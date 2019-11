Resultado Corinthians x Guarani (PAR) Copa Libertadores da América (0-1)

Amanhã tem mais transmissões da VAVEL Brasil. Fique ligado no nosso site e acompanhem o melhor do esporte em tempo real. Um grande abraço e até lá.

Timão está fora. Guarani segue e espera o vencedor de Racing e Wanderers.

Danilo: "É dificil a gente falar. Libertadores é assim e precisa jogar bem fora de casa. O jogo aqui foi diferente. Não marcamos gol no início e isso foi se arrastando."

Torcida grita em apoio e aplaude a equipe.

94' O juíz não espera os cinco minutos e encerra o jogo.

93' Corinthians agora também perde a invencibilidade enorme de mais de 30 partidas.

92' Pouco muda no resultado. Agora é questão de tempo.

91' GOOOOOOOOOOOOOL DO GUARANI. Cruzamento da direita, chute mascado e Fernandez marca o gol que sacramenta a vaga paraguaia.

90' FÁGNER AMARELADO. Chega pesado e toma cartão.

90' Mais cinco de acréscimos. Último suspiro alvinegro.

89' Levantamento e Aguilar segura.

88' Vamos chegando ao final e o Guarani não muda a postura.

87' Danilo cabeceia, mas a bola passa a esquerda.

86' MEXE O GUARANI: Fernandez no lugar de Santander.

86' Tem falta pro Corinthians. Vem bola na área.

85' Guarani tenta o ataque e vem pela direita.

84' MUDA O GUARANI: Gonzales entra e Benitez sai.

84' Bruno Henrique arrisca e isola.

83' Danilo arrisca e a bola explode na zaga.

83' Torcedor alvinegro grita em apoio ao time.

82' Ocampo teve tudo pra marcar mas deu nas mãos do Cássio.

81' Demora gigante pra reposição de tiro de meta. Torcida vaia.

80' 10 minutos para acontecer um milagre em Itaquera.

79' Renato tenta de longe e isola.

78' DUPLA MUDANÇA: Ocampo entra e sai Aguillar e Elias dá lugar à Bruno Henrique.

77' Time do Guarani tenta o ataque e prende a bola.

76' Santander bateu e isolou.

75' GIL MATA O ATAQUE E TOMA CARTÃO. Carrinho forte e amarelo.

74' Guerrero chuta e a bola explode na zaga.

73' Renato tenta de volêio, mas manda nas mãos do goleiro.

72' Corinthians se manda pela direita e tenta pressionar.

71' A situação fica praticamente, impossível. Necessita de dois gols e sem dois jogadores.

70' Torcida não joga a toalha e empurra o time pra um milagre.

69' Jogador paraguaio é atendido no gramado.

68' JÁDSON EXPULSO! Pé alto e o meia leva o segundo cartão.

67' Juiz parando e invertando vários lances, no momento.

66' Guerrero teve a chance, mas não teve domínio.

66' A zaga afasta. Guarani se segura.

66' Corinthians tem escanteio pela direita.

65' 40.239 pessoas presentes na Arena Corinthians.

64' Gil lança e quase Guerrero chega.

63' Fágner busca o ataque pela direita, mas é bloqueado.

62' Torcida não para e apóia a equipe.

61' Fágner pega o lateral paraguaio e o juiz para marcando falta.

Galo desconta contra o Inter. 2 x 1.

60' Santander sobe livre mas sem perigo.

59' O tempo passa e o Corinthians segue finaliza mal.

58' Tentativa de Mendoza pela esquerda, mas o cruzamento foi após a bola sair.

57' Corinthians vai todo pra frente. Tem um jogador a menos.

56' DE LA CRUZ SEGURA DANILO. Toma cartão o paraguaio.

55' JÁDSON TOMA AMARELO. Reclamou e toma cartão.

54' Precisa de dois gols em 40 minutos e agora, sem um jogador.

53' A situação fica ainda mais difícil.

52' FÁBIO SANTOS EXPULSO! Jogo já estava parado e o camisa 6 sobe o pé muito alto e está fora.

51' FÁGNER CRUZA E GUERRERO NÃO ALCANÇA! Chute cruzado foi forte e o peruano não alcançou.

50' Santander tentou o ataque, mas estava impedido. Corinthians muito aberto.

49' Teve a chance Fágner, mas a bola foi rebatida pela zaga.

48' Jádson buscava Guerrero, mas o peruano estava impedido e a arbitragem marcou.

47' Troca de passes próxima da área paraguaia. Tem um muro amarelo.

46' Fágner chuta sem ânfulo e manda fora. Vai com tudo o Timão!

45' É agora ou nunca!

Ralf vai pra zaga. Vem mais pressão.

MUDANÇA DUPLA NO CORINTHIANS: Mendoza por Malcom e Danilo no lugar de Felipe.

Corinthians já retornou ao gramado.

