentes.", Disse Aguirre.

Fique de olho Internacional x Atlético-MG 2015: Valdívia, meia-atacante do Internacional é o artilheiro da equipe na temporada com 9 gols em 18 jogos, atleta é cria das categorias de base e tem apenas 20 anos.

Fique de olho Internacional x Atlético-MG: Lucas Pratto, atacante do Atlético Mineiro é Argentino de 26 anos, o jogador chegou faz pouco tempo em Minas Gerais e já é o destaque da equipe com 8 gols anotados e 1 assistência em 15 partidas na temporada.

Com o resultado de 2 a 2 fora de casa, os Gaúchos podem empatar por 1 a 1 que se garantem na próxima fase, caso o resultado da semana passada se repita a decisão será nos penâltis.

Na partida de ida, que ocorreu em Belo Horizonte as equipes empataram em 2 a 2, Lisandro Lopez e Valdivia marcaram para os Coloradas, Douglas Santos e Leonardo Silva fizeram os do Galo.

Boa Noite leitor da VAVEL Brasil, a partir das 22h (De Brasília) Internacional e Atlético Mineiro se enfrentam para definir quem vai as quartas de final da Copa Libertadores de 2015.