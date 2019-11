Resultado Cruzeiro x São Paulo na Copa Libertadores 2015 (1-0)

21:53 Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que seguiu a partida com a gente! Siga a VAVEL Brasil no twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler mais notícias sobre esta partida.

21:46 Cruzeiro agora espera o adversário do Superclássico da Argentina, entre Boca Juniors e River Plate, que definem classificação nesta quinta-feira (14)

21:43 Após seis cobranças, o Cruzeiro bate o São Paulo por 4 a 3 e garante classificação às quartas de final

Cruzeiro X O O O X O São Paulo O O X X O X 0-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3

21:27 No Mineirão, público de 37.719 pagantes, com 39.867 presentes, gerando uma incrível renda de R$ 2.044.29521:31 São Paulo começa nas cobranças

21:25 Após repetir o placar do São Paulo, o Cruzeiro leva a decisão às penalidades máximas. As equipes divulgarão, já já, os responsáveis pelas cobranças

93' Final de jogo no Mineirão para Cruzeiro 1x0 São Paulo! Classificado às quartas de final será definido após decisão por pênaltis

92' Minuto final de jogo no Mineirão!

90' Três minutos de acréscimo!

89' Partida fica dramática nos minutos finais!

86' UHHHHHHHHHH! De Arrascaeta recebe sozinho, mas chuta para fora

82' Alteração no Cruzeiro! Sai Mayke, entra Willian Farias

79' Vitória simples a favor do Cruzeiro leva a decisão aos pênaltis

76' Substituição no Cruzeiro! Sai Willian, entra Gabriel Xavier

76' Última modificação no São Paulo! Sai Michel Bastos, entra Hudson

73' UHHHHHHHHHHHHH! Bruno faz boa jogada e cruza na pequena área para Luís Fabiano que, desequilibrado, perde boa chance de igualar

72' Alteração no São Paulo! Sai Wesley, entra Centurión

70' Torcida cruzeirense tenta empurrar a equipe, que peca bastante nas finalizações, mesmo com a vantagem no marcador

67' Cruzeiro segue melhor no jogo, enquanto o São Paulo se defende como pode e tenta aproveitar no contra-ataque

64' Substituição no São Paulo! Sai Alexandre Pato, entra Luís Fabiano

63' Empurrado pela torcida, o Cruzeiro mostra dentro de campo que está disposto e pressiona o São Paulo

60' UHHHHHHHHHH! Cruzeiro responde com Marquinhos, que chuta de três dedos e obriga Ceni a fazer uma grande defesa

59' UHHHHHHHHHHHHHHHH! Ganso cruza na pequena área, mas ninguém completa para o gol

56' Torcida cruzeirense vai à loucura no Mineirão e incendeia a partida

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! DAMIÃO! Mayke recebe lançamento em profundidade de Willian e cruza na pequena área para Leandro Damião, que bate na saída de Rogério Ceni! Cruzeiro 1x0 São Paulo

51' UHHHHHHHH! Marquinhos chuta cruzado e assusta Rogério Ceni

49' Partida volta com o mesmo ritmo do primeiro tempo, com as equipes bem na defesa e sem espaços para sair jogando no ataque

46' Damião tenta voleio e acerta a marcação. Jogadores do Cruzeiro pediram bola na mão, mas a arbitragem, acertadamente, não assinala o pênalti

46' Bola rolando nos últimos 45 minutos para Cruzeiro 0x0 São Paulo!