Timão precisará de dois gols para levar aos pênaltis e três para passar direto. O problema é que agora só restam 45 minutos.

Com esse resultado, o Guarani vai passando de fase, após vencer por 2 x 0 no primeiro jogo.

Ralf: "Estamos tentando. Eles estão bem postados. Vamos ter de nos expor. Vamos ver o que o professor tem a nos falar."

46' Enrique Osses apita e encerra o primeiro tempo.

45' Mais um minutos.

Dalessandro amplia no Beira Rio. 2 x 0 pra cima do Atlético MG.

43' Pressão alvinegra no final.

42' Guerrero tentou pela esquerda, mas pegou mal na bola.

42' Santander tentou de cabeça e isolou.

41' Malcom não consegue dar ritmo no ataque. Opções são Danilo e Mendoza.

40' Reta final de primeiro tempo.

38' O Guarani não passa e nem troca três passes. Corinthians peca na finalização.

37' PRESSÃO INACREDITÁVEL! Agora foi a vez de Jádson parar em Aguilar.

36' AGUILAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR! Guerrero perdeu de frente pro gol, livre. O arqueiro faz milagre.

36' MALCOM PEDE PÊNALTI! Bicicleta do garoto, a bola bate nos zagueiros e fica a reclamação.

35' MALDONADO SALVA O GUARANI! Guerrero já estava na frente do gol e o zagueiro salva.

34' Malcom leva pro fundo e a zaga afasta.

33' Guerrero divide com o Aguilar e o goleiro fica sentindo no chão.

32' Renato Augusto tinha tudo pra marcar, mas o juíz parou marcando falta do meia.

32' Afasta a zaga. Corinthians se reorganiza.

31' Guerrero mete uma caneta no zagueiro e sofre a falta. Grande chance.

30' Tite muda o lado de Malcom. Garoto cai mais pela direita do ataque, agora.

29' Lançado, Fábio Santos não alcança a bola e ela sai.

28' Guerrero tenta jogada pelo meio, mas manda muito forte pela linha de fundo.

27' Primeiro chute paraguaio. Totalmente sem direção e sem força.

26' FELIPE SOBE E PERDE! Escanteio batido, o zagueiro subiu livre, mas mandou fora.

26' Elias arrisca, a bola desvia e sai pra escanteio.

25' MENDOZA CHEGA LEVANTANDO RENATO. Toma cartão o paraguaio.

24' Metade do primeiro tempo. Corinthians precisa de 2 gols pra levar aos pênaltis. Tudo como começou.

23' Corinthians tenta furar o forte bloqueio paraguaio.

22' Guarani não vem acertando nada. Corinthians se aproveita.

No outro jogo da noite, o Internacional abre o placar contra o Atlético MG.

21' Guarani marca agora mais à frente.

20' AGUILAR DE NOVO. Chute de Jádson da entrada da área. Pega o goleiro.

19' ELIAS PARA NO AGUILAR. Lançado por Jádson, o volante estava na grande área, mas perdeu.

18' Tentativa com Fágner na direita, mas o lateral não alcançou a bola.

17' Guarani adianta a equipe mas não consegue trabalhar a bola.

16' A torcida vem com a equipe e não para.

15' Timão mostra uma disposição gigante.

14' Guarani finalmente tenta sair pro jogo.

13' Malcom finaliza da esquerda mas pega muito mal na bola.

12' Fágner arrisca e a bola passa à direita do goleiro.

11' Corinthians não para e vem no embalo da torcida.

10' Guerrero tenta o chute mas foi travado.

9' ELIAS PERDEU! Cruzamento da direita de Guerrero, Malcom escora e o camisa 7 não alcança a bola.

8' Malcom lançado pela esquerda e a zaga afasta pra escanteio.

7' Todo recuado o time paraguaio. Corinthians se mexe muito.

6' É ataque x defesa neste começo.

5' AGUILAR SAAAAAAAAAAAAALVA A PRIMEIRA! Fábio Santos arranca pela esquerda, cruza e Fágner para no goleiro.

4' Corinthians sobe demais. Precisa se cuidar nos lançamentos longos.

3' Aguilar sobe e segura firme.

2' Malcom avança e consegue escanteio pela esquerda.

2' Festa impressionante da torcida alvinegra. Caldeirão espetácular.

1' GUERRERO VAI POR CIMA E TOMA CARTÃO. Dividida alta e toma o primeiro cartão.

1' Corinthians aperta de forma intensa

0' Começa o jogo!

A bola começa com o time paraguaio. A festa e o apoio da torcida é intensa e linda.

Vai começar! É decisão pro Corinthians!

Guarani com camisa listrada em amarelo e preto, calções e meias amarelas.

Corinthians com o uniforme principal. Camisa branca listrada com finas tiras pretas na vertical, calções pretos e meias brancas.

Vamos aos hinos nacionais de Brasil e Paraguai.

Equipes já entram na Arena. Festa em Itaquera!