20:34 Equipes voltam sem alterações para a etapa final

20:31 Já já a bola volta a rolar no Mineirão! Acompanhe todos os detalhes conosco

20:28 Apesar da ampla superioridade nas finalizações por parte do Cruzeiro, o São Paulo se porta melhor dentro de campo e mais seguro, administrando a vantagem construída no Morumbi

20:24 Números do primeiro tempo

Cruzeiro São Paulo 12 Finalizações 1 48% Posse de bola 52% 144 Passes certos 172 11 Desarmes 6

20:21 Empate parcial sem gols dá vantagem ao São Paulo, que venceu a ida por 1 a 0

45+2' Intervalo de jogo no Mineirão para Cruzeiro 0x0 São Paulo! Apesar da ofensividade, as equipes fazem um jogo truncado no meio e permanecem sem alterar o placar

45+1' Não, Damião! Atacante do Cruzeiro recebe de Willian após contra-ataque, mas chuta fraco e em cima de Rogério Ceni. O lance, porém, foi impugnado pela arbitragem por impedimento

45' Arbitragem assinala dois minutos de acréscimo

44' Crescimento celeste na reta final deve-se ao nervosismo no sistema defensivo do tricolor

41' UHHHHHHHHHHHHHH! Willian cobra falta com perfeição e Rogério Ceni tira com a ponta dos dedos

38' Lance envolvendo o lateral-esquerdo do São Paulo aumenta a temperatura do jogo

35' Reinaldo faz falta por trás em Damião e escapa de receber o segundo cartão amarelo do árbitro

33' Com solidez na defesa e falhando na pontaria, as equipes deixam o placar zerado no Mineirão

30' Meia hora de bola rolando e a partida segue truncada, com boas chances dos dois lados para abrir o placar

28' Marquinhos é lançado em profundidade nas costas de Reinaldo, mas Ceni sai bem do gol e corta o perigo

24' UHHHHHHHHHHHH! Mais um momento do Bigode Grosso! Aproveitando a sobra do lance de Mayke, Willian finaliza com perigo e a bola tira tinta da trave

22' UHHHHHHHHHHHH! Após bom momento do São Paulo, Willian arrisca de longe e assusta Rogério Ceni

19' Cartão amarelo para Reinaldo! Lateral-esquerdo do São Paulo é o primeiro a ser advertido pela arbitragem após derrubar Marquinhos pelo lado do campo

17' Tricolor sai bem no contra-ataque e começa a ter maior domínio de jogo, mas luta para furar a defesa do Cruzeiro, que ainda não foi vazada no Mineirão na Libertadores

13' São Paulo consegue controlar as ações ofensivas, mas esbarra na solidez da defesa do Cruzeiro

10' UHHHHHHHHHHHH! Michel Bastos cobra falta com força e assusta Fábio, mesmo passando por cima do gol

8' Willians aproveita erro de marcação de Denílson e arrisca da intermediária, mas a bola sobe mais do que deve

6' UHHHHHHHHHHH! Henrique desvia de cabeça após cobrança de escanteio e leva perigo à meta de Rogério Ceni

3' Assim como esperado, a partida começa parelha, mas com o Cruzeiro pressionando o São Paulo

0' Bola rolando no Mineirão para Cruzeiro x São Paulo pelas oitavas de final da Libertadores! Saída de bola é da Raposa

19:27 Equipes no campo de jogo! Vai começar a partida no Mineirão!

19:23 Já já a bola rola, não saiam daqui!

19:20 Faltam 10 minutos para a bola rolar! Segura o coração, torcedor cruzeirense e são-paulino!

19:18 Pelo lado do Cruzeiro, Marcelo Oliveira opta pela entrada de Bruno Rodrigo na zaga, ocupando o espaço de Léo, titular no último jogo

19:15 Sem desfalques, Milton Cruz não teve problemas para montar o time titular do São Paulo. O único retorno foi do meia Michel Bastos, que estava com dengue e assume a vaga antes ocupada por Centurión

19:12 Jogadores tricolores já retornaram ao vestiário. Já já a bola vai rolar no Mineirão para esse grande jogo!