A atmosfera em Itaquera está sensacional. Todo um clima preparado. Em instantes, a bola rola.

Acabou há pouco, Cruzeiro 1 x 0 São Paulo. Nos pênaltis, a Raposa bateu o Tricolor por 4-3 e avançou de fase.

Quem passar pega o vencedor entre Racing, da Argentina, e Montevidéu Wanderers, do Uruguai.

A festa nas arquibancadas promete e muito. Torcida faz festa e está confiante.

Equipes no aquecimento dentro de campo.

A torcida vai ocupando seus lugares. Promessa de mais de 40 mil pessoas.

Restam uma hora pro duelo. As equipes já estão no estádio em Itaquera.

Novidade no gramado, a grama da Arena terá o escudo Corinthiano na beira do gramado.

A Arena Corinthians estará lotada. A partir das 22h, o jogo que define a vida alvinegra na Libertadores.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Guarani : Federico Santander, atacante: paraguaio é o artilheiro da equipe e referência no ataque. Marcou após frango de Cássio, no jogo da ida.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Guarani : Paolo Guerrero, centroavante: decisivo, artilheiro, ídolo e principal estrela corinthiana, o peruano é a fonte de esperanças para o Timão reverter o resultado.

Veja o Pré-Jogo Especial para o importante jogo desta quarta-feira: Corinthians enfrenta Guaraní-PAR buscando virada heroica e inédita no ano

Tite definiu a equipe e Malcom será o substituto de Emerson Sheik, suspenso.

Estrela do Guarani e autor de um dos gols, Federico Santander comentou sobre a partida



"Estou agradecido por todo o apoio, de todos os lados, e isso me deixa contente. Não é o momento de ficar chateado. Para mim, foi menos do que esperava. Esperava mais deles. Mas jogamos bem e fechamos o espaço deles porque sabíamos que se deixássemos a bola com eles, iriam crescer no jogo."

Após o treinamento nesta terça-feira, o presidente Roberto de Andrade falou sobre as dificudades encontradas no seu novo mandato



"Na realidade, tínhamos conhecimento da dificuldade, mas não precisava ser tanta. Isso nos faz levantar mais cedo e trabalhar mais. Todo mundo está empenhado, procurando o melhor. Cortando custos, reduzindo despesas, e correndo atrás de receitas... Cada ano será melhor, mas temos de passar 2015, estamos em maio. Temos de trabalhar e trabalhar."

Resultado Cruzeiro x Corinthianspelo Campeonato Brasileiro 2015 (0-1)

O time paulista estava com a equipe reserva e os mineiros com uma equipe mista. Melhor para o time corinthiano.

O Corinthians reencontrou o caminho das vitórias na estreia do Brasileirão. Enfrentando o atual Bi campeão brasileiro, o Timão viu Romero entrar e decidir a partida.

Semana passada, no Paraguai, só o Guarani jogou e bateu o Timão por 2 x 0. Reveja os gols da partida.

Já a equipe paraguaia passou por vários problemas, antes de chegar ao Brasil. O vôo, que viria fretado de Assunção à São Paulo, não chegou e os jogadores só chegaram no meio da madrugada. Não farão treinamentos e não conhecerão o gramado de Itaquera.

Veja a matéria especial sobre o treinamento do Timão: Corinthians encerra treinamentos para jogo decisivo ante Guaraní com portões abertos à torcida

Na tarde desta terça-feira, o alvinegro encerrou as preparações para o jogo em um treino aberto para sua torcida, em seu estádio. Foi uma festa total e Tite definiu a única mudança que teria. Malcom será o substituto de Emerson, suspenso por mais dois jogos pela Conmebol.

A belíssima Arena Corinthians será o palco do dramático duelo de logo mais. Todos os ingressos foram vendidos e é esperado mais de 40 mil pessoas fazendo um caldeirão alvinegro.

Resultado Guaraní (PAR) x Corinthians pela Copa Libertadores da América 2015 (2-0)

Cássio falha, Corinthians é derrotado por Guaraní (PAR) e sai em desvantagem nas oitavas da Libertadores

Sem o mesmo apelo e a mesma força que o time paulista, o Guarani mostrou ter uma equipe ajeitda, apesar da fragilidade. Foi melhor no jogo da ida, mas conseguiu sofrer em momentos que o Timão apertou no campo de ataque.

Melhor time do 'Grupo da Morte', o Corinthians decepcionou à todos após mostrar uma péssima partida no jogo da ida. O marasmo demonstrado, resultou no jogo, perdido de forma vexatória e agora precisam correr atrás.

O Corinthians aposta na força da torcida, na força da Arena, para reverter o resultado. Caso marque o mesmo placar do primeiro jogo, teremos pênaltis. Se tomar um gol, Timão precisará de 4 gols.

É o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. No jogo 1, o Guarani venceu, jogando no Paraguai, por 2 x 0 e agora, pode perder por até um gol de diferença.