19:07 Apesar de minoria, torcida do São Paulo ocupa seus pouco mais de 3000 lugares disponíveis

19:03 Expectativa de, no momento, 50 mil torcedores no Mineirão

19:01 Elenco do Cruzeiro, porém, se prepara para o confronto decisivo no vestiário

18:57 Equipe do São Paulo segue no campo de jogo realizando aquecimento para, em breve, retornar ao vestiário

18:53 Apesar de não estar lotado, o Mineirão vê uma linda festa da torcida cruzeirense enquanto os atletas são-paulinos realizam o último aquecimento

18:50 Faltando 40 minutos para o apito inicial, o público se faz presente em bom número no Mineirão

18:48 Equipe celeste tem como opções entre os reservas: Rafael, Léo, Pará, Willian Farias, Gabriel Xavier, Joel e Henrique Dourado

18:46 Cruzeiro também está confirmado! Raposa vai a campo escalada por Marcelo Oliveira com: Fábio; Mayke, Bruno Rodrigo, Manoel e Mena; Willians, Henrique, Marquinhos, De Arrascaeta e Willian; Leandro Damião

18:44 Banco do São Paulo: Renan Ribeiro, Hudson, Dória, Paulo Miranda, Rodrigo Caio, Centurión e Luís Fabiano

18:42 São Paulo escalado! Sem fazer mudanças, Milton Cruz define o Tricolor com: Rogério Ceni; Bruno, Rafael Tolói, Lucão e Reinaldo; Denílson, Souza, Wesley, Michel Bastos e Ganso; Alexandre Pato

18:39 Na arquibancada, torcida tricolor começa a cantar, mas logo é abafada com vaias pela celeste

18:36 Cruzeiro chega ao Mineirão e técnico Marcelo Oliveira lidera o grupo na descida do ônibus

18:29 Jogadores das duas equipes se manifestam nas redes sociais demonstrando confiança e se exaltando

18:25 Plantel celeste, no entanto, está a caminho do estádio e deverá chegar em instantes

18:22 Faltando aproximadamente uma hora para a bola rolar, torcida são-paulina chega em bom número e começa a se acomodar na arquibancada do Mineirão

18:19 Elenco do São Paulo acaba de chegar ao Mineirão! Goleiro e capitão Rogério Ceni é o primeiro a seguir em direção ao vestiário

18:16 Ídolo cruzeirense, o goleiro Fábio quer ver confiança por parte da equipe para confirmar classificação às quartas de final

18:14 Em Porto Alegre, o Internacional encara o Atlético-MG após sair com boa vantagem de Belo Horizonte. O Colorado arrancou um importante empate em 2 a 2 na ida e joga com a torcida a favor

18:12 Além do clássico entre mineiros e paulistas, outros dois jogos movimentam a noite na Libertadores e você acompanhará todos os detalhes também na VAVEL Brasil. Em São Paulo, o Corinthians recebe o Guaraní-PAR precisando vencer por três ou mais gols de diferença para se classificar

18:10 Há 25 minutos, os portões foram abertos no Mineirão. No momento, público ainda é reduzido nos arredores e dentro do estádio, porém o trânsito na direção do estádio é intenso

18:06 Com vantagem debaixo do braço, o São Paulo divulgou a estatística oficial do histórico de confrontos com o Cruzeiro (Foto: Divulgação/São Paulo)

18:03 Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para a partida decisiva de logo mais (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

18:00 Na chave 8, o Santa Fe mostrou forças dentro de casa e bateu o Estudiantes. O time colombiano agora aguarda o classificado entre Atlético-MG e Internacional, que se enfrentam também esta noite. O Expresso Vermelho se junta ao Tigres nas quartas de final da Libertadores

O trio de arbitragem da partida será todo do Uruguai. O árbitro será Andrés Cunha, auxiliado por Miguel Nievas e Gabriel Popovits

O palco da partida desta quarta-feira (13) entre Cruzeiro x São Paulo será o Mineirão. A expectativa é de casa cheia e a torcida da Raposa prepara uma grande festa

O classificado deste confronto Cruzeiro e São Paulo pegará nas quartas de finais o vencedor do maior clássico argentino: Boca Juniors e River Plate duelam na outra chave. Enquanto o Boca foi a equipe de melhor campanha na primeira fase, o River teve o pior desempenho entre os classificados às oitavas de final

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x São Paulo: Michel Bastos, meia do São Paulo. Tem sido um dos melhores jogadores do Tricolor neste início de temporada. Desfalque no primeiro jogo por conta de dengue, o jogador está recuperado e pronto para ajudar o São Paulo com seus gols decisivos e assistências (Foto: Getty Images)

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x São Paulo: De Arrascaeta, meia do Cruzeiro. Veloz e muito habilidoso, o jovem meia uruguaio é o grande destaque do Cruzeiro na Libertadores. Seus gols e assistências já serviram pra encantar a torcida e o jogador é uma das grandes esperanças da Raposa para conseguir a classificação (Foto: Getty Images)

Cruzeiro e São Paulo já se enfrentaram cinco vezes na história da Copa Libertadores. São três vitórias dos paulistas e duas dos mineiros no confronto. Em 2009, o Cruzeiro eliminou o rival nas quartas de finais, vencendo por 2 a 1 no Mineirão e 2 a 0 no Morumbi. No ano seguinte, o São Paulo deu o troco, e também nas quartas, despachou a Raposa com duas vitórias por 2 a 0.

Já Rogério Ceni minimizou a vantagem do São Paulo e disse que a equipe tem que jogar para fazer gols e vencer: "Foi 1 a 0. Temos uma vitória, mas uma única bola pode igualar tudo. Temos de jogar novamente para vencer e tentar fazer gols, porque o gol fora de casa dá uma vantagem maior e mais chance de classificação, já que não levamos gols em casa. O jogo será difícil porque o time deles é bom, tem muita qualidade e terá o apoio do torcedor. O clima será como o do Morumbi, mas ao contrário. Que a gente possa ter sabedoria para entender o jogo rapidamente e sair para fazer o gol"

O volante Willians será titular no Cruzeiro. O jogador mostrou bastante confiança e afirmou que o time mineiro conseguirá reverter o resultado e se classificar: "A gente está concentrado, vamos com tudo, que vamos sair com a classificação. Vamos buscar o resultado, é um jogo de vida ou morte. Então, a gente está com o espírito de Libertadores, a gente já demonstrou que podemos vencer fora de casa, com nosso torcedor, espero que a gente possa fazer um grande jogo para sair com a classificação"

O São Paulo contará com o retorno de peças importantes que desfalcaram a equipe no jogo de ida. Recuperado de dengue, Michel Bastos foi relacionado e deve jogar. Voltando de suspensão, o zagueiro Dória, o volante Hudson e o atacante Luis Fabiano também retornam ao time. A provável escalação do Tricolor é: Rogério Ceni; Bruno, Rafael Tolói, Dória, Reinaldo; Hudson, Denilson, Souza, Ganso; Michel Bastos e Alexandre Pato.

O Cruzeiro não terá o experiente zagueiro Paulo André na partida desta quarta-feira (13). O jogador vinha cometendo algumas falhas e acabou nem sendo relacionado pelo treinador Marcelo Oliveira. Existe a expectativa também que o atacante camaronês Joel ganhe a vaga de Marquinhos entre os titulares. A provável escalação da Raposa é a seguinte: Fábio; Mayke, Manoel, Léo e Mena; Henrique, Willians, Arrascaeta; Joel, Willian e Leandro Damião

No último fim de semana, São Paulo e Cruzeiro iniciaram suas campanhas no Campeonato Brasileiro. Com time misto, o Tricolor paulista venceu o Flamengo por 2 a 1. Já a equipe mineira poupou poucos titulares e ainda assim acabou sendo derrotada por 1 a 0 pelo Corinthians.

Centurión marcou o gol da vitória de 1 a 0 do São Paulo no jogo de ida sobre o Cruzeiro. Veja como foi

Depois de uma vitória do São Paulo no jogo de ida por 1 a 0 no Morumbi, os dois times voltam a campo brigando por uma vaga nas quartas de finais. Para reverter o resultado, o Cruzeiro precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença. Se repetir o 1 a 0 a decisão irá para os pênaltis

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Cruzeiro x São Paulo em tempo real, pelas oitavas de finais da Copa Libertadores 2015, partida a ser disputada às 19h30 no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte